Кризис обнулил сложные укладки: как бьюти-индустрия уходит в эру тихой роскоши и натуральных оттенков

Экономическая турбулентность последних лет изменила не только кошельки, но и подход к красоте. То, что раньше казалось нормой — частые окрашивания, сложные укладки, три визита в салон за сезон — сегодня для многих выглядит как лишняя роскошь. На их место приходят более приземлённые, но осмысленные решения: мягкий цвет, естественная текстура, "прическа, которая живёт с тобой", а не требует постоянного обслуживания. Именно так описывает новые тенденции международный эксперт по прическам Диана Погосова, много лет работающая и с конкурсами, и с селебрити.
Ghost waves, или "невидимые волны", мягкие натуральные оттенки, эффект отросших корней — всё это не просто эстетика, а ответ индустрии на экономическую нестабильность. Когда бюджеты становятся осторожнее, женщины по всему миру перестают играть в "дорогой уход любой ценой". На первый план выходят практичность, долговечность и ощущение, что прическа не требует сложной поддержки.
Термин recession hair — "прическа рецессии" — появился именно из этой реальности.
Он обозначает стиль, в котором сочетаются:
По данным аналитических компаний, рынок окрашивания волос в деньгах продолжает расти, но сама структура спроса меняется: вместо сложных перманентных техник все чаще выбирают полуперманентные и временные варианты, которые мягко вымываются и не "привязывают" человека к креслу мастера каждые четыре недели.
|Подход
|До экономической нестабильности
|Во время рецессии
|Цвет
|Тотальный блонд, сложное мелирование
|Естественные оттенки, растяжка, soft balayage
|Частота визитов
|Каждые 3-4 недели
|Раз в 2-3 месяца и реже
|Укладка
|Сложные формы, много стайлинга
|Мягкие волны, низкие пучки, лёгкая "небрежность"
|Цель
|Вау-эффект, заметный "салонный" результат
|Ухоженность, практичность, "я так проснулась"
|Зависимость от мастера
|Высокая
|Средняя или низкая
Упор делайте на стрижку и окрашивание, которые хорошо "стареют" и не требуют ежемесячной коррекции. Один продуманный визит к мастеру может сэкономить вам сразу несколько будущих походов.
Никто не запрещает экспериментировать. Просто стоит перевести часть смелых решений в зону временных: тоники, накладные пряди, аксессуары, которые дают картинку, но не портят длину.
Это как раз тот случай, о котором говорит Диана Погосова, работавшая с известными блогерами и публичными людьми. Для медийных клиентов цель — сочетать стойкость укладки с ощущением естественности: волосы должны быть красивыми и в жизни, и под софитами, и в движении.
|Плюсы
|Минусы
|Меньше расходов на частые окрашивания
|Невозможно мгновенно менять образ каждые две недели
|Волосы меньше страдают от химии и горячих стайлеров
|Не всем подходит, если требуется строгий дресс-код или яркий имидж
|Легче поддерживать укладку дома
|Понадобится время, чтобы отрастить и "исправить" прошлые эксперименты
|Образ выглядит актуально и современно
|Нужен грамотный мастер, чтобы всё смотрелось "дорого"
|Больше свободы и комфорта
|Придётся отказаться от некоторых привычек и "драматичных" процедур
Обратите внимание на портфолио и соцсети: много ли там мягких окрашиваний, живых текстур, реальных "до/после" без жёсткого фильтра. На консультации спросите, как мастер относится к идее реже приходить в салон — ответ многое покажет.
Разово такое окрашивание или стрижка могут стоить как обычный визит в салон среднего или высокого сегмента, но окупаются тем, что коррекция нужна значительно реже, а уход проще.
Если вы готовы жить в своём природном цвете — это отличный вариант. Но многим психологически комфортнее иметь лёгкую работу с оттенком. Главный критерий — чтобы цвет не требовал постоянного "подкрашивания корней" и оставался красивым даже, когда слегка отрос.
Идея, что кризисы влияют на бьюти-индустрию, не нова. В XX веке экономисты описали "эффект помады" — когда во времена рецессии люди меньше покупают дорогие вещи, но позволяют себе небольшие "радости красоты". Сегодня картина усложнилась: женщины не отказываются от ухода, но становятся гораздо рациональнее. На этой волне и появился запрос на устойчивые, естественные решения, которые работают долго и без лишних вложений. Стилисты вроде Дианы Погосовой, участвующей в международных конкурсах и работающей с селебрити, фактически формируют новый стандарт: красота как комфорт, экологичность и уважение к естественным данным.
Экономическая нестабильность не убила индустрию красоты, а заставила её повзрослеть. На смену культу "чем сложнее, тем лучше" приходит честный, устойчивый подход: волосы должны быть здоровыми, прическа — удобной, а траты — осознанными. Прически рецессии, мягкие цвета, экологичные средства, персонализированный подход к каждому клиенту — всё это не временный тренд, а симптом более глубокой перемены. Красота перестаёт быть гонкой за идеалом и всё чаще становится союзником, который поддерживает человека в его реальной жизни, со всеми её кризисами и переменами.
