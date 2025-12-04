Один вечер — восемь стилей: как одеться на корпоратив так, чтобы о вас говорили ещё неделю

Корпоративные образы с элементами винтажа и иронии вошли в тренды 2026 года

Корпоратив — редкий повод выйти за рамки привычного стиля и позволить себе образ, который подчеркнёт индивидуальность, а не только профессионализм. В 2026 году тенденции предлагают отказаться от универсального дресс-кода и выбирать наряд, который отражает профессию, характер и личный ритм. Об этом сообщает lisa.ru.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Женщина в белом костюме и пиджаке

Как выбрать образ, который работает на вашу профессию

Корпоратив перестал быть формальностью и всё чаще превращается в событие, по которому судят о вкусе и уверенности сотрудника. Многие ошибочно полагают, что офисные вечеринки требуют строгих рамок, однако современные стилистические решения допускают стиль, адаптированный под сферу деятельности. Выбор одежды напрямую связан с тем, какую роль человек выполняет ежедневно: представитель деловой сферы выбирает элегантность, креативщик — выразительные акценты, а фрилансер — расслабленную эстетику.

Тенденции 2026 года сочетают минимализм, блеск и структурированность силуэта. Пайетки становятся одним из главных элементов праздничных образов, но стилисты советуют использовать их точечно, чтобы лук выглядел дорого и сдержанно. Акцент на текстуре ткани, выборе оттенка и удобстве обуви помогает создать гармоничный образ, который будет удобен на протяжении всей вечеринки.

Правильный выбор позволяет носить элементы праздничного комплекта и после корпоратива. Это делает покупку выгодной и избавляет от ощущения одноразового наряда. Универсальность, продуманность и функциональность — основные ориентиры при выборе образа.

Деловая сфера: элегантность с праздничным акцентом

Тем, кто работает в банке, финансах, юриспруденции или консалтинге, подходят сдержанные, но торжественные решения. Белый костюм с топом и юбкой миди в пайетках сочетает деловой стиль и нарядность. Такой образ сохраняет профессиональный характер, но добавляет мягкое сияние, уместное для праздничного вечера.

Баланс достигается за счёт минималистичных аксессуаров, спокойного макияжа и классической обуви. Вариант удачно работает на тех, кто предпочитает чёткие линии, аккуратные силуэты и не любит перегруженных образов. Это решение помогает выглядеть статусно и уверенно, оставаясь в рамках деловой эстетики.

Корпоратив в ресторане позволяет выбрать обувь на шпильке, тогда как в офисных помещениях логичнее отдать предпочтение закрытым лодочкам. Такой образ можно использовать и для других мероприятий, что делает его практичным выбором.

Сферы коммуникаций и продаж: выразительность и харизма

Профессии, связанные с маркетингом, продажами и организацией мероприятий, предполагают открытость и внимание к деталям. Поэтому красное платье макси с восточными элементами становится идеальным вариантом для тех, кто постоянно взаимодействует с людьми. Насыщенный цвет подчеркивает уверенность, а длина макси создаёт ощущение торжественности.

В 2026 году в тренде восточные мотивы, драпировки и плотные насыщенные оттенки. Такое платье выгодно выделяет, но требует аккуратного макияжа: один акцент — на глаза или губы. Из украшений подойдут крупные серьги или браслет, но не сочетание нескольких ярких элементов одновременно.

Этот образ подходит тем, кто не боится быть в центре внимания, и помогает усилить профессиональный имидж человека, работающего в коммуникациях.

Дизайн, реклама и креативные профессии: дерзкий и запоминающийся стиль

Креативная среда позволяет свободно экспериментировать. Шорты в пайетках в сочетании с белой блузкой и контрастным чёрным бантом — смелый и эффектный образ, который отражает современный взгляд на офисную моду. Такой комплект подчёркивает индивидуальность, но остаётся достаточно структурированным.

Блузка добавляет графичности, а пайетки — праздничности. Чёрные колготки или плотные чулки уравновешивают блеск, а обувь на каблуке делает силуэт стройнее. Этот образ легко адаптируется под разные площадки, будь то бар, арт-пространство или офис, стилизованный под праздник.

Креативные профессии ценят необычность, и этот комплект полностью соответствует такому подходу.

Фриланс и удалённая работа: расслабленная элегантность

Работа вне офиса формирует другой ритм жизни, и корпоратив требует образа, который отражает свободу, но остаётся нарядным. Бельевой топ в нюдовом оттенке и широкие джинсы "колесом" создают современный лук в концепции effortless chic — стильный и непринуждённый.

Нюдовый топ универсален и смотрится дорого, а широкие джинсы добавляют объём и подчёркивают фигуру. Изящные босоножки делают образ более вечерним. Аксессуары подбираются минималистичные: цепочка, небольшие серьги, аккуратный клатч. Такой образ подходит для легких, неформальных корпоративов, где важен комфорт и чувство стиля.

Мода, красота и lifestyle-сфера: расслабленная роскошь

Специалистам индустрии моды подойдут актуальные комплекты в пижамном стиле. Брюки-"алладины" из шелка в сочетании с топом или свободной рубашкой создают эффект расслабленной, но продуманной роскоши. Такой образ подойдёт тем, кто ежедневно работает с трендами и может позволить себе выразительность.

Ювелирные акценты — тонкие цепочки, длинные серьги, несколько лаконичных колец — усиливают образ. Нарядные шлепки или босоножки дополняют стилистику. Этот комплект легко адаптируется и для других мероприятий, что делает его функциональным решением.

Арт-среда и творческие индустрии: образ для смелых

Платье в стиле "бабушкин халат" в мелкий цветочек, дополненное гольфами в тон и яркими мюли, подходит тем, кто работает в арт-среде, стартапах или творческих агентствах. Такой образ основан на сочетании иронии, винтажных мотивов и современной экспрессии.

Кислотные мюли становятся ключевым акцентом и подчёркивают характер, а гольфы в тон добавляют игривости. Макияж может быть ярким, включая фантазийные стрелки или насыщенную помаду. Это образ для тех, кто не боится выделяться.

Универсальный вариант для любой профессии

Если корпоративный формат неизвестен или хочется выглядеть максимально уместно, чёрное платье-майка с длинными перчатками остаётся беспроигрышным решением. Такой образ отсылает к эстетике Голливуда, делает силуэт элегантным и подходит практически всем профессиям.

Перчатки из бархата или кожи создают праздничность, а классические лодочки или ботильоны делают комплект завершённым. Универсальность позволяет использовать платье и в дальнейшем — в повседневной или вечерней стилизации.

Советы по выбору образа для корпоратива

Учитывайте сферу деятельности и формат мероприятия.

Выбирайте образ, который можно носить и после вечеринки.

Делайте акцент на одном элементе — цвете, фактуре или аксессуаре.

Избегайте перегрузки, сочетая яркие вещи с минималистичными деталями.

Популярные вопросы о корпоративных образах

Какой образ универсален для любой профессии

Чёрное платье-майка с лаконичными аксессуарами подходит практически всем.

Можно ли использовать пайетки для делового корпоратива

Да, но в умеренном количестве и только в сочетании с сдержанными вещами.

Как адаптировать образ под холодную погоду

Добавьте колготки, закрытую обувь и тёплые верхние слои, не нарушая стилистику комплекта.