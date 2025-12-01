Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Комнатные растения сократили потребность в удобрениях зимой
Увеличение ходьбы перед стартом тренировок подготавливает организм
Ксения Собчак готовится торжественно встретить год лошади
Триптофан впервые найден во внеземных материалах — New-Science
В тропических лесах Азии сокращается численность бинтуронгов
У Тильды Суинтон были в роду знатные шотландцы
Кварцевый скребок гуаша усиливает тонус кожи и снижает отёки
Недосып и стресс признаны препятствием для роста массы тела
Опилки и солома уменьшают избыточную влажность компоста

Когда привычная косметика начинает предавать: как адаптировать макияж, чтобы лицо снова засияло

После 35 лет макияж требует увлажнения и мягких формул — Лора Геллер
0:57
Моя семья » Красота и стиль

С возрастом кожа меняется — и вместе с ней должно меняться то, как мы наносим макияж. Однако это не повод расставаться с любимой косметикой. Известный визажист и основательница бренда Laura Geller Beauty убеждена: правильный подход к уходу и макияжу способен подчеркнуть естественную красоту, а не скрыть её. Об этом рассказала сама Лора Геллер в интервью журналу Prevention.

Тургор кожи
Фото: Freepik is licensed under Free license
Тургор кожи

Макияж должен меняться вместе с вами

Лора Геллер — одна из тех специалистов, кто помогает женщинам любого возраста чувствовать себя уверенно. За десятилетия работы она изучила особенности зрелой кожи и научилась подчеркивать её достоинства, а не маскировать недостатки.

"Каждое десятилетие приносит перемены, и макияж должен меняться вместе с нами. Это время не для борьбы с возрастом, а для того, чтобы научиться по-новому подчеркивать свою красоту", — отметила визажист Лора Геллер.

С возрастом кожа становится суше, появляются мимические морщины, пигментные пятна, меняется тон и текстура. Именно поэтому Лора советует пересматривать не только уход — кремы, сыворотки, солнцезащитные средства, — но и сам макияж.

Речь идёт не о полном изменении привычек, а о корректировке техники. Иногда достаточно заменить одну-две позиции в косметичке, чтобы лицо выглядело свежее и моложе.

Обновите привычный уход, но не выдумывайте заново

То, что раньше казалось идеальным, может со временем перестать работать. Фаворитная тональная основа вдруг подчёркивает морщинки, а любимые румяна делают лицо тусклым. По словам Геллер, это естественные изменения, и бояться их не стоит.

"Даже после 35 лет кожа может оставаться склонной к жирности — в этом нет ничего необычного. Главное — подобрать средства, которые помогут контролировать блеск: матирующие пудры, праймеры и фиксирующие продукты", — отметила визажист Лора Геллер.

Она рекомендует обращать внимание на текстуру косметики. Излишне плотные формулы лучше заменить на лёгкие и увлажняющие. Они не забивают поры и не создают эффект маски.

Главное — слушать кожу и корректировать уход под её реальные потребности, а не под представления о "возрастном макияже".

Различайте сияние и жирный блеск

Одна из самых распространённых ошибок — путать естественное свечение кожи с жирным блеском.

"Блеск — не то, чего мы добиваемся. Нам нужно свечение", — подчёркивает Лора Геллер.

Излишняя жирность может появляться из-за гормональных колебаний, стресса или неправильно подобранных средств. Чтобы лицо не выглядело "масляным", она советует использовать матирующие продукты: Matte Maker Translucent Setting Powder или Brighten-n-Blur Spackle Skin Perfecting Primer. Они убирают жирный блеск, не лишая кожу живого сияния.

Важно понимать: glow - это ухоженная, увлажнённая кожа, а shine - следствие избыточного кожного себума. Поддерживайте баланс при помощи лёгких сывороток с гиалуроновой кислотой и мягких праймеров.

Макияж должен подчеркивать, а не скрывать

Главная философия Лоры — в гармонии. Она уверена: макияж должен помогать выглядеть лучше, но не превращать лицо в маску.

Лора рекомендует делать акцент на сильных сторонах: выразительных глазах, форме губ или рельефе щёк. При этом важно не "замазывать" возрастные изменения, а работать с ними — мягко корректировать, добавлять свет, использовать кремовые текстуры.

Макияж для зрелой кожи — это не попытка "вернуть двадцать", а способ подчеркнуть естественную привлекательность и уверенность.

Сравнение: макияж до и после 35 лет

  1. Тональные средства. До 35 лет подойдут плотные текстуры с матовым финишем. После — лучше использовать лёгкие увлажняющие тоны, BB-кремы и сывороточные основы.

  2. Румяна и бронзеры. Молодая кожа легко переносит пудровые текстуры, а зрелая — требует кремовых и сияющих.

  3. Глаза. Откажитесь от тяжёлых теней и подводок, которые утяжеляют взгляд. Вместо них — мягкие растушёвки и тёплые оттенки.

