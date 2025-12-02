Губы шелушатся, будто пережили песчаную бурю: спасение начинается не с бальзама

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Красота и стиль

Зимой губы нередко становятся сухими, чувствительными и склонными к шелушению из-за холода, ветра и перепадов температур. В такие моменты помады ложатся неровно, а привычные средства зачастую не дают нужного результата. Восстановить мягкость и гладкость губ реально, если знать, какие продукты помогают, а какие только создают иллюзию ухода. Косметолог Ирина Горлова предложила схему грамотного зимнего ухода.

Портрет молодой женщины, наносящей бальзам для губ
Фото: Сгенерировано ИИ (DALL·E 3 от OpenAI) is licensed under Бесплатно для коммерческого использования (Лицензия OpenAI)
Портрет молодой женщины, наносящей бальзам для губ

Оценка состояния кожи губ

Зимой кожа губ реагирует на внешние условия особенно быстро: она тонкая, лишена естественной защиты и моментально пересыхает. Из-за этого возникают ощущения стянутости, дискомфорта и неровной текстуры. Поэтому первый шаг — понять, насколько выражены повреждения. От этого зависит, можно ли использовать скраб или стоит отложить его до полного восстановления.

Мягкий пилинг подходит тем, кто сталкивается с поверхностным шелушением без трещин и воспалений. Он помогает убрать ороговевшие частички и вернуть коже ровность. Однако при глубоких трещинах или болезненных заедах от скрабов необходимо отказаться: слишком активное воздействие может ухудшить ситуацию. В такие периоды важно переключиться на заживление и питание, а процедуру отшелушивания вернуть в уход позже.

"Если есть болезненные заеды, трещинки с кровью, воспаление по контуру, любые агрессивные движения только усугубят ситуацию. Сначала восстановление, потом все остальное", — говорит косметолог.

Сильная боль при движении губ — главный сигнал, что пилинг противопоказан. Лучше сконцентрироваться на заживляющих бальзамах с мягкой текстурой. Препараты с маслами, восками и восстанавливающими компонентами создают защитную пленку, уменьшают раздражение и позволяют коже восстановиться.

Как выбрать скраб для губ зимой

Эксфолиант должен работать деликатно. Его задача — убрать отмершие клетки, сохранив целостность защитного барьера. Лучшие варианты — средства на основе сахара, мелкой соли, измельчённых косточек или овса, дополненные маслами и восками. Под воздействием тепла кожи абразивы плавятся, что делает процесс мягким и безопасным. Такой состав подходит для регулярного использования, если нет травм и воспалений.

Стоит избегать крупнозернистых скрабов, которые могут оставить микроповреждения. Домашние методы вроде соды или зубной щётки тоже относятся к агрессивному уходу и часто приводят к усилению сухости. Чем более крупным или жестким является абразив, тем выше риск травмировать губы и нарушить липидный баланс.

"В составе стоит искать воски, масла ши и жожоба, авокадо, сквалан, пантенол и витамин Е. Они смягчают, удерживают влагу и служат защитой от ветра и мороза", — говорит косметолог.

Особенно полезны формулы с питательными компонентами, которые предотвращают дальнейшее обезвоживание. В зимнем уходе важно сочетать мягкое отшелушивание с обязательным восстановлением.

Дневные бальзамы: защита и комфорт

Дневной бальзам — основа ухода в холодное время года. Его нужно наносить ежедневно, даже если губы выглядят нормальными. Под воздействием ветра и сухого воздуха кожа быстро теряет влагу, поэтому регулярная защита помогает избежать трещин и раздражений.

Бальзамы могут содержать разные полезные компоненты:

  • пчелиный или канделильский воск создают защитный слой
  • масла ши, жожоба и авокадо питают и смягчают
  • витамин Е и пантенол помогают быстрее восстановить повреждения
  • сквалан поддерживает влагу и эластичность кожи

Бальзамы с лёгким SPF особенно важны тем, кто проводит много времени на открытом воздухе — на прогулках, в горах или у воды. Отражённое солнце может усиливать сухость и приводить к появлению микротрещин.

От средств с ментолом, камфарой или неприятным "жгучим" эффектом лучше отказаться: они создают ощущение охлаждения или покалывания, но часто только усиливают раздражение.

Ночные маски: глубокое восстановление

Ночью кожа активно обновляется, и густые маски работают гораздо эффективнее, чем днём. Насыщенные формулы с маслами, восками и увлажняющими компонентами действуют как компресс: они удерживают влагу, ускоряют восстановление и уменьшают шелушения.

Такие маски можно наносить каждый вечер толстым слоем. Уже к утру губы становятся более мягкими, а их поверхность — ровной. Для тех, кто часто сталкивается с зимней сухостью, ночной уход становится обязательным этапом.

Правильное использование средств

Даже самые качественные продукты не дадут результата, если применять их неправильно. Есть несколько элементарных правил, которые помогают усилить эффект:

  1. Не растирать губы полотенцем после душа — лучше слегка промакивать.

  2. Не облизывать губы на улице, чтобы не усиливать обезвоживание.

  3. Использовать скраб только по необходимости, а затем наносить бальзам.

  4. На время лечения отказаться от ультраматовых помад и стойких тинтов: они вытягивают влагу.

  5. Регулярно обновлять слой защитного бальзама на морозе.

Плюсы и минусы зимних средств для губ

Зимний уход включает разные категории средств: скрабы, бальзамы, маски, сыворотки. Каждая из них работает по-своему, и важно понимать сильные и слабые стороны.

Плюсы:

  • мягкие скрабы безопасно удаляют шелушения
  • питательные бальзамы защищают от ветра
  • ночные маски ускоряют восстановление
  • сыворотки с гиалуроновой кислотой повышают увлажнение
  • масла улучшают эластичность кожи

Минусы:

  • агрессивные средства могут повреждать кожу
  • матовые помады пересушивают губы
  • избыток косметики иногда приводит к раздражению
  • неподходящие ингредиенты могут усиливать чувствительность

Сравнение: скраб vs. ночная маска

Скраб и ночная маска выполняют разные задачи, и важно не путать их.

Скраб:

  • используется по необходимости
  • удаляет шелушения
  • подготавливает кожу к нанесению бальзама
  • подходит только при отсутствии трещин

Ночная маска:

  • работает в период восстановления
  • удерживает влагу на длительное время
  • делает губы мягкими к утру
  • подходит для ежедневного применения

Оба продукта важны, но использовать их нужно поочерёдно: сначала восстановление — потом отшелушивание.

Советы по выбору зимних средств для губ

  1. Выбирайте бальзамы с маслами и восками.

  2. Избегайте продуктов с сильными раздражителями.

  3. Для частых прогулок выбирайте бальзам с SPF.

  4. На ночь наносите более плотную формулу.

  5. В холод используйте бальзам каждые 2-3 часа.

  6. При глубоких трещинах выбирайте аптечные заживляющие средства.

Популярные вопросы о зимнем уходе за губами

Как выбрать скраб для пересушенных губ?
Лучше брать средства с мелким абразивом на основе сахара или измельчённых косточек. Они мягко удаляют шелушения и не повреждают кожу.

Что лучше для сильной сухости — бальзам или маска?
Маска работает глубже: она создаёт эффект компресса. Бальзам защищает в течение дня, поэтому лучше использовать оба варианта.

Можно ли пользоваться матовой помадой зимой?
Можно, но только при хорошем увлажнении. В период восстановления от матовых текстур стоит отказаться — они усиливают сухость.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
