Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зимой циркадные ритмы нарушаются из-за темноты — сомнолог Роман Бузунов
Ксения Собчак иронично ответила на мемы про лошадь
Вероятность "горящих" туров на Новый год названа низкой — эксперт Мурадян
Роналду получил реальную дисквалификацию на одну игру — Sky Sports
Мэтт Деймон впечатлил Кристофера Нолана на съёмках "Одиссеи"
Жулин отказался ехать на итальянскую Олимпиаду 2026 года
Косметические обновления ускоряют продажу квартиры — данные экспертов
Ноябрьский всплеск тепла изменил сценарий зимней циркуляции — метеорологи
Лёгкое меню улучшило самочувствие гостей по данным диетологов

Волосы электризуются, секутся и тускнеют: зима запускает цепную реакцию, которую легко остановить

Перепады температуры вызывают электризацию и сухость волос зимой
Моя семья » Красота и стиль

Зимой волосы реагируют на холод, сухой воздух и перепады температур раньше, чем мы сами успеваем понять, что сезон сменился. Они становятся капризнее, быстрее теряют влагу и силу, и любое упущение в уходе сразу заметно. Но достаточно чуть подкорректировать привычные шаги — и шевелюра снова выглядит живой, плотной и блестящей, несмотря на морозы и шерстяные шапки.

Расчесывание волос деревянной щеткой
Фото: https://ru.freepik.com is licensed under Free
Расчесывание волос деревянной щеткой

Почему зимний уход требует обновления

Холодный воздух с улицы и сухой от отопления — в помещениях — создают резкий перепад влажности. Волосы начинают электризоваться, ломаться, а кожа головы — пересыхать или, наоборот, быстрее жирниться. Меняется и качество воды: зимой она приборнее, а это снижает естественный блеск. Плюс чаще приходится использовать фен, а укладочные средства плотнее ложатся на локоны.

Чтобы адаптировать бьюти-рутинy к сезону, полезно понять, какие ошибки чаще всего мешают волосам пережить зиму без стресса.

Что происходит с волосами под шапкой

Тёплая шапка защищает от холода, но создаёт внутри "парниковый эффект": температура повышается, кожа потеет, и сальные железы работают активнее. Это делает корни грязнее, а длину суше. Плотные материалы также накапливают статическое электричество, и каждая попытка снять головной убор превращается в мини-аттракцион с "взлетающими" прядями.

Если подобрать головной убор неправильно, страдают и луковицы: слишком тесные модели создают давление и могут усиливать ломкость.

Сравнение

Критерий Минимальный уход Полноценный сезонный уход
Увлажнение Только кондиционер Маски, несмываемые кремы, сыворотки
Защита Фен без термозащиты Термозащита, масла, спреи от статики
Мытьё Обычный шампунь Мягкие формулы, чередование средств
Укладка Высокие температуры Умеренный нагрев, ионизация
Головные уборы Любая модель Натуральные ткани, антистатик

Советы шаг за шагом

1. Перейди на более мягкие формулы

Выбирай шампуни с пометками "hydration", "gentle", "nourishing". Хорошо работают продукты с керамидами, гиалуроновой кислотой, маслами ши и арганы. Для длины — кондиционеры с протеинами шёлка и овса.

2. Введи несмываемый уход

Кремы и сыворотки уменьшают ломкость и помогают удерживать влагу дольше. Зимой это особенно важно из-за сухого воздуха. Для тонких волос подойдут лёгкие флюиды, для плотных и вьющихся — более густые кремы.

3. Маски — два раза в неделю

Интенсивное питание поддерживает эластичность. Обрати внимание на маски с кератином, маслами макадамии, кокоса, пантенолом. Они работают глубже, чем кондиционеры.

4. Сократи температуру фена

Уменьшай нагрев и старайся пользоваться функцией ионизации. И обязательно термозащита — в виде крема или спрея.

5. Обработай головной убор антистатиком

Это снизит электризацию и сделает волосы более послушными. Лучше выбирать шапки из хлопка, шерсти мериноса или кашемира.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Слишком горячая вода → сухость и ломкость → тёплая вода, а для блеска — прохладное ополаскивание.

  2. Пропуск несмываемых средств → секущиеся кончики → кремы и масла для длины (масло арганы, кремы с пантенолом).

  3. Частая укладка утюжком → пересушенные пряди → щипцы с ионизацией и температурным контролем.

  4. Синтетическая шапка → статичность → головные уборы из натуральных материалов.

  5. Жёсткая расческа → ломкость → браш с мягкой щетиной или деревянная расчёска.

