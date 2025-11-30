Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В четырёх регионах России зафиксированы зарплаты свыше 150 тысяч — ЕМИСС
Брюс Уиллис стал для зрителей символом внутренней силы
Один клиент — и империя трещит: TPU крадут трон у GPU в мире ИИ на 4 триллиона
Самки гелад повышают уровень эстрогена после смены самца — GISMETEO
Световые акценты корректируют тени под глазами и у губ
Турция увеличила экспорт сладостей в Россию на 25% в октябре — турецкая статистика
Мука и пищевая сода помогают уничтожить тараканов на кухне — Malatec
Усталость, стресс и сухость глаз названы основными причинами миокимии
Макарского перестала интересовать актёрская профессия

Эти бьюти-привычки крадут молодость быстрее времени: от 6 ошибок нужно избавиться к 40 годам

После 40 уход для кожи требует комплексного подхода
7:34
Моя семья » Красота и стиль

Некоторые привычки, которые долгое время казались безобидными, после сорока внезапно начинают работать против нас. Внешность меняется, и коже требуется более внимательный уход, чем раньше. Именно поэтому специалисты подчёркивают важность отказа от бьюти-ошибок, которые могут незаметно ускорять старение. Об этом сообщает marieclaire.ru.

Фото аппарата для ухода
Фото: https://ru.freepik.com is licensed under Free
Фото аппарата для ухода

Почему после 40 важно пересмотреть уход

С возрастом кожа становится тоньше, теряет влагу быстрее и реагирует на внешний стресс острее. То, что ещё несколько лет назад не приносило вреда, постепенно превращается в фактор, который ухудшает её состояние. Изменения гормонального фона, снижение выработки коллагена и естественное уменьшение защитных ресурсов делают регулярный уход не просто желательным, а необходимым.

Эксперты подчёркивают, что в этом возрасте важно не только вводить новые средства, но и исключать старые привычки, которые могут снижать эффективность ухода. Каждая из них напрямую влияет на текстуру, тон кожи и её способность восстанавливаться.

Привычка №1. Пропуск ежедневного ухода

До определённого возраста кожа действительно может "простить" нерегулярность: крем только утром, отсутствие тоника или редкое очищение не всегда приводят к заметным изменениям. Однако после сорока восстановительные процессы замедляются, и даже небольшие нарушения режима становятся заметны.

Трёхступенчатая схема ухода — очищение, тонизирование, увлажнение — становится обязательной. Именно такой последовательный подход поддерживает водный баланс, уменьшает тусклость и помогает коже лучше воспринимать активные компоненты.

Неправильный или нерегулярный уход часто приводит к обезвоженности эпидермиса, появлению мелких морщин и снижению плотности кожи. В этом возрасте регулярность важна так же, как и качество средств.

Привычка №2. Отказ от активной косметики

После сорока кожа нуждается в ингредиентах, которые помогают компенсировать снижение выработки коллагена и замедление регенерации. Антивозрастная косметика с активами становится основой ухода.

К ключевым компонентам относят:

  • ретинол (витамин А): стимулирует обновление клеток;
  • витамин С: мощный антиоксидант, поддерживающий ровный тон;
  • гликолевую кислоту: помогает мягко отшелушивать кожу.

Активы обеспечивают выраженный эффект, но только при регулярном применении и правильном подборе концентраций. Игнорирование таких средств делает уход менее результативным.

Привычка №3. Недостаток дополнительного ухода

Маски, пилинги и гоммажи часто воспринимаются как необязательные элементы, но после сорока становятся важной частью домашней рутины. Эти средства помогают улучшить текстуру кожи, повысить её гладкость и активизировать микроциркуляцию.

При выборе дополнительных процедур важно учитывать тип кожи и её чувствительность. Мягкие средства подходят для регулярного использования, тогда как интенсивные формулы — только по рекомендации специалиста.

Системный подход к дополнительному уходу помогает поддерживать кожу в тонусе и дольше сохранять её плотность.

Привычка №4. Игнорирование патчей для глаз

Зона под глазами — одна из первых, где проявляются возрастные изменения. После сорока многие сталкиваются с отёчностью, тёмными кругами и снижением эластичности кожи.

Гидрогелевые патчи помогают улучшить циркуляцию, оказывают лёгкий лимфодренажный эффект и уменьшают проявление синяков. Предварительное охлаждение усиливает их действие.

Такие продукты становятся точечной, но очень эффективной мерой поддержки, особенно при склонности к отёкам.

Привычка №5. Отсутствие SPF-защиты

Солнцезащитный фактор — важная часть дневного ухода после сорока. Даже зимой ультрафиолет разрушает гиалуроновую кислоту, ускоряет старение и провоцирует пигментацию.

В дневном уходе должны присутствовать кремы с SPF или тональные средства с защитным фактором. Это помогает снизить последствия воздействия солнца и поддерживать равномерный тон кожи. Солнцезащитная косметика — главный инструмент в профилактике фото-старения.

