Пустой флакон удерживает крем далеко не на донышке: упаковки, которые отдают всё до последней капли

Треть крема может оставаться недоступной в жёстких флаконах — il Salvagente
Многие думают, что тюбик или флакон пуст, когда крем перестаёт выходить при нажатии на дозатор. Но результаты независимых испытаний доказывают обратное: внутри может оставаться удивительно большой объём продукта, который покупатель уже не может использовать.

Как проводилось исследование остатков крема

Команда экспертов протестировала четыре флакона крема для тела объёмом 400 мл, купленных в аптеках. Исследование стало продолжением похожего теста семилетней давности. Тогда максимальное количество неиспользованного средства составляло 25,5%. На этот раз показатель вырос почти на треть: один из продуктов оставил в контейнере 35,3% содержимого, что стало самым высоким уровнем отходов среди протестированных образцов.

Для анализа специалисты использовали точные весы и повторили методику, ранее применённую в собственных исследованиях и в тестах швейцарского журнала. Сначала они измерили вес полного флакона — значения были практически одинаковыми и составляли около 450 граммов. Затем продукт выдавливали с помощью дозатора, продолжая проверять остатки множественными нажатиями. Контейнер встряхивали, чтобы крем не задерживался по внутренним стенкам и не скапливался вдали от сопла. После серии попыток флаконы взвешивали вновь — уже "пустыми", но с остатками внутри.

Полученные данные сравнили с весом полностью очищенных и вымытых контейнеров, что позволило определить фактический вес крема и точный процент отходов. Расчёты подтвердили значительные различия между брендами. Особенно заметным оказался показатель у La Roche-Posay Lipikar Baume — образец показал наибольшее количество остаточного продукта, что привело к финансовым потерям примерно на 10 евро при цене флакона 28,90 евро, сообщает il Salvagente.

Что влияет на количество "застрявшего" продукта

Итоги исследования показали, что объём остатка зависит от целого ряда факторов. Прежде всего — от вязкости крема. Более плотные продукты хуже стекают к дозатору и труднее покидают контейнер. В случае с La Roche-Posay текстура оказалась значительно менее жидкой, чем у других протестированных средств, что напрямую отразилось на количестве отходов.

Форма упаковки играет не меньшую роль. Несмотря на то что исследуемые продукты имели схожую систему дозирования и одинаковый способ опорожнения, конструкция флакона отличалась. У брендов Avène, BioNike и La Roche-Posay верхняя часть упаковки оказалась плоской, из-за чего крем не стекал вниз даже при длительном переворачивании. Покупатели часто ставят флакон вверх дном, чтобы использовать остатки, но плоская крышка делает такой способ малоэффективным.

Также влияет расположение дозатора. Если внутренняя трубка не достаёт до дна или расположена под углом, часть содержимого остаётся недоступной. Даже активное встряхивание или многократные нажатия не позволяют полностью опустошить ёмкость. В итоге существенный объём продукта остаётся по стенкам и в труднодоступных углублениях.

Почему результаты оказались хуже, чем семь лет назад

Повышение объёма отходов в сравнении с предыдущим тестом может быть обусловлено несколькими тенденциями. Производители стремятся к более густым и насыщенным текстурам, которые воспринимаются покупателями как качественные и питательные. Однако такие формулы хуже распределяются по внутренней поверхности флакона и труднее выходят наружу.

Важную роль сыграли и изменения в упаковке. Некоторые современные контейнеры стали массивнее, а дозаторы — сложнее, что увеличивает количество труднодоступных зон. Кроме того, производители всё чаще используют плотный пластик, который сохраняет форму и не позволяет сжать стенки, чтобы выдавить остатки.

Несмотря на это, большинство покупателей считают пустой тот флакон, из которого крем перестал выходить при нажатии. Исследование показывает, что реальная картина сильно отличается и приводит к неоправданным финансовым потерям.

Сравнение методов опорожнения флаконов

Сравнение различных способов освобождения флаконов от остатков продукта показывает, что их эффективность значительно различается. Использование дозатора удобно, но оно оставляет много крема внутри, особенно если текстура густая. Встряхивание помогает лишь частично, а наклон контейнера обеспечивает сток продукта далеко не всегда.

Переворачивание флакона вверх дном — один из самых распространённых способов. Однако его результативность зависит от конструкции крышки. Плоское широкое основание затрудняет стекание крема, а округлое или углублённое основание позволяет добиться лучшего результата.

Сравнивая разные подходы, становится очевидно, что даже самые старательные попытки опорожнить контейнер не позволяют достать весь продукт. Это делает тему рациональной упаковки важной частью обсуждения качества косметики.

Плюсы и минусы современной упаковки для кремов

Современные флаконы с дозаторами имеют свои преимущества. Они обеспечивают удобство использования, защищают продукт от контакта с воздухом и помогают поддерживать гигиеничность. Такие упаковки хорошо подходят для жидких лосьонов и кремов среднего уровня плотности. Они предотвращают перерасход и позволяют дозировать средство точнее.

Но есть и минусы. Плотная пластмасса делает невозможным выдавливание остатков. Трубки дозаторов не всегда достигают дна, а стенки флакона имеют углубления, в которых скапливается крем. Упаковка с плоской крышкой значительно ухудшает стекание средства, и покупатель теряет часть продукта.

  • удобная система дозирования;
  • защита крема от загрязнений;
  • стабильность упаковки;
  • аккуратное нанесение без лишних капель.

Тем не менее покупатели сталкиваются с финансовыми потерями, если значительное количество крема остаётся недоступным. Поэтому проблема упаковки становится не только технической, но и экономической.

Советы по выбору крема и упаковки

Чтобы сократить потери, стоит уделять внимание не только составу, но и форме упаковки. Желательно выбирать флаконы с округлой или слегка выступающей крышкой, которые можно оставить вверх дном. Это позволит крему стекать и уменьшит количество отходов.

Важно учитывать вязкость продукта. Если крем особенно плотный, лучше выбирать тубы или мягкие контейнеры, которые можно сжать. Они дают возможность выдавить средство почти полностью. Пользователям стоит обращать внимание на отзывы и результаты тестирований, чтобы понимать реальные характеристики упаковки.

Перед покупкой полезно сравнить конструкции дозаторов у разных брендов. Некоторые производители используют удлинённые трубки, которые достигают самого дна и помогают извлекать больше продукта. Такой подход снижает потери и делает использование средства более экономичным.

Популярные вопросы о "пустых" флаконах крема

1. Можно ли достать остатки крема из жёсткого флакона?
Частично — да. Помогает длительное переворачивание и встряхивание, но полностью освободить жёсткий контейнер чаще всего невозможно.

2. Какой тип упаковки позволяет использовать крем максимально эффективно?
Мягкие тубы и контейнеры, которые можно сжать, обеспечивают наиболее полное опорожнение.

3. Почему в дорогих кремах бывает больше отходов, чем в бюджетных?
Плотная текстура и сложные дозаторы встречаются чаще у премиальных средств, что может увеличивать объём остатка.

