Там, где вчера была линия, сегодня пробелы: что заставляет брови редеть ещё в молодом возрасте

С годами многие женщины замечают, что брови постепенно редеют, становятся тоньше и хуже держат форму. Иногда это начинается уже в 30-35 лет, но наиболее заметным становится ближе к пятидесяти. Причины могут быть разными — от естественных гормональных колебаний до образа жизни и привычек ухода. Несмотря на то, что потеря густоты воспринимается как неприятное изменение внешности, знать, почему это происходит и что можно сделать, важно не только ради эстетики, но и ради здоровья кожи.
С возрастом процессы в организме замедляются, а волосяные фолликулы теряют прежнюю активность. Дерматологи отмечают, что гормональный фон напрямую связан с плотностью волосков. Когда уровень тестостерона и эстрогена снижается, цикл роста волос меняется: фолликулы становятся меньше или вовсе перестают функционировать.
"С возрастом снижается уровень как тестостерона, так и эстрогена, что влияет на цикл роста волос и сам волосяной фолликул", — сказала дерматолог Клэр Волынски.
Кроме природных факторов, на состояние бровей влияют ежедневные привычки. Кремы и плотные SPF-средства могут забивать фолликулы, если их не смывать тщательно вечером. Слишком частое и агрессивное выщипывание повреждает луковицы, из-за чего новые волоски растут слабее и тоньше. Добавим сюда стрессы, недостаток сна, сухой климат, курение — и картина становится ещё яснее.
Есть и медицинские причины: гипотиреоз, нехватка витамина D, дерматит, экзема, алопеция. Они требуют отдельного внимания и консультации специалиста.
|Фактор
|Как влияет
|Когда проявляется
|Гормональные изменения
|Уменьшают активность фолликулов
|40-55 лет
|Агрессивное выщипывание
|Повреждает луковицы
|после нескольких лет привычки
|Тяжёлые кремы и SPF
|Забивают поры и фолликулы
|при регулярном использовании
|Болезни щитовидной железы
|Замедляют рост волос
|в любом возрасте
|Дефицит витаминов
|Ослабляет структуру волосков
|постепенно
Иногда ослабление бровей — часть естественного старения. У кого-то волоски редеют равномерно, у кого-то становятся тоньше лишь на концах. Это не всегда требует лечения: иногда достаточно лёгкого ухода и мягкой декоративной коррекции. Но если изменения происходят резко — это повод проверить уровень гормонов и витаминов.
|Метод
|Плюсы
|Минусы
|Сыворотки для роста
|Улучшают толщину и плотность
|Результат через 4-8 недель
|Касторовое масло
|Натурально, доступно
|Не всем подходит, может забивать поры
|Ламинирование
|Фиксирует форму, делает брови визуально гуще
|Важно соблюдать паузы между процедурами
|Микроблейдинг
|Дает быстрый "эффект густоты"
|Требует обновления и ухода
|Пептидные средства
|Укрепляют фолликулы
|Стоят дороже базового ухода
Ищите формулы с пептидами, экстрактами растений и аминокислотами. Избегайте средств с простагландинами без назначения врача.
Базовая сыворотка стоит от 500 до 3000 рублей, ламинирование — от 1500 до 4000 рублей, анализы на гормоны и витамины — индивидуально.
Для сухой кожи и слабых волосков подойдёт масло, а для чувствительной кожи и редких бровей — сыворотка с пептидами.
Поредение бровей — не всегда признак болезни, но важный сигнал, что коже и организму нужно больше внимания. Гормональные изменения, образ жизни, уход и даже макияж играют свою роль. При грамотном подходе — от очищения до сывороток — можно замедлить истончение волосков и сохранить естественную густоту на долгие годы.
Учёные обновили оценки того, сколько насекомых ежегодно съедают птицы. Новые данные показывают масштабы природного механизма, от которого зависит устойчивость экосистем.