Холод? Пусть попробует догнать: 12 кроссовок, которые стирают грань между стилем и дерзостью

Зимние кроссовки названы самой удобной обувью сезона — Elle

Когда на улицах появляется лёд и асфальт покрывается инеем, мода требует пересмотра привычек. Зимние кроссовки стали универсальным решением: они защищают от холода, устойчивы на скользкой поверхности и при этом выглядят безупречно в любых обстоятельствах. В этом сезоне дизайнеры сделали ставку на насыщенные цвета, мягкие материалы и немного блеска — ведь комфорт и стиль наконец-то научились говорить на одном языке.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка в зимних кроссовках

Как выбрать идеальные зимние кроссовки

Главное правило — сочетание практичности и эстетики. Кроссовки для холодного сезона должны быть:

Тёплыми: с подкладкой из овчины, шерсти или флиса.

с подкладкой из овчины, шерсти или флиса. Противоскользящими: с резиновой подошвой с глубоким протектором.

с резиновой подошвой с глубоким протектором. Непромокаемыми: с внешним слоем из кожи, нейлона или замши с водоотталкивающей пропиткой.

с внешним слоем из кожи, нейлона или замши с водоотталкивающей пропиткой. Стильными: чтобы их можно было надеть и на прогулку, и на вечернее мероприятие.

Ниже — двенадцать моделей, которые соответствуют всем требованиям зимы 2025 года.

Самые актуальные кроссовки сезона

Модель Особенности Материал Salomon x Aries XT-Whisper Устойчивость и яркие оттенки баклажана и шоколада Нейлон, резина Adidas x Wales Bonner Karintha Атлас и пайетки для праздничных образов Текстиль, пайетки Autry Medalist Shearling Культовая форма с овчинной подкладкой Кожа, овчина Dries Van Noten Nylon Sneakers Бордовый с контрастным кружевом Нейлон Bottega Veneta Orbit Минимализм и премиум-комфорт Кожа Axel Arigato Slow Runner Shearling Тёплая замша, внутренний мех Замша, овчина Keen Jasper Zionic Устойчивость, анатомическая подошва Замша, резина Puma Speedcat Cow Print Актуальный животный принт Текстиль, резина Asics x Shushu Tong Gel-Kinetic Fluent Игривая женственная коллаборация Сетка, резина Onitsuka Tiger Mexico 66 SD Легендарный силуэт с блеском шампанского Кожа Nike Shox TL Культовый ретро-дизайн, возврат в тренды Синтетика Adidas Originals Japan Snake Effect Змеиная кожа — тренд сезона Кожа с тиснением

Как ухаживать за зимними кроссовками

Используйте защитный спрей до первого выхода на улицу — он оттолкнёт влагу и грязь.

до первого выхода на улицу — он оттолкнёт влагу и грязь. Сушите только при комнатной температуре : батарея портит клей и кожу.

: батарея портит клей и кожу. Регулярно очищайте подошву - грязь снижает сцепление с поверхностью.

- грязь снижает сцепление с поверхностью. Храните с формодержателями или бумагой внутри, чтобы сохранить форму.

Если кроссовки сделаны из замши или нубука, добавьте в арсенал мягкую щётку и водоотталкивающий аэрозоль.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: носить лёгкие текстильные модели зимой.

Последствие: промокание и переохлаждение.

Альтернатива: утеплённые пары с мембраной или овчиной.

Последствие: скольжение на льду.

Альтернатива: протектор с глубоким рифлением и амортизирующая подошва.

Последствие: трещины и потеря блеска.

Альтернатива: восковые кремы и нейтральные пропитки.

А что если сделать ставку на коллаборации

Коллаборации — главный модный язык последних лет. Пары вроде Adidas x Wales Bonner или Asics x Shushu Tong выходят за рамки утилитарности и превращают обувь в арт-объект. Такие модели легко вписываются и в повседневный, и в праздничный гардероб.

Если вы хотите что-то по-настоящему уникальное — следите за лимитированными выпусками Salomon или Dries Van Noten: их коллекции быстро становятся объектом коллекционирования, сообщает elle.com.

FAQ

Как выбрать идеальные зимние кроссовки

Ориентируйтесь на утеплённую подкладку, прочную подошву и влагостойкий материал.

Можно ли носить кроссовки на снегу

Да, если они оснащены водоотталкивающей мембраной и нескользящей подошвой.

Что лучше: кожа или текстиль

Кожа теплее и долговечнее, но современные синтетические материалы легче и быстрее сохнут.

Мифы и правда

Миф: кроссовки не подходят для зимы.

Правда: современные модели рассчитаны на мороз и обеспечивают сцепление даже на льду.

Правда: дизайнерские варианты стали лёгкими и изящными, не теряя функциональности.

Правда: многие компании выпускают доступные коллаборации без потери качества.

3 интересных факта

Первые утеплённые кроссовки появились в Японии в 1970-х годах как обувь для альпинистов.

Кроссовки с овчиной стали популярны после выхода на рынок моделей Autry и Arigato.

В 2025 году продажи зимних кроссовок в Европе выросли на 35% по сравнению с прошлым сезоном.