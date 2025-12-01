Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Комнатные растения сократили потребность в удобрениях зимой
После 35 лет макияж требует увлажнения и мягких формул — Лора Геллер
Увеличение ходьбы перед стартом тренировок подготавливает организм
Ксения Собчак готовится торжественно встретить год лошади
Триптофан впервые найден во внеземных материалах — New-Science
В тропических лесах Азии сокращается численность бинтуронгов
У Тильды Суинтон были в роду знатные шотландцы
Недосып и стресс признаны препятствием для роста массы тела
Опилки и солома уменьшают избыточную влажность компоста

Утро начинает лицо с загадки красоты: китайский массаж обещает эффект, который чувствуется сразу

Кварцевый скребок гуаша усиливает тонус кожи и снижает отёки
5:36
Моя семья » Красота и стиль

В преддверии новогодних праздников особенно хочется видеть свежее, подтянутое лицо, а времени на сложный уход почти не остаётся. Китайский экспресс-массаж гуаша решает проблему всего за 5 минут утром — он бодрит, уменьшает отёки и визуально омолаживает кожу. Как правильно провести такой массаж — рассказывает Dzen.

Массаж лица утром
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Массаж лица утром

Что понадобится для экспресс-массажа лица

Основное и единственное "оборудование" — скребок гуаша. Эта древняя техника пришла из Китая и применяется не только для лица, но и для всего тела. Массаж гуаша стимулирует лимфоток, ускоряет обмен веществ, снимает напряжение, уменьшает выраженность морщин и заметно снижает утренние отёки. Особенно приятен такой массаж перед ответственным днём, когда хочется выглядеть свежо и собранно.

Для лица подходят скребки из нефрита (зелёный) и кварца (розовый).

  • Нефритовый скребок быстро нагревается от кожи, хорошо расслабляет и подходит для вечерних процедур. Массаж с ним мягче, особенно если хочется релакса.
  • Кварцевый скребок дольше остаётся холодным, особенно если его предварительно охладить в холодильнике. Он сильнее тонизирует, помогает быстрее снять отёки, пробуждает кожу и делает её ярче. Такой вариант идеален для утреннего экспресс-массажа.

Перед началом процедуры обязательно нанесите на кожу масло, жирный крем или сыворотку — это улучшит скольжение и защитит кожу от повреждений. Важно: при заболеваниях или чувствительных участках лица рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

Этапы китайского экспресс-массажа гуаша по утрам

Экспресс-массаж делится на пять простых этапов, каждый занимает 30-60 секунд. Всего потребуется не более пяти минут.

1. Зона декольте

Нанесите средство на область декольте.
Поставьте скребок выпуклой стороной в центр грудины и плавно ведите снизу вверх к ключицам (но не затрагивая переднюю поверхность шеи). Повторяйте движения примерно одну минуту.

2. Боковая поверхность шеи

Переходим к передне-боковой поверхности шеи:
Скребок вогнутой стороной ставится у основания шеи и аккуратно, без давления, проводится до овала лица.
Возвращайтесь обратно и повторяйте по 30 секунд на каждую сторону.
Важно: избегайте центральной части шеи.

3. Овал лица

Используем волнообразную сторону скребка:
Ставим центр скребка на середину овала лица и подбородка, двигаемся к мочкам ушей с лёгким нажимом.
Повторяем по 30 секунд в каждую сторону.

4. Щёки и носогубные складки

Работаем вогнутой стороной скребка.
Плавными движениями ведём инструмент от центра лица к вискам — это помогает подтянуть щеки, сгладить носогубные складки и уменьшить "брыли".
Обрабатываем каждую сторону по 30 секунд.

5. Лоб и брови

Берём выгнутую сторону скребка.
Снизу вверх прорабатываем всю область лба до линии роста волос.
Если есть морщины, делайте движения от центра лба к вискам.
Зону бровей и область под бровями — от центра к вискам, 8-10 повторов или примерно одну минуту.
Если есть напряжение в области бровей, проработайте от внутреннего до внешнего уголка глаз.

