Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Этот альпийский курорт ограничивает число лыжников — RSE
Антуриумы меняют окраску прицветников после цветения
Первая трансграничная канатка получит мощную финансовую поддержку — ВЭБ.РФ
Быстрый рецепт пудинга из хурмы всего из трёх продуктов показали кулинары
Хейли Бибер призналась в воровстве одежды мужа
Зимняя погода в Крыму будет как лотерея — синоптики
Россияне потратили 568 млрд рублей на новые автомобили в октябре 2025 года — Autonews
Андрей Макаревич* назвал позором жизнь в СССР
Избыток углеводов в корме делает кошку постоянно голодной — Lemagduchat

Зимний уход, который работает против вас: девять ошибок превращают волосы в сухие нити

Синтетические шапки увеличивают электризацию и сечение волос — эксперт
0:34
Моя семья » Красота и стиль

Зимой волосы сталкиваются с нагрузками, которых почти не бывает в другое время года. Мороз, сухой воздух, статическое электричество и постоянные перепады температур лишают их влаги, делая ломкими, тусклыми и хрупкими. Трихологи отмечают: именно в холодный сезон женщины чаще жалуются на выпадение, сечение и потерю блеска. Чтобы пряди сохранили силу, достаточно немного изменить привычную систему ухода. Эксперт Фирдавсджон Дадоходжаев объясняет, какие ошибки ухудшают состояние волос и что помогает быстро исправить ситуацию.

Расчесывание волос
Фото: grok.com
Расчесывание волос

Почему зимой волосы повреждаются быстрее

Холод сужает сосуды кожи головы, из-за чего корни получают меньше питания. В помещениях влажность падает почти вдвое, что приводит к обезвоживанию и ломкости. Трение от одежды усиливает статику, а горячая вода и фен ускоряют иссушение. Вместо сложных процедур зимой важнее соблюдать несколько правил, чтобы поддержать естественный защитный барьер волос.

9 ошибок зимнего ухода, которые ухудшают состояние волос

1. Горячая вода при мытье

Высокая температура раскрывает кутикулу и ускоряет потерю влаги. На морозе эффект только усиливается: локоны становятся жёсткими и ломкими.

2. Недостаток кондиционера и масок

Шампунь очищает, но не восстанавливает. Если не использовать дополнительное питание, структура волос истончается, кончики секутся, а спутанность усиливается.

3. Выход на улицу с влажными волосами

Оставшаяся влага замерзает и расширяется, повреждая волосяное полотно. Частая причина зимнего выпадения.

4. Нанесение масла на ночь

Масло не увлажняет, а только удерживает влагу. Если её недостаточно, средство лишь утяжеляет волосы, закупоривает поры и провоцирует выпадение.

5. Пересушивание феном

Ежедневный горячий поток делает локоны хрупкими. Без термозащиты волосы теряют эластичность.

6. Неправильная шапка

Синтетика усиливает статику и трение, а значит — сечение и ломкость.

7. Летние лёгкие средства зимой

Формулы, созданные для тёплого сезона, не обеспечивают достаточного питания на холоде.

8. Сухой воздух в помещении

В отопительный сезон влажность падает до уровня пустыни, что делает волосы обезвоженными.

9. Агрессивное расчесывание и трение о шарф

Шерстяные и синтетические ткани, а также жёсткие расчески травмируют кутикулу и провоцируют сечение.

Зимние и летние потребности волос

Параметр Лето Зима
Увлажнение Лёгкие текстуры Плотные формулы с керамидами и аминокислотами
Температура воды Средняя Тёплая, не выше 37°C
Стайлинг Минимальная защита Обязательная термозащита
Маски 1 раз в неделю 2 раза в неделю
Одежда Нет статического эффекта Требуются антистатики

Пошаговая система зимнего ухода

  1. Мытьё: используйте тёплую воду, а финальное ополаскивание делайте прохладной.

  2. Кондиционер: наносите при каждом мытье, выдерживая 2-3 минуты.

  3. Маски: используйте 1-2 раза в неделю; выбирайте формулы с протеинами, аминокислотами, керамидами.

  4. Сушка: держите фен на расстоянии 15-20 см и выбирайте среднюю температуру.

  5. Масло: наносите только после увлажняющей маски, на 40-60 минут, а не на ночь.

  6. Шапка: выбирайте хлопок, шерсть или кашемир; синтетику исключайте.

  7. Антистатики: используйте лёгкие спреи или кремы с гиалуроновой кислотой.

  8. Увлажнение воздуха: применяйте увлажнитель или ставьте ёмкость с водой возле батареи.

