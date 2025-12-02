Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Поясные сумки возвращаются в моду как универсальный аксессуар
Погребняк похвалила устроившегося курьером Даню Милохина в Барселоне
Нагрузка на магистрали до 70% стала фактором возможного снижения качества интернета
Яичный белок удаляет взвесь из бульона — повара
ЕЦБ отказал Украине в финансовой помощи под залог активов России — Financial Times
Регулярный уход и коллаген ускоряют восстановление волос
Использование корицы помогает убрать запах из пылесоса — Malatec
Грозовые облака формируются при дефиците водяного пара — Science&Vie
С декабря в России вступают в силу новые правила для автомобилистов

Этот уродливый свитер стал главным трендом зимы: 4 образа, которые работают безошибочно

Рождественский свитер возвращается в зимнюю моду 2025 года — Vogue
4:46
Моя семья » Красота и стиль

Этой зимой рождественский свитер вновь выходит на первый план. Долгое время считавшийся "уродливым" и носивший характер шутливого подарка, он сегодня стал неотъемлемой частью модных зимних образов — от уютных повседневных до праздничных выходных. С узорами снежинок, оленей и норвежскими мотивами, этот трикотаж способен добавить в образ тепла и ностальгии, сохранив при этом актуальность, сообщает vogue.fr.

Зимний модный образ
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Зимний модный образ

С джинсами — универсальная классика

Пожалуй, самое естественное сочетание — рождественский свитер и джинсы. Такая пара не требует усилий, но выглядит стильно и современно. Образ легко адаптировать под настроение:

  • синие джинсы в паре с красным или зелёным свитером создают уютный деревенский стиль;
  • светлые модели и однотонный свитер делают образ более женственным;
  • поверх можно накинуть короткую дублёнку, шубу или пальто oversize.

Эльза Хоск, например, выбирает свободные джинсы с объёмным свитером и пушистой шубой, а Клаудия Шиффер предпочитает красные оттенки и белоснежную водолазку — образ получается одновременно праздничным и лаконичным.

С мини-юбкой — дерзко и по-зимнему

Мини-юбка давно перестала быть только летней вещью. Зимой она обретает новую жизнь в дуэте с объёмным рождественским свитером.

  • Кожаная или шерстяная мини-юбка подчёркивает фактуру трикотажа.
  • Образ можно дополнить плотными колготками, сапогами до колена и длинным пальто.
  • Приём многослойности делает такой комплект уютным даже в мороз.

Сабрина Карпентер показала, что даже "синий свитер с оленями" может выглядеть гламурно, если носить его с клетчатой мини-юбкой и сапогами-чулками.

С юбкой-комбинацией — для элегантных вечеров

Если хочется наряда, который подойдёт и для прогулки, и для ужина с друзьями, стоит вспомнить юбку-комбинацию. Этот элемент 1990-х снова в моде и отлично играет на контрасте с плотной вязкой свитера.

  • Для праздничных образов выбирайте атласные или шёлковые ткани.
  • Красный, бордовый или тёмно-зелёный свитер создаёт праздничное настроение.
  • Добавьте туфли на каблуке или сапоги, а сверху — укороченное пальто.

Такой приём часто используют модели — например, Наталья Водянова выбрала монохромный красный ансамбль с плюшевым свитером Ralph Lauren и алой юбкой-комбинацией.

С белыми брюками — свежо и смело

Зимой белые брюки становятся отличной базой для экспериментов. Они освежают образ и придают праздничности.

  • Сочетайте их с ярким свитером в традиционных рождественских оттенках.
  • Для офисного или вечернего образа подойдут кашемировые модели спокойных тонов.
  • Белые брюки особенно эффектно смотрятся с бежевым пальто или коротким пуховиком.

Вдохновением может служить культовый образ принцессы Дианы 1983 года — красный свитер с овечками Muir & Osborne и светлые брюки, ставшие символом британского стиля.

Как выбрать идеальный рождественский свитер

  • Материал: шерсть, альпака или кашемир обеспечат тепло и долговечность.
  • Цвет: классика — красный, зелёный, белый и синий; но пастельные и нейтральные тона подойдут для минималистичных образов.
  • Орнамент: олени, снежинки, звёзды, геометрические мотивы или винтажные узоры.
  • Фасон: объёмные свитера хорошо сочетаются с узкими низами, укороченные — с брюками palazzo или юбками миди.

Советы стилистов

  • Рождественский свитер отлично вписывается в стиль quiet luxury, если выбрать модели из качественных материалов и без броских надписей.
  • Для вечернего выхода добавьте к нему украшения: крупные серьги или пояс из металлизированной ткани.
  • В офис можно надеть однотонный свитер с узором по горловине, сочетая его с брюками со стрелками.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли носить рождественский свитер после праздников

Да, если выбрать модель с универсальным орнаментом или однотонную — она будет уместна всю зиму.

Как ухаживать за шерстяным свитером

Стирайте вручную в прохладной воде и сушите горизонтально.

Подходит ли свитер для офиса

Да, главное — избегать моделей с крупными рисунками или гирляндами.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Владельцам сбережений положена компенсация за советские вклады — член МАЮ Безмаленко
Экономика и бизнес
Владельцам сбережений положена компенсация за советские вклады — член МАЮ Безмаленко
Android задыхается от мусора: один клик — и телефон работает, как новенький
Наука и техника
Android задыхается от мусора: один клик — и телефон работает, как новенький
Средиземное море признано одной из тревожных зон — Mercator Ocean Internation
Наука и техника
Средиземное море признано одной из тревожных зон — Mercator Ocean Internation
Популярное
Сотни моржей на суше — знак беды: спутник уловил в Арктике тревожный новый контур

Спутники заметили нечто странное на берегу Шпицбергена — сотни гигантских моржей собрались там, где раньше не было ни одного.

Спутники зафиксировали новое лежбище моржей на Шпицбергене — WWF
Вороны способны различать людей по лицам спустя годы — профессор Джон Марзлафф
Чёрная метка с небес: опасные лица получают у ворон свой срок — и он тянется годами
ДНК-тест и история из прошлого: как у Алексея Глызина нашлась внебрачная дочь
Визит Путина в Индию: Запад в гневе, но Нью-Дели стоит на своём
Предания связывают страну итбараков с районами Северной России Игорь Буккер Утренняя зарядка улучшает метаболизм зимой — врач-физиотерапевт Ольга Берестова Валерия Жемчугова Индия выбирает Россию: Путин везёт военные контракты и энергетическое сотрудничество Любовь Степушова
Россия вводит новые экспортные ограничения на критически важные материалы
Теракт на КТК принёс Казахстану миллиарды ущерба и политические последствия
Будущее морских ветропарков под вопросом: причины экономических проблем
Будущее морских ветропарков под вопросом: причины экономических проблем
Последние материалы
Стакан апельсинового сока в день изменяет работу генов давления
Кубышка очищает воду и предотвращает цветение пруда
Садальский высмеял драку директора Киркорова на катке у Красной Площадки
Полное доверие нейросетям опасно для пользователя — эксперт Мориц
Бомба под Калининградом: Литва сделала ход, после которого нет пути назад
Щадящие упражнения снижают боль при грыже спины — эксперты MNT
Косатки вводят акул в ступор, чтобы выедать печень — DiscoverWildlife
Рождественский свитер возвращается в зимнюю моду 2025 года — Vogue
Микробы подо льдом ускоряют рост водорослей в Арктике — Science&Vie
Литр воды на 100 граммов пасты предотвращает липкость — повара
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.