Ногти после гель-лака похожи на слоёный пирог: пластину соберут лечебные лаки с правильным составом

Моя семья » Красота и стиль

Длительное ношение гель-лака редко проходит бесследно: ногти становятся тонкими, начинают слоиться и теряют естественный блеск. Чтобы вернуть им здоровый вид, полезно дать пластине время на восстановление, а в качестве поддержки использовать лечебные покрытия. Их много — от формул с кератином и кальцием до средств с гиалуроновой кислотой и витаминными комплексами. Но какие компоненты действительно работают, а какие вредят?

Женские руки
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Женские руки

Разобраться помогает Татьяна Сапронова, подолог сети клиник "Медлайн".

Как работают лечебные лаки

Специалист отмечает, что такие средства могут быть эффективными, если применять их правильно и регулярно. Их задача — создать защитное покрытие, позволяющее ногтю "дышать" и удерживать влагу.

"Их главный принцип действия — создание защитного дышащего слоя на ногтевой пластине", — поясняет подолог Татьяна Сапронова.

Этот слой становится проводником активных веществ, а также защищает пластину от дальнейших повреждений. Подолог уточняет, что для стойкого результата требуется от трёх до шести месяцев — столько занимает полный цикл обновления ногтей. Первые изменения обычно заметны уже спустя месяц.

"Первые позитивные изменения можно заметить уже через 1-2 месяца регулярного использования", — подчёркивает подолог.

Компоненты лечебных лаков и их эффект

Направление Важные компоненты Эффект
Укрепление кератин, кальций уменьшение расслоения, повышение плотности
Рост и питание витамины A, E, C, группа B, пантенол улучшение структуры, стимуляция роста
Увлажнение гиалуроновая и молочная кислоты гибкость, меньше ломкости
Быстрый визуальный эффект пантенол, кератиновые комплексы сглаживание поверхности

Как добиться наилучшего результата

  1. Оцените проблему. Для расслоения нужны укрепляющие формулы, для сухости — увлажняющие.

  2. Проверяйте состав. Исключите агрессивные растворители и формальдегид.

  3. Наносите тонко. Это снижает риск сколов и улучшает действие активов.

  4. Обновляйте каждые 2-3 дня. Перед обновлением удаляйте покрытие средством без ацетона.

  5. Укрепляйте уход. Используйте масла для кутикулы, кремы и сыворотки для ногтей.

  6. Избегайте декоративного лака на время восстановления.

"Если говорить о скорости действия, то одним из самых быстрых будет пантенол", — уточняет подолог Татьяна Сапронова в беседе с изданием "Доктор Питер".

А что если ногти повреждены сильно

В таких ситуациях одного лака недостаточно. При подозрении на грибковые инфекции или травмы требуется осмотр подолога или дерматолога — косметические покрытия в этом случае работают лишь как поддержка, но не как лечение.

Плюсы и минусы лечебных лаков

Плюсы Минусы
Простота использования дома Нужна регулярность
Создают защитный слой Не лечат серьёзные заболевания
Повышают плотность, уменьшают ломкость Эффект появляется постепенно
Большой выбор по задачам Возможны индивидуальные реакции

FAQ

Как выбрать подходящий лак?

Если ногти слоятся — выбирайте формулы с кератином. Сухие и ломкие — средства с кислотами и увлажняющими компонентами. При медленном росте — витамины и пантенол.

Сколько стоит качественный лечебный лак?

Обычно от 500 до 1500 рублей. Более высокая цена часто связана с концентрацией активных веществ.

Можно ли наносить сверху цветной лак?

Лучше отказаться: декоративное покрытие препятствует проникновению компонентов в ноготь.

"Идеальный лечебный лак не содержит агрессивных растворителей и формальдегида", — заключила Татьяна Сапронова.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
