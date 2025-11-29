Серьги милые, последствия нет — какие привычки незаметно старят уши и как этого избежать

Серьги растягивают мочку уха при ночном ношении — дерматолог Саманта Эллис

Красота и стиль

Возраст отражается не только на коже лица — мочки ушей тоже меняются со временем, и порой куда заметнее, чем кажется. Неправильные привычки в ношении украшений ускоряют этот процесс, делая уши визуально старше. Особенно вредно оставлять серьги на ночь, даже если они кажутся лёгкими и удобными.

Почему мочки ушей стареют быстрее, чем мы думаем?

На первый взгляд мочки ушей выглядят не такими уязвимыми, как кожа под глазами или область вокруг губ. Однако именно они первыми реагируют на механическое воздействие и лишнюю нагрузку от украшений. Кожа в этой зоне тонкая, имеет мало коллагена и практически не защищена мышечным каркасом. Поэтому любое внешнее давление действует на неё особенно сильно. Каждый лишний миллиметр провисания со временем становится заметен, и серьги начинают располагаться ниже, чем раньше.

С годами ткань мочки естественным образом теряет упругость. Это нормальный процесс, но неправильные привычки ускоряют его многократно. Постоянное трение, вес украшений и нагрузки во время сна постепенно растягивают кожу и увеличивают размер прокола. Когда к этому добавляются возрастные изменения, внешний вид серьги в отверстии начинает меняться, и украшения выглядят иначе, чем в молодости.

"С возрастом мочки ушей обвисают, а проколы увеличиваются, и тогда ваши серьги начинают смотреться очень печально", — рассказывает дерматолог Саманта Эллис.

Современные привычки — от длительного ношения наушников до постоянного использования смартфона — создают дополнительное давление на область уха. В сочетании с тяжёлыми или массивными украшениями это приводит к тому, что мочки теряют форму быстрее. Чтобы избежать неприятных изменений, важно корректировать ежедневные действия и уделять внимание уходу.

"Лет до сорока с небольшим проблема, как правило, не проявляется", — отмечает дерматолог Саманта Эллис.

Почему серьги на ночь — это вредная привычка?

Большинство женщин не задумываются о том, что сон в серьгах может нанести серьёзный вред. Даже маленькие гвоздики создают давление на мягкие ткани, особенно если человек спит на боку. За ночь это кажется незначительным, но эффект накапливается годами. Постепенно отверстие становится вытянутым, кожа истончается, а серьги "падают" ниже, чем должны.

Длинные или подвесные украшения причиняют ещё больший вред. Они тянут мочку вниз, растягивая ткани во время поворотов и движений во сне. Иногда такие серьги могут даже зацепиться за волосы или постельное бельё, что ведёт к микротравмам. Повреждения заживают медленно, а в дальнейшем делают ткани ещё более хрупкими.

Отказ от привычки спать в серьгах — первый шаг к сохранению молодого вида ушей. Снимать украшения перед сном нужно независимо от их размера и веса. Это простое действие помогает снизить нагрузку, улучшить циркуляцию крови в мягких тканях и предотвратить изменение формы прокола. Кроме того, регулярный отдых без украшений снижает риск воспалений и раздражений.

Как ежедневные действия влияют на состояние мочек?

Вес украшений — далеко не единственный фактор, влияющий на старение ушей. Некоторые действия, кажущиеся безобидными, могут нанести коже серьёзный вред. Например, использование тяжёлых серёг каждый день приводит к постепенному разрыву ткани и заметному провисанию. Такие украшения лучше оставлять для особых случаев, а в обычные дни выбирать более лёгкие варианты.

Дополнительная нагрузка появляется и при некорректном использовании гаджетов. Когда человек сильно прижимает телефон к уху во время разговора, мочка испытывает давление, которое в долгосрочной перспективе меняет её форму. То же касается плотного ношения наушников-вкладышей, особенно если они используются много часов подряд.

Не стоит забывать и о защите кожи от солнца. Мочки ушей часто остаются без SPF, хотя они так же подвержены фотостарению, как и лицо. Ультрафиолет разрушает коллагеновые волокна, делает кожу более тонкой, снижает её эластичность и усиливает склонность к провисанию. Если наносить солнцезащитный крем только на лице, но регулярно пропускать уши, со временем разница станет заметна.

Вредные и полезные привычки для мочек ушей

Ношение серёг во сне и снятие украшений перед отдыхом

Сон в серьгах растягивает ткани, создаёт давление и приводит к вытяжению прокола.

Снятие украшений ночью позволяет коже восстанавливаться и уменьшает риск микротравм.

Тяжёлые серьги и лёгкие повседневные аксессуары

Тяжёлые модели ускоряют провисание мочек и могут вызывать разрывы.

Лёгкие серьги подходят для ежедневного ношения и уменьшают нагрузку.

Пренебрежение SPF и защита кожи от солнца

Отсутствие солнцезащитного средства усиливает фотостарение.

Регулярный SPF помогает сохранить плотность и ровный тон кожи.

Сильное прижатие телефона и аккуратное использование гаджетов

Давление на ткани приводит к их постепенному ослаблению.

Правильные привычки сохраняют естественную форму мочек.

Плюсы и минусы постоянного ношения украшений

Ежедневное ношение серёг приятно и удобно, но имеет и скрытые риски.

Плюсы:

возможность поддерживать образ и индивидуальный стиль;

удобство, когда украшения не нужно регулярно менять;

комфорт при ношении небольших моделей.

Минусы:

растяжение и истончение тканей при постоянном давлении;

увеличение размеров прокола;

повышенный риск воспалений;

преждевременное старение мочек ушей.

Советы по уходу за мочками ушей

Чтобы сохранить молодость и упругость кожи в области ушей, важно соблюдать несколько простых правил. Во-первых, выбирайте серьги из гипоаллергенных материалов, которые не вызывают раздражений. Во-вторых, регулярно давайте ушам отдых от украшений, особенно если любите крупные модели. Любителям подвесных серёг стоит чередовать их с более лёгкими вариантами, чтобы снизить нагрузку на ткани. И, конечно, не забывайте включать область ушей в ежедневный уход — увлажняющие средства и SPF в этом случае особенно актуальны.

Популярные вопросы о здоровье мочек ушей

Правда ли, что серьги растягивают мочку?

Да, регулярное ношение тяжёлых или неправильных серёг ускоряет растяжение тканей и увеличивает прокол.

Можно ли спать в маленьких гвоздиках?

Не рекомендуется. Даже лёгкие модели создают точечное давление на кожу и усиливают риск провисания.

Как предотвратить провисание мочек?

Снимать серьги на ночь, выбирать лёгкие украшения, использовать SPF и не прижимать телефон к уху слишком сильно.

Здоровье мочек ушей зависит от ежедневных привычек, и многие изменения можно предотвратить, если вовремя скорректировать свой уход. Лёгкие украшения, защита от солнца и отсутствие нагрузки во время сна помогают сохранить кожу плотной и аккуратной. Заботясь о мелочах, можно сделать внешний вид ушей более молодым и поддерживать гармоничный образ без лишних усилий.