Зима высасывает влагу из кожи, как пылесос: один ритуал меняет всё за неделю

Сухость кожи зимой редко бывает простой реакцией на мороз или батареи — чаще всего она связана с тем, как мы ухаживаем за телом каждый день. Горячий душ "для согрева", случайный выбор геля и то, что руки и ноги получают минимум внимания по сравнению с лицом, постепенно приводят к стянутости и шелушению. Когда неприятные ощущения становятся заметными, именно тогда мы вспоминаем, что коже нужен более внимательный уход. О том, что помогает вернуть мягкость и комфорт в холодный сезон, рассказывает косметолог Лиана Давыдова.
Холодное время года требует более серьёзной защиты. Плотные формулы лучше удерживают влагу и создают барьер, который препятствует испарению.
"Восстанавливающие кремы и баттеры работают лучше, чем легкие эмульсии, а масла и бальзамы создают на коже защитную пленку, которая удерживает влагу и не дает ей испаряться", — утверждает эксперт Лиана Давыдова.
Такие продукты подходят для рук, голеней, спины и других зон, которые зимой чаще всего реагируют сухостью. Для душа лучше выбирать масляные формулы или крем-гели — они мягче очищают и не разрушают защитный слой.
Чтобы тело быстрее восстанавливало барьер, важно наличие компонентов, которые повторяют естественный защитный слой кожи. Липиды и успокаивающие вещества помогают восстановить эластичность без ощущения липкости. Среди самых эффективных можно выделить церамиды, сквалан, масло ши, витамин Е, авокадо, жожоба, пантенол и ниацинамид. Эти ингредиенты поддерживают баланс влаги и уменьшают раздражение, что особенно актуально в зимний период.
|Формат
|Как работает
|Кому подходит
|Плотные кремы
|Удерживают влагу, восстанавливают барьер
|Для сухой и очень сухой кожи
|Баттеры
|Создают плотную плёнку, защищают от внешних факторов
|Для участков с выраженной сухостью
|Масла
|Смягчают и препятствуют испарению влаги
|Для применения поверх кремов
|Крем-гели / масла для душа
|Мягко очищают, не пересушивают
|Для ежедневного использования
|Лосьоны
|Лёгкое увлажнение, быстро впитываются
|Для нормальной или слегка сухой кожи
Кажется логичным принимать горячий душ, чтобы согреться, но именно высокая температура воды сильнее всего разрушает липидный слой. Полезная альтернатива — завершать процедуру прохладной водой на 15-30 секунд. Это уменьшает испарение влаги, сужает поры и даёт коже дополнительную упругость. Такой приём работает в паре с любыми средствами — от кремов до натуральных масел.
Ночью кожа активнее восстанавливается, поэтому стоит уделить телу немного времени перед сном.
"Нанести плотный крем или баттер более толстым слоем, сделать спокойный массаж снизу вверх и закрыть тело пижамой из хлопка или модала", — говорит косметолог Лиана Давыдова.
Этот способ особенно полезен в период активного отопления, когда кожа теряет влагу быстрее обычного.
Используйте тёплую, а не горячую воду.
После душа промакивайте кожу полотенцем, а не трите.
Наносите крем в течение 3-5 минут после выхода из душа — так средство работает эффективнее.
Раз в неделю делайте мягкий пилинг крем-скрабом или энзимным продуктом.
Включайте в уход масла для тела — например, аргановое, миндальное или кокосовое.
Для очень сухих зон выбирайте баттеры или восстанавливающие кремы с керамидами.
Держите под рукой питательный крем для рук — используйте его несколько раз в течение дня.
Горячий душ → пересушивание кожи → тёплая вода + масло для душа.
Лёгкий лосьон зимой → недостаточное увлажнение → плотный крем или баттер с липидами.
Пропуск увлажнения после душа → ощущение стянутости → нанесение крема сразу после промакивания кожи.
Скраб с крупными частицами → микроповреждения → мягкий энзимный пилинг.
Ношение синтетики → раздражение кожи → одежда из хлопка или модала.
В этом случае подойдут гипоаллергенные формулы без отдушек и красителей. Лучше выбирать аптечные эмоленты, продукты с минималистичным составом и мягкими очищающими веществами. Удобно, что такие средства выпускаются в разных форматах — кремах, бальзамах, эмульсиях.
|Плюсы
|Минусы
|Высокая защита от испарения влаги
|Более плотная текстура может впитываться дольше
|Помогают восстановить барьер
|Некоторые средства имеют насыщенный аромат
|Работают даже при сильной сухости
|Не всегда подходят для дневного применения под одежду
|Универсальны для всех участков тела
|Требуют регулярности
Как выбрать зимний крем для тела?
Смотрите на текстуру (чем плотнее, тем лучше) и состав: церамиды, масла, пантенол, ниацинамид.
Сколько стоят хорошие средства для зимнего ухода?
Цены варьируются: аптечные эмоленты — от среднего бюджета, премиальные баттеры и масла — дороже, но расход у таких средств экономичный.
Что лучше — масло или крем?
Крем увлажняет, масло удерживает влагу. Наиболее эффективно использовать их вместе: сначала крем, затем тонкий слой масла.
Миф: зимой достаточно увлажняющего лосьона.
Правда: лёгкие формулы не способны удержать влагу в условиях отопления и холода.
Миф: скрабы вредны зимой.
Правда: мягкое обновление кожи раз в неделю помогает кремам работать лучше.
Миф: если кожа жирная, ей не нужны баттеры.
Правда: сухость может быть у любого типа кожи, вопрос лишь в выборе подходящей формулы.
