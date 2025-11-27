Чёрная тушь строит драму, но не даёт сияния: новый зимний тренд приносит эффект морозного света

Индустрия макияжа вновь удивляет — этой зимой неожиданным фаворитом стала серая тушь, мягко подчёркивающая взгляд без резких контрастов. Тренд начался в соцсетях и быстро перешёл из видео на реальные бьюти-полки. Теперь визажисты и пользователи называют её универсальной альтернативой классической чёрной.
"Она менее яркая, чем чёрная, но в отличие от коричневой имеет холодный подтон и выигрышно подчеркивает светлую кожу и голубые глаза", — отметили пользователи соцсетей.
Этот тренд неожиданно возглавил зимний рейтинг тушей, показав, что нейтральная элегантность снова в моде.
Оттенок серого долгое время считался компромиссным, но в 2025 году он стал символом "тихого" макияжа — лёгкого, естественного и современного. Такая тушь не утяжеляет взгляд, а лишь мягко подсвечивает его. Эффект "дымки" делает ресницы визуально длиннее и создаёт ощущение сияющего, отдохнувшего взгляда.
Кроме того, серый оттенок гармонирует с зимней палитрой: серебром, лавандой, ледяным розовым и оттенками перламутра. Именно поэтому визажисты всё чаще используют его в образах, вдохновлённых морозным светом и минималистичной эстетикой.
|Оттенок
|Эффект
|Для кого подходит
|Особенности
|Чёрная
|Контрастный, графичный
|Брюнетки, карие глаза
|Может утяжелять взгляд
|Коричневая
|Тёплый, мягкий
|Рыжие, русые, оливковая кожа
|Делает образ естественным
|Серая
|Холодная дымка, деликатность
|Светлые и холодные типы внешности
|Подсвечивает глаза без жёсткости
|Синяя
|Яркий акцент
|Любители креатива
|Увеличивает белизну глаз
|Фиолетовая
|Арт-эффект
|Зелёные глаза
|Добавляет глубину взгляду
Серая тушь идеально подходит для стиля Frozen Makeup — "зимнего макияжа с эффектом инея". Её можно сочетать с прозрачным блеском, сияющим хайлайтером и лёгкой пудрой с холодным подтоном. Такой образ создаёт иллюзию утреннего инея на ресницах и коже, сообщает marieclaire.ru.
|Параметр
|Плюсы
|Минусы
|Цвет
|Подходит к холодным типам внешности, не перегружает образ
|Может быть незаметна на тёмных ресницах
|Эффект
|Естественность и лёгкость
|Не подходит для драматического макияжа
|Универсальность
|Комбинируется с большинством теней
|Требует аккуратного нанесения
|Финиш
|Придаёт эффект "отдохнувшего взгляда"
|Не даёт максимального объёма
Лучше всего смотреть на подтон кожи и цвет глаз: серебристо-серая — для голубых глаз, графитовая — для зелёных, дымчато-серая — для серо-карих.
Да. Она подходит для дневного макияжа, особенно если вы сторонница естественного стиля.
Холодные розовые и нюдовые тона создают гармонию, яркие — делают образ контрастным, но всё ещё утончённым.
На пляже Тасмании нашли загадочного трёхметрового обитателя глубин. Редкая находка привлекла внимание учёных и напомнила о морских легендах и забытых страхах.