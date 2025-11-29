Волосы тускнеют и устают, как батарейка на морозе: формула, что разворачивает старение назад

Биомиметические пептиды помогают вернуть пигмент волос — трихолог Инсалаки

9:22 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Тонкость, о которой многие задумываются лишь тогда, когда замечают первые седые пряди, постепенно выходит на новый уровень благодаря разработкам молодых европейских брендов. И хотя индустрия ухода за волосами давно насыщена красками, масками и маслами, сама идея естественного возвращения пигмента долгое время оставалась почти недостижимой. Сейчас подход меняется: технологии биомиметических пептидов становятся основой для новых решений, об этом сообщает издание La Repubblica.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Красивая женщина

Как появилась идея естественной репигментации

История проекта Epigenhair начинается с личного запроса, знакомого многим: как замедлить видимое старение волос без постоянных походов в салон. Соосновательница стартапа Франческа Ханания вспоминает, что первые седые волосы появились у неё в период интенсивной работы в Лондоне. Она признаётся, что не хотела зависеть от регулярного окрашивания, а американский рынок в то время уже предлагал продукты, направленные на естественную репигментацию.

"Я начала замечать первые седые волосы и не хотела становиться заложницей очередной процедуры красоты", — рассказывает основательница Франческа Ханания.

Эта мысль стала отправной точкой: собрав собственный исследовательский опыт и наблюдая за появлением новых подходов к уходу, Ханания решила создать бренд, который объединит научную базу и понятную ежедневную рутину. Позже к проекту присоединилась доктор Кьяра Инсалаки — специалист в области пластической хирургии и трихологии. Именно её практический опыт помог структурировать научное направление будущей линейки.

Работа над формулами происходила внутри собственной лаборатории стартапа. Команда стремилась не просто воздействовать на проявления седины, но и осмыслить сам процесс старения волос. По словам создателей, изменение цвета — лишь часть более глубоких нарушений: уменьшение плотности, сухость, потеря блеска и истончение стержня нередко идут параллельно. Поэтому формулы были нацелены на поддержку здоровья кожи головы и волосяных фолликулов.

Что лежит в основе разработок

Epigenhair строит свою концепцию на сочетании нескольких активных компонентов, каждый из которых работает на определённый этап процесса старения волос. Ключевым элементом стал запатентованный биомиметический пептид, способный воздействовать на факторы, запускающие поседение, и поддерживать естественный цвет волос.

К этому добавляется комбинация второго пептида и антиоксидантов — она призвана стимулировать выработку меланина, выполняющего функцию природного пигмента. Также используется фактор роста, улучшающий питание волосяных луковиц, что делает рост волос более активным и укрепляет структуру стержня. Дополнительные компоненты включают шафран в составе нутрицевтиков и кофеин, усиленный гиалуроновой кислотой, в шампуне.

Результатом стала компактная линейка из четырёх средств: лосьон, шампунь, бальзам и добавки для внутреннего приёма. Создатели подчёркивают, что её цель — не мгновенный косметический эффект, а долгосрочная поддержка здоровья волос. Сейчас проходят клинические исследования совместно с Университетом Феррары, что позволяет оценить эффективность на научной базе.

Почему подход работает лучше на ранних этапах

Седина формируется под влиянием генетики и внешних факторов — так называемых эпигенетических воздействий. Среди них стрессы, дефицит сна, питание, экологические условия и привычки ухода. В стартапе объясняют: чем раньше начать работу с этими факторами, тем заметнее эффект.

По словам Ханании, белые волосы обычно более сухие, а клетки стволового происхождения снижают активность с возрастом. Поэтому возрастные изменения легче замедлить, когда седых волос ещё немного. Первые клиенты Epigenhair, как отмечает команда, были преимущественно мужчины, среди которых многие — пациенты доктора Инсалаки. Но бренд ориентирован и на женщин, в том числе столкнувшихся с послеродовыми и гормональными изменениями, влияющими на густоту и качество волос.

