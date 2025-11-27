Чёрная тушь строит драму, но не даёт сияния: новый зимний тренд приносит эффект морозного света

Серый оттенок туши стал главным зимним трендом макияжа в 2025 году

Индустрия макияжа вновь удивляет — этой зимой неожиданным фаворитом стала серая тушь, мягко подчёркивающая взгляд без резких контрастов. Тренд начался в соцсетях и быстро перешёл из видео на реальные бьюти-полки. Теперь визажисты и пользователи называют её универсальной альтернативой классической чёрной.

Серая тушь на ресницах

"Она менее яркая, чем чёрная, но в отличие от коричневой имеет холодный подтон и выигрышно подчеркивает светлую кожу и голубые глаза", — отметили пользователи соцсетей.

Этот тренд неожиданно возглавил зимний рейтинг тушей, показав, что нейтральная элегантность снова в моде.

Почему именно серый

Оттенок серого долгое время считался компромиссным, но в 2025 году он стал символом "тихого" макияжа — лёгкого, естественного и современного. Такая тушь не утяжеляет взгляд, а лишь мягко подсвечивает его. Эффект "дымки" делает ресницы визуально длиннее и создаёт ощущение сияющего, отдохнувшего взгляда.

Кроме того, серый оттенок гармонирует с зимней палитрой: серебром, лавандой, ледяным розовым и оттенками перламутра. Именно поэтому визажисты всё чаще используют его в образах, вдохновлённых морозным светом и минималистичной эстетикой.

Сравнение популярных оттенков туши

Оттенок Эффект Для кого подходит Особенности Чёрная Контрастный, графичный Брюнетки, карие глаза Может утяжелять взгляд Коричневая Тёплый, мягкий Рыжие, русые, оливковая кожа Делает образ естественным Серая Холодная дымка, деликатность Светлые и холодные типы внешности Подсвечивает глаза без жёсткости Синяя Яркий акцент Любители креатива Увеличивает белизну глаз Фиолетовая Арт-эффект Зелёные глаза Добавляет глубину взгляду

Как использовать серую тушь

Подготовьте ресницы: используйте прозрачную базу или праймер для усиления длины.

используйте прозрачную базу или праймер для усиления длины. Наносите в один слой: этого достаточно, чтобы подчеркнуть цвет, не утяжеляя взгляд.

этого достаточно, чтобы подчеркнуть цвет, не утяжеляя взгляд. Добавьте хайлайтер: подчеркните внутренние уголки глаз, чтобы усилить "светящийся" эффект.

подчеркните внутренние уголки глаз, чтобы усилить "светящийся" эффект. Комбинируйте с холодной палитрой теней: серебристые, голубые или тауповые оттенки подчеркнут глубину.

серебристые, голубые или тауповые оттенки подчеркнут глубину. Для вечернего образа нанесите второй слой туши с блестящими частицами или слегка расчешите ресницы металлической щёточкой.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: использовать серую тушь поверх чёрной.

Последствие: теряется прозрачность и мягкость эффекта.

Альтернатива: наносите её первой и единственной, чтобы сохранить лёгкую дымку.

использовать серую тушь поверх чёрной. теряется прозрачность и мягкость эффекта. наносите её первой и единственной, чтобы сохранить лёгкую дымку. Ошибка: сочетать с яркими тенями.

Последствие: оттенок "гаснет" на фоне насыщенных цветов.

Альтернатива: выбирайте нюдовые или холодные пастельные тона.

сочетать с яркими тенями. оттенок "гаснет" на фоне насыщенных цветов. выбирайте нюдовые или холодные пастельные тона. Ошибка: применять на очень коротких ресницах без базы.

Последствие: теряется выразительность.

Альтернатива: используйте праймер или технику "подкручивания у корня".

А что если попробовать в новом ключе

Серая тушь идеально подходит для стиля Frozen Makeup — "зимнего макияжа с эффектом инея". Её можно сочетать с прозрачным блеском, сияющим хайлайтером и лёгкой пудрой с холодным подтоном. Такой образ создаёт иллюзию утреннего инея на ресницах и коже, сообщает marieclaire.ru.

Плюсы и минусы серой туши

Параметр Плюсы Минусы Цвет Подходит к холодным типам внешности, не перегружает образ Может быть незаметна на тёмных ресницах Эффект Естественность и лёгкость Не подходит для драматического макияжа Универсальность Комбинируется с большинством теней Требует аккуратного нанесения Финиш Придаёт эффект "отдохнувшего взгляда" Не даёт максимального объёма

FAQ

Какой оттенок серой туши выбрать

Лучше всего смотреть на подтон кожи и цвет глаз: серебристо-серая — для голубых глаз, графитовая — для зелёных, дымчато-серая — для серо-карих.

Можно ли использовать серую тушь каждый день

Да. Она подходит для дневного макияжа, особенно если вы сторонница естественного стиля.

Как сочетать серую тушь с помадой

Холодные розовые и нюдовые тона создают гармонию, яркие — делают образ контрастным, но всё ещё утончённым.

Мифы и правда

Миф: серая тушь делает глаза тусклыми.

Правда: наоборот, она освежает взгляд, особенно у светлокожих девушек.

серая тушь делает глаза тусклыми. наоборот, она освежает взгляд, особенно у светлокожих девушек. Миф: подходит только блондинкам.

Правда: графитовые оттенки универсальны и эффектно смотрятся даже у брюнеток.

подходит только блондинкам. графитовые оттенки универсальны и эффектно смотрятся даже у брюнеток. Миф: серую тушь сложно найти.

Правда: её выпускают Rom&Nd, EyeCare, TONYMOLY, Thrive Causemetics, Martine Cosmetics, Cezanne и другие бренды.

3 интересных факта

Серую тушь впервые использовали гримёры Голливуда в 1950-х, чтобы добиться "натурального взгляда" в кино без бликов.

Японские бренды одними из первых возродили этот тренд в 2023 году, добавив ухаживающие компоненты.

По данным Pinterest Beauty Index, запрос grey mascara look вырос на 210% за осень 2025 года.

Исторический контекст

В 1960-х визажисты активно применяли серую тушь в фотосессиях модных журналов.

В 1990-х её считали символом "минимализма без усилий" наряду с прозрачным глянцем.

В 2020-х тренд вернулся в эпоху "чистого макияжа" и культуры естественности.