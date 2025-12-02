Этот уродливый свитер стал главным трендом зимы: 4 образа, которые работают безошибочно

Этой зимой рождественский свитер вновь выходит на первый план. Долгое время считавшийся "уродливым" и носивший характер шутливого подарка, он сегодня стал неотъемлемой частью модных зимних образов — от уютных повседневных до праздничных выходных. С узорами снежинок, оленей и норвежскими мотивами, этот трикотаж способен добавить в образ тепла и ностальгии, сохранив при этом актуальность, сообщает vogue.fr.
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Зимний модный образ
С джинсами — универсальная классика
Пожалуй, самое естественное сочетание — рождественский свитер и джинсы. Такая пара не требует усилий, но выглядит стильно и современно. Образ легко адаптировать под настроение:
синие джинсы в паре с красным или зелёным свитером создают уютный деревенский стиль;
светлые модели и однотонный свитер делают образ более женственным;
поверх можно накинуть короткую дублёнку, шубу или пальто oversize.
Эльза Хоск, например, выбирает свободные джинсы с объёмным свитером и пушистой шубой, а Клаудия Шиффер предпочитает красные оттенки и белоснежную водолазку — образ получается одновременно праздничным и лаконичным.
С мини-юбкой — дерзко и по-зимнему
Мини-юбка давно перестала быть только летней вещью. Зимой она обретает новую жизнь в дуэте с объёмным рождественским свитером.
Кожаная или шерстяная мини-юбка подчёркивает фактуру трикотажа.
Образ можно дополнить плотными колготками, сапогами до колена и длинным пальто.
Приём многослойности делает такой комплект уютным даже в мороз.
Сабрина Карпентер показала, что даже "синий свитер с оленями" может выглядеть гламурно, если носить его с клетчатой мини-юбкой и сапогами-чулками.
С юбкой-комбинацией — для элегантных вечеров
Если хочется наряда, который подойдёт и для прогулки, и для ужина с друзьями, стоит вспомнить юбку-комбинацию. Этот элемент 1990-х снова в моде и отлично играет на контрасте с плотной вязкой свитера.
Для праздничных образов выбирайте атласные или шёлковые ткани.
Красный, бордовый или тёмно-зелёный свитер создаёт праздничное настроение.
Добавьте туфли на каблуке или сапоги, а сверху — укороченное пальто.
Такой приём часто используют модели — например, Наталья Водянова выбрала монохромный красный ансамбль с плюшевым свитером Ralph Lauren и алой юбкой-комбинацией.
С белыми брюками — свежо и смело
Зимой белые брюки становятся отличной базой для экспериментов. Они освежают образ и придают праздничности.
Сочетайте их с ярким свитером в традиционных рождественских оттенках.
Для офисного или вечернего образа подойдут кашемировые модели спокойных тонов.
Белые брюки особенно эффектно смотрятся с бежевым пальто или коротким пуховиком.
Вдохновением может служить культовый образ принцессы Дианы 1983 года — красный свитер с овечками Muir & Osborne и светлые брюки, ставшие символом британского стиля.
Как выбрать идеальный рождественский свитер
Материал: шерсть, альпака или кашемир обеспечат тепло и долговечность.
Цвет: классика — красный, зелёный, белый и синий; но пастельные и нейтральные тона подойдут для минималистичных образов.
Орнамент: олени, снежинки, звёзды, геометрические мотивы или винтажные узоры.
Фасон: объёмные свитера хорошо сочетаются с узкими низами, укороченные — с брюками palazzo или юбками миди.
Советы стилистов
Рождественский свитер отлично вписывается в стиль quiet luxury, если выбрать модели из качественных материалов и без броских надписей.
Для вечернего выхода добавьте к нему украшения: крупные серьги или пояс из металлизированной ткани.
В офис можно надеть однотонный свитер с узором по горловине, сочетая его с брюками со стрелками.
Часто задаваемые вопросы
Можно ли носить рождественский свитер после праздников
Да, если выбрать модель с универсальным орнаментом или однотонную — она будет уместна всю зиму.
Как ухаживать за шерстяным свитером
Стирайте вручную в прохладной воде и сушите горизонтально.
Подходит ли свитер для офиса
Да, главное — избегать моделей с крупными рисунками или гирляндами.