Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Поясные сумки возвращаются в моду как универсальный аксессуар
Погребняк похвалила устроившегося курьером Даню Милохина в Барселоне
Нагрузка на магистрали до 70% стала фактором возможного снижения качества интернета
Яичный белок удаляет взвесь из бульона — повара
ЕЦБ отказал Украине в финансовой помощи под залог активов России — Financial Times
Использование корицы помогает убрать запах из пылесоса — Malatec
Грозовые облака формируются при дефиците водяного пара — Science&Vie
С декабря в России вступают в силу новые правила для автомобилистов
Стакан апельсинового сока в день изменяет работу генов давления

Волосы лезут клочьями? Этот домашний ритуал заставит их расти, будто время пошло вспять

Регулярный уход и коллаген ускоряют восстановление волос
4:42
Моя семья » Красота и стиль

После болезни, стресса или гормональных сбоев волосы часто начинают выпадать — иногда настолько сильно, что это становится заметно даже при лёгком расчесывании. Однако вернуть им здоровье можно без дорогостоящих процедур: регулярный массаж кожи головы способен стимулировать рост новых волос, улучшить кровообращение и снизить стресс. Эффект от этого простого домашнего средства подтвердили не только трихологи, но и те, кто столкнулся с выпадением волос после COVID-19.

Выпадение волос
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Выпадение волос

Почему после болезни начинают выпадать волосы

Как рассказывает ведущий редактор Marianne.cz Кристина Добеш Моучкова, потеря волос может начаться спустя несколько недель после болезни. Организм переживает стресс, фолликулы "засыпают", а волосы выпадают клочками. По словам Кристины, волны выпадения у неё повторялись дважды — после коронавируса и после сезонных вирусов.

"Через две недели после выздоровления я начала замечать, что волосы остаются повсюду — на подушке, в душе, на полу. Я попробовала массаж головы по совету подруги, страдающей алопецией, и через пару месяцев увидела, как начали расти новые волоски", — делится она.

Как массаж помогает восстановить волосы

Массаж головы — это не просто приятная процедура. Он улучшает кровообращение, а значит, усиливает приток кислорода и питательных веществ к волосяным луковицам. Регулярные движения пальцев или массажной щётки:

  • активируют "спящие" фолликулы;
  • улучшают питание корней;
  • снижают уровень стресса, способствующий выпадению;
  • помогают средствам для ухода проникать глубже;
  • оказывают мягкий детокс-эффект, очищая кожу головы от себума и загрязнений.

Кроме того, лёгкое давление и ритмичные движения стимулируют выработку эндорфинов — естественных обезболивающих, что помогает избавиться от головных болей и улучшить сон.

Как правильно делать массаж кожи головы

  • Разделите волосы на пряди: так проще добраться до кожи головы.
  • Начните с лба: подушечками пальцев делайте мягкие круговые движения, постепенно двигаясь к макушке и затылку.
  • Используйте приём "разминания": лёгкое давление напоминает разминку теста и особенно полезно при стрессовом выпадении волос.
  • Продолжительность процедуры: не менее пяти минут, 2-3 раза в неделю.
  • Добавьте средство для ухода: масло розмарина, касторовое или амла-масло усилят эффект.

Главное — не тереть кожу слишком сильно и не массировать чаще, чем нужно. При чрезмерном воздействии повышается выработка кожного сала, и корни быстро становятся жирными.

Как выбрать инструмент для массажа

Существуют специальные силиконовые массажные щётки для кожи головы. Они удобны, не царапают кожу и улучшают микроциркуляцию. При покупке обращайте внимание на:

  • мягкие кончики: они не травмируют кожу;
  • эргономичную ручку: щётка не должна выскальзывать;
  • возможность лёгкой вибрации, если вы выбираете электрическую модель.

Кристина советует использовать массажную щётку при каждом мытье головы:

"Я делаю массаж три раза в неделю, концентрируясь на затылке и висках. Уже через пару месяцев заметила новые волосы в этих зонах". — говорит она.

Как усилить эффект: питание и уход изнутри

Массаж работает эффективнее, если сочетать его с внутренним питанием волос. Трихологи советуют:

  • включить в рацион коллаген - он улучшает структуру волосяного стержня;
  • употреблять больше белка, витаминов группы В, железа и цинка;
  • пить достаточное количество воды.

Ошибки, которых стоит избегать

  • Массировать грязные волосы: можно занести бактерии в фолликулы.
  • Использовать жёсткие щётки или ногти: травмируется кожа.
  • Делать массаж каждый день: повышается жирность волос.
  • Пренебрегать питанием: волосы нуждаются в микроэлементах не меньше, чем в внешнем уходе.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли делать массаж, если волосы жирные

Да, но не чаще 2-3 раз в неделю и только после мытья.

Помогает ли массаж при алопеции

При начальных стадиях — да, особенно в сочетании с витаминными курсами.

Когда появятся первые результаты

Обычно через 1,5-2 месяца регулярных процедур.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Владельцам сбережений положена компенсация за советские вклады — член МАЮ Безмаленко
Экономика и бизнес
Владельцам сбережений положена компенсация за советские вклады — член МАЮ Безмаленко
Android задыхается от мусора: один клик — и телефон работает, как новенький
Наука и техника
Android задыхается от мусора: один клик — и телефон работает, как новенький
Средиземное море признано одной из тревожных зон — Mercator Ocean Internation
Наука и техника
Средиземное море признано одной из тревожных зон — Mercator Ocean Internation
Популярное
Сотни моржей на суше — знак беды: спутник уловил в Арктике тревожный новый контур

Спутники заметили нечто странное на берегу Шпицбергена — сотни гигантских моржей собрались там, где раньше не было ни одного.

Спутники зафиксировали новое лежбище моржей на Шпицбергене — WWF
Вороны способны различать людей по лицам спустя годы — профессор Джон Марзлафф
Чёрная метка с небес: опасные лица получают у ворон свой срок — и он тянется годами
ДНК-тест и история из прошлого: как у Алексея Глызина нашлась внебрачная дочь
Визит Путина в Индию: Запад в гневе, но Нью-Дели стоит на своём
Предания связывают страну итбараков с районами Северной России Игорь Буккер Утренняя зарядка улучшает метаболизм зимой — врач-физиотерапевт Ольга Берестова Валерия Жемчугова Индия выбирает Россию: Путин везёт военные контракты и энергетическое сотрудничество Любовь Степушова
Россия вводит новые экспортные ограничения на критически важные материалы
Теракт на КТК принёс Казахстану миллиарды ущерба и политические последствия
Будущее морских ветропарков под вопросом: причины экономических проблем
Будущее морских ветропарков под вопросом: причины экономических проблем
Последние материалы
Стакан апельсинового сока в день изменяет работу генов давления
Кубышка очищает воду и предотвращает цветение пруда
Садальский высмеял драку директора Киркорова на катке у Красной Площадки
Полное доверие нейросетям опасно для пользователя — эксперт Мориц
Бомба под Калининградом: Литва сделала ход, после которого нет пути назад
Щадящие упражнения снижают боль при грыже спины — эксперты MNT
Косатки вводят акул в ступор, чтобы выедать печень — DiscoverWildlife
Рождественский свитер возвращается в зимнюю моду 2025 года — Vogue
Микробы подо льдом ускоряют рост водорослей в Арктике — Science&Vie
Литр воды на 100 граммов пасты предотвращает липкость — повара
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.