Битва за чистый состав: натуральная косметика победила, а громкие бренды получили неприятный вердикт

Тестирование 20 ночных кремов показало высокие оценки у 18 продуктов — Oko-Test

Привычка наносить ночной крем перед сном настолько укоренилась, что рынок этих средств растёт быстрее, чем многие другие сегменты косметики. Покупатели ожидают от таких кремов повышенной питательности и безопасного состава, однако результаты независимых проверок иногда раскрывают иную картину. Об этом сообщает немецкое издание Oko-test.

Что показало исследование ночных кремов

Немецкие эксперты изучили состав 20 ночных кремов, включая средства с маркировкой натуральной косметики. Большинство продуктов получили высокие оценки, что говорит о грамотном подборе ингредиентов и отсутствии значимых загрязняющих веществ. При этом два известных бренда оказались в центре внимания из-за компонентов, которые могут повышать риск раздражений или оказывать нежелательное воздействие на кожу.

Исследование включало лабораторный анализ на наличие потенциально опасных соединений, аллергенных душистых веществ, минеральных масел и следов тяжёлых металлов. Проверялась как сама формула, так и воздействие упаковки на окружающую среду. В результате 18 кремов были признаны качественными, а два получили сниженную оценку из-за спорных добавок.

Отдельное внимание специалисты уделили ингредиентам, способным взаимодействовать с кожным барьером в течение ночи, так как в период отдыха кожа особенно восприимчива. Именно поэтому наличие агрессивных или сомнительных веществ становится основанием для снижения итоговой отметки.

Почему крем L'Oréal получил низкую оценку

Одна из наименее убедительных формул оказалась у L'Oréal Hydra Active. Причина — использование диглюконата хлоргексидина. Этот компонент известен как антисептик, однако при регулярном нанесении на лицо он может повышать чувствительность кожи. В ходе тестирования оказалось, что другие производители избегают применения этого вещества в ночных средствах, так как оно может вызывать раздражения.

Дополнительное внимание привлекло присутствие ПЭГ и производных ПЭГ. Эти компоненты широко применяются в косметике как эмульгаторы, но они способны увеличивать проницаемость кожи. В ночных кремах такая особенность считается нежелательной, поскольку формула остаётся на коже длительное время, и усиленное проникновение ингредиентов может усиливать раздражение.

Эксперты отметили, что совокупность таких факторов существенно снижает привлекательность продукта. Несмотря на популярность бренда, тест показал, что сама рецептура нуждается в пересмотре. Учитывая растущий интерес покупателей к мягким и безопасным средствам, производителю важно адаптировать состав, чтобы соответствовать растущим требованиям рынка.

Жалобы к составу крема Garnier

В продукте Garnier Hyaluron Barrier Repair внимание исследователей привлекла салициловая кислота. Она часто используется в средствах против несовершенств кожи благодаря отшелушивающему действию, однако не всегда подходит для ночных кремов. Европейская классификация относит салициловую кислоту к веществам, которые могут вызывать раздражение глаз и потенциально влиять на репродуктивную систему.

Кроме того, этот компонент находится под наблюдением регуляторов ЕС на предмет возможного нарушения работы эндокринной системы. В тестируемом креме концентрация не превышала допустимых норм, однако сам факт её присутствия стал причиной снижения итоговой оценки. Эксперты считают, что ночные формулы должны быть максимально мягкими и не включать вещества, вызывающие дополнительные вопросы.

Дополнительно обсуждается тот момент, что салициловая кислота чаще применяется в специальных средствах для проблемной кожи, а не в универсальных кремах. Из-за этого её наличие может быть воспринято как неоправданное решение, особенно для продукта широкого потребления.

Проблема микропластика в ночной косметике

Одним из важных пунктов исследования стало выявление синтетических полимеров, которые иногда называют "жидким микропластиком". Они обнаружены не только в средствах Garnier и L'Oréal, но и в двух других кремах. Эти вещества используются как стабилизаторы или улучшают текстуру, но они трудно разлагаются в природе и могут попадать в окружающую среду через сточные воды.

Регуляторы пока не запрещают такие ингредиенты в обычной косметике, однако в сертифицированной натуральной уходовой продукции их использование недопустимо. Это ещё раз подчеркивает различия в подходах к производству средств: одни компании предпочитают традиционные формулы, другие переходят к более экологичным решениям.

