Шевелюра уходит в спячку — а вы принимаете это за поломку ухода: сезонный сбой работает исподтишка

Сезонное выпадение волос объясняется биоритмами и питанием — трихолог Мареева

Аномально много волос на расчёске в холодное время года — не всегда повод для тревоги. Однако игнорировать такую ситуацию тоже не стоит: чем раньше поддержать организм, тем быстрее прядям удастся вернуть густоту. Врач-трихолог Анастасия Мареева подчёркивает, что межсезонье действительно может усиливать выпадение, и объясняет, почему так происходит и как аккуратно помочь волосам восстановиться.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Пушистые запутанные волосы

Почему с наступлением холода волосы выпадают активнее

Изменение длины светового дня и смена температурного режима влияет не только на настроение, но и на биологические циклы организма. Волосы тоже реагируют на эти колебания. Трихолог объясняет:

"Такое понятие, как сезонное выпадение волос, существует. Как правило, мы его наблюдаем в весеннее и осеннее время: это март-апрель и сентябрь-октябрь…", — говорит медик Анастасия Мареева.

Ослабление рациона — ещё один фактор. Зимой мы едим меньше свежих овощей и фруктов, снижаем долю белка и витаминов, а недостатки нутриентов немедленно отражаются на волосяных фолликулах. Организм направляет силы на жизненно важные процессы, и питание волос оказываются в конце списка приоритетов.

При этом, как подчёркивает врач, сезонная потеря волос крайне редко приводит к реальному облысению. Это скорее временный и корректируемый процесс, если вовремя обратить внимание на питание, анализы и режим ухода.

Что действительно помогает остановить выпадение

Чаще всего мы пытаемся спасать причёску снаружи — покупаем шампуни "против выпадения", маски с обещаниями "активизировать рост" или лосьоны с "уникальными комплексами". Но, как уточняет специалист, подобные средства имеют ограничения:

"Поэтому ни шампуни, ни маски никаким стимулирующим эффектом не обладают на рост волос и не снижают выпадение волос…", — предостерегает Мареева.

Уходовые средства могут улучшать внешний вид прядей, делать их мягче, плотнее и блестяще, но достичь корней — в прямом смысле — они не способны.

Чтобы ситуация начала меняться, важно воздействовать на источник проблемы: питание, уровень микроэлементов, витаминные дефициты и состояние кожи головы. Специалист может назначить поливитаминные комплексы, аминокислоты, ферритин-коррекцию, пересмотреть меню. Уже после этого есть смысл подключать сыворотки и лосьоны, которые усиливают действие терапии.

Белок — это "материал", из которого построен сам волос. Без него фолликул просто не имеет ресурса, чтобы удерживать прядь в фазе роста.

Сравнение: что помогает, а что — нет

Категория Как работает Эффект Шампунь "от выпадения" Только очищает кожу и волосы Не влияет на фолликулы Маски и бальзамы Увлажняют и смягчают длину Улучшение внешнего вида Сыворотки для кожи головы Легкое стимулирующее действие Дополнение к терапии Витаминные комплексы Закрывают дефициты Снижение выпадения Белок, орехи, яйца, бобовые Обеспечивают аминокислоты Укрепление волос Анализы и консультация Точный подбор лечения Наиболее эффективный вариант

Советы шаг за шагом

Сдать анализы: ферритин, витамин D, В12, общий белок, цинк. Пересмотреть питание: яйца, рыба, бобовые, орехи, творог, свежие овощи. Добавить поливитамины — только по назначению врача. Использовать мягкие шампуни без агрессивных ПАВ и спиртов. Применять сыворотки: пептидные, никотиновые, ампулы с аминокислотами. Делать массаж кожи головы 5-7 минут ежедневно. Поддерживать увлажнение воздуха дома — увлажнитель снижает ломкость. Снизить использование стайлеров, утюжков и агрессивного окрашивания.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Неправильно: покупать шампунь "от выпадения".

Последствие: деньги потрачены, эффект минимальный.

Альтернатива: сыворотки для кожи головы и анализы.

Последствие: усиление дефицитов.

Альтернатива: белковые продукты, витаминные добавки.

Последствие: ломкость и истончение.

Альтернатива: термозащита, холодный режим сушки.

А что если выпадение не проходит

Иногда сезонная потеря может маскировать скрытые расстройства: гормональные сбои, анемию, дисфункцию щитовидной железы или хронический стресс. В таких случаях выпадение длится более трёх месяцев, появляются залысины, изменяется структура волос. Тогда важно повторно посетить врача и углубить диагностику.

Плюсы и минусы различных подходов

Подход Плюсы Минусы Домашний уход Легко применять, доступно Не лечит источник проблемы Биодобавки Закрывают дефициты Требуют контроля врача Лосьоны и стимуляторы Улучшают кровообращение Работают как дополнение Сбалансированное питание Натурально и безопасно Эффект проявляется не сразу Медицинская терапия Наиболее точный результат Стоимость, необходимость наблюдения

FAQ

Как выбрать шампунь зимой?

Ориентируйтесь на мягкие очищающие средства без сильных ароматизаторов и спиртов. От "лечебных" формул ждите только ухода за длиной, но не лечения фолликулов.

Сколько стоит курс витаминов?

Базовые комплексы стоят от 800 до 2500 рублей, специализированные — до 5000 рублей. Назначение должен делать специалист.

Что лучше при сезонном выпадении — сыворотка или витамины?

Витамины решают причину, сыворотка усиливает результат. Наилучший эффект — в сочетании.

Мифы и правда

Миф: шампунь может остановить выпадение.

Правда: он работает только по длине.

Правда: причина — циклы фолликулов и дефициты.

Правда: это может ухудшить состояние.

Три интересных факта

Волосы чувствительны к уровню железа в крови больше, чем большинство тканей. Средний человек теряет до 100 волос в день — и это норма. Фолликулы "запоминают" дефициты: восстанавливаться они могут до 6 месяцев.