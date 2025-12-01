Губы, как в культовых фотосессиях 90-х: оттенок, которому сегодня снова нет равных

Коричневая помада снова выходит на первый план, возвращая атмосферу девяностых в современный макияж. Этот оттенок, когда-то ставший символом стиля, вновь появляется на подиумах, в рекламных кампаниях и в повседневных образах знаменитостей. Такой выбор неслучаен: коричневые тона добавляют глубину внешности и подходят для зимних бьюти-решений. Об этом сообщает elle.com.
В последние сезоны мода активно переосмысливает эстетику 90-х — от slip-dress до объёмных жилетов и лаконичного минимализма. Косметика следует тому же пути: коричневые оттенки губной помады воспринимаются как универсальный инструмент, позволяющий создать выразительный и при этом элегантный образ.
Этому способствовали иконы 90-х, среди которых Дженнифер Энистон и Наоми Кэмпбелл. А современные знаменитости — Кайя Гербер, Хейли Бибер, Джоди Тёрнер-Смит - подхватили волну и вернули стиль к жизни, демонстрируя коричневые губы в съёмках и на красных дорожках. Этот цвет сочетает тонкую границу между утончённостью и лёгкой дерзостью, поэтому стал актуальным решением для зимы, когда хочется большей глубины в макияже.
Сегодня коричневые тона представлены в десятках вариаций: от мягких какао до холодных оттенков мокко. Универсальность заключается в том, что они подчёркивают естественные черты лица и гармонично дополняют зимнюю палитру одежды.
Несмотря на то что макияж девяностых активно использовал коричневую помаду, сам подход к сочетанию оттенков сильно изменился. Тогда яркие тени, тяжёлая подводка и контрастные элементы были почти обязательными. Сегодня акцент сместился на свежесть кожи и естественность образа. Визажисты рекомендуют минималистичный макияж глаз — немного туши, сияние на скулах и чистый тон, который выглядит максимально естественно.
Современная техника нанесения также отличается. Вместо строгого контура всё чаще используют мягко растушёванный край, создающий эффект естественных губ. Такой подход позволяет сделать образ современным, а оттенок — более универсальным. Лёгкие бальзамы, глянцевые текстуры и кремовые формулы помогают смягчить насыщенный коричневый цвет и вписать его в повседневный макияж.
Многие визажисты советуют выбирать карандаш для губ с кремовой текстурой, который легко распределяется и позволяет корректировать форму без излишней графичности. Бальзамы с влажным финишем помогают создать эффект подсвеченной кожи, особенно зимой, когда губы нуждаются в дополнительном уходе.
Разнообразие оттенков и текстур позволяет подобрать продукт для любого случая: дневного образа, вечернего выхода или делового макияжа.
Матовые варианты идеально подходят тем, кто поддерживает насыщенный, стойкий цвет. Прозрачные бальзамы создают лёгкое покрытие, сохраняя естественность. Сатиновые формулы подчёркивают форму губ и придают объём, при этом оставаясь комфортными при носке. Увлажняющие текстуры отлично проявляют себя зимой, когда губы могут быть сухими, а холодные оттенки коричневого хорошо подчёркивают черты лица.
Среди популярных решений выделяются матовые помады, жидкие текстуры со спонжем, прозрачные бальзамы, сатиновые формулы и продукты с влажным эффектом, которые подходят как новичкам, так и опытным любителям макияжа. Для тех, кто пробует коричневые губы впервые, лучше выбирать оттенки, которые постепенно можно наслаивать, регулируя насыщенность.
Коричневый — это одна из самых вариативных цветовых категорий косметики. Светлая кожа гармонирует с мягкими оттенками какао или розово-коричневыми тонами. Средние тона кожи раскрываются в теплом коричневом с карамельными нотами, а глубокие и холодные оттенки идеально смотрятся в насыщенных цветах, таких как тёмный шоколад или глубокий мокко.
Текстура тоже имеет значение. Матовый финиш может подчеркнуть рельеф губ, в то время как сатиновый или кремовый станет более мягким и универсальным вариантом. Глянцевые оттенки добавляют молодость образу, а полуматовые сохраняют стойкость и комфорт одновременно.
Матовые помады дают плотный оттенок и способны держаться весь день. Прозрачные бальзамы обеспечивают лёгкое покрытие, которое подходит для повседневного макияжа. Жидкие помады с аппликатором позволяют аккуратно распределять цвет и увеличивать плотность покрытия. Кремовые изделия подчёркивают форму губ, не создавая тяжёлого эффекта. Увлажняющие стики подойдут тем, кто ищет комфорт в течение зимнего сезона.
Матовый формат выигрывает в стойкости, бальзам — в естественности, сатиновый — в объёме, а глянцевый — в ощущении свежести. Жидкие помады лучше подходят для тех, кто любит контролировать насыщенность оттенка.
С учётом разнообразия формул и оттенков важно учитывать особенности губ, текстуру кожи и общее настроение образа.
Да, если выбирать мягкие оттенки или бальзамы, которые создают лёгкое покрытие.
Ориентируйтесь на тон кожи: тёплым подойдут карамельные оттенки, холодным — мокко или шоколад.
Кремовые, сатиновые и увлажняющие варианты. Они не подчеркивают сухость губ и комфортнее в носке.
