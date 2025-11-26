Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Коллаген помогает уменьшить сухость и истончение волос — директор по волосам Д’Суза
Эксперты предупредили о рисках при покупке первых партий Lada Iskra
В России появилась новая схема мошенничества
Кабель выявил микротрещины перед обвалом айсберга по данным Earth
Артисты Русского Радио призывают коллег помочь жителям Донецка
Сергей Дроботенко выполнил данное Мордюковой обещание
Муравьи-паразиты заставляют рабочих убивать матку — исследователь Кейзо Такасука
Элтон Джон признался, что почти потерял зрение из-за инфекции
Поздний приём пищи ухудшает качество сна по данным гастроэнтеролога Екатерины Кашух

Темные круги под глазами темнеют с каждым утром — ситуацию спасает один неожиданный трюк

Холод и увлажнение основные методы для снижения темных кругов — Elecomista
Моя семья » Красота и стиль

Темные круги и отёки под глазами знакомы многим: они заставляют лицо выглядеть уставшим, даже если сон был долгим, а день — спокойным. Эта зона особенно чувствительна, и любые изменения образа жизни мгновенно отражаются именно здесь. Хотя мешки под глазами сами по себе не опасны, они могут быть сигналом: что-то нарушено — от режима сна до увлажнения организма. Разобраться в причинах и подобрать мягкие, домашние решения вполне возможно без сложных процедур.

Кожа
Фото: www.pexels.com by Andrea Piacquadio is licensed under Бесплатное использование
Кожа

Почему под глазами появляются темные круги и мешки

Кожа под глазами тонкая, почти прозрачная, с минимальным количеством жировой прослойки. По сути, она похожа на деликатную ткань, под которой расположено множество капилляров и лимфатических путей. Любая задержка жидкости становится заметной мгновенно — появляются тени, припухлость или более выраженные круги.

Оттенок кругов бывает разным: фиолетовый, синеватый, коричневатый или почти черный. Это зависит от плотности кожи и количества пигмента. У людей со светлой кожей такие тени встречаются реже, а при более тёплом или тёмном тоне выраженность выше.

Разновидности темных кругов

1. Связанные с усталостью

Один из самых частых вариантов — нехватка сна или его низкое качество. Здесь многое зависит от режима: питание, количество воды, отказ от ночных гаджетов и регулярность укладывания заметно влияют на внешний вид.

2. Наследственные

Бывают люди, у которых круги под глазами — часть генетики. В этом случае кожа тонкая от природы, сосуды лучше видны, а тень появляется даже у выспавшегося человека. Основной способ уменьшить её - декоративная косметика или грамотный уход, а медицинские методы рассматриваются только при выраженном дискомфорте.

3. Аллергические

При аллергии, особенно на пылевых клещей, лицо может отекать, а зона вокруг глаз — раздражаться. Появляется темнота, усиливается припухлость. Триггер лучше исключить, а если реакция хроническая, стоит обсуждать долгосрочный план с врачом.

4. Побочные эффекты лекарств

Некоторые глазные капли от глаукомы снижают давление, но повышают пигментацию кожи вокруг глаз. Такие изменения требуют консультации: иногда достаточно изменить препарат.

Как действовать шаг за шагом

  1. Увлажняющий крем с сывороткой
    Используйте средства с гиалуроновой кислотой, витамином Е или кофеином. Они помогают уменьшить отёчность и возвращают гладкость.

  2. Охлаждение области глаз
    Салфетка, охлаждающие гелевые маски или огуречные ломтики освежают кожу. Это техника "быстрого старта" — подходит утром и после бессонной ночи.

  3. Легкий массаж
    Кончиками пальцев аккуратно пройдитесь под глазами, двигаясь от носа к вискам. Такой лимфодренаж улучшает циркуляцию.

  4. Защита от солнца
    Солнцезащитный крем и очки снижают риск усиления пигментации.

  5. Корректирующий консилер
    Персиковые или желтоватые корректоры скрывают синеву, а тональные средства выравнивают цвет.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: нанести лед прямо на кожу.
    Последствие: раздражение и покраснение.
    Альтернатива: использовать ткань или охлаждающую маску.

  • Ошибка: слишком сильно растирать область под глазами.
    Последствие: растяжение кожи, усиление кругов.
    Альтернатива: мягкий массаж подушечками пальцев.

  • Ошибка: пренебрегать питьевой водой.
    Последствие: обезвоживание и усиление тёмных теней.
    Альтернатива: пить 1,5-2 литра жидкости и включать увлажняющие продукты.

