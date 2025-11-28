Тёплые, глубокие, съедобно-роскошные: люксовые оттенки, в которые этой зимой влюбятся даже блондинки

Пекан, трюфель и миндаль вошли в палитру зимних hair — трендов

Зима — идеальное время для перемен, особенно когда за окном холод, а волосы прячутся под шапками и капюшонами. Именно сейчас можно позволить себе смелый эксперимент с цветом — от ореховых до пепельных тонов. Колористы уверены: модные зимние оттенки 2025-2026 не только согревают взгляд, но и подчёркивают индивидуальность, будто мягкий свет камина, отражающийся в блестящих локонах.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка с волосами цвета дымчатый каштан

Самые модные оттенки зимы 2025-2026

Пирог с пеканом

Этот насыщенный шоколадный оттенок с ореховыми и карамельными нотками напоминает аромат свежеиспечённого десерта. Чтобы добиться эффекта плавного сияния, колористы советуют использовать технику балаяж с мягким переходом от тёмных корней к более светлым концам.

Цвет универсален — он подходит как тёплым, так и холодным подтонам кожи. Для мягкости можно добавить золотистые блики, для утончённости — холодные бежево-шоколадные пряди.

Бэмби-брюнетка

Самый "кинематографичный" оттенок сезона — нежный каштан с карамельными акцентами. Он создаёт мягкий бархатистый эффект и будто подсвечивает волосы изнутри. Такой цвет особенно идёт девушкам с фарфоровой кожей и зелёными глазами.

Чтобы повторить образ, попросите мастера добавить вокруг лица пряди бежево-медового оттенка: это придаст глубину и объём, сохранив естественность.

Миндальный круассан

Этот оттенок словно вобрал в себя тепло утреннего кофе и сладость миндаля. Ключевой приём — обратный балаяж, при котором более тёмные тона вплетаются в основу, создавая игру света. Волосы выглядят объёмно и блестят при любом освещении.

Такое окрашивание подходит всем типам кожи, а при правильном уходе — делает волосы визуально гуще.

Замшевый блонд

Нежный, как текстура замши, этот цвет сочетает холодные и тёплые полутона, создавая "мягкую дымку". Техника плавной растушёвки помогает скрыть границу между корнями и длиной.

Рекомендация колористов: использовать несмываемое масло или крем-блеск для волос, чтобы оттенок оставался "живым" и сияющим, как свет зимнего солнца.

Мрачная брюнетка

Для тех, кто хочет выразительности без радикальных перемен. Глубокий шоколад с вкраплениями холодного чёрного создаёт эффект бархата. Такой цвет визуально утолщает пряди и делает волосы зеркально гладкими.

Главное условие — регулярный уход. В салоне поможет глянцевание, дома — несмываемые кремы с протеинами и аргановым маслом.

Оттенок трюфеля

Окрашивание с благородными пепельно-коричневыми и серо-бежевыми тонами напоминает мягкий блеск настоящего трюфеля. Этот цвет уравновешивает холод и тепло, создавая сложный, "дорогой" эффект без явных бликов.

Особенно эффектно он смотрится на густых прямых волосах и подчёркивает природный оттенок кожи.

Британский блонд

Тренд, вдохновлённый инди-культурой 2000-х, вновь в моде. Это мягкий блонд с тёмными корнями и светлыми кончиками, создающий впечатление естественно отросшего цвета.

Такой эффект достигается за счёт многослойного мелирования и плавного перехода от корней к длине. Цвет выглядит расслабленно, будто создан для уличных кафе и прогулок под зимним небом Лондона.

Модная седина

Оттенок грейдж - компромисс между натуральностью и стилем. Он позволяет красиво обыграть седину, не перекрывая её полностью. Полупрозрачный серебристо-бежевый тон делает волосы благородными и мягкими.

Чтобы добиться гармоничного перехода, мастера рекомендуют лёгкое мелирование и высветление прядей у лица. Уход минимален: отросшие корни становятся естественным продолжением образа.

Сравнение оттенков

Оттенок Подходит для Особенность Уровень ухода Пекан Средние и тёплые тона кожи Ореховый блеск, мягкие переливы Средний Бэмби-брюнетка Светлая и нейтральная кожа Карамельные акценты, "солнечный" эффект Средний Миндальный круассан Любой тон кожи Глубина и сияние Низкий Замшевый блонд Светлая, розоватая кожа Холодно-тёплая текстура Средний Мрачная брюнетка Тёмные волосы, смуглая кожа Эффект бархата Высокий Трюфель Холодный подтон кожи Пепельно-бежевые полутона Средний Британский блонд Нейтральный подтон Эффект естественного отрастания Низкий Грейдж Натуральная седина Серебристо-бежевый перелив Минимальный

Советы шаг за шагом

Перед окрашиванием сделайте восстанавливающий уход с кератином.

Подберите оттенок, ориентируясь не на моду, а на тон кожи и цвет глаз.

После окрашивания используйте шампунь без сульфатов.

Для блеска раз в неделю наносите маску с маслом макадамии или арганы.

Избегайте горячей воды — она вымывает пигмент.

А что если не хочется радикальных перемен

Можно выбрать "тёплый апгрейд" — мягкое окрашивание в пределах собственного оттенка. Например, добавить медовые блики в каштан или жемчужный отблеск в блонд. Такой способ освежает без ущерба структуре волос и не требует частого обновления, сообщает thevoicemag.ru.

FAQ

Как выбрать оттенок для зимы

Руководствуйтесь подтоном кожи: холодной коже идут пепельные и серо-бежевые тона, тёплой — ореховые и карамельные.

Как часто нужно обновлять окрашивание

Раз в 6-8 недель, если вы используете сложные техники вроде балаяжа или шатуша.

Что помогает сохранить блеск зимой

Несмываемые масла, защита от перепадов температуры и регулярное увлажнение.

Мифы и правда

Миф: зима — не время для окрашивания.

Правда: наоборот, холодный сезон защищает волосы от солнца, и пигмент дольше держится.

Правда: современные формулы содержат протеины и масла, которые делают окрашивание щадящим.

Правда: оттенок грейдж делает её стильной и благородной.

3 интересных факта

Названия зимних оттенков 2025–2026 вдохновлены десертами и природными материалами — от "пекана" до "замши".

Британские колористы первыми ввели термин Bambi brunette - "брюнетка с бархатным взглядом".

По данным L'Oréal Trend Report, в этом сезоне вырос спрос на окрашивание с эффектом мягкой растушёвки на 47%.