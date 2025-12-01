Губы, как в культовых фотосессиях 90-х: оттенок, которому сегодня снова нет равных

Коричневая помада снова становится частью зимних трендов

Коричневая помада снова выходит на первый план, возвращая атмосферу девяностых в современный макияж. Этот оттенок, когда-то ставший символом стиля, вновь появляется на подиумах, в рекламных кампаниях и в повседневных образах знаменитостей. Такой выбор неслучаен: коричневые тона добавляют глубину внешности и подходят для зимних бьюти-решений. Об этом сообщает elle.com.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Макияж с коричневой помадой

Возвращение коричневой помады: почему тренд снова в моде

В последние сезоны мода активно переосмысливает эстетику 90-х — от slip-dress до объёмных жилетов и лаконичного минимализма. Косметика следует тому же пути: коричневые оттенки губной помады воспринимаются как универсальный инструмент, позволяющий создать выразительный и при этом элегантный образ.

Этому способствовали иконы 90-х, среди которых Дженнифер Энистон и Наоми Кэмпбелл. А современные знаменитости — Кайя Гербер, Хейли Бибер, Джоди Тёрнер-Смит - подхватили волну и вернули стиль к жизни, демонстрируя коричневые губы в съёмках и на красных дорожках. Этот цвет сочетает тонкую границу между утончённостью и лёгкой дерзостью, поэтому стал актуальным решением для зимы, когда хочется большей глубины в макияже.

Сегодня коричневые тона представлены в десятках вариаций: от мягких какао до холодных оттенков мокко. Универсальность заключается в том, что они подчёркивают естественные черты лица и гармонично дополняют зимнюю палитру одежды.

Как изменить подход к коричневой помаде в 2025 году

Несмотря на то что макияж девяностых активно использовал коричневую помаду, сам подход к сочетанию оттенков сильно изменился. Тогда яркие тени, тяжёлая подводка и контрастные элементы были почти обязательными. Сегодня акцент сместился на свежесть кожи и естественность образа. Визажисты рекомендуют минималистичный макияж глаз — немного туши, сияние на скулах и чистый тон, который выглядит максимально естественно.

Современная техника нанесения также отличается. Вместо строгого контура всё чаще используют мягко растушёванный край, создающий эффект естественных губ. Такой подход позволяет сделать образ современным, а оттенок — более универсальным. Лёгкие бальзамы, глянцевые текстуры и кремовые формулы помогают смягчить насыщенный коричневый цвет и вписать его в повседневный макияж.

Многие визажисты советуют выбирать карандаш для губ с кремовой текстурой, который легко распределяется и позволяет корректировать форму без излишней графичности. Бальзамы с влажным финишем помогают создать эффект подсвеченной кожи, особенно зимой, когда губы нуждаются в дополнительном уходе.

Лучшие коричневые помады зимы 2025

Разнообразие оттенков и текстур позволяет подобрать продукт для любого случая: дневного образа, вечернего выхода или делового макияжа.

Матовые варианты идеально подходят тем, кто поддерживает насыщенный, стойкий цвет. Прозрачные бальзамы создают лёгкое покрытие, сохраняя естественность. Сатиновые формулы подчёркивают форму губ и придают объём, при этом оставаясь комфортными при носке. Увлажняющие текстуры отлично проявляют себя зимой, когда губы могут быть сухими, а холодные оттенки коричневого хорошо подчёркивают черты лица.

Среди популярных решений выделяются матовые помады, жидкие текстуры со спонжем, прозрачные бальзамы, сатиновые формулы и продукты с влажным эффектом, которые подходят как новичкам, так и опытным любителям макияжа. Для тех, кто пробует коричневые губы впервые, лучше выбирать оттенки, которые постепенно можно наслаивать, регулируя насыщенность.

Как подобрать оттенок под тон кожи

Коричневый — это одна из самых вариативных цветовых категорий косметики. Светлая кожа гармонирует с мягкими оттенками какао или розово-коричневыми тонами. Средние тона кожи раскрываются в теплом коричневом с карамельными нотами, а глубокие и холодные оттенки идеально смотрятся в насыщенных цветах, таких как тёмный шоколад или глубокий мокко.

Текстура тоже имеет значение. Матовый финиш может подчеркнуть рельеф губ, в то время как сатиновый или кремовый станет более мягким и универсальным вариантом. Глянцевые оттенки добавляют молодость образу, а полуматовые сохраняют стойкость и комфорт одновременно.

Сравнение форматов

Матовые помады дают плотный оттенок и способны держаться весь день. Прозрачные бальзамы обеспечивают лёгкое покрытие, которое подходит для повседневного макияжа. Жидкие помады с аппликатором позволяют аккуратно распределять цвет и увеличивать плотность покрытия. Кремовые изделия подчёркивают форму губ, не создавая тяжёлого эффекта. Увлажняющие стики подойдут тем, кто ищет комфорт в течение зимнего сезона.

Матовый формат выигрывает в стойкости, бальзам — в естественности, сатиновый — в объёме, а глянцевый — в ощущении свежести. Жидкие помады лучше подходят для тех, кто любит контролировать насыщенность оттенка.

Советы по выбору коричневой помады

С учётом разнообразия формул и оттенков важно учитывать особенности губ, текстуру кожи и общее настроение образа.

Выбирайте оттенок, который гармонирует с вашим тоном кожи.

Для сухих губ отдавайте предпочтение увлажняющим и кремовым форматулам.

Чтобы добиться естественности, наносите помаду пальцами или кистью, растушевывая контур.

Для стойкости используйте основу под помаду или карандаш нейтрального оттенка.

Зимой выбирайте средства с масляной или увлажняющей формулой.

Популярные вопросы

Подойдёт ли коричневая помада для повседневного макияжа

Да, если выбирать мягкие оттенки или бальзамы, которые создают лёгкое покрытие.

Как подобрать правильный оттенок

Ориентируйтесь на тон кожи: тёплым подойдут карамельные оттенки, холодным — мокко или шоколад.

Какая текстура лучше зимой

Кремовые, сатиновые и увлажняющие варианты. Они не подчеркивают сухость губ и комфортнее в носке.