Исследователи указали, что вопрос устойчивости упаковки и состава становится частью потребительских ожиданий. Покупатели всё чаще обращают внимание на экологичность, и наличие микропластика может снижать доверие к бренду даже при высоких косметических свойствах продукта.

Натуральные кремы почти полностью подтвердили качество

Среди средств натуральной косметики лучшими стали кремы Alterra, Alverde, Blütezeit, Lavera, Rosenrot и Weleda. Эти бренды получили оценку "отлично" благодаря отсутствию спорных ингредиентов, чистой рецептуре и более экологичной упаковке. Они не содержат синтетических полимеров, не используют агрессивные консерванты и предлагают мягкие формулы, подходящие для большинства типов кожи.

Лабораторный анализ не выявил значимых загрязняющих веществ, а результаты проверки подтвердили, что многие натуральные бренды действительно придерживаются заявленных стандартов. Разница между продуктами заключалась главным образом в выборе ингредиентов и подходе к экологичности упаковки. Это подтверждает, что качество ночного ухода зависит не только от стоимости, но и от философии производителя.

Сравнение: массовый сегмент и натуральная косметика

При сравнении обычных и натуральных ночных кремов заметны три ключевых отличия. Средства массового сегмента часто используют синтетические стабилизаторы и компоненты, улучшающие текстуру крема. Натуральные формулы избегают таких добавок, делая ставку на растительные масла и экстракты. Они могут иметь более спокойный состав, но менее выраженную тактильную плотность.

Другим отличием становится консервантная система. В массовых кремах допускается использование более широкого набора веществ, тогда как натуральные средства ограничены строго определёнными компонентами. Это снижает риск раздражений, но сокращает срок годности продукта.

Последнее отличие — экологичность упаковки. Производители натуральной косметики стремятся использовать перерабатываемые материалы, что положительно влияет на итоговую оценку. В целом же качество ухода определяется балансом между эффективностью, безопасностью и влиянием на окружающую среду.

Плюсы и минусы ночных кремов

Ночные кремы остаются важным элементом ухода, но их эффективность во многом зависит от состава. Выделяют несколько сильных сторон, которые делают такие средства востребованными. Они поддерживают кожу в период восстановления, помогают бороться с сухостью и улучшают эластичность. Современные формулы способны компенсировать потерю влаги и укреплять защитный барьер.

При этом есть и недостатки. Некоторые кремы содержат компоненты, которые могут повышать чувствительность кожи. Из-за более плотной текстуры возможны реакции у людей с комбинированной или склонной к воспалениям кожей. Стоимость отдельных продуктов также варьируется, и не всегда цена отражает безопасность состава.

• повышенная питательность;

• способность поддерживать гидратацию;

• комфорт при нанесении;

• мягкое восстановление кожи.

Однако стоит учитывать риски при выборе средств. Некоторые продукты включают ингредиенты, вызывающие вопросы у специалистов. Важно внимательно изучать состав, особенно если крем используется ежедневно. Покупателю полезно ориентироваться на результаты тестирований и характеристики конкретного типа кожи.

Советы по выбору ночного крема

Выбор ночного крема можно упростить, если учитывать несколько ключевых критериев. Прежде всего важно обращать внимание на состав. Средства с минимальным количеством агрессивных консервантов и без синтетических полимеров считаются более щадящими. Подходящими компонентами становятся гиалуроновая кислота, сквалан, масла жожоба и ши.

Также стоит учитывать тип кожи. Для сухой подходят плотные и питательные текстуры, для комбинированной — легкие кремы с балансирующими ингредиентами. Людям с чувствительной кожей лучше выбирать продукты без отдушек. Эффективность средства увеличивается, если использовать его регулярно и сочетать с очищением и сыворотками.

Дополнительным ориентиром могут стать результаты независимых тестирований. Они помогают понять, какие продукты соответствуют высоким стандартам безопасности, а какие стоит выбирать с осторожностью.

Популярные вопросы о ночных кремах

1. Как выбрать ночной крем для чувствительной кожи?

Лучше выбирать средства с минимальным количеством отдушек и агрессивных консервантов. Подходят продукты с мягкими компонентами и нейтральной основой.

2. Что лучше: натуральный или обычный ночной крем?

Натуральные средства чаще имеют более чистый состав, но обычные кремы могут обладать более выраженным косметическим эффектом. Выбор зависит от индивидуальных потребностей.

3. Можно ли использовать дневной крем на ночь?

Можно, но ночные кремы обычно имеют более питательную текстуру, и их состав адаптирован для периода восстановления кожи.