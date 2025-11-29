Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Пуховик, который не прячет фигуру: зимний хит — 2025 возвращает женственность в самую стужу

Приталенные фасоны заменили оверсайз в зимних коллекциях
Моя семья » Красота и стиль

Каждую зиму пуховик снова становится главным героем гардероба. В сезоне 2025/2026 дизайнеры предлагают свежий взгляд на привычную вещь, делая акцент на элегантном силуэте и лаконичных деталях. Как выбрать модную модель, которая не только согреет, но и подчеркнёт стиль? Об этом сообщает портал о моде и стиле grazia.ru.

Девушка в сером пуховике
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка в сером пуховике

Главный тренд сезона — женственный силуэт

Зимние коллекции 2025/2026 показали: эпоха бесформенных оверсайз-моделей постепенно уходит в прошлое. На смену объёмным пуховикам приходят приталенные фасоны с мягким акцентом на линии талии. Это могут быть кулиски, пояс из того же материала или аккуратные стёжки, создающие визуальный силуэт "песочных часов".

Такой подход делает даже тёплую верхнюю одежду женственной и визуально лёгкой. При этом дизайнеры советуют отказаться от классических ремней с пряжками — актуальны мягкие ленты, завязывающиеся узлом. Они не утяжеляют образ и гармонируют с минималистичной эстетикой сезона.

Оптимальная длина и материалы

Наиболее востребованной длиной этой зимой станет модель до середины бедра. Она удобна, хорошо сохраняет тепло и подходит для активного ритма города. Тем, кто предпочитает максимум комфорта, подойдут удлинённые варианты — миди и макси. Короткие пуховики дизайнеры называют непрактичными: они не защищают от ветра и холода.

Материалы тоже заслуживают внимания. В 2025 году популярностью пользуются модели со смесовым наполнителем: такие изделия легче, тоньше и удобнее в уходе. От чрезмерно "набитых" пуховиков стоит отказаться — они визуально добавляют объём.

Для верхнего слоя лучшими остаются нейлон и хлопок с водоотталкивающей пропиткой. Кожаные или бархатные текстуры, а также пушистые покрытия больше не актуальны.

"Современный пуховик должен быть лёгким, тёплым и устойчивым к погоде — это три главных критерия при выборе", — говорится в обзоре бренда Baon.

Цвет и отделка: классика против эксперимента

Цветовая палитра зимы 2025/2026 сочетает классику и смелость. На пике — белые, чёрные и серые оттенки, которые легко комбинируются с любыми аксессуарами. Однако в моду вошли и насыщенные тона: рубиновый, апельсиновый, васильковый. Они придают образу энергию, но быстро теряют актуальность, поэтому подойдут тем, кто любит меняться каждый сезон.

От принтов и сложных узоров дизайнеры советуют отказаться. В тренде чистые цвета и гладкие поверхности. Актуальна крупная горизонтальная стёжка — линии расположены на расстоянии, что делает изделие визуально аккуратнее.

Главный декоративный акцент сезона — мех. Его используют в отделке капюшонов или рукавов, причём предпочтение отдаётся материалам, максимально похожим на натуральные.

Сравнение трендов: лаконичность против объёма

Современные пуховики отличаются от моделей прошлых лет не только силуэтом, но и подходом к дизайну.

  • Приталенные фасоны заменили бесформенные модели.
  • Смесовые наполнители стали альтернативой пуху и перу.
  • Минималистичная отделка вытеснила декоративные элементы.
  • Меховая отделка вновь вернулась, но в сдержанном виде.

Таким образом, если раньше пуховик ассоциировался с утилитарностью, сегодня он — элемент стиля, сочетающий комфорт и эстетику.

Плюсы и минусы модных пуховиков 2025/2026

Современные модели обладают множеством преимуществ, но есть и нюансы, которые стоит учитывать перед покупкой.

Плюсы

  • лёгкий вес и комфорт в носке;
  • выразительный силуэт без утраты тепла;
  • универсальность — подходит под повседневный и деловой стиль;
  • широкий выбор цветов и материалов.

Минусы

  • деликатный уход за смесовыми тканями;
  • быстрая смена трендов для ярких оттенков;
  • не все модели выдерживают сильные морозы, особенно укороченные.

Советы по выбору стильного пуховика

Перед покупкой стоит учесть несколько критериев, чтобы изделие служило долго и выглядело актуально.

  • Проверяйте посадку: пуховик должен повторять естественные линии тела, не стесняя движений.
  • Оценивайте плотность наполнителя: изделие должно быть мягким, но не "пухлым".
  • Выбирайте практичные ткани: нейлон или плотный хлопок с пропиткой защитят от ветра и влаги.
  • Смотрите на детали: кулиска, мягкий пояс, лаконичная стёжка — главные элементы сезона.
  • Обращайте внимание на оттенок: классические цвета дольше сохраняют актуальность.

Такие советы помогут не ошибиться при выборе и создать образ, соответствующий модным тенденциям.

Популярные вопросы о модных пуховиках

Что лучше: пуховик из натурального или искусственного наполнителя

Искусственные наполнители легче и устойчивее к влаге. Натуральные хорошо держат тепло, но требуют бережного ухода.

Как выбрать пуховик по типу фигуры

Приталенные модели подойдут большинству девушек, но обладательницам пышных форм стоит выбирать слегка А-образные фасоны, чтобы сохранить баланс силуэта.

Какие пуховики выйдут из моды в следующем сезоне

Вероятнее всего, яркие и лакированные модели, а также изделия с крупными принтами потеряют актуальность уже к 2026 году.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