А что если волосы начали выпадать

Падение волос зимой — не редкость. Если выпадение усиливается, исключи факторы: дефицит витамина D, холодные прогулки с мокрой головой, слишком тугие хвосты под шапкой. Иногда помогает курс ампул с кофеином или никотиновой кислотой. Если результата нет, лучше обратиться к трихологу.

Плюсы и минусы зимних средств

Средство Плюсы Минусы
Масляные сыворотки Питание, защита, блеск Тяжеловаты для тонких волос
Кремы для длины Увлажнение, антистатичность Может потребоваться время, чтобы подобрать подходящий
Термозащита Предотвращает пересушивание Нужна регулярность использования
Маски Глубокое восстановление Занимают больше времени
Ионизационный фен Уменьшает пушение Стоит дороже обычных

FAQ

Как выбрать шампунь для зимы?

Оптимальны мягкие формулы без агрессивных ПАВ, с увлажняющими компонентами. Для окрашенных волос — линии с защитой пигмента.

Сколько стоит качественная зимняя маска?

Средний диапазон — от 800 до 2500 рублей. Маски с арганой, кератином и пантенолом обычно дороже.

Что лучше использовать от статики?

Спреи-антистатики, лёгкие кремы для длины, сыворотки с маслами. Также помогает ионизация при сушке.

Мифы и правда

  1. Миф: зимой можно не использовать термозащиту.
    Правда: отопление и мороз вредят волосам не меньше утюжков.

  2. Миф: шапка портит причёску, поэтому лучше ходить без неё.
    Правда: холод ухудшает кровообращение кожи головы и усиливает выпадение.

  3. Миф: маски утяжеляют волосы.
    Правда: подобрать подходящую формулу — возможно для любых волос.

Три интересных факта

  1. Волосы в мороз теряют влагу почти вдвое быстрее, чем летом.

  2. Ионизация в фене уменьшает пушение примерно на 30%.

  3. Натуральные масла лучше распределяются по волосам при лёгком тепле — например, если прогреть ладони.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Тест на отжимания оценивает выносливость и стабильность плеч — eatthis.com
Новости спорта
Тест на отжимания оценивает выносливость и стабильность плеч — eatthis.com
Конденсат остаётся главной причиной воды из выхлопа по данным Actualno
Авто
Конденсат остаётся главной причиной воды из выхлопа по данным Actualno
Средиземное море признано одной из тревожных зон — Mercator Ocean Internation
Наука и техника
Средиземное море признано одной из тревожных зон — Mercator Ocean Internation
Популярное
Советское наследие под угрозой: почему русскоязычные блогеры Казахстана оказались на передовой

Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова побывала в Казахстане. О настроениях и истинном положении вещей в бывшей советской республике...

Почему русофобия неизбежное зло в постсоветских республиках
Вазелин создаёт защитный слой и предотвращает ломкость ресниц
Средство за копейки стало звездой макияжа — с ним ресницы выглядят как после салонного ухода
Планета трещит по водному шву: Средиземное море вступает в самый опасный этап своей истории
Климатический перелом: почему зимы в России становятся бесснежными
Си Цзиньпин раскрыл двухходовку Трампа и использовал её в дипломатической игре Любовь Степушова Представления о женском колдовстве совпадают в разных культурах — данные антропологов Игорь Буккер ЛиАЗ выпустил опытный автобус-гармошку в 1962 году Сергей Милешкин
Природа вернула забытое: в реке появилось существо, исчезнувшее век назад и всколыхнувшее экосистему
Вода хранила его тысячу лет: лик, найденный под озером, оказался отражением славянской души
Мотор греется, а выхлоп продолжает плакать: начинается процесс, который способен добить двигатель
Мотор греется, а выхлоп продолжает плакать: начинается процесс, который способен добить двигатель
Последние материалы
США отворачиваются от Пашиняна — блогер Бадалян
"Хроники русской революции" не раскрывают масштаб истории
Жена Стаса Михайлова вспомнила судьбоносное знакомство с певцом
Избыток сахара снижает упругость и влагу кожи — дерматолог Прохазкова
Представитель ГИБДД объяснил популярность белого цвета среди водителей
Добровинский рассказал о симпатии Брижит Бардо к русским мужчинам
Шведские фрикадельки можно готовить без духовки и охлаждения
Подкормку комнатных растений в декабре уменьшают — садовод Ольга Никонорова
Бурый рис ухудшает усвоение минералов из-за фитата — Брянцева
Чередование стоп снижает застой лимфы — физиотерапевт Барышева
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.