Создательницы признают, что продвижение научно обоснованного продукта — задача непростая. В индустрии ухода за волосами широко распространён эффект "science washing", когда маркетинг создаёт впечатление научности, которой на деле нет. Поэтому команда стремится подробно объяснять, что именно означает натуральная репигментация и почему клинические данные важны для доверия потребителей.

Сравнение традиционного окрашивания и репигментации

Седину обычно маскируют с помощью стойких красок, но репигментация работает иначе. Эти подходы принципиально различаются по механизму воздействия, уровню ухода и долговременным эффектам.

Традиционное окрашивание даёт быстрый визуальный результат, но требует регулярного обновления корней. К тому же агрессивные пигменты могут со временем истончать волос, усиливать сухость и делать его менее эластичным. Репигментация действует мягче: она поддерживает естественные процессы, влияя на работу меланоцитов и кожу головы. Такой формат подходит тем, кто стремится к более естественному и постепенному улучшению качества волос.

Однако выбор между этими методами зависит от ожиданий. Окрашивание обеспечивает мгновенный эффект и позволяет радикально менять образ. Репигментация, напротив, требует времени, но может улучшить состояние волос при регулярном применении.

Плюсы и минусы репигментирующих средств

Технологии естественного восстановления пигмента обладают рядом преимуществ, но важно учитывать и ограничения. Этот подход подходит не всем, а максимальный эффект достигается при раннем вмешательстве.

Среди плюсов выделяют поддержку здоровья волосяных фолликулов, улучшение плотности и мягкости стержня, уменьшение ломкости и постепенное укрепление цвета. Многие пользователи отмечают, что эти средства дополняют привычную рутину ухода и уменьшают необходимость в агрессивных красках. Важным преимуществом является воздействие на состояние кожи головы — элемент, который часто остаётся без внимания.

Но репигментация не способна полностью заменить окрашивание в случаях, когда седина занимает большую часть объёма волос. Процесс требует времени и регулярности, а результат зависит от индивидуальных особенностей организма. Также необходимо учитывать возможные ограничения по коже головы, поэтому консультация со специалистом остаётся желательной.

Плюсы:

Поддержка естественных процессов меланогенеза. Улучшение структуры волос и повышение их плотности. Мягкое воздействие без агрессивных химических компонентов. Комплексная работа с кожей головы.

Минусы:

Требуется длительное и системное применение. Не подходит при высокой степени седины. Эффект зависит от индивидуальных факторов.

Советы по выбору средств для репигментации

Выбор подходящего продукта зависит от состояния волос, возраста, уровня седины и особенностей ухода. Чтобы подобрать оптимальный вариант, важно понимать роль каждого компонента и соотнести её с индивидуальными задачами.

Оценивайте состояние кожи головы: при сухости лучше выбирать линейки с увлажняющими добавками. Сопоставляйте активные ингредиенты с реальными потребностями — пептиды и антиоксиданты особенно важны при первых признаках поседения. Изучайте результаты клинических испытаний: надёжные бренды открыто публикуют данные исследований. Не ждите мгновенной репигментации — натуральный процесс происходит постепенно, поэтому регулярность играет ключевую роль. Комбинируйте наружные средства и добавки при необходимости, если это рекомендовано специалистом.

Популярные вопросы о репигментации волос

Можно ли полностью вернуть цвет очень седым волосам?

При высокой степени седины эффект будет ограниченным. Репигментация лучше всего работает в начальный период появления белых волос.

Сколько стоит курс продуктов для репигментации?

Цена зависит от бренда и состава линейки. Обычно комплекс средств обходится дороже обычного ухода, поскольку включает высокотехнологичные ингредиенты.

Что лучше: краска или репигментация?

Окрашивание подходит для мгновенного результата и полного перекрытия седины. Репигментация — для тех, кто хочет улучшить качество волос и сохранить естественность.