Меньше консилера — больше эффекта: трюк из соцсетей, который съедает усталость на глазах

Световые акценты корректируют тени под глазами и у губ

0:55 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Иногда один небольшой приём способен изменить весь макияж — так произошло с техникой, которую в соцсетях окрестили "Бермудским треугольником". Она неожиданно быстро стала популярной, потому что помогает освежить лицо буквально несколькими движениями. Пользователи утверждают, что этот способ стирает тени под глазами быстрее, чем привычные слои тонального средства. Об этом сообщает thevoicemag.ru.

Фото: www.freepik.com by lookstudio is licensed under Free More info Консилер

В чём суть новой техники и почему она работает

Техника получила своё образное название благодаря трём миниатюрным треугольникам, которые наносят консилером вокруг ключевых зон лица: под глазами, у крыльев носа и в уголках губ. Визуально выглядит очень просто, но эффект оказывается значительно заметнее, чем от классической схемы "треугольник под глазом".

Фокус заключается не в большом количестве продукта, а в точном распределении света. Эти маленькие акценты задают направление блендинга и позволяют убирать именно те тени, которые делают взгляд уставшим. В отличие от плотного покрытия, которое иногда подчеркивает текстуру кожи, новая техника сохраняет естественность.

Используется минимальное количество консилера — благодаря этому кожа остаётся живой, тон не выглядит тяжёлым, а эффект маски отсутствует. Такой способ хорошо подходит тем, кто любит естественный макияж, но хочет скрыть следы усталости.

Первый треугольник: под глазами

Зона под глазами — самая чувствительная и часто требует деликатного подхода. В традиционном нанесении продукт распределяют широким треугольником вниз, но при такой схеме консилер нередко забивается в складочки. Новая техника предлагает другой вариант.

Небольшой треугольник ставится вдоль нижнего века, но не вплотную к ресничному краю. Его длинная сторона повторяет линию под ресницами, а верхняя часть остаётся чистой. Такое расположение помогает подсветить внутренний угол глаза и убрать сероватую тень, которая делает взгляд уставшим.

Треугольник растушёвывается мягкими движениями к щеке, создавая плавный переход и сохраняя текстуру кожи. За счёт того, что используется минимальное количество продукта, область под глазами остаётся свежей и не перегруженной.

Второй треугольник: зона вокруг носа

Крылья носа часто краснеют и создают ощущение неровного тона. Эта область практически всегда нуждается в лёгкой корректировке, особенно в холодный сезон. Небольшой треугольник наносится у основания крыла носа и растушёвывается в сторону щеки.

Такой световой акцент выравнивает тон локально, без плотного покрытия. Трюк позволяет избавиться от красноты и при этом не утяжелять макияж. Чем меньше треугольник, тем естественнее получается результат.

Этот акцент особенно помогает тем, у кого тон кожи отличается в центре лица или есть склонность к покраснениям от ветра и перепадов температуры.

Третий треугольник: уголки нижней губы

Это зона, о которой редко вспоминают при нанесении консилера, но именно здесь часто появляется тень, создающая эффект опущенных уголков. Когда её слегка подсветить, нижняя часть лица выглядит ровнее, а выражение становится мягче.

Маленький треугольник у уголка губ помогает убрать сероватый оттенок и визуально приподнять линию улыбки. Макияж в целом становится более дружелюбным, что особенно заметно в период короткого светового дня, когда лицо выглядит уставшим.

Растушёвка делается по направлению вверх и слегка в центр лица, чтобы сохранить естественные пропорции.

Почему техника даёт такой эффект

Секрет в том, что она не строит новый контур лица, как привычное контурирование, а подсвечивает участки, где естественным образом появляется тень. Это создаёт эффект выравнивания и делает черты свежими, будто после хорошего сна.

При минимальном количестве консилера кожа выглядит ровной, но не перегруженной. Многие пользователи, попробовав технику, отмечают, что раньше наносили слишком много продукта под глаза, что делало макияж плотным. Три маленьких треугольника показывают, насколько точечным может быть корректор.

После использования этой схемы достаточно слегка подчеркнуть ресницы, добавить румяна и блеск — макияж становится лёгким, но аккуратным.

Классическое нанесение консилера и техника треугольников

Классическая схема

Наносится широкая зона под глазами.

Требуется больше продукта.

Может подчеркивать текстуру.

Создаёт плотное покрытие.

Техника треугольников

Акценты ставятся точечно.

Продукт расходуется экономнее.

Легче создать естественный эффект.

Корректирует именно зоны тени.

Это сравнение показывает, что новая техника подходит тем, кто предпочитает естественный макияж без эффекта многослойности.

Плюсы и минусы техники

Плюсы

Помогает убрать тени под глазами без плотного тона.

Делает макияж легче и быстрее.

Подходит для любого типа кожи.

Расход консилера минимальный.

Даёт естественный световой лифтинг.

Минусы

Требует аккуратной растушёвки.

Может не подойти тем, у кого выраженные тёмные круги.

Требует попыток для определения своих точек.

Эффект может быть слабее при недостатке света.

Советы по правильному нанесению

Использовать консилер со средней плотностью, без крупных светоотражающих частиц.

Растушёвывать влажным спонжем или синтетической кистью.

Наносить треугольники маленькими порциями — не пытаться увеличить размер зоны.

Работать при естественном освещении, чтобы оттенки не искажались.

При склонности к сухости фиксировать макияж увлажняющим спреем.

Эти шаги помогают добиться аккуратного и лёгкого результата, который держится весь день.

Популярные вопросы

Подойдёт ли этот метод для возрастной кожи

Да, если использовать тонкую текстуру и не наносить средство близко к ресницам.

Можно ли применять её при ярких тёмных кругах

В лёгких случаях — да. При выраженной пигментации лучше добавить корректирующий праймер персикового оттенка.

Нужна ли пудра для фиксации

При сухой коже можно обойтись без неё, при комбинированной стоит слегка припудрить зону под глазами.