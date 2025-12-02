Губы шелушатся, будто пережили песчаную бурю: спасение начинается не с бальзама

Зимой губы нередко становятся сухими, чувствительными и склонными к шелушению из-за холода, ветра и перепадов температур. В такие моменты помады ложатся неровно, а привычные средства зачастую не дают нужного результата. Восстановить мягкость и гладкость губ реально, если знать, какие продукты помогают, а какие только создают иллюзию ухода. Косметолог Ирина Горлова предложила схему грамотного зимнего ухода.
Зимой кожа губ реагирует на внешние условия особенно быстро: она тонкая, лишена естественной защиты и моментально пересыхает. Из-за этого возникают ощущения стянутости, дискомфорта и неровной текстуры. Поэтому первый шаг — понять, насколько выражены повреждения. От этого зависит, можно ли использовать скраб или стоит отложить его до полного восстановления.
Мягкий пилинг подходит тем, кто сталкивается с поверхностным шелушением без трещин и воспалений. Он помогает убрать ороговевшие частички и вернуть коже ровность. Однако при глубоких трещинах или болезненных заедах от скрабов необходимо отказаться: слишком активное воздействие может ухудшить ситуацию. В такие периоды важно переключиться на заживление и питание, а процедуру отшелушивания вернуть в уход позже.
"Если есть болезненные заеды, трещинки с кровью, воспаление по контуру, любые агрессивные движения только усугубят ситуацию. Сначала восстановление, потом все остальное", — говорит косметолог.
Сильная боль при движении губ — главный сигнал, что пилинг противопоказан. Лучше сконцентрироваться на заживляющих бальзамах с мягкой текстурой. Препараты с маслами, восками и восстанавливающими компонентами создают защитную пленку, уменьшают раздражение и позволяют коже восстановиться.
Эксфолиант должен работать деликатно. Его задача — убрать отмершие клетки, сохранив целостность защитного барьера. Лучшие варианты — средства на основе сахара, мелкой соли, измельчённых косточек или овса, дополненные маслами и восками. Под воздействием тепла кожи абразивы плавятся, что делает процесс мягким и безопасным. Такой состав подходит для регулярного использования, если нет травм и воспалений.
Стоит избегать крупнозернистых скрабов, которые могут оставить микроповреждения. Домашние методы вроде соды или зубной щётки тоже относятся к агрессивному уходу и часто приводят к усилению сухости. Чем более крупным или жестким является абразив, тем выше риск травмировать губы и нарушить липидный баланс.
"В составе стоит искать воски, масла ши и жожоба, авокадо, сквалан, пантенол и витамин Е. Они смягчают, удерживают влагу и служат защитой от ветра и мороза", — говорит косметолог.
Особенно полезны формулы с питательными компонентами, которые предотвращают дальнейшее обезвоживание. В зимнем уходе важно сочетать мягкое отшелушивание с обязательным восстановлением.
Дневной бальзам — основа ухода в холодное время года. Его нужно наносить ежедневно, даже если губы выглядят нормальными. Под воздействием ветра и сухого воздуха кожа быстро теряет влагу, поэтому регулярная защита помогает избежать трещин и раздражений.
Бальзамы могут содержать разные полезные компоненты:
Бальзамы с лёгким SPF особенно важны тем, кто проводит много времени на открытом воздухе — на прогулках, в горах или у воды. Отражённое солнце может усиливать сухость и приводить к появлению микротрещин.
От средств с ментолом, камфарой или неприятным "жгучим" эффектом лучше отказаться: они создают ощущение охлаждения или покалывания, но часто только усиливают раздражение.
Ночью кожа активно обновляется, и густые маски работают гораздо эффективнее, чем днём. Насыщенные формулы с маслами, восками и увлажняющими компонентами действуют как компресс: они удерживают влагу, ускоряют восстановление и уменьшают шелушения.
Такие маски можно наносить каждый вечер толстым слоем. Уже к утру губы становятся более мягкими, а их поверхность — ровной. Для тех, кто часто сталкивается с зимней сухостью, ночной уход становится обязательным этапом.
Даже самые качественные продукты не дадут результата, если применять их неправильно. Есть несколько элементарных правил, которые помогают усилить эффект:
Не растирать губы полотенцем после душа — лучше слегка промакивать.
Не облизывать губы на улице, чтобы не усиливать обезвоживание.
Использовать скраб только по необходимости, а затем наносить бальзам.
На время лечения отказаться от ультраматовых помад и стойких тинтов: они вытягивают влагу.
Регулярно обновлять слой защитного бальзама на морозе.
Зимний уход включает разные категории средств: скрабы, бальзамы, маски, сыворотки. Каждая из них работает по-своему, и важно понимать сильные и слабые стороны.
Плюсы:
Минусы:
Скраб и ночная маска выполняют разные задачи, и важно не путать их.
Скраб:
Ночная маска:
Оба продукта важны, но использовать их нужно поочерёдно: сначала восстановление — потом отшелушивание.
Выбирайте бальзамы с маслами и восками.
Избегайте продуктов с сильными раздражителями.
Для частых прогулок выбирайте бальзам с SPF.
На ночь наносите более плотную формулу.
В холод используйте бальзам каждые 2-3 часа.
При глубоких трещинах выбирайте аптечные заживляющие средства.
Как выбрать скраб для пересушенных губ?
Лучше брать средства с мелким абразивом на основе сахара или измельчённых косточек. Они мягко удаляют шелушения и не повреждают кожу.
Что лучше для сильной сухости — бальзам или маска?
Маска работает глубже: она создаёт эффект компресса. Бальзам защищает в течение дня, поэтому лучше использовать оба варианта.
Можно ли пользоваться матовой помадой зимой?
Можно, но только при хорошем увлажнении. В период восстановления от матовых текстур стоит отказаться — они усиливают сухость.
Спутники заметили нечто странное на берегу Шпицбергена — сотни гигантских моржей собрались там, где раньше не было ни одного.