Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Космические лучи могут поддерживать жизнь под льдом Марса и Энцелада — Арти
Киркоров заступился за Аглаю Тарасову после приговора суда
В России могут расширить туристический налог
Оболенцева опровергла финансовые мотивы развода с Резо Гигинеишвили
Volkswagen Magotan 2026 получил обновлённый IQ.Pilot по данным автопроизводителя
Нехватка воды вызывает усталость и снижает концентрацию — диетолог Соломатина
Ксения Собчак и Надежда Стрелец высмеяли друг друга за слова-паразиты
Хранение луковиц гиацинта при низкой влажности предотвращает плесень — Actualno
Пирамиду Солнца в Боснии признали природным холмом геологи из Тузлы

Прыщи не появляются, но поверхность портят: как мягкие кислоты убирают закрытые комедоны

Ретиноиды снижают образование закрытых комедонов — дерматолог Екатерина Каминская
0:48
Моя семья » Красота и стиль

После летнего солнца, плотного макияжа и стресса кожа часто реагирует появлением мелких белёсых бугорков, которые невозможно выдавить и трудно замаскировать. Закрытые комедоны не воспаляются, но создают грубую, неровную текстуру и лишают лицо гладкости. Чтобы избавиться от них надолго, важен не разовый поход к косметологу, а системный подход: мягкое очищение, правильное отшелушивание, восстановление кожного барьера и корректные процедуры.

Девушка с сияющим тоном лица
Фото: https://ru.freepik.com by serhii_bobyk is licensed under Free
Девушка с сияющим тоном лица

Что такое закрытые комедоны и почему они появляются?

Закрытый комедон формируется, когда смесь кожного сала и роговых клеток блокирует выводной проток сальной железы. Он остаётся под кожей, не соприкасаясь с воздухом, поэтому выглядит как маленькая гладкая крупинка. Эти бугорки чаще всего появляются на лбу, скулах и подбородке, особенно при нарушении ороговения, избыточной выработке себума и недостатке ухода.

"Камедоны — это не воспалительные элементы акне. Они формируются при закупорке сальных желез смесью кожного сала и роговых масс", — пояснила врач-дерматолог Екатерина Каминская.

Закрытые комедоны чаще встречаются у обладателей плотной комбинированной кожи, но могут появляться и у людей с сухой или чувствительной кожей, если нарушен уход или используются неподходящие средства.

Основные причины образования закрытых комедонов

  • избыток кожного сала;
  • неправильное или недостаточное очищение;
  • использование комедогенной косметики;
  • повреждение кожного барьера;
  • агрессивные средства, которые провоцируют пересушивание;
  • гормональные изменения;
  • склонность к быстрому утолщению рогового слоя.

Домашний уход и профессиональные процедуры

Метод Влияние Скорость результата Кому подходит
Домашние кератолитики мягкое ежедневное отшелушивание 4-12 недель большинство типов кожи
Химические пилинги ускоренное обновление клеток 2-6 процедур плотная или комбинированная кожа
Фототерапия контроль воспаления и себума курс 4-8 сеансов склонные к воспалениям комедоны
Механическая чистка мгновенный эффект, но травматично высокий риск осложнений редко рекомендована

Как построить уход от закрытых комедонов?

  1. Начните с мягкого очищения гелем или пенкой с pH 5-5,5.
  2. Дважды в день используйте средства non-comedogenic, избегая масел и тяжёлых текстур.
  3. Введите кератолитики: салициловую кислоту 1-2%, азелаиновую кислото, ферментные пилинги.
  4. Через 2 недели добавьте ретиноид (адапален или третиноин — по назначению врача).
  5. Обязательно наносите лёгкий увлажняющий крем или гель с ниацинамидом или гиалуроновой кислотой.
  6. Используйте SPF ежедневно — комедоны усиливаются при дегидратации и ультрафиолете.
  7. При необходимости добавьте аптечные средства: препараты с азелаиновой кислотой, наружные ретиноиды.
  8. При частых воспалениях обсудите фототерапию с дерматологом.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: агрессивное выдавливание.
  • Последствие: воспаление, постакне, рубцы.
  • Альтернатива: ретиноиды и кислоты, которые открывают комедон без травм.
  • Ошибка: пересушивание спиртом и жёсткими скрабами.
  • Последствие: усиление себума и рост новых комедонов.
  • Альтернатива: мягкие кератолитики и увлажнение.
  • Ошибка: использование плотных тональных кремов и масел.
  • Последствие: закупорка пор.
  • Альтернатива: лёгкие флюиды и косметика с маркировкой non-comedogenic.

А что, если комедоны не проходят месяцами?

Если закрытые комедоны сохраняются несмотря на регулярный уход, это может говорить о гормональных изменениях, нарушении липидного барьера или неправильном подборе средств. В таких ситуациях помогают топические ретиноиды, назначение азелаиновой кислоты или курс пилингов. У подростков и взрослых возможна гормональная коррекция, но только под наблюдением врача.

