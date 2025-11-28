Тёплые, глубокие, съедобно-роскошные: люксовые оттенки, в которые этой зимой влюбятся даже блондинки

Зима — идеальное время для перемен, особенно когда за окном холод, а волосы прячутся под шапками и капюшонами. Именно сейчас можно позволить себе смелый эксперимент с цветом — от ореховых до пепельных тонов. Колористы уверены: модные зимние оттенки 2025-2026 не только согревают взгляд, но и подчёркивают индивидуальность, будто мягкий свет камина, отражающийся в блестящих локонах.
Этот насыщенный шоколадный оттенок с ореховыми и карамельными нотками напоминает аромат свежеиспечённого десерта. Чтобы добиться эффекта плавного сияния, колористы советуют использовать технику балаяж с мягким переходом от тёмных корней к более светлым концам.
Цвет универсален — он подходит как тёплым, так и холодным подтонам кожи. Для мягкости можно добавить золотистые блики, для утончённости — холодные бежево-шоколадные пряди.
Самый "кинематографичный" оттенок сезона — нежный каштан с карамельными акцентами. Он создаёт мягкий бархатистый эффект и будто подсвечивает волосы изнутри. Такой цвет особенно идёт девушкам с фарфоровой кожей и зелёными глазами.
Чтобы повторить образ, попросите мастера добавить вокруг лица пряди бежево-медового оттенка: это придаст глубину и объём, сохранив естественность.
Этот оттенок словно вобрал в себя тепло утреннего кофе и сладость миндаля. Ключевой приём — обратный балаяж, при котором более тёмные тона вплетаются в основу, создавая игру света. Волосы выглядят объёмно и блестят при любом освещении.
Такое окрашивание подходит всем типам кожи, а при правильном уходе — делает волосы визуально гуще.
Нежный, как текстура замши, этот цвет сочетает холодные и тёплые полутона, создавая "мягкую дымку". Техника плавной растушёвки помогает скрыть границу между корнями и длиной.
Рекомендация колористов: использовать несмываемое масло или крем-блеск для волос, чтобы оттенок оставался "живым" и сияющим, как свет зимнего солнца.
Для тех, кто хочет выразительности без радикальных перемен. Глубокий шоколад с вкраплениями холодного чёрного создаёт эффект бархата. Такой цвет визуально утолщает пряди и делает волосы зеркально гладкими.
Главное условие — регулярный уход. В салоне поможет глянцевание, дома — несмываемые кремы с протеинами и аргановым маслом.
Окрашивание с благородными пепельно-коричневыми и серо-бежевыми тонами напоминает мягкий блеск настоящего трюфеля. Этот цвет уравновешивает холод и тепло, создавая сложный, "дорогой" эффект без явных бликов.
Особенно эффектно он смотрится на густых прямых волосах и подчёркивает природный оттенок кожи.
Тренд, вдохновлённый инди-культурой 2000-х, вновь в моде. Это мягкий блонд с тёмными корнями и светлыми кончиками, создающий впечатление естественно отросшего цвета.
Такой эффект достигается за счёт многослойного мелирования и плавного перехода от корней к длине. Цвет выглядит расслабленно, будто создан для уличных кафе и прогулок под зимним небом Лондона.
Оттенок грейдж - компромисс между натуральностью и стилем. Он позволяет красиво обыграть седину, не перекрывая её полностью. Полупрозрачный серебристо-бежевый тон делает волосы благородными и мягкими.
Чтобы добиться гармоничного перехода, мастера рекомендуют лёгкое мелирование и высветление прядей у лица. Уход минимален: отросшие корни становятся естественным продолжением образа.
|Оттенок
|Подходит для
|Особенность
|Уровень ухода
|Пекан
|Средние и тёплые тона кожи
|Ореховый блеск, мягкие переливы
|Средний
|Бэмби-брюнетка
|Светлая и нейтральная кожа
|Карамельные акценты, "солнечный" эффект
|Средний
|Миндальный круассан
|Любой тон кожи
|Глубина и сияние
|Низкий
|Замшевый блонд
|Светлая, розоватая кожа
|Холодно-тёплая текстура
|Средний
|Мрачная брюнетка
|Тёмные волосы, смуглая кожа
|Эффект бархата
|Высокий
|Трюфель
|Холодный подтон кожи
|Пепельно-бежевые полутона
|Средний
|Британский блонд
|Нейтральный подтон
|Эффект естественного отрастания
|Низкий
|Грейдж
|Натуральная седина
|Серебристо-бежевый перелив
|Минимальный
Можно выбрать "тёплый апгрейд" — мягкое окрашивание в пределах собственного оттенка. Например, добавить медовые блики в каштан или жемчужный отблеск в блонд. Такой способ освежает без ущерба структуре волос и не требует частого обновления, сообщает thevoicemag.ru.
Руководствуйтесь подтоном кожи: холодной коже идут пепельные и серо-бежевые тона, тёплой — ореховые и карамельные.
Раз в 6-8 недель, если вы используете сложные техники вроде балаяжа или шатуша.
Несмываемые масла, защита от перепадов температуры и регулярное увлажнение.
