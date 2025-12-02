Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Интервальные тренировки улучшают работу сердца у здоровых людей — спортивные врачи
Зимний уход за газоном снижает риск плесени и вымерзания — Dum&Zahrada
Картофельные пельмени с капустой подходят для быстрого ужина — lacucinaitaliana
Разгон перед подъёмом улучшил прохождение скользких участков — Outside
Виктория Боня сравнила дочь Киркорова со своей дочерью
Зои Кравиц несколько раз летала к Гарри Стайлсу в Рим – People
Лучшие месяцы для наблюдений за газовыми гигантами
Мутация гена окраса может менять темперамент кошки — National Geographic
Штрафы за курение вейпов на работе могут ввести с 2027 года — эксперт Трепольский

Запах аммиака — лишь вершина айсберга: окрашивание скрывает риски, о которых многие не догадываются

Ограничить частоту применения перманентных красок рекомендуют дерматологи
Моя семья » Красота и стиль

Для многих людей окрашивание волос стало привычной частью жизни — будь то стремление подчеркнуть образ, изменить стиль или замаскировать первые седые волосы. Но вместе с этим возникает вопрос: насколько безопасны современные красители и могут ли они повлиять на здоровье? Неприятный запах аммиака или пощипывание кожи головы нередко заставляют задуматься о возможных рисках. Об этом сообщает my-personaltrainer.it.

Фото окрашивания в блонд
Фото: https://ru.freepik.com is licensed under Free
Фото окрашивания в блонд

Почему возникает вопрос о вреде окрашивания

Окрашивание волос включает химические процессы, влияющие как на сам волос, так и на кожу головы. Несмотря на огромный выбор профессиональных и домашних красок, многие компоненты в составе средств могут вызывать аллергию, раздражение или пересушивание. При этом ряд опасений относится к устаревшим формулировкам красителей, которые сегодня уже не используются. Поэтому важно разделять реальные и предполагаемые риски, чтобы делать осознанный выбор.

Большинство современных красителей прошло строгие проверки, особенно по европейским стандартам, однако даже безопасные формулы могут стать причиной индивидуальных реакций. Знание того, какие вещества входят в состав, помогает избежать неприятных последствий и подобрать подходящую альтернативу.

Наиболее частые и доказанные риски окрашивания

Самые распространённые реакции связаны с контактным воздействием на кожу головы и структуру волос. При частом окрашивании повреждается кутикула, волос становится более ломким и требует усиленного ухода.

Повреждение кожного барьера и структуры волос

Перманентные красители работают за счёт аммиака или его аналогов и перекиси водорода. Эти компоненты раскрывают кутикулу волоса, чтобы пигмент проник вглубь. Со временем это приводит к пористости, сухости, ломкости и необходимости регулярного восстановления. На коже головы такие составы могут нарушать защитный барьер, вызывая чувство стянутости, сухость или зуд.

Аллергия на PPD — самый заметный риск

Одним из наиболее известных аллергенов является парафенилендиамин (PPD). Он входит в состав многих тёмных красок и считается сильным сенсибилизатором. Реакции могут проявляться в виде покраснений, шелушения, сильного зуда или даже отёка кожи головы и лица. Именно поэтому тест на аллергию за 48 часов до окрашивания остаётся необходимой процедурой.

Влияние аммиака на дыхательные пути

Выраженный запах красителей связан с аммиаком — летучим веществом, которое может раздражать слизистые. При окрашивании в плохо проветриваемых помещениях возможно появление слезотечения, першения в горле или дискомфорта при дыхании. Это кратковременная реакция, но она неприятна и требует внимания к условиям окрашивания.

Краски и риск серьёзных заболеваний: что говорит наука

Часть дискуссий касается возможной связи между красителями и онкологическими заболеваниями. Однако важно учитывать период, к которому относятся такие исследования. Большинство работ, указывающих на потенциальный риск, анализировали составы, использовавшиеся до 1980 года. Тогда многие красители содержали ароматические амины, позднее признанные опасными и запрещённые в Европе и ряде других стран.

Современные исследования не подтверждают чёткую связь между обычным бытовым окрашиванием и повышенным риском рака. Научные организации считают текущие данные "неубедительными" — то есть недостаточными для вывода о причинно-следственных отношениях. Тем не менее специалисты продолжают наблюдать за долгосрочными эффектами.

Принцип предосторожности: кому важно быть внимательнее

Хотя бытовые красители в целом безопасны, в группе повышенного риска находятся люди, часто контактирующие с ними по профессии — например, парикмахеры. Им следует соблюдать дополнительные меры: работать в проветриваемых помещениях, использовать перчатки и выбирать самые безопасные формулы.

Для обычных пользователей ключевой рекомендацией остаётся соблюдение интервалов между окрашиваниями и внимательное отношение к реакции кожи.

Как часто можно красить волосы

Вопрос частоты окрашивания зависит от выбранного типа красителя и состояния волос.
Специалисты рекомендуют:

  • перманентные красители — 6-8 раз в год, с интервалом 6-8 недель;
  • безаммиачные и тонирующие — каждые 4-6 недель;
  • растительные красители (хна, индиго, катам) — каждые 3-4 недели.

Растительные составы не проникают глубоко и не повреждают структуру волоса, поэтому возможны более частые процедуры.

Более безопасные альтернативы: что выбрать вместо классических красок

Современная индустрия предлагает множество вариантов, которые уменьшают риски раздражения и минимизируют воздействие на волосы.

