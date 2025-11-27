Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шевелюра уходит в спячку — а вы принимаете это за поломку ухода: сезонный сбой работает исподтишка

Сезонное выпадение волос объясняется биоритмами и питанием — трихолог Мареева
Моя семья » Красота и стиль

Аномально много волос на расчёске в холодное время года — не всегда повод для тревоги. Однако игнорировать такую ситуацию тоже не стоит: чем раньше поддержать организм, тем быстрее прядям удастся вернуть густоту. Врач-трихолог Анастасия Мареева подчёркивает, что межсезонье действительно может усиливать выпадение, и объясняет, почему так происходит и как аккуратно помочь волосам восстановиться.

Пушистые запутанные волосы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пушистые запутанные волосы

Почему с наступлением холода волосы выпадают активнее

Изменение длины светового дня и смена температурного режима влияет не только на настроение, но и на биологические циклы организма. Волосы тоже реагируют на эти колебания. Трихолог объясняет:

"Такое понятие, как сезонное выпадение волос, существует. Как правило, мы его наблюдаем в весеннее и осеннее время: это март-апрель и сентябрь-октябрь…", — говорит медик Анастасия Мареева.

Ослабление рациона — ещё один фактор. Зимой мы едим меньше свежих овощей и фруктов, снижаем долю белка и витаминов, а недостатки нутриентов немедленно отражаются на волосяных фолликулах. Организм направляет силы на жизненно важные процессы, и питание волос оказываются в конце списка приоритетов.

При этом, как подчёркивает врач, сезонная потеря волос крайне редко приводит к реальному облысению. Это скорее временный и корректируемый процесс, если вовремя обратить внимание на питание, анализы и режим ухода.

Что действительно помогает остановить выпадение

Чаще всего мы пытаемся спасать причёску снаружи — покупаем шампуни "против выпадения", маски с обещаниями "активизировать рост" или лосьоны с "уникальными комплексами". Но, как уточняет специалист, подобные средства имеют ограничения:

"Поэтому ни шампуни, ни маски никаким стимулирующим эффектом не обладают на рост волос и не снижают выпадение волос…", — предостерегает Мареева.

Уходовые средства могут улучшать внешний вид прядей, делать их мягче, плотнее и блестяще, но достичь корней — в прямом смысле — они не способны.

Чтобы ситуация начала меняться, важно воздействовать на источник проблемы: питание, уровень микроэлементов, витаминные дефициты и состояние кожи головы. Специалист может назначить поливитаминные комплексы, аминокислоты, ферритин-коррекцию, пересмотреть меню. Уже после этого есть смысл подключать сыворотки и лосьоны, которые усиливают действие терапии.

Белок — это "материал", из которого построен сам волос. Без него фолликул просто не имеет ресурса, чтобы удерживать прядь в фазе роста.

Сравнение: что помогает, а что — нет

Категория Как работает Эффект
Шампунь "от выпадения" Только очищает кожу и волосы Не влияет на фолликулы
Маски и бальзамы Увлажняют и смягчают длину Улучшение внешнего вида
Сыворотки для кожи головы Легкое стимулирующее действие Дополнение к терапии
Витаминные комплексы Закрывают дефициты Снижение выпадения
Белок, орехи, яйца, бобовые Обеспечивают аминокислоты Укрепление волос
Анализы и консультация Точный подбор лечения Наиболее эффективный вариант

Советы шаг за шагом

  1. Сдать анализы: ферритин, витамин D, В12, общий белок, цинк.

  2. Пересмотреть питание: яйца, рыба, бобовые, орехи, творог, свежие овощи.

  3. Добавить поливитамины — только по назначению врача.

  4. Использовать мягкие шампуни без агрессивных ПАВ и спиртов.

  5. Применять сыворотки: пептидные, никотиновые, ампулы с аминокислотами.

  6. Делать массаж кожи головы 5-7 минут ежедневно.

  7. Поддерживать увлажнение воздуха дома — увлажнитель снижает ломкость.

  8. Снизить использование стайлеров, утюжков и агрессивного окрашивания.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Неправильно: покупать шампунь "от выпадения".
    Последствие: деньги потрачены, эффект минимальный.
    Альтернатива: сыворотки для кожи головы и анализы.
  • Неправильно: ограничивать питание зимой.
    Последствие: усиление дефицитов.
    Альтернатива: белковые продукты, витаминные добавки.
  • Неправильно: часто пользоваться феном и утюжком.
    Последствие: ломкость и истончение.
    Альтернатива: термозащита, холодный режим сушки.

А что если выпадение не проходит

Иногда сезонная потеря может маскировать скрытые расстройства: гормональные сбои, анемию, дисфункцию щитовидной железы или хронический стресс. В таких случаях выпадение длится более трёх месяцев, появляются залысины, изменяется структура волос. Тогда важно повторно посетить врача и углубить диагностику.

Плюсы и минусы различных подходов

Подход Плюсы Минусы
Домашний уход Легко применять, доступно Не лечит источник проблемы
Биодобавки Закрывают дефициты Требуют контроля врача
Лосьоны и стимуляторы Улучшают кровообращение Работают как дополнение
Сбалансированное питание Натурально и безопасно Эффект проявляется не сразу
Медицинская терапия Наиболее точный результат Стоимость, необходимость наблюдения

FAQ

Как выбрать шампунь зимой?

Ориентируйтесь на мягкие очищающие средства без сильных ароматизаторов и спиртов. От "лечебных" формул ждите только ухода за длиной, но не лечения фолликулов.

Сколько стоит курс витаминов?

Базовые комплексы стоят от 800 до 2500 рублей, специализированные — до 5000 рублей. Назначение должен делать специалист.

Что лучше при сезонном выпадении — сыворотка или витамины?

Витамины решают причину, сыворотка усиливает результат. Наилучший эффект — в сочетании.

Мифы и правда

  • Миф: шампунь может остановить выпадение.
    Правда: он работает только по длине.
  • Миф: зимой волосы выпадают из-за шапки.
    Правда: причина — циклы фолликулов и дефициты.
  • Миф: нужно принимать витамины без анализа.
    Правда: это может ухудшить состояние.

Три интересных факта

  1. Волосы чувствительны к уровню железа в крови больше, чем большинство тканей.
  2. Средний человек теряет до 100 волос в день — и это норма.
  3. Фолликулы "запоминают" дефициты: восстанавливаться они могут до 6 месяцев.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сезонное выпадение волос объясняется биоритмами и питанием — трихолог Мареева
