Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Колонном зале Дома Союзов пройдет юбилейная новогодняя ёлка
Здоровое питание после 50 лет улучшает работу сердца у взрослых — диетологи
Физическая активность защищает нервы во время химиотерапии — Штрекман
Алкоголь не лечит простуду и ухудшает состояние — терапевт Чернышова
Лерчек рассказала, что её дети с нетерпением ждут братика или сестрёнку
Зимой алоэ нуждается в поливе не чаще одного раза в месяц — Malatec
Утеплённый чехол способен ухудшить работу аккумулятора зимой — автоэксперты
В Театре на Малой Ордынке прошла премьера спектакля Розовое платье
В строительной отрасли популярны услуги именно этих работников — эксперты

Идеальный гардероб начинается с мусорного пакета: что нужно сделать что бы всегда был порядок

Одежду, не надетую больше года, лучше убрать из шкафа — 7days
6:33
Моя семья » Красота и стиль

Когда шкаф забит до отказа, а надеть по-прежнему нечего, проблема чаще всего не в отсутствии одежды, а в её избытке. Застарелые модные ошибки, вещи "на всякий случай" и забытые покупки отнимают пространство и внимание. Понимание того, что именно стоит убрать, помогает освободить место и для удобства, и для стиля.

Гардероб
Фото: https://www.bhg.com/thmb/mdGlh1bZ2dNjB-S1Gj8aLH5Xwk8=/4500x0/filters:no_upscale():strip_icc()/how-to-organize-clothes-03-78c8ece0cb074d8fba3b76b789286a05.jpg
Гардероб

Почему расхламление становится первым шагом к стилю?

Осознанный подход к гардеробу не начинается с покупки новых вещей — наоборот, он начинается с ревизии старых. Качественный базовый гардероб невозможно создать, если в шкафу десятки предметов, которые лишь заполняют пространство. Многие стилисты отмечают, что накопление одежды связано не с потребностями, а с эмоциями: памятью, чувством вины или надеждой "когда-нибудь пригодится".

Поэтому расхламление — не просто бытовая процедура, а возвращение контроля над личным пространством и стилем. Когда в шкафу остаются только актуальные и любимые вещи, собираться становится проще, а лишние импульсивные покупки перестают казаться необходимыми.

Джинсы, которые давно не работают

Низкая посадка когда-то казалась универсальным решением, но сегодня такие модели редко украшают фигуру. Они визуально укорачивают ноги, создают дискомфорт при движении и плохо сочетаются с современной верхней одеждой.

Актуальные варианты — высокая или средняя посадка, прямые или слегка свободные силуэты. Такие фасоны удобнее и лучше вписываются в ежедневные образы. Освобождая место от устаревших моделей, вы действительно делаете гардероб современнее.

Бижутерия, которая портит образ

Дешёвые украшения быстро тускнеют, теряют вид и нередко вызывают раздражение кожи. Накопленные за годы браслеты и серьги создают хаос, а пользы — минимум.

Несколько качественных аксессуаров работают лучше десятка недолговечных. Они универсальны, не теряют внешний вид и помогают собрать аккуратный и спокойный образ.

Вещи "для особого случая", которые никогда не наступают

Платье для редкого события, костюм, купленный "про запас", блузка для не случившегося собеседования — такие вещи живут в шкафу годами.

Стилисты советуют использовать простое правило: если предмет не надевался год и при этом вам не хочется сделать это сейчас, он не нужен в гардеробе. Исключение — вечерняя одежда или вещи, связанные с профессией, но и они должны быть в актуальном состоянии.

Неудобная обувь: главный источник стресса

Обувь постепенно становится центральной темой осознанного стиля. Тренд на комфортный шик, который сочетается с эстетикой старых денег, показывает, что стиль не должен причинять дискомфорт. Лоферы, мягкие мокасины, слингбэки на устойчивом каблуке или универсальные кеды — оптимальный выбор.

Если обувь натирает, вызывает усталость или стоит без движения долгие месяцы, её место — за пределами гардероба. Об этом сообщает издание 7 days.ru.

Косметика с истёкшим сроком годности

Косметичка тоже нуждается в ревизии. Просроченные кремы и декоративные средства теряют свойства и могут вызывать раздражение кожи.

Ориентироваться можно на общие сроки:

  • тональные средства — 6-12 месяцев;
  • тушь — 3-6 месяцев;
  • помады и блески — до 1-2 лет.

Периодическое обновление косметики — не прихоть, а элемент заботы о здоровье кожи.

Вещи, которые стоит оставить, и те, что лучше убрать

Осознанный гардероб строится на функциональности и универсальности. Актуальные джинсы, качественные украшения, удобная обувь и одежда, которая подходит под реальный образ жизни, формируют гибкие комплекты. Устаревшие модели, дешёвая бижутерия и вещи, которые вы не носите, только усложняют сбор образов.

