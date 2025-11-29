Ногти после гель-лака похожи на слоёный пирог: пластину соберут лечебные лаки с правильным составом

Длительное ношение гель-лака редко проходит бесследно: ногти становятся тонкими, начинают слоиться и теряют естественный блеск. Чтобы вернуть им здоровый вид, полезно дать пластине время на восстановление, а в качестве поддержки использовать лечебные покрытия. Их много — от формул с кератином и кальцием до средств с гиалуроновой кислотой и витаминными комплексами. Но какие компоненты действительно работают, а какие вредят?
Разобраться помогает Татьяна Сапронова, подолог сети клиник "Медлайн".
Специалист отмечает, что такие средства могут быть эффективными, если применять их правильно и регулярно. Их задача — создать защитное покрытие, позволяющее ногтю "дышать" и удерживать влагу.
"Их главный принцип действия — создание защитного дышащего слоя на ногтевой пластине", — поясняет подолог Татьяна Сапронова.
Этот слой становится проводником активных веществ, а также защищает пластину от дальнейших повреждений. Подолог уточняет, что для стойкого результата требуется от трёх до шести месяцев — столько занимает полный цикл обновления ногтей. Первые изменения обычно заметны уже спустя месяц.
"Первые позитивные изменения можно заметить уже через 1-2 месяца регулярного использования", — подчёркивает подолог.
|Направление
|Важные компоненты
|Эффект
|Укрепление
|кератин, кальций
|уменьшение расслоения, повышение плотности
|Рост и питание
|витамины A, E, C, группа B, пантенол
|улучшение структуры, стимуляция роста
|Увлажнение
|гиалуроновая и молочная кислоты
|гибкость, меньше ломкости
|Быстрый визуальный эффект
|пантенол, кератиновые комплексы
|сглаживание поверхности
Оцените проблему. Для расслоения нужны укрепляющие формулы, для сухости — увлажняющие.
Проверяйте состав. Исключите агрессивные растворители и формальдегид.
Наносите тонко. Это снижает риск сколов и улучшает действие активов.
Обновляйте каждые 2-3 дня. Перед обновлением удаляйте покрытие средством без ацетона.
Укрепляйте уход. Используйте масла для кутикулы, кремы и сыворотки для ногтей.
Избегайте декоративного лака на время восстановления.
"Если говорить о скорости действия, то одним из самых быстрых будет пантенол", — уточняет подолог Татьяна Сапронова в беседе с изданием "Доктор Питер".
В таких ситуациях одного лака недостаточно. При подозрении на грибковые инфекции или травмы требуется осмотр подолога или дерматолога — косметические покрытия в этом случае работают лишь как поддержка, но не как лечение.
|Плюсы
|Минусы
|Простота использования дома
|Нужна регулярность
|Создают защитный слой
|Не лечат серьёзные заболевания
|Повышают плотность, уменьшают ломкость
|Эффект появляется постепенно
|Большой выбор по задачам
|Возможны индивидуальные реакции
Если ногти слоятся — выбирайте формулы с кератином. Сухие и ломкие — средства с кислотами и увлажняющими компонентами. При медленном росте — витамины и пантенол.
Обычно от 500 до 1500 рублей. Более высокая цена часто связана с концентрацией активных веществ.
Лучше отказаться: декоративное покрытие препятствует проникновению компонентов в ноготь.
"Идеальный лечебный лак не содержит агрессивных растворителей и формальдегида", — заключила Татьяна Сапронова.