  4. Губы. Яркие помады замените нюдовыми, но не бледными тонами с увлажняющими компонентами.

Такие небольшие изменения помогут сохранить естественность и сделать лицо более "живым" и отдохнувшим.

Плюсы и минусы средств для зрелой кожи

Показатель Плотные текстуры Лёгкие и кремовые формулы
Преимущества

Хорошо перекрывают несовершенства.

Обеспечивают стойкость макияжа.

Подходят для вечернего образа.

Не подчёркивают морщины.

Увлажняют и освежают кожу.

Поддерживают естественное сияние.
Недостатки

Могут забивать поры.

Делают кожу визуально старше.

Подчеркивают сухость.

Менее стойкие в жару.

Требуют фиксации пудрой.

Не подходят для жирной кожи без подготовки.

Советы по уходу и макияжу после 35 лет

  1. Перед макияжем всегда используйте увлажняющий праймер или лёгкую сыворотку. Это сгладит текстуру кожи и продлит стойкость макияжа.

  2. Не перебарщивайте с пудрой. Избыток матирующих средств делает лицо тусклым.

  3. Делайте ставку на сияние изнутри — ухоженная кожа всегда выглядит моложе, чем перегруженная косметикой.

  4. Используйте корректирующее освещение: лёгкий хайлайтер на скулах и под бровью придаст лицу свежесть.

  5. Не забывайте про солнцезащиту — SPF должен быть частью ежедневного ухода, даже зимой.

Популярные вопросы о макияже после 35 лет

Нужно ли менять все косметические продукты после 35 лет?

Нет, достаточно адаптировать то, что уже есть. Обратите внимание на текстуры: замените плотные средства на более лёгкие и увлажняющие.

Как бороться с жирным блеском, не пересушивая кожу?

Используйте матирующие праймеры и пудры с лёгкой формулой, которые регулируют себум, но не сушат кожу.

Какой макияж визуально молодит?

Тёплые оттенки, кремовые текстуры, сияющий финиш и мягкие линии. Избегайте резких контрастов и толстых слоёв косметики.

Можно ли использовать хайлайтер при морщинах?

Да, но наносите его только на "высокие" участки лица — скулы, кончик носа, под бровь. Главное — не переборщить, чтобы не подчеркнуть текстуру кожи.

Автор Ирина Тяпкова
Ирина Тяпкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Электропомпы обеспечили охлаждение турбины после остановки
Авто
Электропомпы обеспечили охлаждение турбины после остановки
Средиземное море признано одной из тревожных зон — Mercator Ocean Internation
Наука и техника
Средиземное море признано одной из тревожных зон — Mercator Ocean Internation
Регулярная физическая активность улучшает работу сердца — Ксения Трофимова
Новости спорта
Регулярная физическая активность улучшает работу сердца — Ксения Трофимова
Популярное
Android задыхается от мусора: один клик — и телефон работает, как новенький

Ваш смартфон на Android вдруг начал тормозить, как старый велосипед на подъеме, а обновление до Android 16 манит новыми фишками, но пугает риском еще большего замедления.

Android задыхается от мусора: один клик — и телефон работает, как новенький
Старые новогодние украшения можно передать в музей
Хлам, который крадёт новогоднее настроение: 5 вещей в доме, от которых тяжелеет воздух
Пробег им только на пользу: легендарные моторы переживают полмиллиона и скрывают неожиданный ресурс
Спутники связи получили зелёный свет: Россия готовит прорыв, о котором пока молчат
Казахстан и Турция не заметили атаку украинских дронов в Чёрном море Любовь Степушова Гены влияют на обучаемость ретриверов и эмоции людей — нейробиолог Энох Алекс Игорь Буккер США выделили 30 млн долларов на оборону Молдавии Андрей Николаев
Водителям не вернули надежду на справедливость: в Госдуме предложили не отменять штрафы с неправильных камер
Живот тает быстрее льда: шесть движений, которые запускают пресс, даже если он спит годами
Монстр длиной 2,4 метра поднялся со дна Миссисипи: его появление стало знаком, который давно ждали
Монстр длиной 2,4 метра поднялся со дна Миссисипи: его появление стало знаком, который давно ждали
Последние материалы
У Тильды Суинтон были в роду знатные шотландцы
Кварцевый скребок гуаша усиливает тонус кожи и снижает отёки
Недосып и стресс признаны препятствием для роста массы тела
Опилки и солома уменьшают избыточную влажность компоста
Луковая начинка придаёт бутербродам хрустящую текстуру — кулинары
Бельгия предлагает использовать замороженные активы России при соблюдении условий
Changan Uni-V возглавил аварийный антирейтинг — Autonews
Самодельные бомбочки для чистки унитаза готовят из соды и мыла — Malatec
Врач заявил об отсутствии пользы коллагеновых добавок — Александр Быканов
Панды используют палочки в качестве инструментов — исследователи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.