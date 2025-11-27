Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Падение потребительских расходов в России усиливает тревогу — аналитики
Финляндия создаёт искусственные угодья для отвода белолобых гусей с полей
Ненужные контейнеры и посуда часто создают лишний хаос на кухне — специалист Петров
Параметры которые важно отслеживать для оценки прогресса по оценке тренера
У авиакомпании есть 21 день, чтобы найти ваш потерянный багаж — Александр Барков
Жюльет Бинош рассказала о трёх отказах Спилбергу
Допоборудование увеличило утечки тока по оценке специалистов сервиса
Индонезия лидирует по числу исторически активных вулканов — GULF NEWS
Возлюбленная Тимати рассказала о послеродовом восстановлении

Чёрная тушь строит драму, но не даёт сияния: новый зимний тренд приносит эффект морозного света

Серый оттенок туши стал главным зимним трендом макияжа в 2025 году
6:00
Моя семья » Красота и стиль

Индустрия макияжа вновь удивляет — этой зимой неожиданным фаворитом стала серая тушь, мягко подчёркивающая взгляд без резких контрастов. Тренд начался в соцсетях и быстро перешёл из видео на реальные бьюти-полки. Теперь визажисты и пользователи называют её универсальной альтернативой классической чёрной.

Серая тушь на ресницах
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Серая тушь на ресницах

"Она менее яркая, чем чёрная, но в отличие от коричневой имеет холодный подтон и выигрышно подчеркивает светлую кожу и голубые глаза", — отметили пользователи соцсетей.

Этот тренд неожиданно возглавил зимний рейтинг тушей, показав, что нейтральная элегантность снова в моде.

Почему именно серый

Оттенок серого долгое время считался компромиссным, но в 2025 году он стал символом "тихого" макияжа — лёгкого, естественного и современного. Такая тушь не утяжеляет взгляд, а лишь мягко подсвечивает его. Эффект "дымки" делает ресницы визуально длиннее и создаёт ощущение сияющего, отдохнувшего взгляда.

Кроме того, серый оттенок гармонирует с зимней палитрой: серебром, лавандой, ледяным розовым и оттенками перламутра. Именно поэтому визажисты всё чаще используют его в образах, вдохновлённых морозным светом и минималистичной эстетикой.

Сравнение популярных оттенков туши

Оттенок Эффект Для кого подходит Особенности
Чёрная Контрастный, графичный Брюнетки, карие глаза Может утяжелять взгляд
Коричневая Тёплый, мягкий Рыжие, русые, оливковая кожа Делает образ естественным
Серая Холодная дымка, деликатность Светлые и холодные типы внешности Подсвечивает глаза без жёсткости
Синяя Яркий акцент Любители креатива Увеличивает белизну глаз
Фиолетовая Арт-эффект Зелёные глаза Добавляет глубину взгляду

Как использовать серую тушь

  • Подготовьте ресницы: используйте прозрачную базу или праймер для усиления длины.
  • Наносите в один слой: этого достаточно, чтобы подчеркнуть цвет, не утяжеляя взгляд.
  • Добавьте хайлайтер: подчеркните внутренние уголки глаз, чтобы усилить "светящийся" эффект.
  • Комбинируйте с холодной палитрой теней: серебристые, голубые или тауповые оттенки подчеркнут глубину.
  • Для вечернего образа нанесите второй слой туши с блестящими частицами или слегка расчешите ресницы металлической щёточкой.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать серую тушь поверх чёрной.
    Последствие: теряется прозрачность и мягкость эффекта.
    Альтернатива: наносите её первой и единственной, чтобы сохранить лёгкую дымку.
  • Ошибка: сочетать с яркими тенями.
    Последствие: оттенок "гаснет" на фоне насыщенных цветов.
    Альтернатива: выбирайте нюдовые или холодные пастельные тона.
  • Ошибка: применять на очень коротких ресницах без базы.
    Последствие: теряется выразительность.
    Альтернатива: используйте праймер или технику "подкручивания у корня".

А что если попробовать в новом ключе

Серая тушь идеально подходит для стиля Frozen Makeup — "зимнего макияжа с эффектом инея". Её можно сочетать с прозрачным блеском, сияющим хайлайтером и лёгкой пудрой с холодным подтоном. Такой образ создаёт иллюзию утреннего инея на ресницах и коже, сообщает marieclaire.ru.

