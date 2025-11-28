Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рост водорода и сульфида под Йеллоустоуном после слабых землетрясений — ученые
Высокая ключевая ставка делает лизинг машин непосильным — экономисты
Ханде Эрчел поблагодарила российских поклонников на русском
Рост и укрепление бровей обеспечивают кокосовое масло и питание — Malatec
Зимой фиалки хуже растут из-за сухого воздуха и нехватки света
Небольшие дозы оливкового масла поддерживают здоровье кожи и шерсти — эксперт Маллиу
Длительное сидение повышает риск болезней сердца — сообщила кардиолог Сант’Ана
Время приготовления мидий для пасты составляет 2–3 минуты, уточнили кулинарные экспер
Дизайнер Махмудов призвал Славу не позориться и не нападать на Долину

Холод? Пусть попробует догнать: 12 кроссовок, которые стирают грань между стилем и дерзостью

Зимние кроссовки названы самой удобной обувью сезона — Elle
Моя семья » Красота и стиль

Когда на улицах появляется лёд и асфальт покрывается инеем, мода требует пересмотра привычек. Зимние кроссовки стали универсальным решением: они защищают от холода, устойчивы на скользкой поверхности и при этом выглядят безупречно в любых обстоятельствах. В этом сезоне дизайнеры сделали ставку на насыщенные цвета, мягкие материалы и немного блеска — ведь комфорт и стиль наконец-то научились говорить на одном языке.

Девушка в зимних кроссовках
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка в зимних кроссовках

Как выбрать идеальные зимние кроссовки

Главное правило — сочетание практичности и эстетики. Кроссовки для холодного сезона должны быть:

  • Тёплыми: с подкладкой из овчины, шерсти или флиса.
  • Противоскользящими: с резиновой подошвой с глубоким протектором.
  • Непромокаемыми: с внешним слоем из кожи, нейлона или замши с водоотталкивающей пропиткой.
  • Стильными: чтобы их можно было надеть и на прогулку, и на вечернее мероприятие.

Ниже — двенадцать моделей, которые соответствуют всем требованиям зимы 2025 года.

Самые актуальные кроссовки сезона

Модель Особенности Материал
Salomon x Aries XT-Whisper Устойчивость и яркие оттенки баклажана и шоколада Нейлон, резина
Adidas x Wales Bonner Karintha Атлас и пайетки для праздничных образов Текстиль, пайетки
Autry Medalist Shearling Культовая форма с овчинной подкладкой Кожа, овчина
Dries Van Noten Nylon Sneakers Бордовый с контрастным кружевом Нейлон
Bottega Veneta Orbit Минимализм и премиум-комфорт Кожа
Axel Arigato Slow Runner Shearling Тёплая замша, внутренний мех Замша, овчина
Keen Jasper Zionic Устойчивость, анатомическая подошва Замша, резина
Puma Speedcat Cow Print Актуальный животный принт Текстиль, резина
Asics x Shushu Tong Gel-Kinetic Fluent Игривая женственная коллаборация Сетка, резина
Onitsuka Tiger Mexico 66 SD Легендарный силуэт с блеском шампанского Кожа
Nike Shox TL Культовый ретро-дизайн, возврат в тренды Синтетика
Adidas Originals Japan Snake Effect Змеиная кожа — тренд сезона Кожа с тиснением

Как ухаживать за зимними кроссовками

  • Используйте защитный спрей до первого выхода на улицу — он оттолкнёт влагу и грязь.
  • Сушите только при комнатной температуре: батарея портит клей и кожу.
  • Регулярно очищайте подошву - грязь снижает сцепление с поверхностью.
  • Храните с формодержателями или бумагой внутри, чтобы сохранить форму.

Если кроссовки сделаны из замши или нубука, добавьте в арсенал мягкую щётку и водоотталкивающий аэрозоль.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: носить лёгкие текстильные модели зимой.
    Последствие: промокание и переохлаждение.
    Альтернатива: утеплённые пары с мембраной или овчиной.
  • Ошибка: выбирать гладкую подошву.
    Последствие: скольжение на льду.
    Альтернатива: протектор с глубоким рифлением и амортизирующая подошва.
  • Ошибка: игнорировать уход за кожей.
    Последствие: трещины и потеря блеска.
    Альтернатива: восковые кремы и нейтральные пропитки.

