Один штрих способен изменить всё: модный акцент зимы, который делает любой образ роскошным

Этой зимой главный модный акцент сосредоточен на одном предмете — пушистом шарфе. Он стал достойной заменой прошлогодним меховым манишкам и способен преобразить даже самый простой образ. Почему этот аксессуар стал хитом сезона и как его носить, рассказывает woman.ru.
За последние годы отношение к меху претерпело значительные изменения. Если ещё недавно натуральные изделия считались проявлением неэтичности, то сегодня дизайнеры переосмыслили его роль, сделав ставку на устойчивое производство и эко-материалы. Возвращение меха совпало с популярностью эстетики Slavic bimbo, которая вдохновила модниц по всему миру примерять роскошные образы в духе восточноевропейской гламурности.
Современная мода ушла от вычурных шуб в сторону лаконичных форм. Теперь мех используется точечно — как декоративный акцент или выразительный аксессуар.
Если в прошлом году внимание было приковано к меховым манишкам, то этой зимой все взгляды направлены на пушистый шарф. Он универсален, доступен по цене и способен придать образу кинематографичный шарм.
Дизайнеры предлагают разные варианты: объёмные модели, напоминающие палантины, и изящные шарфы-воротники в натуральных оттенках. Материалы варьируются от эко-меха до переработанных тканей, которые не уступают натуральным по внешнему виду и при этом значительно легче.
Пушистый шарф мгновенно добавляет образу статусности. Его можно накинуть на плечи поверх пальто, тренча или жакета, создавая модный акцент в зоне декольте. При этом аксессуар не выглядит вычурно и подходит как для повседневных прогулок, так и для выхода в свет.
Главное правило — гармония пропорций. Если шарф объёмный, то остальная одежда должна быть сдержанной: прямое пальто, строгий жакет или минималистичный свитер. Такой приём помогает визуально вытянуть силуэт и подчеркнуть женственность.
Для создания контраста сочетайте пушистый аксессуар с денимом, кожей или строгими тканями — это придаст образу современное звучание.
Прошлый сезон запомнился бумом на меховые манишки, но у пушистого шарфа есть несколько очевидных преимуществ.
Если манишка делала акцент исключительно на области шеи и груди, то шарф способен полностью изменить геометрию образа, добавляя динамику и выразительность.
Да, если выбрать лаконичную модель нейтрального цвета — она добавит образу элегантности без излишнего блеска.
Да, но предпочтительнее модели без капюшона, чтобы сохранить аккуратный силуэт.
Достаточно регулярно встряхивать шарф и хранить его в сухом месте. При загрязнении можно использовать мягкую щётку или сухую чистку.
Современным турбодвигателям давно не нужны старые ритуалы, но полностью игнорировать тепловые режимы всё же нельзя. Разбираемся, как ухаживать за турбиной без мифов и лишних движений.