Плюсы и минусы серой туши

Параметр Плюсы Минусы
Цвет Подходит к холодным типам внешности, не перегружает образ Может быть незаметна на тёмных ресницах
Эффект Естественность и лёгкость Не подходит для драматического макияжа
Универсальность Комбинируется с большинством теней Требует аккуратного нанесения
Финиш Придаёт эффект "отдохнувшего взгляда" Не даёт максимального объёма

FAQ

Какой оттенок серой туши выбрать

Лучше всего смотреть на подтон кожи и цвет глаз: серебристо-серая — для голубых глаз, графитовая — для зелёных, дымчато-серая — для серо-карих.

Можно ли использовать серую тушь каждый день

Да. Она подходит для дневного макияжа, особенно если вы сторонница естественного стиля.

Как сочетать серую тушь с помадой

Холодные розовые и нюдовые тона создают гармонию, яркие — делают образ контрастным, но всё ещё утончённым.

Мифы и правда

  • Миф: серая тушь делает глаза тусклыми.
    Правда: наоборот, она освежает взгляд, особенно у светлокожих девушек.
  • Миф: подходит только блондинкам.
    Правда: графитовые оттенки универсальны и эффектно смотрятся даже у брюнеток.
  • Миф: серую тушь сложно найти.
    Правда: её выпускают Rom&Nd, EyeCare, TONYMOLY, Thrive Causemetics, Martine Cosmetics, Cezanne и другие бренды.

3 интересных факта

  • Серую тушь впервые использовали гримёры Голливуда в 1950-х, чтобы добиться "натурального взгляда" в кино без бликов.
  • Японские бренды одними из первых возродили этот тренд в 2023 году, добавив ухаживающие компоненты.
  • По данным Pinterest Beauty Index, запрос grey mascara look вырос на 210% за осень 2025 года.

Исторический контекст

  • В 1960-х визажисты активно применяли серую тушь в фотосессиях модных журналов.
  • В 1990-х её считали символом "минимализма без усилий" наряду с прозрачным глянцем.
  • В 2020-х тренд вернулся в эпоху "чистого макияжа" и культуры естественности.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Взбитое масло смягчает густоту варёной сгущёнки
Еда и рецепты
Взбитое масло смягчает густоту варёной сгущёнки
Прозрачный профлист изготавливается из поликарбоната или ПВХ
Недвижимость
Прозрачный профлист изготавливается из поликарбоната или ПВХ
Индуистские приседания повышают координацию — тренеры
Новости спорта
Индуистские приседания повышают координацию — тренеры
Популярное
Предвестник бедствий вышел на берег: гигант из глубины напомнил о легендах, давно скрытых в океане

На пляже Тасмании нашли загадочного трёхметрового обитателя глубин. Редкая находка привлекла внимание учёных и напомнила о морских легендах и забытых страхах.

Редкую глубоководную рыбу нашли на берегу Презервейшен-Бэй — данные профессора Калума
АдГ представила план по спасению Германии. Первый пункт - вернуть российский газ
Паника на Титанике: Вайдель из АдГ предлагает вернуть в Германию российский газ
Сенон потрясён: археологи нашли артефакты, переворачивающие прошлое города
Морской монстр с челюстями, дробившими кости: существо, которое сама Земля обрекла на гибель
АдГ представила план по спасению Германии. Первый пункт - вернуть российский газ Любовь Степушова ФБР рассекретило дело о снежном человеке по запросу FOIA Игорь Буккер Тракторы для экспорта в СССР окрашивались в красный цвет Сергей Милешкин
Холодный балкон становится уютной жилой зоной: материалы, которые работают даже в -20°C
Запасной выход открыт: Китай запускает корабль без экипажа для спасения тайконавтов
За шаг до орбиты: Что стало причиной взрыва и как это повлияет на миссию Artemis III
За шаг до орбиты: Что стало причиной взрыва и как это повлияет на миссию Artemis III
Последние материалы
Медленное похудение предпочтительнее быстрого — Александр Рева
ЦБ РФ открывает представительство в Индии — пресс-служба Центробанка
Прокалывание яйца иглой перед варкой упрощает снятие скорлупы — повара
Никита Михалков заявил о девальвации актёрской школы
В центре Млечного Пути зафиксированы следы темной материи — Томонори Тотани
Перед долгим рейсом лучше ограничить употребление кофеина — тревел-блогер
Мелкие породы собак сильнее подвержены переохлаждению — ветеринар Лия Каллаган
Некорректный угол фар увеличил блики для встречных по оценке автоинспекторов
Саженец оливы сформировал побеги после весенней обрезки
Чеснок помогает иммунной системе, но не лечит простуду — диетолог Алекса Маллейн
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.