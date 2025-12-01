Утро начинает лицо с загадки красоты: китайский массаж обещает эффект, который чувствуется сразу

В преддверии новогодних праздников особенно хочется видеть свежее, подтянутое лицо, а времени на сложный уход почти не остаётся. Китайский экспресс-массаж гуаша решает проблему всего за 5 минут утром — он бодрит, уменьшает отёки и визуально омолаживает кожу. Как правильно провести такой массаж — рассказывает Dzen.
Основное и единственное "оборудование" — скребок гуаша. Эта древняя техника пришла из Китая и применяется не только для лица, но и для всего тела. Массаж гуаша стимулирует лимфоток, ускоряет обмен веществ, снимает напряжение, уменьшает выраженность морщин и заметно снижает утренние отёки. Особенно приятен такой массаж перед ответственным днём, когда хочется выглядеть свежо и собранно.
Для лица подходят скребки из нефрита (зелёный) и кварца (розовый).
Перед началом процедуры обязательно нанесите на кожу масло, жирный крем или сыворотку — это улучшит скольжение и защитит кожу от повреждений. Важно: при заболеваниях или чувствительных участках лица рекомендуется проконсультироваться со специалистом.
Экспресс-массаж делится на пять простых этапов, каждый занимает 30-60 секунд. Всего потребуется не более пяти минут.
Нанесите средство на область декольте.
Поставьте скребок выпуклой стороной в центр грудины и плавно ведите снизу вверх к ключицам (но не затрагивая переднюю поверхность шеи). Повторяйте движения примерно одну минуту.
Переходим к передне-боковой поверхности шеи:
Скребок вогнутой стороной ставится у основания шеи и аккуратно, без давления, проводится до овала лица.
Возвращайтесь обратно и повторяйте по 30 секунд на каждую сторону.
Важно: избегайте центральной части шеи.
Используем волнообразную сторону скребка:
Ставим центр скребка на середину овала лица и подбородка, двигаемся к мочкам ушей с лёгким нажимом.
Повторяем по 30 секунд в каждую сторону.
Работаем вогнутой стороной скребка.
Плавными движениями ведём инструмент от центра лица к вискам — это помогает подтянуть щеки, сгладить носогубные складки и уменьшить "брыли".
Обрабатываем каждую сторону по 30 секунд.
Берём выгнутую сторону скребка.
Снизу вверх прорабатываем всю область лба до линии роста волос.
Если есть морщины, делайте движения от центра лба к вискам.
Зону бровей и область под бровями — от центра к вискам, 8-10 повторов или примерно одну минуту.
Если есть напряжение в области бровей, проработайте от внутреннего до внешнего уголка глаз.
Нефрит:
Кварц:
Плюсы:
Минусы:
Можно ли делать такой массаж каждый день?
Да, ежедневная практика усиливает эффект лифтинга и уменьшает отёки.
Какой скребок выбрать для утреннего массажа?
Для утренней процедуры лучше кварцевый скребок — он тонизирует и освежает.
Нужно ли использовать масло?
Да, иначе велик риск травмировать кожу и получить раздражение.
