Пуховик, который не прячет фигуру: зимний хит — 2025 возвращает женственность в самую стужу

Каждую зиму пуховик снова становится главным героем гардероба. В сезоне 2025/2026 дизайнеры предлагают свежий взгляд на привычную вещь, делая акцент на элегантном силуэте и лаконичных деталях. Как выбрать модную модель, которая не только согреет, но и подчеркнёт стиль? Об этом сообщает портал о моде и стиле grazia.ru.
Зимние коллекции 2025/2026 показали: эпоха бесформенных оверсайз-моделей постепенно уходит в прошлое. На смену объёмным пуховикам приходят приталенные фасоны с мягким акцентом на линии талии. Это могут быть кулиски, пояс из того же материала или аккуратные стёжки, создающие визуальный силуэт "песочных часов".
Такой подход делает даже тёплую верхнюю одежду женственной и визуально лёгкой. При этом дизайнеры советуют отказаться от классических ремней с пряжками — актуальны мягкие ленты, завязывающиеся узлом. Они не утяжеляют образ и гармонируют с минималистичной эстетикой сезона.
Наиболее востребованной длиной этой зимой станет модель до середины бедра. Она удобна, хорошо сохраняет тепло и подходит для активного ритма города. Тем, кто предпочитает максимум комфорта, подойдут удлинённые варианты — миди и макси. Короткие пуховики дизайнеры называют непрактичными: они не защищают от ветра и холода.
Материалы тоже заслуживают внимания. В 2025 году популярностью пользуются модели со смесовым наполнителем: такие изделия легче, тоньше и удобнее в уходе. От чрезмерно "набитых" пуховиков стоит отказаться — они визуально добавляют объём.
Для верхнего слоя лучшими остаются нейлон и хлопок с водоотталкивающей пропиткой. Кожаные или бархатные текстуры, а также пушистые покрытия больше не актуальны.
"Современный пуховик должен быть лёгким, тёплым и устойчивым к погоде — это три главных критерия при выборе", — говорится в обзоре бренда Baon.
Цветовая палитра зимы 2025/2026 сочетает классику и смелость. На пике — белые, чёрные и серые оттенки, которые легко комбинируются с любыми аксессуарами. Однако в моду вошли и насыщенные тона: рубиновый, апельсиновый, васильковый. Они придают образу энергию, но быстро теряют актуальность, поэтому подойдут тем, кто любит меняться каждый сезон.
От принтов и сложных узоров дизайнеры советуют отказаться. В тренде чистые цвета и гладкие поверхности. Актуальна крупная горизонтальная стёжка — линии расположены на расстоянии, что делает изделие визуально аккуратнее.
Главный декоративный акцент сезона — мех. Его используют в отделке капюшонов или рукавов, причём предпочтение отдаётся материалам, максимально похожим на натуральные.
Современные пуховики отличаются от моделей прошлых лет не только силуэтом, но и подходом к дизайну.
Таким образом, если раньше пуховик ассоциировался с утилитарностью, сегодня он — элемент стиля, сочетающий комфорт и эстетику.
Современные модели обладают множеством преимуществ, но есть и нюансы, которые стоит учитывать перед покупкой.
Плюсы
Минусы
Перед покупкой стоит учесть несколько критериев, чтобы изделие служило долго и выглядело актуально.
Такие советы помогут не ошибиться при выборе и создать образ, соответствующий модным тенденциям.
Искусственные наполнители легче и устойчивее к влаге. Натуральные хорошо держат тепло, но требуют бережного ухода.
Приталенные модели подойдут большинству девушек, но обладательницам пышных форм стоит выбирать слегка А-образные фасоны, чтобы сохранить баланс силуэта.
Вероятнее всего, яркие и лакированные модели, а также изделия с крупными принтами потеряют актуальность уже к 2026 году.