А что если сделать ставку на коллаборации

Коллаборации — главный модный язык последних лет. Пары вроде Adidas x Wales Bonner или Asics x Shushu Tong выходят за рамки утилитарности и превращают обувь в арт-объект. Такие модели легко вписываются и в повседневный, и в праздничный гардероб.

Если вы хотите что-то по-настоящему уникальное — следите за лимитированными выпусками Salomon или Dries Van Noten: их коллекции быстро становятся объектом коллекционирования, сообщает elle.com.

FAQ

Как выбрать идеальные зимние кроссовки

Ориентируйтесь на утеплённую подкладку, прочную подошву и влагостойкий материал.

Можно ли носить кроссовки на снегу

Да, если они оснащены водоотталкивающей мембраной и нескользящей подошвой.

Что лучше: кожа или текстиль

Кожа теплее и долговечнее, но современные синтетические материалы легче и быстрее сохнут.

Мифы и правда

  • Миф: кроссовки не подходят для зимы.
    Правда: современные модели рассчитаны на мороз и обеспечивают сцепление даже на льду.
  • Миф: зимние кроссовки выглядят громоздко.
    Правда: дизайнерские варианты стали лёгкими и изящными, не теряя функциональности.
  • Миф: брендовые модели слишком дорогие.
    Правда: многие компании выпускают доступные коллаборации без потери качества.

3 интересных факта

  • Первые утеплённые кроссовки появились в Японии в 1970-х годах как обувь для альпинистов.
  • Кроссовки с овчиной стали популярны после выхода на рынок моделей Autry и Arigato.
  • В 2025 году продажи зимних кроссовок в Европе выросли на 35% по сравнению с прошлым сезоном.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
На глубине 4000 м обнаружено образование чёрного кислорода — Nature Geoscience
Наука и техника
На глубине 4000 м обнаружено образование чёрного кислорода — Nature Geoscience
Королевский лосось впервые за век вернулся в МакКлауд — NOAA
Домашние животные
Королевский лосось впервые за век вернулся в МакКлауд — NOAA
Затмение 2027 года станет самым длинным в XXI веке — астрономы
Наука и техника
Затмение 2027 года станет самым длинным в XXI веке — астрономы
Популярное
Мир будет съеден заживо за пару месяцев: вот что сдерживает 500 миллионов тонн голодных вредителей

Учёные обновили оценки того, сколько насекомых ежегодно съедают птицы. Новые данные показывают масштабы природного механизма, от которого зависит устойчивость экосистем.

Птицы съедают 500 млн тонн насекомых ежегодно — университет Базеля
Конфискация $200 млрд: Россия нашла способ заставить Запад отказаться от кражи
Конфискация $200 млрд: Россия нашла способ заставить Запад отказаться от кражи
Переворот в науке: сознание правит материей, а не наоборот
Солнце сорвалось с цепи: в космос ушло нечто, превышающее Землю в десятки раз
Короткий световой день замедляет рост комнатных растений зимой Валерия Жемчугова Испытания ГАЗ М-73 выявили проблемы герметизации моторного отсека Сергей Милешкин Вор картины Рембрандта вернул её в обмен на срок — следователь Энтони Аморе Игорь Буккер
Секрет прочности Tenet раскрыт: в России нашли способ защитить кузов от всего, кроме зависти
Тьма океана раскрыла невозможное: открытие в бездне ставит под сомнение основы происхождения жизни
Плюшевые игрушки со стальными челюстями: 11 пород собак, которые могут раздавить кость одним укусом
Плюшевые игрушки со стальными челюстями: 11 пород собак, которые могут раздавить кость одним укусом
Последние материалы
Супруга Дмитрия Дюжева объяснила редкие выходы в свет
Капитальный ремонт двигателя обеспечил стабильный ресурс агрегата
Безалкогольные напитки содержат остаточный этанол по данным физиолога А. Калюжина
Начал работу первый в РФ мультбрендовый центр белорусской техники
Сравнение с идеалами усиливает тревожность по данным психологов
Зимние кроссовки названы самой удобной обувью сезона — Elle
Правильная пропитка делает универсальную пахлаву нежной и хрустящей — Кьяра Белломо
К 2100 вода Анд снизится до критических уровней — исследователи
В декабре большинство комнатных растений вступает в состояние покоя
Агрессия кокер спаниелей возникла из-за стресса — ветеринар Амир Анвари
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.