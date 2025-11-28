Лицо становится уставшим за одну прогулку: простая формула не даёт зиме победить

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:28
Моя семья » Красота и стиль

Идея отказаться от декоративной косметики кажется всё более привлекательной, особенно зимой, когда кожа реагирует на холод и сухой воздух. Специалисты напоминают: полное отсутствие макияжа может сыграть против тех, кто стремится к ухоженному виду.

Кожа без макияжа после ухода
Фото: https://ru.freepik.com by benzoix is licensed under Free
Кожа без макияжа после ухода

Базовые шаги для ежедневного ухода

Зимой кожа быстрее теряет влагу, и это делает регулярный уход особенно значимым. По словам врача-дерматовенеролога Анастасии Разбежкиной, даже минимальный набор средств способен заметно улучшить состояние кожи в холодный сезон. Она считает, что три простых шага — умывание, сыворотка и крем — дают тот необходимый фундамент, на который можно опираться ежедневно. Такой подход помогает сохранить кожу мягкой и защищенной, особенно при резких колебаниях температуры и постоянном воздействии отопления.

Эксперт подчёркивает, что дисциплина в уходе играет решающую роль. Маски, пилинги и дополнительные процедуры могут подключаться в зависимости от индивидуальных потребностей, но они не заменяют регулярных базовых действий. Так формируется стабильный ритуал, который позволяет поддерживать кожу в комфортном состоянии, даже если внешние условия оставляют желать лучшего.

Роль макияжа и эстетических процедур

Задача макияжа, по мнению специалиста, не скрыть лицо, а помочь сохранить его свежесть и ухоженный вид.

"Многие хотят идеальную кожу и ходить без косметики, но это как выходить на улицу голой. Пусть это будет какой-то легкий крем, тональная основа, простой дневной макияж наносить всё-таки нужно", — сказала врач-дерматовенеролог Анастасия Разбежкина.

Такой подход подразумевает использование лёгких текстур, которые лишь выравнивают тон и защищают кожу от окружающей среды.

Тем, кто часто пренебрегает регулярным уходом и не соблюдает режим, нередко приходится обращаться к инъекционным методикам. Разбежкина отмечает, что такие процедуры могут компенсировать недостаток домашней дисциплины, однако воспринимать их как универсальное решение не стоит. Она подчёркивает, что относиться к инъекциям необходимо без излишнего рвения, чтобы сохранить естественность и избежать ненужных нагрузок на кожу, об этом рассказывает "Радио 1".

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
