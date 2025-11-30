Эти три оттенка делают ногти дороже, чем ювелирные украшения: зимний тренд уже на каждом фото

Коричневый, бургундский и молочный вошли в тренды зимнего маникюра — Marie Claire

Переход от осени к зиме всегда меняет наше настроение и то, как мы подбираем цвета для маникюра. В холодный сезон хочется тех оттенков, которые создают ощущение уюта и спокойствия, но при этом выглядят современно и выразительно. В этом году модные показы задали особый ритм: классика вернулась в освежённом стиле, а тренды приобрели более мягкие и элегантные очертания, об этом сообщает Marie Claire.

Коричневые оттенки: тёплый комфорт зимы

Текущей зимой коричневый уверенно выходит в категорию новых универсальных оттенков. В индустрии красоты его считают спокойной альтернативой нюду, поскольку он делает образ цельным и мягким. Оттенки древесины, кофе и какао всё чаще встречаются как в базовых линейках лаков для ногтей, так и в премиальных коллекциях.

Оттенок Orme стал одним из символов сезона благодаря своей молочной глубине. Он напоминает смесь крема и серого, создаёт ощущение нежного тепла и идеально подходит для minimalist-образов. Такая гамма часто перекликается с модой: например, мягкие фактуры осенне-зимних коллекций вдохновляют создателей косметики на спокойные кофейные решения.

Каштановый цвет — ещё один выразительный вариант для тех, кто ищет насыщенность без излишней яркости. Он напоминает полированную кожу и подчёркивает структуру ногтевой пластины, делая маникюр более собранным. Благодаря этому даже простой однотонный ноготь может выглядеть роскошно и глубоко.

Интерес вызывает и Mocha — глубокий коричневый, в котором смешиваются холодные древесные оттенки. Он подойдёт тем, кто любит маникюр с характером, но без драматичности. Такие цвета хорошо смотрятся с аксессуарами верблюжьей палитры, шерстяными свитерами, меховыми шарфами и золотыми деталями — всё это создаёт гармоничный зимний образ.

Тёплые коричневые оттенки легко использовать в нейл-дизайне: точечные элементы, современный френч, вертикальные линии или аккуратные геометрические акценты помогут сделать маникюр индивидуальным, не перегружая его деталями.

Бордовые решения: глубокая элегантность холодного сезона

Популярность бордовых оттенков сохраняется от осени к зиме, но в 2025–2026 годах палитра становится шире и богаче. К классическому винному добавляются ноты сливы, мягкого фиолетового и ягодных тонов. Такие оттенки давно считаются универсальными для праздничных выходов, но всё чаще их выбирают и для повседневного стиля.

Оттенок Violeta — вариант для тех, кто любит выразительность и бархатную глубину. В нём сочетаются ягодные полутона и лёгкий перелив, заметный при дневном освещении. Он подходит для коротких и длинных ногтей, создавая эффект мягкого свечения.

Ещё один интересный оттенок — тёмный винно-сливовый. Он остаётся востребованным среди тех, кто ценит классику, но хочет добавить в образ немного драматичности. Такой маникюр хорошо сочетается с плотными тканями, зимними платьями, бархатными жакетами и акцентными украшениями.

Цвет, напоминающий чернослив, отличается насыщенной глубиной и тонкими гранатовыми нотами. Он подходит для зимних вечеров, праздничных образов и торжественных мероприятий. При этом такой оттенок можно использовать и в повседневном маникюре, сочетая его с нейтральной одеждой и спокойным макияжем.

Бордовые оттенки отлично смотрятся с золотыми аксессуарами — тёплый металл подчёркивает их глубину. Для тех, кто любит эксперименты, подойдёт обратный французский маникюр: прозрачная или нюдовая база усиливает выразительность тёмной дуги у основания ногтя.

Молочные оттенки: мягкость и свежесть

Популярность молочных ногтей сохраняется уже несколько сезонов подряд. Зимой 2025-2026 этот тренд не теряет актуальности, так как идеально сочетается с мягкими свитерами, светлой верхней одеждой и минималистичными аксессуарами. Молочные оттенки прекрасно подходят для тех, кто предпочитает сдержанность.

Полупрозрачный Milky White создаёт лёгкий эффект рассеянного света. Он универсален и подходит как для офиса, так и для торжественных случаев. Такой лак подчёркивает ухоженность рук и делает маникюр аккуратным вне зависимости от длины ногтей.

