Когда привычная косметика начинает предавать: как адаптировать макияж, чтобы лицо снова засияло

После 35 лет макияж требует увлажнения и мягких формул — Лора Геллер

С возрастом кожа меняется — и вместе с ней должно меняться то, как мы наносим макияж. Однако это не повод расставаться с любимой косметикой. Известный визажист и основательница бренда Laura Geller Beauty убеждена: правильный подход к уходу и макияжу способен подчеркнуть естественную красоту, а не скрыть её. Об этом рассказала сама Лора Геллер в интервью журналу Prevention.

Макияж должен меняться вместе с вами

Лора Геллер — одна из тех специалистов, кто помогает женщинам любого возраста чувствовать себя уверенно. За десятилетия работы она изучила особенности зрелой кожи и научилась подчеркивать её достоинства, а не маскировать недостатки.

"Каждое десятилетие приносит перемены, и макияж должен меняться вместе с нами. Это время не для борьбы с возрастом, а для того, чтобы научиться по-новому подчеркивать свою красоту", — отметила визажист Лора Геллер.

С возрастом кожа становится суше, появляются мимические морщины, пигментные пятна, меняется тон и текстура. Именно поэтому Лора советует пересматривать не только уход — кремы, сыворотки, солнцезащитные средства, — но и сам макияж.

Речь идёт не о полном изменении привычек, а о корректировке техники. Иногда достаточно заменить одну-две позиции в косметичке, чтобы лицо выглядело свежее и моложе.

Обновите привычный уход, но не выдумывайте заново

То, что раньше казалось идеальным, может со временем перестать работать. Фаворитная тональная основа вдруг подчёркивает морщинки, а любимые румяна делают лицо тусклым. По словам Геллер, это естественные изменения, и бояться их не стоит.

"Даже после 35 лет кожа может оставаться склонной к жирности — в этом нет ничего необычного. Главное — подобрать средства, которые помогут контролировать блеск: матирующие пудры, праймеры и фиксирующие продукты", — отметила визажист Лора Геллер.

Она рекомендует обращать внимание на текстуру косметики. Излишне плотные формулы лучше заменить на лёгкие и увлажняющие. Они не забивают поры и не создают эффект маски.

Главное — слушать кожу и корректировать уход под её реальные потребности, а не под представления о "возрастном макияже".

Различайте сияние и жирный блеск

Одна из самых распространённых ошибок — путать естественное свечение кожи с жирным блеском.

"Блеск — не то, чего мы добиваемся. Нам нужно свечение", — подчёркивает Лора Геллер.

Излишняя жирность может появляться из-за гормональных колебаний, стресса или неправильно подобранных средств. Чтобы лицо не выглядело "масляным", она советует использовать матирующие продукты: Matte Maker Translucent Setting Powder или Brighten-n-Blur Spackle Skin Perfecting Primer. Они убирают жирный блеск, не лишая кожу живого сияния.

Важно понимать: glow - это ухоженная, увлажнённая кожа, а shine - следствие избыточного кожного себума. Поддерживайте баланс при помощи лёгких сывороток с гиалуроновой кислотой и мягких праймеров.

Макияж должен подчеркивать, а не скрывать

Главная философия Лоры — в гармонии. Она уверена: макияж должен помогать выглядеть лучше, но не превращать лицо в маску.

Лора рекомендует делать акцент на сильных сторонах: выразительных глазах, форме губ или рельефе щёк. При этом важно не "замазывать" возрастные изменения, а работать с ними — мягко корректировать, добавлять свет, использовать кремовые текстуры.

Макияж для зрелой кожи — это не попытка "вернуть двадцать", а способ подчеркнуть естественную привлекательность и уверенность.

Сравнение: макияж до и после 35 лет

Тональные средства. До 35 лет подойдут плотные текстуры с матовым финишем. После — лучше использовать лёгкие увлажняющие тоны, BB-кремы и сывороточные основы. Румяна и бронзеры. Молодая кожа легко переносит пудровые текстуры, а зрелая — требует кремовых и сияющих. Глаза. Откажитесь от тяжёлых теней и подводок, которые утяжеляют взгляд. Вместо них — мягкие растушёвки и тёплые оттенки. Губы. Яркие помады замените нюдовыми, но не бледными тонами с увлажняющими компонентами.

Такие небольшие изменения помогут сохранить естественность и сделать лицо более "живым" и отдохнувшим.

Плюсы и минусы средств для зрелой кожи

Показатель Плотные текстуры Лёгкие и кремовые формулы Преимущества Хорошо перекрывают несовершенства. Обеспечивают стойкость макияжа. Подходят для вечернего образа. Не подчёркивают морщины. Увлажняют и освежают кожу. Поддерживают естественное сияние. Недостатки Могут забивать поры. Делают кожу визуально старше. Подчеркивают сухость. Менее стойкие в жару. Требуют фиксации пудрой. Не подходят для жирной кожи без подготовки.

Советы по уходу и макияжу после 35 лет

Перед макияжем всегда используйте увлажняющий праймер или лёгкую сыворотку. Это сгладит текстуру кожи и продлит стойкость макияжа. Не перебарщивайте с пудрой. Избыток матирующих средств делает лицо тусклым. Делайте ставку на сияние изнутри — ухоженная кожа всегда выглядит моложе, чем перегруженная косметикой. Используйте корректирующее освещение: лёгкий хайлайтер на скулах и под бровью придаст лицу свежесть. Не забывайте про солнцезащиту — SPF должен быть частью ежедневного ухода, даже зимой.

Популярные вопросы о макияже после 35 лет

Нужно ли менять все косметические продукты после 35 лет?

Нет, достаточно адаптировать то, что уже есть. Обратите внимание на текстуры: замените плотные средства на более лёгкие и увлажняющие.

Как бороться с жирным блеском, не пересушивая кожу?

Используйте матирующие праймеры и пудры с лёгкой формулой, которые регулируют себум, но не сушат кожу.

Какой макияж визуально молодит?

Тёплые оттенки, кремовые текстуры, сияющий финиш и мягкие линии. Избегайте резких контрастов и толстых слоёв косметики.

Можно ли использовать хайлайтер при морщинах?

Да, но наносите его только на "высокие" участки лица — скулы, кончик носа, под бровь. Главное — не переборщить, чтобы не подчеркнуть текстуру кожи.