Нефритовый и кварцевый скребки

Нефрит:

  • быстрее нагревается;
  • подходит для расслабления и вечерних ритуалов;
  • эффект мягкий, расслабляющий;

Кварц:

  • сохраняет прохладу дольше;
  • лучше справляется с утренними отёками;
  • идеален для тонизирующего массажа и бодрости;

Плюсы и минусы китайского экспресс-массажа гуаша

Плюсы:

  • заметное уменьшение отёков и улучшение цвета лица;
  • подтягивающий эффект и разглаживание морщин;
  • простота в применении, минимум времени;
  • ускорение лимфотока и обмена веществ;
  • экономия на салонных процедурах;

Минусы:

  • требуется регулярность для стойкого результата;
  • необходим правильный выбор масла/сыворотки;
  • возможны покраснения при неправильной технике;
  • не подходит при острых воспалениях или болезнях кожи;

Как получить максимальный эффект

  1. Делайте массаж сразу после пробуждения на очищенную кожу.
  2. Обязательно используйте средство для скольжения — масло или сыворотку.
  3. Скребок мойте и дезинфицируйте после каждой процедуры.
  4. Двигайтесь по массажным линиям, избегая излишнего давления.
  5. При необходимости добавляйте проработку зоны головы специальным скребком.
  6. Если время позволяет, уделяйте отдельное внимание области бровей и висков для снятия напряжения.

Популярные вопросы о китайском экспресс-массаже лица гуаша

Можно ли делать такой массаж каждый день?

Да, ежедневная практика усиливает эффект лифтинга и уменьшает отёки.

Какой скребок выбрать для утреннего массажа?

Для утренней процедуры лучше кварцевый скребок — он тонизирует и освежает.

Нужно ли использовать масло?

Да, иначе велик риск травмировать кожу и получить раздражение.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
3I/ATLAS идёт на сближение с Землёй — астрономы
Наука и техника
3I/ATLAS идёт на сближение с Землёй — астрономы
Средиземное море признано одной из тревожных зон — Mercator Ocean Internation
Наука и техника
Средиземное море признано одной из тревожных зон — Mercator Ocean Internation
В Бенгальском заливе течения отклоняются влево от ветра — NOAA
Наука и техника
В Бенгальском заливе течения отклоняются влево от ветра — NOAA
Популярное
Android задыхается от мусора: один клик — и телефон работает, как новенький

Ваш смартфон на Android вдруг начал тормозить, как старый велосипед на подъеме, а обновление до Android 16 манит новыми фишками, но пугает риском еще большего замедления.

Android задыхается от мусора: один клик — и телефон работает, как новенький
Старые новогодние украшения можно передать в музей
Хлам, который крадёт новогоднее настроение: 5 вещей в доме, от которых тяжелеет воздух
Пробег им только на пользу: легендарные моторы переживают полмиллиона и скрывают неожиданный ресурс
Спутники связи получили зелёный свет: Россия готовит прорыв, о котором пока молчат
Казахстан и Турция не заметили атаку украинских дронов в Чёрном море Любовь Степушова Гены влияют на обучаемость ретриверов и эмоции людей — нейробиолог Энох Алекс Игорь Буккер США выделили 30 млн долларов на оборону Молдавии Андрей Николаев
Водителям не вернули надежду на справедливость: в Госдуме предложили не отменять штрафы с неправильных камер
Живот тает быстрее льда: шесть движений, которые запускают пресс, даже если он спит годами
Монстр длиной 2,4 метра поднялся со дна Миссисипи: его появление стало знаком, который давно ждали
Монстр длиной 2,4 метра поднялся со дна Миссисипи: его появление стало знаком, который давно ждали
Последние материалы
У Тильды Суинтон были в роду знатные шотландцы
Кварцевый скребок гуаша усиливает тонус кожи и снижает отёки
Недосып и стресс признаны препятствием для роста массы тела
Опилки и солома уменьшают избыточную влажность компоста
Луковая начинка придаёт бутербродам хрустящую текстуру — кулинары
Бельгия предлагает использовать замороженные активы России при соблюдении условий
Changan Uni-V возглавил аварийный антирейтинг — Autonews
Самодельные бомбочки для чистки унитаза готовят из соды и мыла — Malatec
Врач заявил об отсутствии пользы коллагеновых добавок — Александр Быканов
Панды используют палочки в качестве инструментов — исследователи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.