  9. Расчёска: выбирайте мягкие щётки с гибкими зубчиками или натуральной щетиной.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Горячая вода → потеря влаги, ломкость → тёплая вода до 37°C.
  • Масло на ночь → выпадение, утяжеление → масло на 40 минут после маски.
  • Синтетическая шапка → статика, сечение → натуральные ткани.
  • Недосушенные волосы → повреждение структуры → полная сушка с термозащитой.
  • Пересушивание феном → ломкость → средняя температура + дистанция.
  • Лёгкие средства летом → отсутствие питания → зимние кремы с керамидами.

А что если…

…волосы быстро жирнеют?
Используйте лёгкие несмываемые кремы только по длине и прохладную воду на финальном этапе.

…волосы уже повреждены?
Переходите на курс восстанавливающих масок с протеинами, ацетилцистеином или аминокислотами.

…носить шапку обязательно?
Под неё можно надевать тонкий хлопковый подшлемник, уменьшающий трение.

FAQ

Какую маску выбрать зимой?
Лучше формулы с керамидами, протеинами и гиалуроновой кислотой — они восстанавливают влагу и плотность.

Можно ли сушить волосы естественным путём?
Зимой нет: на влажные волосы действует холод, что разрушает структуру. Лучше мягкая сушка феном.

Как уменьшить статику?
Используйте антистатики, натуральные шапки и несмываемый крем с увлажняющими компонентами.

Мифы и правда

  • Миф: масло заменяет увлажнение.
    Правда: оно только удерживает влагу, а не восполняет её.
  • Миф: без шапки волосы "дышат".
    Правда: мороз травмирует кутикулу и усиливает выпадение.
  • Миф: фен вреден всегда.
    Правда: вредна только слишком высокая температура и близкое расстояние.

Три интересных факта

  1. При температуре ниже 0°C влажные волосы разрушаются почти вдвое быстрее.

  2. Статическое электричество зимой усиливается из-за пониженной влажности — всего 15-20%.

  3. Кутикулу можно "закрыть" прохладной водой — это один из самых простых способов повысить блеск.

Исторический контекст

  1. Ещё в древности женщины использовали масла только после ванн, а не на ночь — по той же причине: риск утяжеления волос.

  2. В Европе XIX века зимой носили подшапники из хлопка, чтобы снизить трение и сохранить причёску.

  3. Современные термозащитные спреи появились только в 1990-х, но именно они сделали ежедневную сушку феном безопасной.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Индуистские приседания повышают координацию — тренеры
Новости спорта
Индуистские приседания повышают координацию — тренеры
ЛиАЗ выпустил опытный автобус-гармошку в 1962 году
Авто
ЛиАЗ выпустил опытный автобус-гармошку в 1962 году
Популярное
Предвестник бедствий вышел на берег: гигант из глубины напомнил о легендах, давно скрытых в океане

На пляже Тасмании нашли загадочного трёхметрового обитателя глубин. Редкая находка привлекла внимание учёных и напомнила о морских легендах и забытых страхах.

Редкую глубоководную рыбу нашли на берегу Презервейшен-Бэй — данные профессора Калума
Археологи углубились в прошлое этого французского города
Сенон потрясён: археологи нашли артефакты, переворачивающие прошлое города
Морской монстр с челюстями, дробившими кости: существо, которое сама Земля обрекла на гибель
Холодный балкон становится уютной жилой зоной: материалы, которые работают даже в -20°C
АдГ представила план по спасению Германии. Первый пункт - вернуть российский газ Любовь Степушова ФБР рассекретило дело о снежном человеке по запросу FOIA Игорь Буккер Тракторы для экспорта в СССР окрашивались в красный цвет Сергей Милешкин
Костюм подвёл в самый ответственный момент: образ Чеботиной превратил сцену в минное поле
Мини-шубы не спасают: 5 пород кошек, которым зима приносит больше всего страданий
Запасной выход открыт: Китай запускает корабль без экипажа для спасения тайконавтов
Запасной выход открыт: Китай запускает корабль без экипажа для спасения тайконавтов
Последние материалы
Ответственность риелторов за спорные сделки предложил ввести депутат Аксененко
Уксус и лимонный сок усиливают эффект уборки шкафа
Даня Милохин начал работать доставщиком еды в Дубае
Синтетические шапки увеличивают электризацию и сечение волос — эксперт
Холодная вода зимой вызывает стресс у орхидей, по данным Actualno
Грибок ногтей трудно лечить из-за высокой влажности и тепла – VivaBem
Торт Чебурашка готовят без пропитки и долгого ожидания
Чаще всего в ДТП в 2025 году попадали Changan Uni-V и Omoda S5 — Autonews
Госдума обсуждает снижение ипотечных ставок для семей по данным Аксакова
Дженнифер Энистон привлекла бойфренда к бизнесу
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.