А что если…

Если мешки появляются утром, причиной может быть поза сна: когда голова слишком низко, жидкость скапливается под глазами. В этом случае помогает дополнительная подушка или более высокая позиция головы.

Если круги усиливаются после солёной еды — это реакция задержки воды. Просто уменьшите количество соли вечером.

Если тени видны всегда, независимо от состояния здоровья, — это, скорее всего, генетика. Тогда лучше подобрать маскирующий уход и лёгкие косметические средства.

Плюсы и минусы домашних методов

Плюсы Минусы
Натуральные и доступные Требуют регулярности
Подходят большинству людей Не всегда дают мгновенный эффект
Совместимы с косметикой Ограниченный результат при генетике

FAQ

Как выбрать крем от темных кругов?
Ищите формулы с кофеином, ниацинамидом, гиалуроновой кислотой или витамином С — они работают на осветление и уменьшение отёков.

Сколько стоит хороший крем для глаз?
Средняя цена — от 600 до 2500 рублей, в зависимости от бренда и состава.

Что лучше: холод или крем?
Холод работает быстро, крем — накопительно. Лучше сочетать оба способа.

Мифы и правда

  1. Миф: темные круги появляются только от усталости.
    Правда: причины могут быть генетическими, сосудистыми или аллергическими.

  2. Миф: чем сильнее охлаждение, тем лучше.
    Правда: избыточный холод вызывает ожог кожи.

  3. Миф: если сделать массаж один раз, круги исчезнут.
    Правда: массаж работает только при регулярности и правильной технике.

Три интересных факта

  1. Кожа под глазами почти в четыре раза тоньше, чем на щёках.

  2. Весной у большинства людей круги усиливаются из-за сезонных аллергий.

  3. Нехватка железа в рационе иногда проявляется именно через тени под глазами.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Вазелин создаёт защитный слой и предотвращает ломкость ресниц
Красота и стиль
Вазелин создаёт защитный слой и предотвращает ломкость ресниц
Формирование талии после 50 ускоряют контролируемые вращения — фитнес-эксперты
Новости спорта
Формирование талии после 50 ускоряют контролируемые вращения — фитнес-эксперты
Индуистские приседания повышают координацию — тренеры
Новости спорта
Индуистские приседания повышают координацию — тренеры
Популярное
Природа вернула забытое: в реке появилось существо, исчезнувшее век назад и всколыхнувшее экосистему

Впервые за сто лет в реке МакКлауд появилось существо, исчезнувшее из неё почти век назад. Его неожиданный возврат ставит новые вопросы о силе природных инстинктов.

Королевский лосось впервые за век вернулся в МакКлауд — NOAA
Затмение 2027 года станет самым длинным в XXI веке — астрономы
День превратится в вечер, а горизонт загорится по кругу: Солнце исчезнет почти на семь минут
Планета трещит по водному шву: Средиземное море вступает в самый опасный этап своей истории
Предвестник бедствий вышел на берег: гигант из глубины напомнил о легендах, давно скрытых в океане
Отказ от лишних задач уменьшает декабрьское выгорание — психолог Марина Гаврилова Валерия Жемчугова Чёрной пятнице верить нельзя — ежегодное шоу иллюзий от маркетологов Александр Шторм Си Цзиньпин раскрыл двухходовку Трампа и использовал её в дипломатической игре Любовь Степушова
Лондон пытается уговорить страны Группы двадцати отказаться от российских нефти и газа
Скручивания устарели: глубокие мышцы живота включаются только в этих упражнениях, и талия начинает уходить
АвтоВАЗ выбрал нового врага для Niva Travel: отечественный SUV нацелился на китайского конкурента
АвтоВАЗ выбрал нового врага для Niva Travel: отечественный SUV нацелился на китайского конкурента
Последние материалы
В России появилась новая схема мошенничества
Кабель выявил микротрещины перед обвалом айсберга по данным Earth
Артисты Русского Радио призывают коллег помочь жителям Донецка
Сергей Дроботенко выполнил данное Мордюковой обещание
Подлодка USS Massachusetts раскрыла кризис в ВМС США — MWM
Муравьи-паразиты заставляют рабочих убивать матку — исследователь Кейзо Такасука
Элтон Джон признался, что почти потерял зрение из-за инфекции
Поздний приём пищи ухудшает качество сна по данным гастроэнтеролога Екатерины Кашух
Цикл замерзания и оттаивания сформировал узоры озёр Хибин по данным геологов
Режим питания 16/8 стабилизирует энергию в течение дня по данным тренеров
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.