Сравнивая эти категории, становится понятно, что ключевая ценность — практичность и долговечность, а не количество.

Плюсы и минусы расхламления

Расхламление помогает упростить повседневность, но как и любой процесс, имеет особенности. Перед началом полезно учитывать следующие моменты.

Преимущества:

  • освобождение пространства в шкафу и доме;
  • повышение осознанности и снижение импульсивных покупок;
  • упрощение ежедневных сборов;
  • возможность увидеть реальные пробелы в гардеробе.

Особенности, о которых стоит помнить:

  • процесс требует времени и энергии;
  • иногда трудно расстаться с вещами по эмоциональным причинам;
  • может возникнуть желание сразу всё заменить, и важно удержаться от лишних трат.

Понимание этих нюансов делает процесс более гармоничным.

Советы по грамотному расхламлению

Когда речь идёт о шкафе, стратегии работают лучше хаотичного выбрасывания.

  • Делите вещи на категории: одежда, аксессуары, обувь, косметика.
  • Применяйте правило 12 месяцев — всё, что не носилось год, отправляется на выход.
  • Примеряйте вещи перед тем, как принять решение.
  • Давайте одежде второй шанс: что-то можно продать, отдать или переработать.

Так вы создадите стройную систему, а не временную пустоту.

Популярные вопросы о расхламлении гардероба

Как понять, что вещь действительно стоит выбросить?

Если вы не пользуетесь ей год и она не вызывает радости или необходимости — её можно убрать.

Как часто нужно проводить ревизию?

Оптимально — раз в сезон. Это помогает адаптировать гардероб под погоду и текущие потребности.

Стоит ли избавляться от подарков?

Если предмет не подходит по размеру, стилю или не используется — да. Вещь должна служить вам, а не храниться из чувства вины.

Когда в шкафу остаются только нужные и любимые вещи, стиль становится проще, а повседневность — легче. Расхламление помогает увидеть свой настоящий вкус, освободить пространство и отказаться от одежды, которая удерживает в прошлом. Такой подход возвращает ощущение порядка и делает гардероб рабочим инструментом, а не источником хаоса.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Затмение 2027 года станет самым длинным в XXI веке — астрономы
Наука и техника
Затмение 2027 года станет самым длинным в XXI веке — астрономы
Розмарин и пищевая сода укрепляют волосы и скрывают седину — Malatec
Красота и стиль
Розмарин и пищевая сода укрепляют волосы и скрывают седину — Malatec
Новый накопитель получил двойной разъём USB-A и USB-C — инженеры
Наука и техника
Новый накопитель получил двойной разъём USB-A и USB-C — инженеры
Популярное
Android задыхается от мусора: один клик — и телефон работает, как новенький

Ваш смартфон на Android вдруг начал тормозить, как старый велосипед на подъеме, а обновление до Android 16 манит новыми фишками, но пугает риском еще большего замедления.

Android задыхается от мусора: один клик — и телефон работает, как новенький
Вороны способны различать людей по лицам спустя годы — профессор Джон Марзлафф
Чёрная метка с небес: опасные лица получают у ворон свой срок — и он тянется годами
Хлам, который крадёт новогоднее настроение: 5 вещей в доме, от которых тяжелеет воздух
Пробег им только на пользу: легендарные моторы переживают полмиллиона и скрывают неожиданный ресурс
Раиса Горбачева разъезжала на ГАЗ-14 и ЗиЛ-41045 — начальник охраны Кузовлев Сергей Милешкин Женщины XVIII века регулярно сталкивались с домогательствами — историк Андреа Рицци Игорь Буккер Космологическая постоянная признана ошибкой после открытия Хаббла Александр Рощин
Спутники связи получили зелёный свет: Россия готовит прорыв, о котором пока молчат
Водителям не вернули надежду на справедливость: в Госдуме предложили не отменять штрафы с неправильных камер
Живот тает быстрее льда: шесть движений, которые запускают пресс, даже если он спит годами
Живот тает быстрее льда: шесть движений, которые запускают пресс, даже если он спит годами
Последние материалы
Алкоголь не лечит простуду и ухудшает состояние — терапевт Чернышова
Лерчек рассказала, что её дети с нетерпением ждут братика или сестрёнку
Одежду, не надетую больше года, лучше убрать из шкафа — 7days
Зимой алоэ нуждается в поливе не чаще одного раза в месяц — Malatec
Утеплённый чехол способен ухудшить работу аккумулятора зимой — автоэксперты
В Театре на Малой Ордынке прошла премьера спектакля Розовое платье
В строительной отрасли популярны услуги именно этих работников — эксперты
На дне Иссык-Куля обнаружены стены и постройки средневекового города — Earth
Лоза считает несправедливой историю с квартирой Ларисы Долиной
Крепить елку к стене рекомендуют специалисты для защиты животных — Известия
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.