Женщины 50+ выбирают их не случайно: 4 стрижки, которые корректируют черты и убирают усталость

Прически выше ключиц создают объем и визуально омолаживают
6:21
Моя семья » Красота и стиль

Женщины старше 50 всё чаще выбирают причёски, которые помогают сохранить индивидуальность и подчеркивают естественную красоту. Многие ищут варианты, не требующие сложной укладки, но при этом визуально освежающие лицо. И четыре стрижки, ставшие фаворитами парикмахеров, отвечают этим запросам лучше всего. Об этом сообщает tialoto. bg.

Парикмахер подстригает клиента в парикмахерской
Фото: Designed be Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Парикмахер подстригает клиента в парикмахерской

Почему после 50 выбирают лёгкие и подвижные стрижки

С возрастом структура волос может меняться: пряди становятся тоньше, теряют прежнюю плотность или начинают вести себя менее предсказуемо. Однако это вовсе не означает, что причёски должны становиться короче и строже. Всё больше стилистов отмечают, что длина — это не вопрос возраста, а вопрос самовыражения.

Тем не менее, многие женщины хотят стрижку, которая облегчает уход, делает образ более динамичным и визуально "освещает" лицо. Поэтому стилисты всё чаще предлагают варианты, создающие объём, подчёркивающие скулы и не перегружающие укладку.

Эти четыре стрижки оказались наиболее универсальными: каждая из них подходит разным типам внешности и вмиг делает образ моложе, сохраняя при этом естественность.

Кудрявое каре: выбор Наоми Уоттс

Эта прическа стала особенно востребованной благодаря Наоми Уоттс, чьё каре с мягкими локонами показывает, как можно добавить объём, не утяжеляя образ.

Кудрявое каре подчёркивает скулы, смягчает линии лица и подходит как для праздничных выходов, так и для будней, когда требуется минимум времени на укладку. Сами эксперты подчёркивают его универсальность:

Локоны и волны позволяют менять настроение стрижки: она может быть структурированной или более естественной.

Такая вариативность делает её одним из самых рекомендуемых решений, особенно поскольку локоны заметно утолщают визуально тонкие кончики.

Боб Холли Берри

Классический боб остаётся вне времени, и Холли Берри лишь усилила его популярность. Эта стрижка особенно хороша для тонких волос, которым важно придать объём без утяжеления.

Удлинённые передние пряди и более короткая линия затылка создают выразительный силуэт. Благодаря асимметрии шея выглядит длиннее, а лицо — более подтянутым. Эксперты добавляют:

Боб не требует долгой укладки — достаточно фена или лёгкого текстурирующего средства. Именно за сочетание практичности и визуального омоложения его чаще всего выбирают женщины старше 50.

Бикси Шэрон Стоун

"Бикси" — гибрид боба и пикси — стал одной из самых обсуждаемых стрижек последних лет. Он одновременно смелый и женственный, а также отлично подходит тем, кто хочет освежить образ, но не стремится к очень короткой длине.

Вариант Шэрон Стоун демонстрирует, что стрижка подчёркивает черты лица, но остаётся мягкой и подвижной. Бикси хорош и тем, что одинаково хорошо раскрывается на прямых и кудрявых волосах, позволяя экспериментировать с фактурой.

Лохматый образ Миллы Йовович

Эта стрижка с нотками гранжа и рок-н-ролла подчёркивает смелый стиль и добавляет молодости за счёт динамики. Разноуровневые слои создают движение и объём там, где волосы могут быть тонкими.

Такая стрижка подчёркивает индивидуальность, легко укладывается текстурирующими средствами и отлично смотрится как в повседневных, так и в более нарядных образах.

Плюсы и минусы популярных омолаживающих стрижек

Каждая из четырёх стрижек обладает своими особенностями. Чтобы помочь выбрать подходящий вариант, важно учитывать структуру волос, частоту ухода и желаемый визуальный эффект. Стрижки, создающие объём, делают образ свежее и динамичнее. Они хорошо сочетаются с уходовыми средствами вроде сывороток и масел, позволяющих подчеркнуть фактуру. При этом некоторые варианты требуют регулярной коррекции формы.

Плюсы

  • Визуальное омоложение за счёт объёма и подвижности.
  • Универсальность и сочетание с разными типами волос.
  • Лёгкость домашней укладки.
  • Подчеркнутые черты лица и шеи.

Минусы

  • Необходимость регулярной стрижки для сохранения формы.
  • Некоторые варианты зависят от природной текстуры волос.
  • Потребность в косметике для укладки при тонких волосах.

Советы по выбору омолаживающей стрижки

Чтобы прическа действительно работала на омоложение, важно учитывать не только моду, но и особенности волос. Женщинам с тонкими прядями стоит выбирать варианты с мягкой градуировкой. Обладательницам волнистых волос лучше подходят слоистые текстурные стрижки. Тем, кто ищет простоту ухода, подойдут боб или бикси.

  • Учитывайте форму лица: округлым подойдут удлинённые передние пряди, вытянутым — мягкие линии.
  • Оценивайте структуру волос: волнистые и кудрявые лучше раскрываются в слоистых стрижках.
  • Подбирайте средства ухода: сыворотка, масло, термозащита важны для поддержания формы.
  • Регулярно корректируйте длину: большинство омолаживающих стрижек требуют обновления каждые 6-8 недель.

Популярные вопросы о причёсках после 50 лет

Как выбрать стрижку, которая будет молодить

Опирайтесь на форму лица, фактуру волос и желаемый объём. Стрижки со слоями и движением чаще всего дают омолаживающий эффект.

Что лучше для тонких волос

Боб или "лохматая" стрижка — они создают объём и укрепляют визуальную плотность волос.

Как ухаживать за короткими и средними стрижками после 50

Используйте лёгкие средства для текстуры, термозащиту, периодически обновляйте форму и подбирайте уход с витаминами для укрепления волос.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
