Шевелюра уходит в спячку — а вы принимаете это за поломку ухода: сезонный сбой работает исподтишка

Аномально много волос на расчёске в холодное время года — не всегда повод для тревоги. Однако игнорировать такую ситуацию тоже не стоит: чем раньше поддержать организм, тем быстрее прядям удастся вернуть густоту. Врач-трихолог Анастасия Мареева подчёркивает, что межсезонье действительно может усиливать выпадение, и объясняет, почему так происходит и как аккуратно помочь волосам восстановиться.
Изменение длины светового дня и смена температурного режима влияет не только на настроение, но и на биологические циклы организма. Волосы тоже реагируют на эти колебания. Трихолог объясняет:
"Такое понятие, как сезонное выпадение волос, существует. Как правило, мы его наблюдаем в весеннее и осеннее время: это март-апрель и сентябрь-октябрь…", — говорит медик Анастасия Мареева.
Ослабление рациона — ещё один фактор. Зимой мы едим меньше свежих овощей и фруктов, снижаем долю белка и витаминов, а недостатки нутриентов немедленно отражаются на волосяных фолликулах. Организм направляет силы на жизненно важные процессы, и питание волос оказываются в конце списка приоритетов.
При этом, как подчёркивает врач, сезонная потеря волос крайне редко приводит к реальному облысению. Это скорее временный и корректируемый процесс, если вовремя обратить внимание на питание, анализы и режим ухода.
Чаще всего мы пытаемся спасать причёску снаружи — покупаем шампуни "против выпадения", маски с обещаниями "активизировать рост" или лосьоны с "уникальными комплексами". Но, как уточняет специалист, подобные средства имеют ограничения:
"Поэтому ни шампуни, ни маски никаким стимулирующим эффектом не обладают на рост волос и не снижают выпадение волос…", — предостерегает Мареева.
Уходовые средства могут улучшать внешний вид прядей, делать их мягче, плотнее и блестяще, но достичь корней — в прямом смысле — они не способны.
Чтобы ситуация начала меняться, важно воздействовать на источник проблемы: питание, уровень микроэлементов, витаминные дефициты и состояние кожи головы. Специалист может назначить поливитаминные комплексы, аминокислоты, ферритин-коррекцию, пересмотреть меню. Уже после этого есть смысл подключать сыворотки и лосьоны, которые усиливают действие терапии.
Белок — это "материал", из которого построен сам волос. Без него фолликул просто не имеет ресурса, чтобы удерживать прядь в фазе роста.
|Категория
|Как работает
|Эффект
|Шампунь "от выпадения"
|Только очищает кожу и волосы
|Не влияет на фолликулы
|Маски и бальзамы
|Увлажняют и смягчают длину
|Улучшение внешнего вида
|Сыворотки для кожи головы
|Легкое стимулирующее действие
|Дополнение к терапии
|Витаминные комплексы
|Закрывают дефициты
|Снижение выпадения
|Белок, орехи, яйца, бобовые
|Обеспечивают аминокислоты
|Укрепление волос
|Анализы и консультация
|Точный подбор лечения
|Наиболее эффективный вариант
Сдать анализы: ферритин, витамин D, В12, общий белок, цинк.
Пересмотреть питание: яйца, рыба, бобовые, орехи, творог, свежие овощи.
Добавить поливитамины — только по назначению врача.
Использовать мягкие шампуни без агрессивных ПАВ и спиртов.
Применять сыворотки: пептидные, никотиновые, ампулы с аминокислотами.
Делать массаж кожи головы 5-7 минут ежедневно.
Поддерживать увлажнение воздуха дома — увлажнитель снижает ломкость.
Снизить использование стайлеров, утюжков и агрессивного окрашивания.
Иногда сезонная потеря может маскировать скрытые расстройства: гормональные сбои, анемию, дисфункцию щитовидной железы или хронический стресс. В таких случаях выпадение длится более трёх месяцев, появляются залысины, изменяется структура волос. Тогда важно повторно посетить врача и углубить диагностику.
|Подход
|Плюсы
|Минусы
|Домашний уход
|Легко применять, доступно
|Не лечит источник проблемы
|Биодобавки
|Закрывают дефициты
|Требуют контроля врача
|Лосьоны и стимуляторы
|Улучшают кровообращение
|Работают как дополнение
|Сбалансированное питание
|Натурально и безопасно
|Эффект проявляется не сразу
|Медицинская терапия
|Наиболее точный результат
|Стоимость, необходимость наблюдения
Ориентируйтесь на мягкие очищающие средства без сильных ароматизаторов и спиртов. От "лечебных" формул ждите только ухода за длиной, но не лечения фолликулов.
Базовые комплексы стоят от 800 до 2500 рублей, специализированные — до 5000 рублей. Назначение должен делать специалист.
Витамины решают причину, сыворотка усиливает результат. Наилучший эффект — в сочетании.
