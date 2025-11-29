Естественный подъём лица без кремов и игл: несколько точных движений в день соберут контуры обратно

Лимфодренажный массаж скул уменьшает отёки — косметолог Елисавецкая

1:39 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Возрастные изменения в нижней трети лица — одна из самых частых жалоб: мягкие ткани теряют тонус, появляются брыли, контур становится менее выраженным. Но необязательно сразу обращаться к инвазивным косметологическим методам.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Женщина с брылями на лице

Существуют техники, которые задействуют природные механизмы тела и дают заметный эффект буквально после нескольких минут практики. Они основаны на принципах кинезиологии и миофасциального релиза. Именно такие упражнения рекомендует косметолог Людмила Елисавецкая.

Что лежит в основе естественного лифтинга лица

Мышцы и фасции лица образуют единый каркас, который удерживает мягкие ткани. Когда часть мышц ослабевает, а другие — напрягаются, появляются неоднородности: одни зоны провисают, другие — спазмируются. Возникает дисбаланс, который влияет на форму овала, выраженность скул и даже на положение подбородка.

Методики, о которых рассказывает специалист, направлены на восстановление этого баланса. Они расслабляют перегруженные мышцы, запускают лимфоток и тонизируют ослабленные участки. Благодаря этому лицо выглядит более подтянутым и свежим даже без использования филлеров, нитей или аппаратных процедур, утверждает doctorpiter.ru со ссылкой на эксперта.

Сравнение техник: что именно они дают

Техника Основная цель Эффект Расслабление платизмы Устранение напряжения шейно-подбородочной зоны Подтянутый овал, уменьшение брылей, разглаживание морщин Лимфодренажный массаж скул Уменьшение отёчности Чёткие контуры, эффект "минус пару сантиметров" визуально Фасциальный лифтинг жевательных мышц Расслабление спазмов Уменьшение тяжести нижней части лица, сужение овала

Как выполнять техники

Упражнение 1: расслабление платизмы

Платизма — это мышца, которая соединяет нижнюю челюсть с зоной ключиц. Её состояние напрямую влияет на овал лица. Для выполнения упражнения сядьте или встаньте прямо.

Плотно разместите кончики пальцев над ключицей. Уведите голову в противоположную сторону, слегка натягивая переднюю поверхность шеи. Сделайте плавные круговые движения головой, позволяя мышце то расслабляться, то натягиваться. Постепенно прорабатывайте всю область грудины и ключиц.

Продолжительность — по 1-3 минуты для каждой стороны.

Упражнение 2: лимфодренажный массаж скул

Чтобы уменьшить отёчность и сделать контуры лица чётче:

Нанесите небольшое количество крема или увлажняющей сыворотки. Костяшками кулаков проведите от центра подбородка к ушам — 10 повторов. Подушечками пальцев выполните движения от крыльев носа к вискам — ещё 10 раз. Завершите лёгкими постукивающими движениями по скуловой области.

Эта техника улучшает микроциркуляцию и ускоряет отток лишней жидкости.

Упражнение 3: фасциальный лифтинг жевательных мышц

Когда жевательные мышцы спазмируются, нижняя часть лица визуально становится шире и тяжелее. Расслабление даёт быстрый эффект.

Найдите жевательные мышцы — они хорошо ощущаются при сжатии челюстей. Мягко разминайте их круговыми движениями в течение 30 секунд. Для растяжения откройте рот, расположите пальцы над нижней челюстью в точке крепления мышцы и слегка потяните челюсть вниз на 15 секунд. Повторите растяжку 3 раза.

Эти движения возвращают лицу лёгкость и симметрию.

Почему методика работает

Физиология лица строится на взаимодействии 43 мышц, связанных фасциями. Правильная работа этих структур определяет объём, чёткость линий и тонус кожи. Упражнения воздействуют по трём направлениям:

укрепляют мышечный каркас — особенно в зоне шеи и подбородка;

снимают спазмы, из-за которых лицо выглядит более массивным;

активируют лимфодренаж, что уменьшает отёчность и тусклость кожи.

Дополнительное преимущество — естественность. Не требуется реабилитация, а эффект фиксируется регулярностью, а не интенсивностью.

Важно соблюдать мягкость движений и избегать боли. При воспалениях кожи или заболеваниях лимфатической системы тренировку стоит отложить.

А что если времени совсем мало

Даже 2-3 минуты могут дать результат. Выберите одно упражнение и используйте его как "быструю помощь": лимфодренаж — перед важной встречей, расслабление платизмы — после рабочего дня, фасциальный лифтинг — при ощущении сжатости челюсти.

FAQ

Как выбрать подходящее упражнение?

Если беспокоят брыли — начинайте с платизмы. Если отёчность — с лимфодренажа. Если тяжесть нижней части лица — с работы с жевательными мышцами.

Сколько стоит домашняя программа?

Минимально: нужны только крем, сыворотка или масло. Дополнительные аксессуары вроде массажёров — опциональны.

Что лучше: упражнения или аппаратные процедуры?

Упражнения — естественный способ поддерживать тонус. Аппаратные методики помогают при значительных возрастных изменениях. Лучший результат — сочетание..

Три интересных факта

Жевательные мышцы — одни из самых сильных в теле человека. Лимфодренажные техники используются в медицине уже более ста лет. Платизма — одна из немногих мышц, которые работают одновременно с мимикой и движением шеи.

Исторический контекст

Первые методики миофасциального релиза появились в физиотерапии в XX веке.

В косметологии эти техники стали популярны в конце 2010-х как альтернатива инвазивным методам.

Лимфодренажные практики известны ещё со времён французских физиотерапевтов, разработавших систему мягких мануальных движений для улучшения оттока жидкости.