Длинные ногти — не генетика: 6 привычек, которые заставляют их расти быстрее, чем любые сыворотки

Рост ногтей зависит от увлажнения кутикулы и ногтевой пластины
Моя семья » Красота и стиль

Здоровые и крепкие ногти — результат не чудо-средств, а системного ухода. Эксперты подтверждают: питание, увлажнение и регулярные процедуры влияют на рост ногтей гораздо сильнее, чем любые обещания мгновенного эффекта, сообщает folhavitoria.com.br.

Натуральные ухоженные ногти без покрытия
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Почему ногти растут медленно

Средняя скорость роста ногтей у человека составляет около трёх миллиметров в месяц. На темп влияют возраст, питание, образ жизни и общее состояние здоровья. После тридцати лет рост постепенно замедляется — примерно на полпроцента ежегодно. Ногти становятся тоньше и ломче, а восстановление занимает больше времени.

Исследования Гарвардского университета показывают, что скорость роста ногтей может служить биомаркером состояния организма. Генетик Дэвид Синклер отмечает: если ногти растут медленно и часто ломаются, это может указывать на дефицит питательных веществ или нарушение обмена веществ. Сбалансированное питание, напротив, поддерживает естественный ритм обновления тканей.

Почему увлажнение важно

Сухие ногти растут медленнее. Недостаток влаги делает их хрупкими, приводит к расслоению и микротрещинам, через которые теряются питательные вещества. Постоянный контакт с водой и моющими средствами усугубляет проблему, разрушая естественную защиту.

Увлажнение — ключевой элемент ухода. Питательные кремы, масла для кутикулы, касторовое или кокосовое масло помогают восстановить эластичность и укрепить ногтевую пластину. Главное — регулярность: несколько капель в день дают лучший результат, чем редкие интенсивные процедуры.

Дерматолог Ньянда Манало подчёркивает, что чрезмерное увлажнение во время бытовых дел — например, при частом мытье посуды — наоборот, вымывает липиды. Поэтому важно использовать перчатки и наносить восстанавливающий крем сразу после контакта с водой.

Питание, влияющее на рост ногтей

Ноготь состоит из кератина — белка, для образования которого необходимы аминокислоты, витамины группы B, железо, цинк и биотин. Без этих компонентов структура становится рыхлой, а кончики ломаются.

Продукты, которые поддерживают рост ногтей

  • Яйца и рыба: источник биотина и белка.
  • Овощи и фрукты: поставляют антиоксиданты и витамины С и Е.
  • Орехи и бобовые: укрепляют структуру благодаря магнию и цинку.
  • Нежирное мясо: восполняет железо, необходимое для обмена кислорода.

Жёсткие диеты, особенно с низким содержанием белка и жиров, наносят видимый вред. Врачи предупреждают: даже самые дорогие сыворотки не заменят полноценного рациона. При серьёзных дефицитах врач может назначить добавки, но только после анализа крови.

Укрепляющие средства: работают, если использовать правильно

Базовые покрытия и укрепляющие составы не ускоряют рост напрямую, но создают защитный барьер. Он снижает ломкость, предотвращает расслаивание и позволяет ногтю сохранять длину.

Эффект появляется при постоянном применении. Средства, содержащие кальций, кератин и витамины A, E, B5, уплотняют пластину и защищают от воздействия лака и воды. Однако слишком частое нанесение без перерывов может привести к пересушиванию. Оптимальный режим — 2-3 раза в неделю, чередуя с увлажняющими маслами.

Лак и средства для снятия покрытия

Состав лака и способ его удаления напрямую влияют на здоровье ногтей. Средства с формальдегидом, ацетоном и толуолом вызывают ломкость и истончение. Лучше выбирать покрытия на водной основе или с пометкой "5-Free".

Ногтям необходимы "каникулы": хотя бы один день без лака каждые 10-14 дней. Это время используется для восстановления влагового баланса.

Не менее важно аккуратное обращение с кутикулой. Её агрессивное удаление лишает ноготь естественной защиты, может вызвать воспаление и нарушить ростовую зону. Оптимально — лишь отодвигать размягчённую кутикулу апельсиновой палочкой после ванночки.

Привычки, которые мешают росту

Некоторые бытовые действия ежедневно ослабляют ногти:

  • грызение ногтей и кутикулы: вызывает микротравмы и воспаление;
  • контакт с бытовой химией без перчаток: разрушает защитный слой;
  • использование ногтей вместо инструментов (вскрытие упаковок, сдирание наклеек): приводит к трещинам и отслоению;
  • перепады влажности и температуры: особенно зимой.

Уменьшение этих факторов уже через пару недель даёт заметный результат — ногти становятся плотнее и перестают ломаться у основания.

Как ускорить рост безопасно

  • Делайте массаж ногтей с маслом 1-2 раза в день — он улучшает микроциркуляцию.
  • Поддерживайте оптимальную влажность в помещении, особенно зимой.
  • Следите за балансом белков и витаминов в рационе.
  • Используйте мягкую пилку и подпиливайте только сухие ногти.
  • Раз в неделю делайте теплые ванночки с морской солью - они укрепляют пластину.

Почему важно постоянство

Рост ногтей — непрерывный, но медленный процесс. Ускорить его за пару дней невозможно, зато регулярный уход способен изменить структуру навсегда. Постоянное увлажнение, правильное питание, аккуратный маникюр и защита от бытовых факторов создают условия, при которых ноготь растёт быстрее и не ломается.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
