Волосы как в рекламе или как в аду: что происходит с локонами от тугих причесок

Частое натяжение волос может вызвать их ломкость и выпадение — Bovary

6:52 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В последние годы всё больше людей стали обращать внимание на так называемые модные тренды, которые, несмотря на свою актуальность, могут быть не такими безопасными для здоровья. Одним из примеров таких модных тенденций является популярность причесок с зачесанными назад волосами, таких как пучки и хвостики. Несмотря на их стильность и привлекательность, эти прически могут оказывать отрицательное влияние на здоровье волос, об этом сообщает Bovary.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Женщина с гладким пучком в светлом платье

Влияние стянутых причесок на волосы

Множество людей, стремящихся выглядеть модно и ухоженно, часто выбирают стильные прически, в том числе с зачесанными назад волосами. Такие образы популярны благодаря своей элегантности и изысканности, однако они могут скрывать за собой серьезные проблемы для здоровья волос. Прическа, при которой волосы стягиваются назад и фиксируются гелем, становится нормой для многих, особенно в условиях большого количества встреч, мероприятий или просто ежедневной рутины. На первый взгляд кажется, что это практичное решение, однако при регулярном использовании таких причесок волосы могут пострадать.

Известно, что постоянное натяжение волос и использования слишком тугих причесок в течение долгого времени может привести к их истончению, а в худшем случае — к их выпадению. Это особенно актуально для области линии роста волос и висков. Со временем волосы становятся ломкими, а их структура нарушается. Чем больше давление на волосы, тем выше риск их повреждения.

Проблемы с кожей головы

Одной из особенностей стянутых причесок является не только воздействие на сами волосы, но и на кожу головы. Особенно это касается причесок, которые сильно тянут волосы, например, подтянутые хвосты и шиньоны. Давление на кожу головы может вызывать растяжение кожи, что в долгосрочной перспективе сказывается на её эластичности. Для людей с тонкой и чувствительной кожей такие прически могут привести к неприятным ощущениям, таким как зуд, воспаления или даже головные боли.

Когда волосы стягиваются слишком сильно, это также способствует образованию излишнего тепла и пота на коже головы, что может стать причиной закупорки волосяных фолликулов. Закупорка фолликулов, в свою очередь, замедляет рост волос, а в некоторых случаях может вызвать перхоть или кожные воспаления. Отсюда вытекает ещё одна проблема — необходимость использования большого количества средств для фиксации, таких как гели и лаки для волос.

Эти средства могут негативно влиять на волосы и кожу головы, особенно если они содержат агрессивные компоненты. Использование гелей и других средств для стайлинга без должного ухода может привести к накоплению остатков на коже, что способствует развитию различных заболеваний кожи головы.

Тренд "Никакой зализанности": отдых для волос

На фоне растущей популярности стянутых причесок в социальных сетях появился новый тренд, называемый "Никакой зализанности". Этот тренд был запущен Джоуи Бернеттом в TikTok и представляет собой откровенную критику стянутых причесок, таких как пучки и хвосты. В рамках этого тренда эксперты рекомендуют на месяц отказаться от использования слишком тугих причесок, чтобы дать волосам и коже головы отдохнуть.

Этот тренд вдохновляет на создание более естественных и свободных причесок. Свободные волосы не только выглядят более естественно и привлекательно, но и позволяют избежать излишнего напряжения на волосы и кожу головы. Одним из важных аспектов такого подхода является отказ от чрезмерного использования стайлинговых средств, таких как гели и лаки. Без них волосы выглядят более естественно и здорово, а кожа головы остаётся чистой и не раздраженной.

Преимущества естественных причесок

Одним из главных преимуществ более свободных причесок является их естественность. Они не требуют значительных усилий для укладки, не создают лишнего давления на волосы и кожу головы. В отличие от зачесанных назад причесок, такие варианты не повреждают структуру волос, не приводят к ломкости и не вызывают проблем с кожей головы. Кроме того, они дают возможность волосам "дышать", что способствует их здоровому состоянию.

Ещё одним важным моментом является меньшая потребность в использовании средств для укладки. Вместо того чтобы ежедневно наносить на волосы агрессивные гели, лаки и муссы, можно обходиться минимальными усилиями, что благоприятно сказывается на их здоровье. Более того, такие прически обычно требуют меньше времени для создания, что делает их удобными для повседневной жизни.

Советы по уходу за волосами

Для тех, кто всё же не может отказаться от причесок с зачесанными назад волосами, существует несколько рекомендаций по уходу за волосами, чтобы минимизировать их повреждение:

Не стягивайте волосы слишком туго. Лучше использовать резинки с мягкими покрытиями, которые не травмируют волосы. Не злоупотребляйте средствами для укладки. Регулярное использование гелей и лака для волос может привести к их обезвоживанию, поэтому их стоит использовать в умеренных количествах. Давайте волосам отдыхать. По возможности, регулярно чередуйте прически с тугими и более свободными укладками, чтобы не создавать лишнего напряжения на волосы. Используйте восстанавливающие маски. Для увлажнения и питания волос раз в неделю можно использовать специальные маски, которые помогут вернуть волосам мягкость и блеск.

Популярные вопросы о здоровье волос

Какие прически наиболее вредны для волос?

Прически, которые сильно натягивают волосы, такие как тугие хвосты и шиньоны, являются наиболее вредными. Они могут привести к ломкости и выпадению волос при регулярном использовании. Как выбрать средство для укладки, которое не повредит волосам?

Лучше выбирать легкие фиксаторы, которые не содержат агрессивных химических веществ. Также важно избегать излишнего применения средств для укладки. Сколько времени нужно, чтобы волосы восстановились после тугих причесок?

Время восстановления зависит от индивидуальных особенностей волос, но обычно потребуется несколько недель, чтобы волосы вернулись в норму после регулярного стягивания.