Кремовый оттенок отличается более плотной структурой и насыщенностью. Его выбирают те, кто хочет добиться гладкого покрытия с сияющим финишем. Благодаря своей универсальности он хорошо подходит к тёплым и холодным образам, не выбиваясь из общей палитры сезона.

Бледно-розовый оттенок Blossom добавляет в маникюр лёгкость и нежность. Он особенно хорошо работает на коротких ногтях, создавая эффект мягкой пудры. Этот цвет отлично гармонирует с серебряными украшениями и подчёркивает естественность.

Молочные оттенки дают много возможностей для экспериментов: один слой создаёт естественный нюдовый эффект, два — плотное матовое покрытие. Они идеально подходят для нейл-арта, в котором нужны лёгкие переходы и мягкие линии.

Перламутровые и матовые решения: зимнее сияние

Перламутровые лаки возвращаются в моду благодаря своей способности добавлять лёгкое сияние. Они помогают оживить зимние образы и создают эффект мягкого свечения, напоминающий отражение снега.

Жемчужно-белый оттенок Fairy — один из ключевых представителей этой категории. Его голографический блеск делает маникюр воздушным и утончённым. Он особенно хорош для вечерних образов и праздничных мероприятий.

Серый с лёгким мерцанием — ещё один тренд сезона. Он подходит для тех, кто предпочитает сдержанные оттенки, но хочет добавить небольшой акцент. Такой цвет гармонирует с шерстяными пальто, уютными серыми костюмами и кашемировыми шарфами.

Перламутровые тона идеально использовать в качестве топового слоя, который добавляет глубину более светлым оттенкам. Такое решение хорошо подходит для праздничных маникюров.

Уход зимой: защита и восстановление

Холодный воздух, перепады температуры и сухость в помещениях заметно влияют на состояние кожи и ногтей. Для сохранения здоровья ногтевой пластины важно правильно строить зимний уход.

Увлажнение — ключевой этап. Специальные базы, укрепляющие составы и сыворотки помогают поддерживать эластичность и предотвращают появление трещин. База 5.5 и сыворотка для ежедневного увлажнения — хорошее сочетание для зимнего периода.

Для более интенсивного восстановления используют зелёное масло и концентрированные средства с укрепляющим эффектом. Они питают ногтевую пластину и защищают её от воздействия холода.

Кератиновые бустеры и витаминные комплексы поддерживают рост ногтей — такие продукты насыщают ногти изнутри и помогают восстанавливать плотность. Их часто используют курсами, чтобы добиться стойкого эффекта.

Уходовые средства для рук и ногтей — обязательная часть зимнего ритуала, особенно если вы часто находитесь на улице, пользуетесь обогревателями или регулярно моете руки.

Сравнение зимних оттенков лака

Коричневые vs бордовые

Коричневые оттенки создают ощущение тепла и гармонии. Бордовые — более яркие и драматичные. Первые подходят для повседневного маникюра, вторые — для вечерних выходов. Коричневые хорошо сочетаются с нейтральными аксессуарами, бордовые — с золотом и бархатом.

Молочные vs перламутровые

Молочные оттенки делают руки визуально ухоженными и нежными. Перламутровые добавляют сияние и подчёркивают праздничность. Молочные подходят для минималистов, перламутровые — для тех, кто любит акценты.

Плюсы и минусы популярных зимних оттенков

Преимущества:

Коричневые оттенки универсальны и подходят почти ко всему.

Бордовые создают выразительный и роскошный образ.

Молочные придают ногтям аккуратность и свежесть.

Перламутровые добавляют блеск и визуальную глубину.

Недостатки:

Тёмные бордовые требуют аккуратного нанесения.

Перламутровые могут подчёркивать неровности пластины.

Молочные оттенки иногда требуют нескольких слоёв для равномерности.

Советы по выбору зимнего лака

Оценивайте оттенок кожи: тёплые тона лучше сочетаются с коричневыми, холодные — с молочными и сливовыми. Учитывайте длину ногтей: короткие выигрышно смотрятся в молочных и перламутровых оттенках, длинные — в бордовых. Подбирайте цвет к стилю одежды. Используйте качественную базу для защиты пластины зимой.

Популярные вопросы о зимних лаках

Как выбрать оттенок для делового образа?

Подойдут молочные, кремовые или мягкие коричневые тона.

Что лучше для вечера: бордовый или перламутровый?

Оба варианта подходят, но бордовый создаёт более драматичный эффект.

Сколько стоит качественный зимний лак?

Цена зависит от бренда и состава — обычно от среднего до премиального сегмента.