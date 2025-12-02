Мода делает ставку на детали: сумка, которая в 2026 году заменит украшения и станет символом стиля

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Моя семья » Красота и стиль

Мир моды движется по спирали, и в 2026 году это особенно заметно: поясная сумка - символ уличного стиля 1980-1990-х — вновь становится главным аксессуаром сезона. То, что когда-то считалось утилитарным элементом гардероба, теперь превращается в яркий акцент, который сочетается с любыми стилями — от минимализма до бохо-шика, сообщает thevoicemag.ru.

Черная поясная сумка
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Черная поясная сумка

Возвращение из 90-х: как поясная сумка снова стала трендом

Всплеск популярности поясных сумок приходится на конец прошлого века — время скейтбордов, роликов и неоновых курток. Тогда аксессуар служил прежде всего удобством: руки свободны, а телефон, ключи и деньги — при себе.

Но в последние сезоны дизайнеры вновь открыли потенциал этого практичного предмета. В коллекциях Hermès, Kolor, Off-White, Maison Margiela и десятков других брендов поясная сумка получила новое прочтение:

  • у Hermès легендарная Kelly превратилась в компактную поясную модель;
  • Kolor предложил футуристичный вариант — сумку-топ;
  • Maison Margiela использует аксессуар как цветовой акцент в total look;
  • Off-White делает ставку на графичность и спортивный минимализм.

Как дизайнеры предлагают носить поясную сумку

В 2026 году поясная сумка окончательно выходит за рамки привычного способа ношения.

  • На поясе: классика, подчёркивающая талию и визуально формирующая силуэт.
  • Через плечо: универсальный вариант, который добавляет образу динамики.
  • Поверх верхней одежды: актуальный приём инфлюенсеров: сумка поверх пальто, жакета или тренча.
  • Как элемент декора: миниатюрные модели цепляют к ремням, курткам и даже обуви.

Такой формат делает аксессуар центральной деталью образа, позволяя играть с пропорциями, фактурами и цветом.

От спорта до элегантности: универсальность в действии

Главный секрет успеха поясной сумки — её универсальность. Она легко адаптируется под любой стиль:

  • в streetwear вписывается в ансамбль с паркой, кроссовками и бейсболкой;
  • в кэжуал гармонирует с джинсами, жакетом и ботильонами;
  • в бохо работает в сочетании с платьями из льна и замшевыми сапогами;
  • в элегантном стиле становится заменой клатчу, если выполнена из кожи или атласа.

Стилисты отмечают, что поясная сумка способна структурировать силуэт и добавить образу индивидуальности — особенно в эпоху, когда мода движется в сторону функциональности и осознанности.

Почему поясная сумка станет must-have 2026 года

  • Практичность: компактная, но вместительная — идеальна для города и путешествий.
  • Свобода движения: руки остаются свободными, а аксессуар не мешает.
  • Актуальность: поясные сумки присутствуют почти во всех ключевых коллекциях 2026 года.
  • Трансформируемость: один аксессуар можно стилизовать десятками способов.
  • Гендерная нейтральность: подходит как женщинам, так и мужчинам.

Модные эксперты уверены: поясная сумка в 2026 году станет новой "ит-бэг", вытесняя громоздкие шопперы и сумки-тоуты.

Как выбрать идеальную поясную сумку

  • Материал: натуральная кожа или плотный нейлон — долговечные и стильные варианты.
  • Размер: мини-модели подойдут для выхода в свет, а версии XXL — для поездок.
  • Форма: овальные и треугольные — для спортивного стиля, прямоугольные — для классики.
  • Цвет: в моде контраст: от ярко-красного и неонового до бежевого и графитового.
  • Детали: металлические цепи, логотипы, двойные ремни — знаковые элементы сезона.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли носить поясную сумку с пальто или платьем

Да. Это современное решение, особенно если модель выполнена из гладкой кожи.

Сочетается ли она с деловым стилем

Да, при условии лаконичного дизайна и качественного материала.

Какую выбрать — через плечо или на поясе

Обе версии актуальны. Всё зависит от вашего образа: через плечо — динамично, на поясе — структурно.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
