Одна ночь с макияжем — и кожа мстит неделями: эффект, который мало кто замечает

Сон с макияжем вызывает воспаления и забивает поры — дерматолог Мари-Эстель Ру

Иногда усталость после насыщенного дня толкает на желание лечь спать, не вспомнив о самом простом — умывании. Кажется, что одна ночь без очищения кожи ничем не обернётся и утром всё можно быстро исправить. Но регулярное игнорирование демакияжа незаметно приводит к изменениям, которые отражаются на состоянии эпидермиса, об этом сообщает Bovary.

Фото: grok.com Демакияж мицеллярной водой

Почему вечернее очищение важно для кожи

Когда человек пропускает вечерний уход, он лишает кожу возможности полноценно восстановиться. В течение дня на лице остаются частички косметики, уличная пыль, следы городского смога, и всё это накапливается в порах. Даже если макияжа почти не видно, микрочастицы продолжают контактировать с кожей, усиливая трение ночью, когда мы прижимаемся к подушке. Именно поэтому очистить лицо перед сном — один из самых простых способов сохранить здоровый вид кожи.

"Демакияж перед сном обязателен. За день на коже скапливаются косметика, пыль и загрязнения. Даже если мы используем минимум туши или тонального средства, очищение необходимо. Это касается и мужчин", — объясняет дерматолог Мари-Эстель Ру.

Регулярное оставление макияжа мешает коже "дышать", провоцирует появление воспалений и увеличивает риск забитых пор. Ночью эпидермис восстанавливается быстрее, так как организм отдыхает, и на фоне этого процесс регенерации работает активнее. Но чтобы он был эффективным, поверхность кожи должна быть чистой.

Многие женщины признают, что иногда пропускают демакияж из-за усталости или нехватки времени. На первый взгляд разовые случаи кажутся незначительными, но со временем они приводят к накоплению проблем, устранение которых требует усилий и регулярного ухода. Именно поэтому дерматологи подчёркивают: очищение — обязательная часть базовой рутины, такой же, как утреннее умывание или защита от солнца.

Как макияж влияет на кожу в течение суток

Даже самая качественная косметика в условиях длительного ношения способна вызывать дискомфорт. На коже образуется смесь из пота, себума, остатков декоративных средств и загрязнений воздуха. Эта смесь постепенно меняет текстуру, попадает в поры и способствует размножению бактерий. Особенно чувствительные зоны — нос, лоб и подбородок, где сальные железы более активны.

"Макияж содержит аллергены. Если его не удалять регулярно, он забивает поры, нарушает естественную работу эпидермиса и приводит к закупоркам", — уточняет эксперт.

К вечеру кожа становится более уязвимой: она устаёт от перепадов температуры, контакта с руками, воздействий ветра или сухого воздуха. В таком состоянии ей необходима мягкая очистка, чтобы избежать раздражений и сохранить естественный гидролипидный барьер.

Чем опасен отказ от демакияжа

Самый заметный ущерб от пропуска вечернего очищения получают глаза. Кожа век гораздо тоньше, чем на других зонах лица, и её легко повредить. Накопившаяся косметика на ресницах и контурах глаз вызывает сухость, покраснение и чувство тяжести.

Накопление косметики и загрязнений может привести к ряду последствий:

Увеличение количества забитых пор, особенно в области Т-зоны. Появление раздражений, покраснений и мелкой сыпи. Усиление проявлений акне у тех, кто склонен к воспалениям. Обострение розацеа у людей с чувствительной кожей.

Такие изменения не возникают за одну ночь, но при регулярном пропуске ритуала очищения становятся всё более заметными. Чтобы избежать этого, важно подобрать удобный и простой в использовании продукт, который впишется в ежедневный уход.

Какие средства подходят для вечернего очищения

Современная индустрия красоты предлагает десятки вариантов демакияжа: от мицеллярной воды до масел и кремовых эмульсий. Выбор зависит от типа кожи, уровня макияжа и личного комфорта. Например, тем, кто носит стойкую косметику, подходят гидрофильные масла, а для чувствительной кожи часто выбирают мягкие очищающие гели без агрессивных компонентов.

Мари-Эстель Ру подчёркивает, что лучше воспользоваться даже самым простым средством, чем оставить лицо неочищенным.

"Даже если у вас нет косметики под рукой, лучше умыться водой и мылом, чем не очищать кожу вовсе", — отмечает дерматолог.

При этом специалист не рекомендует использовать влажные салфетки для демакияжа — они содержат консерванты, потенциальные аллергены и не обеспечивают глубокого очищения.

Сравнение популярных средств для демакияжа

Разные форматы очищения подходят для разных потребностей. Основные варианты: мицеллярная вода, масло, кремовый демакияж, гель. Каждый из них обладает своей спецификой.

Мицеллярная вода удобна, быстро снимает макияж, но требует смывания, чтобы избежать липкого слоя.

удобна, быстро снимает макияж, но требует смывания, чтобы избежать липкого слоя. Гидрофильное масло эффективно растворяет стойкую косметику, но нуждается в последующем очищении гелем.

эффективно растворяет стойкую косметику, но нуждается в последующем очищении гелем. Крем-демакияж подходит для сухой кожи, деликатно снимает загрязнения.

подходит для сухой кожи, деликатно снимает загрязнения. Очищающий гель обеспечивает ощущение свежести, но может пересушивать кожу при слишком частом использовании.

Правильное сочетание продуктов помогает создать мягкий и эффективный вечерний ритуал.

Плюсы и минусы разных способов очищения

Перед выбором средства стоит учитывать свои привычки и особенности кожи. Это позволяет подобрать продукт, который станет комфортным ежедневным решением.

Преимущества масляного очищения:

хорошо растворяет стойкую косметику;

мягко воздействует на кожу;

уменьшает трение при снятии туши;

подходит для вечернего ритуала.

Недостатки:

требует второго этапа очищения;

может быть тяжёлым для склонной к жирности кожи.

Преимущества мицеллярной воды:

быстрое нанесение;

минимум действий;

подходит для чувствительной кожи;

удобна в поездках.

Недостатки:

возможная липкость;

необходимость смывания;

не всегда справляется со стойкой косметикой.

Советы по правильному демакияжу

Чтобы процесс ухода был максимально эффективным, важно соблюдать несколько простых рекомендаций. Они помогут предотвратить раздражения и сохранить кожу свежей.

Снимать макияж мягкими движениями, избегая сильного трения. Использовать тёплую воду — она лучше растворяет загрязнения. Наносить средство на ватный диск и слегка прижимать к векам перед тем, как удалить тушь. Не забывать о зоне шеи и линии роста волос. После очищения использовать увлажняющий крем.

Популярные вопросы о демакияже

1. Как выбрать средство для снятия макияжа?

Ориентируйтесь на тип кожи, уровень макияжа и личные ощущения. Для стойких средств лучше подходят масла, для лёгкого макияжа — мицеллярная вода или молочко.

2. Что лучше: гель или мицеллярная вода?

Мицеллярная вода быстрее и мягче, но гель лучше очищает поры. Часто используют их в сочетании.

3. Можно ли снимать макияж только салфетками?

Нет, они не обеспечивают полноценного очищения и могут вызвать раздражение.