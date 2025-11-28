Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чтобы потерять жир, на ужин нужно есть тартар из лосося — Арианна Вильяскуэса
Диких кошек включили в список хищников для устранения — Il Fatto Quotidiano
Сухой воздух спровоцировал подсыхание кончиков у плюща
Влажный климат Японии ускорил коррозию подвески и днища
Упадок Ицана не связан с засухой, показало исследование профессора Гвиннета
Масло лаванды ускоряет заживление кожи и разглаживает морщины
Рыбацкая деревня в лагуне сохранила древние промыслы — SolNews
Садальский призвал компенсировать потери по делу Долиной государству
Частый приём обезболивающих повышает риск инфаркта — онколог Владимир Ивашков

Тёплые, глубокие, съедобно-роскошные: люксовые оттенки, в которые этой зимой влюбятся даже блондинки

Пекан, трюфель и миндаль вошли в палитру зимних hair — трендов
1:29
Моя семья » Красота и стиль

Зима — идеальное время для перемен, особенно когда за окном холод, а волосы прячутся под шапками и капюшонами. Именно сейчас можно позволить себе смелый эксперимент с цветом — от ореховых до пепельных тонов. Колористы уверены: модные зимние оттенки 2025-2026 не только согревают взгляд, но и подчёркивают индивидуальность, будто мягкий свет камина, отражающийся в блестящих локонах.

Девушка с волосами цвета дымчатый каштан
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка с волосами цвета дымчатый каштан

Самые модные оттенки зимы 2025-2026

Пирог с пеканом

Этот насыщенный шоколадный оттенок с ореховыми и карамельными нотками напоминает аромат свежеиспечённого десерта. Чтобы добиться эффекта плавного сияния, колористы советуют использовать технику балаяж с мягким переходом от тёмных корней к более светлым концам.

Цвет универсален — он подходит как тёплым, так и холодным подтонам кожи. Для мягкости можно добавить золотистые блики, для утончённости — холодные бежево-шоколадные пряди.

Бэмби-брюнетка

Самый "кинематографичный" оттенок сезона — нежный каштан с карамельными акцентами. Он создаёт мягкий бархатистый эффект и будто подсвечивает волосы изнутри. Такой цвет особенно идёт девушкам с фарфоровой кожей и зелёными глазами.

Чтобы повторить образ, попросите мастера добавить вокруг лица пряди бежево-медового оттенка: это придаст глубину и объём, сохранив естественность.

Миндальный круассан

Этот оттенок словно вобрал в себя тепло утреннего кофе и сладость миндаля. Ключевой приём — обратный балаяж, при котором более тёмные тона вплетаются в основу, создавая игру света. Волосы выглядят объёмно и блестят при любом освещении.

Такое окрашивание подходит всем типам кожи, а при правильном уходе — делает волосы визуально гуще.

Замшевый блонд

Нежный, как текстура замши, этот цвет сочетает холодные и тёплые полутона, создавая "мягкую дымку". Техника плавной растушёвки помогает скрыть границу между корнями и длиной.

Рекомендация колористов: использовать несмываемое масло или крем-блеск для волос, чтобы оттенок оставался "живым" и сияющим, как свет зимнего солнца.

Мрачная брюнетка

Для тех, кто хочет выразительности без радикальных перемен. Глубокий шоколад с вкраплениями холодного чёрного создаёт эффект бархата. Такой цвет визуально утолщает пряди и делает волосы зеркально гладкими.

Главное условие — регулярный уход. В салоне поможет глянцевание, дома — несмываемые кремы с протеинами и аргановым маслом.

Оттенок трюфеля

Окрашивание с благородными пепельно-коричневыми и серо-бежевыми тонами напоминает мягкий блеск настоящего трюфеля. Этот цвет уравновешивает холод и тепло, создавая сложный, "дорогой" эффект без явных бликов.

Особенно эффектно он смотрится на густых прямых волосах и подчёркивает природный оттенок кожи.

Британский блонд

Тренд, вдохновлённый инди-культурой 2000-х, вновь в моде. Это мягкий блонд с тёмными корнями и светлыми кончиками, создающий впечатление естественно отросшего цвета.

Такой эффект достигается за счёт многослойного мелирования и плавного перехода от корней к длине. Цвет выглядит расслабленно, будто создан для уличных кафе и прогулок под зимним небом Лондона.

Модная седина

Оттенок грейдж - компромисс между натуральностью и стилем. Он позволяет красиво обыграть седину, не перекрывая её полностью. Полупрозрачный серебристо-бежевый тон делает волосы благородными и мягкими.

Чтобы добиться гармоничного перехода, мастера рекомендуют лёгкое мелирование и высветление прядей у лица. Уход минимален: отросшие корни становятся естественным продолжением образа.

