Килограммы тают, пока действует препарат: дальше организм начинает игру на возврат веса

Риск возврата веса после отмены препаратов указала эндокринолог Кумышева

Многие пациенты, начавшие снижать вес с помощью медикаментов, действительно демонстрируют быстрый прогресс, однако результат оказывается устойчивым только при изменении повседневных привычек.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Измерение талии

Врач-эндокринолог и диетолог Ирина Кумышева объяснила, какие шаги позволяют сохранить достигнутый эффект после отмены терапии.

Как препараты формируют стартовые условия

Современные средства для контроля аппетита создают период, когда человеку становится проще перейти на иной режим питания. Кумышева отмечает, что именно этот временной промежуток помогает сформировать базовые навыки, необходимые для долгосрочного результата.

Препараты уменьшают тягу к перееданию, снимают постоянное чувство голода и дают возможность оценить, как меняется самочувствие при более умеренном рационе. Однако специалист подчеркивает, что организм стремится вернуться к прежнему весу, если человек возвращается к старым привычкам.

"Люди, похудевшие на препаратах вроде Семавика, Седжаро или Оземпика, действительно получают хороший старт — препараты снижают аппетит и дают возможность комфортно сбросить вес. Но после отмены важно помнить: организм будет стремиться вернуться к прежней массе", — пояснила она.

По словам врача, поддержание активности — прогулки, плавание или бытовая подвижность — помогает удержать новый баланс, сообщает Газета.Ru.

Роль среды и контроль над питанием

Чтобы укрепить сформировавшийся режим, Кумышева рекомендует заранее продумывать питание и избавляться от продуктов, которые провоцируют срывы. Она поясняет, что внешний контекст нередко влияет на пищевое поведение сильнее, чем сила воли. Поэтому оптимальная стратегия — изменить свою среду так, чтобы соблазнов становилось меньше. Подготовленный список покупок и планирование ужинов позволяют избежать ситуаций, когда вечером человек переедает из-за усталости или стресса.

"Нет смысла хранить дома сладости и каждый день пересиливать себя. Проще исключить искушение. Четкий список покупок и планирование ужинов помогают предотвратить вечерние срывы", — отметила Кумышева.

Она подчеркивает, что такие действия формируют устойчивую модель поведения, которая продолжает работать и после завершения курса препаратов.

Значение рациона и работа с дефицитами

По наблюдению специалиста, полноценный рацион усиливает эффект медикаментозной терапии и снижает риск возврата веса. Кумышева объясняет, что повышенный аппетит может быть связан с дефицитами витаминов и минералов, а также с недостаточным содержанием белка в ежедневном меню. Она указывает, что продукты животного и растительного происхождения помогают быстрее насыщаться и удерживать стабильный уровень энергии.

"Высокий аппетит часто связан с дефицитами — витамина D, магния, хрома. А недостаток белка может усиливать тягу к сладкому. Поэтому мясо, рыба, яйца, бобовые и другие белковые продукты помогают лучше насыщаться и поддерживают вес", — уточнила специалист.

Такой подход снижает вероятность возврата прежних пищевых паттернов.

Почему закрепление привычек определяет долгосрочный успех

По словам Кумышевой, снижение веса приводит к уменьшению энергозатрат, и человек фактически начинает расходовать меньше калорий, чем раньше. Это делает привычки, сформированные в период терапии, особенно важными. Она поясняет, что выбор более простых и цельных продуктов, умеренные порции и последовательность в питании создают основу для стабильного результата.

"Люди, которые удерживают вес, обычно едят немного меньше, выбирают более простые и цельные продукты и формируют устойчивые привычки… Поэтому важно сохранить новые привычки, сформированные в период терапии, — тогда вес не вернется", — подытожила врач.

По её словам, соблюдение этих принципов позволяет организму адаптироваться к новому весу без риска его восстановления.