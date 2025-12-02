Волосы лезут клочьями? Этот домашний ритуал заставит их расти, будто время пошло вспять

После болезни, стресса или гормональных сбоев волосы часто начинают выпадать — иногда настолько сильно, что это становится заметно даже при лёгком расчесывании. Однако вернуть им здоровье можно без дорогостоящих процедур: регулярный массаж кожи головы способен стимулировать рост новых волос, улучшить кровообращение и снизить стресс. Эффект от этого простого домашнего средства подтвердили не только трихологи, но и те, кто столкнулся с выпадением волос после COVID-19.
Как рассказывает ведущий редактор Marianne.cz Кристина Добеш Моучкова, потеря волос может начаться спустя несколько недель после болезни. Организм переживает стресс, фолликулы "засыпают", а волосы выпадают клочками. По словам Кристины, волны выпадения у неё повторялись дважды — после коронавируса и после сезонных вирусов.
"Через две недели после выздоровления я начала замечать, что волосы остаются повсюду — на подушке, в душе, на полу. Я попробовала массаж головы по совету подруги, страдающей алопецией, и через пару месяцев увидела, как начали расти новые волоски", — делится она.
Массаж головы — это не просто приятная процедура. Он улучшает кровообращение, а значит, усиливает приток кислорода и питательных веществ к волосяным луковицам. Регулярные движения пальцев или массажной щётки:
Кроме того, лёгкое давление и ритмичные движения стимулируют выработку эндорфинов — естественных обезболивающих, что помогает избавиться от головных болей и улучшить сон.
Главное — не тереть кожу слишком сильно и не массировать чаще, чем нужно. При чрезмерном воздействии повышается выработка кожного сала, и корни быстро становятся жирными.
Существуют специальные силиконовые массажные щётки для кожи головы. Они удобны, не царапают кожу и улучшают микроциркуляцию. При покупке обращайте внимание на:
Кристина советует использовать массажную щётку при каждом мытье головы:
"Я делаю массаж три раза в неделю, концентрируясь на затылке и висках. Уже через пару месяцев заметила новые волосы в этих зонах". — говорит она.
Массаж работает эффективнее, если сочетать его с внутренним питанием волос. Трихологи советуют:
Да, но не чаще 2-3 раз в неделю и только после мытья.
При начальных стадиях — да, особенно в сочетании с витаминными курсами.
Обычно через 1,5-2 месяца регулярных процедур.
Спутники заметили нечто странное на берегу Шпицбергена — сотни гигантских моржей собрались там, где раньше не было ни одного.