Сравнение оттенков

Оттенок Подходит для Особенность Уровень ухода
Пекан Средние и тёплые тона кожи Ореховый блеск, мягкие переливы Средний
Бэмби-брюнетка Светлая и нейтральная кожа Карамельные акценты, "солнечный" эффект Средний
Миндальный круассан Любой тон кожи Глубина и сияние Низкий
Замшевый блонд Светлая, розоватая кожа Холодно-тёплая текстура Средний
Мрачная брюнетка Тёмные волосы, смуглая кожа Эффект бархата Высокий
Трюфель Холодный подтон кожи Пепельно-бежевые полутона Средний
Британский блонд Нейтральный подтон Эффект естественного отрастания Низкий
Грейдж Натуральная седина Серебристо-бежевый перелив Минимальный

Советы шаг за шагом

  • Перед окрашиванием сделайте восстанавливающий уход с кератином.
  • Подберите оттенок, ориентируясь не на моду, а на тон кожи и цвет глаз.
  • После окрашивания используйте шампунь без сульфатов.
  • Для блеска раз в неделю наносите маску с маслом макадамии или арганы.
  • Избегайте горячей воды — она вымывает пигмент.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: окрашивать волосы без диагностики структуры.
    Последствие: ломкость и неровный цвет.
    Альтернатива: пройти консультацию у колориста с подбором формулы.
  • Ошибка: использовать обычный шампунь после окрашивания.
    Последствие: быстрое вымывание оттенка.
    Альтернатива: переход на уход с пометкой color protect.
  • Ошибка: не обновлять тонирование.
    Последствие: потеря блеска.
    Альтернатива: каждые 6-8 недель проводить процедуру глоссинг.

А что если не хочется радикальных перемен

Можно выбрать "тёплый апгрейд" — мягкое окрашивание в пределах собственного оттенка. Например, добавить медовые блики в каштан или жемчужный отблеск в блонд. Такой способ освежает без ущерба структуре волос и не требует частого обновления, сообщает thevoicemag.ru.

FAQ

Как выбрать оттенок для зимы

Руководствуйтесь подтоном кожи: холодной коже идут пепельные и серо-бежевые тона, тёплой — ореховые и карамельные.

Как часто нужно обновлять окрашивание

Раз в 6-8 недель, если вы используете сложные техники вроде балаяжа или шатуша.

Что помогает сохранить блеск зимой

Несмываемые масла, защита от перепадов температуры и регулярное увлажнение.

Мифы и правда

  • Миф: зима — не время для окрашивания.
    Правда: наоборот, холодный сезон защищает волосы от солнца, и пигмент дольше держится.
  • Миф: блонд портит волосы.
    Правда: современные формулы содержат протеины и масла, которые делают окрашивание щадящим.
  • Миф: седина старит.
    Правда: оттенок грейдж делает её стильной и благородной.

3 интересных факта

  • Названия зимних оттенков 2025–2026 вдохновлены десертами и природными материалами — от "пекана" до "замши".
  • Британские колористы первыми ввели термин Bambi brunette - "брюнетка с бархатным взглядом".
  • По данным L'Oréal Trend Report, в этом сезоне вырос спрос на окрашивание с эффектом мягкой растушёвки на 47%.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Резкое похолодание вызвало гибель дунклеостеев — исследование Biology Letters
Домашние животные
Резкое похолодание вызвало гибель дунклеостеев — исследование Biology Letters
Кангал занимает первое место по силе укуса среди собак — PETBOOK
Домашние животные
Кангал занимает первое место по силе укуса среди собак — PETBOOK
На глубине 4000 м обнаружено образование чёрного кислорода — Nature Geoscience
Наука и техника
На глубине 4000 м обнаружено образование чёрного кислорода — Nature Geoscience
Популярное
Мир будет съеден заживо за пару месяцев: вот что сдерживает 500 миллионов тонн голодных вредителей

Учёные обновили оценки того, сколько насекомых ежегодно съедают птицы. Новые данные показывают масштабы природного механизма, от которого зависит устойчивость экосистем.

Птицы съедают 500 млн тонн насекомых ежегодно — университет Базеля
Конфискация $200 млрд: Россия нашла способ заставить Запад отказаться от кражи
Конфискация $200 млрд: Россия нашла способ заставить Запад отказаться от кражи
Переворот в науке: сознание правит материей, а не наоборот
Солнце сорвалось с цепи: в космос ушло нечто, превышающее Землю в десятки раз
Короткий световой день замедляет рост комнатных растений зимой Валерия Жемчугова Испытания ГАЗ М-73 выявили проблемы герметизации моторного отсека Сергей Милешкин Вор картины Рембрандта вернул её в обмен на срок — следователь Энтони Аморе Игорь Буккер
Секрет прочности Tenet раскрыт: в России нашли способ защитить кузов от всего, кроме зависти
Тьма океана раскрыла невозможное: открытие в бездне ставит под сомнение основы происхождения жизни
Стройка становится вдвое дешевле: альтернатива сваям неожиданно побеждает по прочности
Стройка становится вдвое дешевле: альтернатива сваям неожиданно побеждает по прочности
Последние материалы
Сухой воздух спровоцировал подсыхание кончиков у плюща
Влажный климат Японии ускорил коррозию подвески и днища
Упадок Ицана не связан с засухой, показало исследование профессора Гвиннета
Масло лаванды ускоряет заживление кожи и разглаживает морщины
Рыбацкая деревня в лагуне сохранила древние промыслы — SolNews
Садальский призвал компенсировать потери по делу Долиной государству
Частый приём обезболивающих повышает риск инфаркта — онколог Владимир Ивашков
Соль повышает температуру кипения воды по данным поваров
Моторы Lada рассчитаны на пробег от 220 тысяч км — инженер Григорий Лычёв
Утреннее опрыскивание предотвращает переохлаждение растений
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.