Маникюр стоит дороже, чем кажется: куда исчезают деньги и на чем можно сэкономить без последствий

Для многих стоимость маникюра остаётся загадкой: на одном конце города за покрытие просят полторы тысячи, на другом — пять, и обе процедуры называются одинаково. Разрыв в цене вызывает недоумение и ощущение, будто где-то клиентов вводят в заблуждение. Но если разобрать структуру расходов, становится ясно: за простой на вид услугой стоит целая система, которую клиент обычно не видит. Международный эксперт в nail-индустрии Мария Хидирбекова подробно объясняет, как формируется стоимость, почему экономия не всегда оправдана и что действительно помогает снизить расходы, не теряя качества.
Цена услуги растёт не из-за "жадности салонов", а из-за множества расходов, которые мастер и владелец должны покрывать. Аренда, оборудование, обучение, материалы, налоги — всё это превращается в итоговую сумму в прайсе. Поэтому разница в несколько тысяч между домашним мастером и студией в центре объясняется не магией красоты, а экономикой.
Основные траты напоминают пирог, где каждая часть занимает своё место. Самая большая доля — расходные материалы: качественные базы, топы, гель-лаки, одноразовые наборы, пилочки, антисептики и даже салфетки. Профессиональная косметика для nail-сервиса может стоить в несколько раз дороже масс-маркета, но именно она определяет стойкость покрытия, отсутствие сколов и состояние ногтей после снятия. Дешёвые материалы экономят деньги мастера, но редко радуют клиента.
Второй значимый блок — оборудование. Профессиональная лампа, аппарат для обработки ногтей, набор фрез, вытяжка и стерилизатор — это не разовая покупка, а инструменты, которые требуют регулярного обновления. Стоимость стартового комплекта легко достигает 80-200 тысяч рублей, и каждая процедура "помогает" окупить эти вложения.
Салонный мастер также включает в цену аренду — для студий в центре города она может составлять сотни тысяч рублей в месяц. Домашний специалист не платит за помещение, поэтому часто может удерживать цену ниже. Но даже работа на дому не бесплатна: мебель, электричество, бытовые расходы, покупка освещения — всё это скрытые, но реальные траты.
Дополнительно важную роль играет обучение. Нейл-индустрия развивается стремительно: появляются новые техники, покрытия, правила безопасности. Чтобы оставаться профессионалом, мастера регулярно проходят курсы стоимостью десятки тысяч рублей. И эти затраты тоже распределяются на услуги.
В итоге честно работающий специалист получает около 10-15% чистого дохода от стоимости маникюра. Это не огромные деньги, а результат большого объёма труда и вложений.
|Критерий
|Домашний мастер
|Премиальный салон
|Аренда
|Нет
|Очень высокая
|Материалы
|Зависит от мастера
|Почти всегда премиум-сегмент
|Оборудование
|Хорошее, но в рамках бюджета
|Топовые устройства и полный набор техники
|Комфорт
|Дружелюбная атмосфера, но простой интерьер
|Сервис, дизайн, общая атмосфера роскоши
|Цена
|Ниже в 2-3 раза
|Выше из-за затрат
Так тоже бывает: за бренд студии, красивый зал и кофе с десертом клиент действительно доплачивает. Но это не всегда плохо — такие места часто дают высокий стандарт гигиены и стабильный результат.
Лучше уточнить марки используемых продуктов. Мастер, который экономит на основе или топе, не сможет гарантировать стойкость покрытия.
В этом случае стоит выбрать мастера среднего ценового сегмента и отказаться от дизайна. Правильный уход и грамотная базовая техника дадут лучший результат, чем дорогое покрытие на слабых ногтях.
|Формат
|Плюсы
|Минусы
|Домашний мастер
|Низкая цена, индивидуальный подход
|Риски по гигиене, ограниченное оборудование
|Салон среднего сегмента
|Хороший баланс цены и качества
|Разный уровень специалистов
|Премиальный салон
|Высокая стойкость, сервис, безопасность
|Самая высокая цена
Ориентируйтесь на портфолио, отзывы, чистоту рабочего места и качество материалов. Лучше один раз увидеть работу до и после, чем верить названию салона.
В крупных городах адекватная цена стартует от 1500-2000 рублей в зависимости от района, мастера и объёма работ.
Если важна экономия и комфортная атмосфера, подойдёт домашний мастер. Если хотите максимальную гигиену, скорость и премиальные материалы — салон.
Современный маникюр — наследник целой индустрии, которая сформировалась в XX веке. Сначала это были простые пилочки и лак, позже появились аппараты, гель-лаки, укрепляющие формулы. Рост конкуренции и развитие технологий сделали рынок разнообразнее, но и дороже: материалы усложнились, стандарты безопасности повысились, а обучение превратилось в обязательную часть профессии. Сегодня мастер — это не только человек с пилочкой, а специалист, который сочетает художественный навык, технические знания и постоянное развитие.
Стоимость маникюра — это не просто сумма за час работы, а результат десятков больших и маленьких расходов, профессионального опыта и качества материалов. Понимание этой системы помогает раньше распознать сомнительные предложения, выбирать мастера осознанно и тратить деньги на то, что действительно работает. Разница в цене между студией и домашним мастером — это не загадка, а логика индустрии, где каждая деталь влияет на конечный результат.
