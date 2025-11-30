Современная эстетика выбирает постепенность: ретинол раскрывает силу только в стабильном ритме

Включение ретинола в ежедневные ритуалы ухода описал дерматолог Шан

Красота и стиль

Сегодня бьюти-индустрия меняется с невероятной скоростью, и главный толчок этому придают социальные сети. Термины, которые раньше звучали только в кабинетах специалистов, теперь появляются в коротких роликах, вызывают бурные обсуждения и становятся трендами.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка наносит крем на лицо

Одним из таких феноменов стал ретинол — активный компонент, который многие называют "вечной классикой" современного ухода. Об этом рассказал самый популярный дерматолог TikTok, Муниб Шан. Его объяснения — не инструкция, а доступное объяснение того, как люди воспринимают уход за кожей.

Как TikTok превратил ретинол в бьюти-символ

За последние годы TikTok стал площадкой, где формируются лайфстайл-тренды. Миллионы пользователей ежедневно делятся своими ритуалами красоты, разбирают косметические новинки и рассказывают истории о собственном уходе. В этой среде появился Муниб Шан — дерматолог, которому менее чем за полтора года удалось собрать многомиллионную аудиторию и стать одним из самых цитируемых бьюти-экспертов платформы.

Его видео выделяются не сложными терминами, а понятной подачей: он объясняет самые популярные вопросы об уходе так, как будто говорит с человеком напрямую. Отчасти благодаря такой манере в сети укрепилось представление о ретиноле как об универсальном элементе бьюти-рутину. Многие пользователи обращают внимание на то, что ретинол часто упоминают в одном ряду с витамином С или гликолевой кислотой — и это создаёт впечатление завершённого, гармоничного ухода, пишет греческий Vogue.

Фармацевт Асун Ариас подчёркивает такую популярность фразой:

"…это активный ингредиент, который она бы взяла с собой на необитаемый остров вместе с витамином С и гликолевой кислотой".

Что говорит самый известный дерматолог TikTok

Муниб Шан не просто отвечает на вопросы подписчиков — он показывает, как люди чаще всего включают ретинол в свои повседневные ритуалы красоты. Его объяснения помогают снять часть тревоги, которая возникает у многих при выборе активной косметики.

Одно из популярных утверждений эксперта касается предварительного нанесения крема для век:

"Это защищает эту область и особенно полезно, если у вас чувствительные веки", — говорит он.

Такой совет относится не к медицине, а к эстетическим ритуалам: пользователи часто наносят крем вокруг глаз, чтобы сохранить эту деликатную зону увлажнённой. Его слова созвучны и с мнением других специалистов по уходу, которые считают, что предварительное увлажнение помогает продукту распределяться более равномерно.

Другой эксперт, Марта Маси, делится своим бытовым наблюдением о ритме нанесения средств:

"Лучше всего дать ему впитаться примерно 15 минут, прежде чем наносить увлажняющий крем".

В бьюти-сообществе подобные советы воспринимаются как маленькие лайфхаки, которые помогают выстроить комфортный ритуал.

Почему для зоны вокруг глаз придумали отдельный подход

Бьюти-эксперты выделяют область вокруг глаз как одну из самых деликатных на лице. Её важно не только защищать косметическими средствами, но и подходить к ней бережно, формируя аккуратные ритуалы. Дерматолог Наталья Хименес подчёркивает важность мягкого подхода следующим образом:

"Нанесение крема для глаз сразу после очищения позволяет этой области, кожа которой более чувствительна, чем на остальной части лица, получить особый косметический уход…".

Это подчёркивает отличие эстетического подхода от функционального: уход в этой зоне становится частью образа жизни, а не правилом, требующим строгого выполнения. Многие пользователи воспринимают такие советы как способ сделать ежедневный ритуал более комфортным.

Постепенный подход как тренд в бьюти-рутинах

Термин "повторное нанесение" стал популярным в соцсетях благодаря идее постепенности. В бьюти-сообществе он используется, чтобы обозначить мягкий процесс адаптации кожи к новому продукту.

Суть тренда — не в строгости, а в ритме: начинать с небольших шагов, наблюдать за собственными ощущениями, слушать свои предпочтения и постепенно создавать рутину, которая будет не вызывать дискомфорт, а приносить удовольствие.

Такая динамика характерна для многих современных подходов к уходу — от постепенного введения новых продуктов до мягкого отражения изменений в стиле жизни. Люди всё чаще выбирают не мгновенный эффект, а комфорт, который выражается в устойчивых, привычных действиях.

Таким образом ретинол становится частью эстетики, а не строго регламентированным косметическим компонентом.

Сравнение: регулярная рутина vs. хаотичное использование косметики

Чтобы понять, почему ритуалы красоты становятся ключевыми, важно сравнить два разных подхода:

1. Хаотичное использование косметики

продукты наносятся нерегулярно;

последовательность шагов меняется каждый день;

результат непредсказуем.

2. Устойчивая бьюти-рутина

действия повторяются изо дня в день;

кожа привыкает к определённому ритму ухода;

человек ощущает больше спокойствия и уверенности.

Бьюти-рутина помогает воспринимать уход не как задачу, а как приятное время для себя.

Плюсы и минусы разных подходов к уходу

Современные пользователи косметики отмечают, что планомерные ритуалы обладают очевидными преимуществами:

Плюсы устойчивой рутины:

эмоциональный комфорт;

аккуратность и последовательность;

предсказуемость результата;

ощущение заботы о себе.

Минусы хаотичного ухода:

непостоянство;

отсутствие удовольствия от процесса;

визуальная неравномерность;

эффект "случайности".

Исходя из этого, становится понятно, почему эстетические советы TikTok-экспертов получают такую популярность: они помогают сделать уход воспринимаемым и понятным.

Советы по красоте

Эти рекомендации относятся только к эстетике и комфорту:

Выделяйте несколько минут в день для ухода, чтобы ритуал стал привычкой. Используйте продукты в том порядке, который вам комфортен: главное — последовательность. Наносите кремы мягкими движениями, не растягивая кожу. Пробуйте разную текстуру увлажняющих средств — выбирайте ту, что нравится лично вам. Храните уходовую косметику в одном месте — структурированное пространство помогает соблюдать рутину. Оценивайте ощущения после применения продукта: комфорт — главный критерий. Устраивайте себе "бьюти-вечер" хотя бы раз в неделю — это повышает мотивацию и настроение.

Популярные вопросы о рутине красоты

1. Нужно ли использовать много продуктов?

Нет. Иногда достаточно двух-трёх средств, если они вам подходят.

2. Как понять, что рутина комфортная?

Когда уход не вызывает раздражения, а приносит ощущение расслабления и удовольствия.

3. Менять ли рутину, если она наскучила?

Да, можно добавлять новые элементы, но постепенно — чтобы сохранить комфорт.