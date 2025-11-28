Холод? Пусть попробует догнать: 12 кроссовок, которые стирают грань между стилем и дерзостью

Когда на улицах появляется лёд и асфальт покрывается инеем, мода требует пересмотра привычек. Зимние кроссовки стали универсальным решением: они защищают от холода, устойчивы на скользкой поверхности и при этом выглядят безупречно в любых обстоятельствах. В этом сезоне дизайнеры сделали ставку на насыщенные цвета, мягкие материалы и немного блеска — ведь комфорт и стиль наконец-то научились говорить на одном языке.
Главное правило — сочетание практичности и эстетики. Кроссовки для холодного сезона должны быть:
Ниже — двенадцать моделей, которые соответствуют всем требованиям зимы 2025 года.
|Модель
|Особенности
|Материал
|Salomon x Aries XT-Whisper
|Устойчивость и яркие оттенки баклажана и шоколада
|Нейлон, резина
|Adidas x Wales Bonner Karintha
|Атлас и пайетки для праздничных образов
|Текстиль, пайетки
|Autry Medalist Shearling
|Культовая форма с овчинной подкладкой
|Кожа, овчина
|Dries Van Noten Nylon Sneakers
|Бордовый с контрастным кружевом
|Нейлон
|Bottega Veneta Orbit
|Минимализм и премиум-комфорт
|Кожа
|Axel Arigato Slow Runner Shearling
|Тёплая замша, внутренний мех
|Замша, овчина
|Keen Jasper Zionic
|Устойчивость, анатомическая подошва
|Замша, резина
|Puma Speedcat Cow Print
|Актуальный животный принт
|Текстиль, резина
|Asics x Shushu Tong Gel-Kinetic Fluent
|Игривая женственная коллаборация
|Сетка, резина
|Onitsuka Tiger Mexico 66 SD
|Легендарный силуэт с блеском шампанского
|Кожа
|Nike Shox TL
|Культовый ретро-дизайн, возврат в тренды
|Синтетика
|Adidas Originals Japan Snake Effect
|Змеиная кожа — тренд сезона
|Кожа с тиснением
Если кроссовки сделаны из замши или нубука, добавьте в арсенал мягкую щётку и водоотталкивающий аэрозоль.
Коллаборации — главный модный язык последних лет. Пары вроде Adidas x Wales Bonner или Asics x Shushu Tong выходят за рамки утилитарности и превращают обувь в арт-объект. Такие модели легко вписываются и в повседневный, и в праздничный гардероб.
Если вы хотите что-то по-настоящему уникальное — следите за лимитированными выпусками Salomon или Dries Van Noten: их коллекции быстро становятся объектом коллекционирования, сообщает elle.com.
Ориентируйтесь на утеплённую подкладку, прочную подошву и влагостойкий материал.
Да, если они оснащены водоотталкивающей мембраной и нескользящей подошвой.
Кожа теплее и долговечнее, но современные синтетические материалы легче и быстрее сохнут.