Плюсы и минусы разных методов борьбы с закрытыми комедонами

Метод Плюсы Минусы
Кислоты подходят большинству, мягкие, можно применять дома требуют регулярности, медленный эффект
Ретиноиды "золотой стандарт", мощное обновление кожи сухость, адаптационный период
Пилинги быстрый визуальный эффект требуется специалист
Фототерапия снижает воспаление и себум высокая стоимость
Натуральные средства деликатные слабый эффект при выраженной проблеме

FAQ

Как выбрать уход при закрытых комедонах?

Ищите средства с салициловой кислотой, азелаиновой кислотой, ретиноидами, ниацинамидом, лёгкими гелевыми текстурами.

Сколько времени нужно, чтобы комедоны исчезли?

Обычно 6-12 недель регулярного ухода.

Что лучше: кислоты или ретиноиды?

Кислоты помогают очищать поры, ретиноиды регулируют обновление клеток. Чаще всего они работают лучше вместе.

Мифы и правда

  • Миф: закрытые комедоны можно просто выдавить.
  • Правда: они находятся глубоко под кожей, а выдавливание создаёт только травму.
  • Миф: жирная кожа не нуждается в увлажнении.
  • Правда: обезвоженная кожа выделяет ещё больше сала.
  • Миф: с закрытыми комедонами справится жёсткий скраб.
  • Правда: скрабы травмируют и не проникают в проток сальной железы.

Исторический контекст

  • Первые описания комедонов встречаются у древнеримских врачей.
  • В начале XX века применяли серу и ртутные мази для лечения закупорок пор.
  • Современный стандарт лечения ретиноидами сформировался лишь в конце XX века и актуален до сих пор.

Три интересных факта

  1. Азелаиновая кислота одновременно борется с комедонами и выравнивает тон кожи.
  2. Ретиноиды улучшают синтез коллагена, поэтому комедоны уменьшаются вместе с мелкими морщинами.
  3. Наибольшее количество закрытых комедонов появляется в зоне T — именно там больше всего активных сальных желез.

Избавление от закрытых комедонов — это последовательный процесс, в котором важно соблюдать мягкое очищение, регулярное отшелушивание и использование средств, регулирующих обновление кожи. Правильно подобранный уход делает кожу ровнее, чище и заметно улучшает её текстуру без травм и агрессивных процедур. Терпение и регулярность — главные союзники в борьбе с этой проблемой.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Средиземное море признано одной из тревожных зон — Mercator Ocean Internation
Наука и техника
Средиземное море признано одной из тревожных зон — Mercator Ocean Internation
Кошки выбирают для топтания самого безопасного человека — эксперты
Домашние животные
Кошки выбирают для топтания самого безопасного человека — эксперты
Создана модель, где сознание правит Вселенной — профессор Стремме
Наука и техника
Создана модель, где сознание правит Вселенной — профессор Стремме
Популярное
Предвестник бедствий вышел на берег: гигант из глубины напомнил о легендах, давно скрытых в океане

На пляже Тасмании нашли загадочного трёхметрового обитателя глубин. Редкая находка привлекла внимание учёных и напомнила о морских легендах и забытых страхах.

Редкую глубоководную рыбу нашли на берегу Презервейшен-Бэй — данные профессора Калума
АдГ представила план по спасению Германии. Первый пункт - вернуть российский газ
Паника на Титанике: Вайдель из АдГ предлагает вернуть в Германию российский газ
Сенон потрясён: археологи нашли артефакты, переворачивающие прошлое города
Морской монстр с челюстями, дробившими кости: существо, которое сама Земля обрекла на гибель
Трамп лично вмешивается в выборы в благополучном Гондурасе с целью смены власти Любовь Степушова ФБР рассекретило дело о снежном человеке по запросу FOIA Игорь Буккер Тракторы для экспорта в СССР окрашивались в красный цвет Сергей Милешкин
Мороз сильнее мотора: реальное время прогрева зимой оказалось совсем не таким, как думают водители
Холодный балкон становится уютной жилой зоной: материалы, которые работают даже в -20°C
За шаг до орбиты: Что стало причиной взрыва и как это повлияет на миссию Artemis III
За шаг до орбиты: Что стало причиной взрыва и как это повлияет на миссию Artemis III
Последние материалы
Даня Милохин устроился работать курьером и терпит побои ради заработка
Предупредили о стрессе котов из-за кормушек на окнах — ветврач Михаил Шеляков
Разведения с гантелями улучшают подвижность плеч по данным тренеров
Вот сегодня выгоднее всего избавляться от ненужных золотых украшений — эксперты
В оформлении ванных комнат растёт интерес к тёплым материалам — дизайнер Кун
Заложенность ушей при полете может привести к отиту — врач Зайцев
Мобилизация на Украине проводится с нарушениями закона — группа евродепутатов
Skyrider 2.0 улучшит компоновку бюджетных авиалиний — Aviointeriors
Европа обсуждает возможность проведения внезапных учений НАТО
Рита Дакота столкнулась с критикой из-за перелома пальца
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.