Этот уродливый свитер стал главным трендом зимы: 4 образа, которые работают безошибочно

Рождественский свитер возвращается в зимнюю моду 2025 года — Vogue

Этой зимой рождественский свитер вновь выходит на первый план. Долгое время считавшийся "уродливым" и носивший характер шутливого подарка, он сегодня стал неотъемлемой частью модных зимних образов — от уютных повседневных до праздничных выходных. С узорами снежинок, оленей и норвежскими мотивами, этот трикотаж способен добавить в образ тепла и ностальгии, сохранив при этом актуальность, сообщает vogue.fr.

С джинсами — универсальная классика

Пожалуй, самое естественное сочетание — рождественский свитер и джинсы. Такая пара не требует усилий, но выглядит стильно и современно. Образ легко адаптировать под настроение:

синие джинсы в паре с красным или зелёным свитером создают уютный деревенский стиль;

светлые модели и однотонный свитер делают образ более женственным;

поверх можно накинуть короткую дублёнку, шубу или пальто oversize.

Эльза Хоск, например, выбирает свободные джинсы с объёмным свитером и пушистой шубой, а Клаудия Шиффер предпочитает красные оттенки и белоснежную водолазку — образ получается одновременно праздничным и лаконичным.

С мини-юбкой — дерзко и по-зимнему

Мини-юбка давно перестала быть только летней вещью. Зимой она обретает новую жизнь в дуэте с объёмным рождественским свитером.

Кожаная или шерстяная мини-юбка подчёркивает фактуру трикотажа.

Образ можно дополнить плотными колготками, сапогами до колена и длинным пальто.

Приём многослойности делает такой комплект уютным даже в мороз.

Сабрина Карпентер показала, что даже "синий свитер с оленями" может выглядеть гламурно, если носить его с клетчатой мини-юбкой и сапогами-чулками.

С юбкой-комбинацией — для элегантных вечеров

Если хочется наряда, который подойдёт и для прогулки, и для ужина с друзьями, стоит вспомнить юбку-комбинацию. Этот элемент 1990-х снова в моде и отлично играет на контрасте с плотной вязкой свитера.

Для праздничных образов выбирайте атласные или шёлковые ткани.

Красный, бордовый или тёмно-зелёный свитер создаёт праздничное настроение.

Добавьте туфли на каблуке или сапоги, а сверху — укороченное пальто.

Такой приём часто используют модели — например, Наталья Водянова выбрала монохромный красный ансамбль с плюшевым свитером Ralph Lauren и алой юбкой-комбинацией.

С белыми брюками — свежо и смело

Зимой белые брюки становятся отличной базой для экспериментов. Они освежают образ и придают праздничности.

Сочетайте их с ярким свитером в традиционных рождественских оттенках.

Для офисного или вечернего образа подойдут кашемировые модели спокойных тонов.

Белые брюки особенно эффектно смотрятся с бежевым пальто или коротким пуховиком.

Вдохновением может служить культовый образ принцессы Дианы 1983 года — красный свитер с овечками Muir & Osborne и светлые брюки, ставшие символом британского стиля.

Как выбрать идеальный рождественский свитер

Материал: шерсть, альпака или кашемир обеспечат тепло и долговечность.

Цвет: классика — красный, зелёный, белый и синий; но пастельные и нейтральные тона подойдут для минималистичных образов.

Орнамент: олени, снежинки, звёзды, геометрические мотивы или винтажные узоры.

Фасон: объёмные свитера хорошо сочетаются с узкими низами, укороченные — с брюками palazzo или юбками миди.

Советы стилистов

Рождественский свитер отлично вписывается в стиль quiet luxury, если выбрать модели из качественных материалов и без броских надписей.

Для вечернего выхода добавьте к нему украшения: крупные серьги или пояс из металлизированной ткани.

В офис можно надеть однотонный свитер с узором по горловине, сочетая его с брюками со стрелками.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли носить рождественский свитер после праздников

Да, если выбрать модель с универсальным орнаментом или однотонную — она будет уместна всю зиму.

Как ухаживать за шерстяным свитером

Стирайте вручную в прохладной воде и сушите горизонтально.

Подходит ли свитер для офиса

Да, главное — избегать моделей с крупными рисунками или гирляндами.