Платье, которое греет как пуховик: фасоны, которые можно переключать под любой зимний маршрут

Этой зимой достаточно одной вещи, чтобы выглядеть элегантно и при этом чувствовать себя уютно. Платье-свитер — это одновременно тепло, комфорт и универсальность, которые легко подстраиваются под любой стиль и случай. От деловых встреч до романтических прогулок — оно способно стать основой всего зимнего гардероба. Об этом сообщает чешский Marianne.
Если спросить стилистов, какая вещь зимой сочетает практичность с женственностью, большинство назовёт именно платье-свитер. Оно мягкое, как любимый кашемировый джемпер, но длинное и достаточно закрытое, чтобы обойтись без брюк. Главная его сила — в универсальности. Один фасон можно адаптировать под утро в офисе, обед с подругами и вечерний выход в ресторан. Всё зависит от того, с чем его комбинировать.
Мини-платья из лёгкого трикотажа подчеркивают фигуру и выглядят непринуждённо, а модели с плотной вязкой создают уют и защищают от холода. Чтобы добавить изысканности, платье можно носить с тонкой рубашкой, лоферами или ботильонами. Для расслабленного образа подойдут кеды или массивные сапоги.
Зимой платье-свитер становится спасением для тех, кто не хочет жертвовать стилем ради тепла. Всё зависит от фасона.
Для повседневной носки подойдут модели из шерсти или акрила с добавлением кашемира, а вот для вечерних выходов стоит выбирать мериносовый трикотаж или вискозу с люрексом.
Платье-свитер макси — не просто дань моде, а практичное решение. Оно тёплое, струящееся, подходит для любой фигуры и отлично сочетается с верхней одеждой. В зависимости от обуви можно менять настроение образа: массивные сапоги придают дерзость, а лодочки — изящество.
Если выбрать модель с разрезом или поясом, она визуально вытянет силуэт и подчеркнёт талию. Для контраста можно добавить кожаную сумку и пальто из плотной шерсти — получится элегантный образ в духе скандинавского минимализма.
Узор "косички" уже давно стал символом зимнего тепла. Такое платье визуально делает образ мягче и уютнее, а плотная вязка обеспечивает защиту даже в мороз. Оно хорошо держит форму, не теряет вид после стирки и легко комбинируется с любой обувью.
В холодные дни стилисты советуют надевать под него термобельё или тонкую водолазку, чтобы сохранить тепло, не жертвуя внешним видом. Дополните образ шерстяным пальто и сумкой через плечо — получится современный и сбалансированный лук.
Разные модели платьев-свитеров решают разные задачи.
При выборе стоит учитывать плотность вязки: лёгкий трикотаж хорош в помещении, а плотный — на морозе. Цвета сезона — кремовый, серый меланж, насыщенный бордо и глубокий синий.
Платье-свитер — это не просто модная вещь, а практичная альтернатива костюму или джинсам зимой.
Чтобы платье-свитер прослужило не один сезон, важно учитывать материал и фасон.
Также стилисты советуют сочетать платье-свитер с аксессуарами из натуральных материалов: кожаными ремнями, шерстяными шарфами и сапогами на устойчивом каблуке. Такой ансамбль выглядит дорого и при этом остаётся практичным.
Женщинам с пышными формами подойдут модели с вертикальной вязкой и поясом на талии. Для стройных — прямой или свободный силуэт.
Зимой — нежелательно. Даже тонкие колготки добавят тепла и завершат образ. Весной и осенью допускаются варианты с высоким сапогом.
Для повседневных луков — сапоги или ботинки, для вечерних — каблуки или высокие ботфорты. С кроссовками платье-свитер приобретает спортивную нотку.
В моде природные оттенки: сливочный, серо-бежевый, графитовый, а также глубокие акценты — вишня, лесной зелёный и шоколад.
