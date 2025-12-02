Волосы лезут клочьями? Этот домашний ритуал заставит их расти, будто время пошло вспять

Регулярный уход и коллаген ускоряют восстановление волос

После болезни, стресса или гормональных сбоев волосы часто начинают выпадать — иногда настолько сильно, что это становится заметно даже при лёгком расчесывании. Однако вернуть им здоровье можно без дорогостоящих процедур: регулярный массаж кожи головы способен стимулировать рост новых волос, улучшить кровообращение и снизить стресс. Эффект от этого простого домашнего средства подтвердили не только трихологи, но и те, кто столкнулся с выпадением волос после COVID-19.

Почему после болезни начинают выпадать волосы

Как рассказывает ведущий редактор Marianne.cz Кристина Добеш Моучкова, потеря волос может начаться спустя несколько недель после болезни. Организм переживает стресс, фолликулы "засыпают", а волосы выпадают клочками. По словам Кристины, волны выпадения у неё повторялись дважды — после коронавируса и после сезонных вирусов.

"Через две недели после выздоровления я начала замечать, что волосы остаются повсюду — на подушке, в душе, на полу. Я попробовала массаж головы по совету подруги, страдающей алопецией, и через пару месяцев увидела, как начали расти новые волоски", — делится она.

Как массаж помогает восстановить волосы

Массаж головы — это не просто приятная процедура. Он улучшает кровообращение, а значит, усиливает приток кислорода и питательных веществ к волосяным луковицам. Регулярные движения пальцев или массажной щётки:

активируют "спящие" фолликулы;

улучшают питание корней;

снижают уровень стресса, способствующий выпадению;

помогают средствам для ухода проникать глубже;

оказывают мягкий детокс-эффект, очищая кожу головы от себума и загрязнений.

Кроме того, лёгкое давление и ритмичные движения стимулируют выработку эндорфинов — естественных обезболивающих, что помогает избавиться от головных болей и улучшить сон.

Как правильно делать массаж кожи головы

Разделите волосы на пряди: так проще добраться до кожи головы.

так проще добраться до кожи головы. Начните с лба: подушечками пальцев делайте мягкие круговые движения, постепенно двигаясь к макушке и затылку.

подушечками пальцев делайте мягкие круговые движения, постепенно двигаясь к макушке и затылку. Используйте приём "разминания": лёгкое давление напоминает разминку теста и особенно полезно при стрессовом выпадении волос.

лёгкое давление напоминает разминку теста и особенно полезно при стрессовом выпадении волос. Продолжительность процедуры: не менее пяти минут, 2-3 раза в неделю.

не менее пяти минут, 2-3 раза в неделю. Добавьте средство для ухода: масло розмарина, касторовое или амла-масло усилят эффект.

Главное — не тереть кожу слишком сильно и не массировать чаще, чем нужно. При чрезмерном воздействии повышается выработка кожного сала, и корни быстро становятся жирными.

Как выбрать инструмент для массажа

Существуют специальные силиконовые массажные щётки для кожи головы. Они удобны, не царапают кожу и улучшают микроциркуляцию. При покупке обращайте внимание на:

мягкие кончики: они не травмируют кожу;

они не травмируют кожу; эргономичную ручку: щётка не должна выскальзывать;

щётка не должна выскальзывать; возможность лёгкой вибрации, если вы выбираете электрическую модель.

Кристина советует использовать массажную щётку при каждом мытье головы:

"Я делаю массаж три раза в неделю, концентрируясь на затылке и висках. Уже через пару месяцев заметила новые волосы в этих зонах". — говорит она.

Как усилить эффект: питание и уход изнутри

Массаж работает эффективнее, если сочетать его с внутренним питанием волос. Трихологи советуют:

включить в рацион коллаген - он улучшает структуру волосяного стержня;

употреблять больше белка, витаминов группы В, железа и цинка;

пить достаточное количество воды.

Ошибки, которых стоит избегать

Массировать грязные волосы: можно занести бактерии в фолликулы.

можно занести бактерии в фолликулы. Использовать жёсткие щётки или ногти: травмируется кожа.

травмируется кожа. Делать массаж каждый день: повышается жирность волос.

повышается жирность волос. Пренебрегать питанием: волосы нуждаются в микроэлементах не меньше, чем в внешнем уходе.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли делать массаж, если волосы жирные

Да, но не чаще 2-3 раз в неделю и только после мытья.

Помогает ли массаж при алопеции

При начальных стадиях — да, особенно в сочетании с витаминными курсами.

Когда появятся первые результаты

Обычно через 1,5-2 месяца регулярных процедур.