Безаммиачные формулы

В таких красителях аммиак заменяют более мягкими веществами, например этаноламином. Они меньше вредят кутикуле, а также не выделяют резких испарений. Это хороший вариант для людей с чувствительной кожей или склонностью к аллергии.

Красители без PPD и резорцина

Для людей, у которых обнаружена аллергия на эти компоненты, существуют безопасные формулы. Такие красители подходят тем, кто хочет уменьшить вероятность кожных реакций.

Растительные красители

Растительные порошки — хна, индиго, катам — создают естественные оттенки и укрепляют волосы. Они обволакивают стержень, сохраняя его здоровье и увеличивая плотность. Однако такие средства не осветляют волосы и требуют более длительного времени выдержки.

Сравнение: перманентная, безаммиачная и растительная краска

  1. Перманентная краска обеспечивает стойкий результат, но сильнее воздействует на структуру волоса.

  2. Безаммиачная краска действует мягче, но стойкость может быть ниже.

  3. Растительные красители укрепляют волосы, но не осветляют и дают натуральные оттенки.

  4. Перманентная краска даёт наибольший выбор оттенков, растительные — самый бережный вариант.

Таким образом, выбор зависит от цели окрашивания и состояния волос.

Плюсы и минусы различных методов окрашивания

Плюсы:

  • широкий выбор безопасных формул;
  • современные краски минимизируют раздражение;
  • растительные варианты укрепляют волосы;
  • безаммиачные составы подходят чувствительной коже.

Минусы:

  • риск аллергии сохраняется при любом типе красителей;
  • перманентные краски могут сушить волосы;
  • растительные красители ограничены по оттенкам;
  • безаммиачные формулы иногда требуют частого обновления.

Выбор зависит от индивидуальных особенностей, желаемого эффекта и переносимости состава.

Советы для безопасного окрашивания

Чтобы минимизировать риски, важно соблюдать несколько правил:

  • всегда проводить тест на чувствительность за 48 часов;
  • избегать окрашивания при повреждениях кожи головы;
  • краситься в хорошо проветриваемом помещении;
  • выбирать качественные, проверенные бренды;
  • соблюдать временной интервал между процедурами;
  • применять уходовые средства после окрашивания.

Это помогает уменьшить воздействие химических компонентов и сохранить здоровье волос.

Популярные вопросы об окрашивании волос

  1. Опасно ли красить волосы во время беременности?
    Рекомендуется предварительно проконсультироваться с врачом и выбирать более мягкие безаммиачные формулы.

  2. Можно ли полностью исключить риск аллергии?
    Нет, но тест на чувствительность и выбор красителей без PPD значительно снижают вероятность реакции.

  3. Подходит ли хна для осветления?
    Нет, растительные краски не способны осветлять волосы, они работают только в пределах натуральных оттенков.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Экономика Германии находится в состоянии свободного падения
Бизнес
Экономика Германии находится в состоянии свободного падения
В Бенгальском заливе течения отклоняются влево от ветра — NOAA
Наука и техника
В Бенгальском заливе течения отклоняются влево от ветра — NOAA
Бег на месте повышает расход калорий и активирует пресс — Джуллиано Эсперанса
Новости спорта
Бег на месте повышает расход калорий и активирует пресс — Джуллиано Эсперанса
Популярное
Ходьба уступает место новому фавориту: спорт, который после 60 укрепляет тело лучше любых шагов

Узнайте, почему плавание превосходит ходьбу для пожилых людей. Откройте для себя преимущества этого вида спорта для здоровья и активного долголетия.

Плавание улучшает работу сердца у пожилых людей — кардиологи
Спутники зафиксировали новое лежбище моржей на Шпицбергене — WWF
Сотни моржей на суше — знак беды: спутник уловил в Арктике тревожный новый контур
Зверь-франкенштейн из тропиков: природа собрала хищника из трёх зверей и добавила аромат попкорна
Инспекторы ДПС знают, как вы отреагируете: какие приёмы используют, чтобы водитель сделал нужный шаг
Освобождение городов и новая переговорная реальность: Путин лично прибыл в зону СВО Любовь Степушова Предания связывают страну итбараков с районами Северной России Игорь Буккер Утренняя зарядка улучшает метаболизм зимой — врач-физиотерапевт Ольга Берестова Валерия Жемчугова
Чёрная метка с небес: опасные лица получают у ворон свой срок — и он тянется годами
Бомба под Калининградом: Литва сделала ход, после которого нет пути назад
ДНК-тест и история из прошлого: как у Алексея Глызина нашлась внебрачная дочь
ДНК-тест и история из прошлого: как у Алексея Глызина нашлась внебрачная дочь
Последние материалы
Глава ВТБ Костин призывает пересмотреть принципы формирования курса рубля
Авачинская сопка сохраняет фумарольную активность сегодня: вулканологи
Мясо по рецепту конфи становится сочным и ароматным без усилий
Выбор пальто для комфортной многослойности показала стилист Галина Панькив
Мята помогает отпугивать крыс на садовых участках — Malatec
Суд с Питтом истощает Анджелину Джоли психически – RadarOnline
Два гималайских региона получили статус индийской Норвегии
Разные вешалки создают визуальный шум в шкафу — apartmenttherapy
Бенгальские кошки жили рядом с китайцами 5000 лет назад — Cell Genomics
Импульсная техника без ABS предотвратила блокировку колёс — Moje Auto
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.