Привычка №6. Пренебрежение косметологическими процедурами

В возрасте после сорока регулярные визиты к специалисту становятся частью антивозрастного ухода. Профессиональные методы дополняют домашние средства и помогают добиться устойчивого результата.

К распространённым процедурам относят:

  • профессиональные чистки;
  • кислотные пилинги;
  • маски и восстанавливающие программы;
  • структурирующий массаж;
  • профилактические инъекционные методики.

Современная косметология предлагает широкий спектр аппаратных и инъекционных методов, направленных на профилактику возрастных изменений. Они помогают поддерживать кожу в хорошем состоянии и замедлять возрастные процессы.

Сравнение: уход до 40 и после

До 40 лет

  • Кожа быстрее восстанавливается.
  • Активное старение ещё не началось.
  • Можно использовать минималистичный уход.
  • Редко требуется вмешательство специалиста.

После 40 лет

  • Уменьшается выработка коллагена.
  • Снижается плотность кожи.
  • Появляются пигментные пятна.
  • Требуется комплексный уход и SPF-защита.

Такое сравнение помогает понять, почему привычки, которые работали в молодости, перестают приносить пользу после сорока.

Плюсы и минусы обновления бьюти-рутины

Плюсы

  • Улучшение текстуры кожи.
  • Замедление появления возрастных изменений.
  • Повышение эффективности ухода.
  • Поддержание здорового тона и плотности.

Минусы

  • Увеличение количества процедур.
  • Необходимость подбора качественных средств.
  • Необходимость регулярности.
  • Потребность в консультациях специалиста.

Грамотный пересмотр ритуала ухода помогает избежать распространённых ошибок и лучше адаптировать кожу к возрастным изменениям.

Советы по уходу после 40

  • Использовать средства с активными компонентами.
  • Поддерживать регулярный ритуал очищения, тонизирования и увлажнения.
  • Не забывать о косметике с SPF.
  • Выбирать мягкие дополнительные процедуры.
  • Посещать косметолога для профилактики возрастных изменений.

Эти рекомендации помогают поддерживать кожу здоровой, упругой и сияющей.

Популярные вопросы об уходе после 40

Нужно ли использовать антивозрастную косметику каждый день

Да, регулярность повышает эффективность активных компонентов.

Какие средства подойдут для чувствительной кожи

Мягкие формулы с минимальным количеством кислот и поддерживающими ингредиентами.

Когда начинать косметологические процедуры

После сорока их вводят как профилактику, но точный выбор зависит от состояния кожи.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Китайские марки лидируют в продажах пикапов с пробегом в 2025 году — Autonews
Авто
Китайские марки лидируют в продажах пикапов с пробегом в 2025 году — Autonews
Королевский лосось впервые за век вернулся в МакКлауд — NOAA
Домашние животные
Королевский лосось впервые за век вернулся в МакКлауд — NOAA
Популярное
Земля под прицелом 3I/ATLAS? Раскрыт международный план экстренного реагирования

Межзвёздный объект 3I/ATLAS пролетит в 270 млн км от Земли, и астрономы напоминают: для редких угроз существует международный план защиты, включающий изменение траектории.

3I/ATLAS идёт на сближение с Землёй — астрономы
В Бенгальском заливе течения отклоняются влево от ветра — NOAA
Течения будто пошли против Земли: Бенгальский залив раскрывает аномалию, которой не должно быть
Рождённые в тени реактора: радиация не убила их, а изменила — учёные изучают популяцию выживших
Украинские БЭКи в Чёрном море провоцируют Россию на закрытие портов Одессы и Измаила
Казахстан и Турция не заметили атаку украинских дронов в Чёрном море Любовь Степушова Гены влияют на обучаемость ретриверов и эмоции людей — нейробиолог Энох Алекс Игорь Буккер США выделили 30 млн долларов на оборону Молдавии Андрей Николаев
Неумолимый процесс под саркофагом: лава Чернобыля может выпустить то, что десятилетия было заперто
Монстр из глубины сорвал тишину карьера: ночная схватка вывела на свет рыбу немыслимых размеров
Вторичка сменила фаворитов: названы самые востребованные автомобили до пяти лет в России
Вторичка сменила фаворитов: названы самые востребованные автомобили до пяти лет в России
Последние материалы
В четырёх регионах России зафиксированы зарплаты свыше 150 тысяч — ЕМИСС
Брюс Уиллис стал для зрителей символом внутренней силы
Один клиент — и империя трещит: TPU крадут трон у GPU в мире ИИ на 4 триллиона
Самки гелад повышают уровень эстрогена после смены самца — GISMETEO
Световые акценты корректируют тени под глазами и у губ
Турция увеличила экспорт сладостей в Россию на 25% в октябре — турецкая статистика
Мука и пищевая сода помогают уничтожить тараканов на кухне — Malatec
Усталость, стресс и сухость глаз названы основными причинами миокимии
Макарского перестала интересовать актёрская профессия
Медная лента отпугивает испанских слизней лёгким разрядом — эколог Рыбальченко
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.