Кожа помнит каждую ложку сахара и отвечает морщинами: способы вернуть упругость после сладостей

Кожа реагирует на сладкое куда внимательнее, чем нам кажется. Пока мы наслаждаемся десертом, она фиксирует каждую лишнюю ложку сахара и отвечает на неё своим способом. От того, что мы кладём в тарелку, напрямую зависит, насколько кожа остаётся упругой, ровной и напитанной — и именно питание зачастую играет роль куда более заметную, чем любой крем на полке в ванной.
Когда в рационе слишком много сахара, в организме запускается процесс гликации. Это химическое соединение молекул сахара с коллагеновыми и эластиновыми волокнами. Эти волокна отвечают за упругость и способность кожи сохранять форму. Если они повреждаются, кожа быстрее теряет эластичность, становится менее плотной и визуально "устаёт".
Гликация усиливает появление морщин, приводит к раннему возрастному дряблению и делает тон кожи менее ровным. Даже если вы прекрасно высыпаетесь и пользуетесь качественной косметикой, избыток сладкого всё равно заметен — он постепенно формирует тусклый оттенок и приводит к обезвоженности.
Особенно чувствительно на сахар реагирует кожа, склонная к воспалениям. Избыток сладкого усиливает выработку кожного сала, ускоряет закупорку пор и провоцирует новые высыпания — от единичных до системных.
|Воздействие
|После избытка сахара
|При ограниченном потреблении
|Упругость кожи
|Снижается, появляются заломы
|Дольше сохраняется естественный тонус
|Гидратация
|Кожа теряет влагу, становится сухой
|Влага удерживается лучше
|Тон кожи
|Тусклый, возможна пигментация
|Ровный, более светлый
|Состояние пор
|Высыпания, жирный блеск
|Меньше воспалений и закупорки
|Скорость старения
|Ускоренная
|Замедленная
Снизить количество сахара в рационе. Не отказываться полностью, а сократить лишние перекусы шоколадом или сладкими напитками.
Пить больше воды. Это помогает компенсировать обезвоживание, которое запускает гликация.
Добавить антиоксиданты. Витамины C и E, цинк, зелёный чай, экстракт гинкго — популярные компоненты сывороток и кремов, которые поддерживают кожу и защищают волокна коллагена.
Выбирать правильные увлажняющие средства. Сыворотка с гиалуроновой кислотой, крем с ниацинамидом или церамидами помогут удерживать влагу.
Использовать SPF ежедневно. Солнечные лучи усиливают повреждение коллагена, особенно при избытке сахара.
Поддерживать кожу мягким очищением. Гели без сульфатов и тоники с минимальной кислотностью подойдут для регулярного ухода.
Даже если кожа заметно пострадала, её можно поддержать — от домашних средств до процедур у врача. Некоторые методы значительно ускоряют обновление клеток и помогают вернуть гладкость.
"Восстановить молодой вид кожи можно с помощью химического пилинга. Благодаря ему можно удалить повреждённый слой кожи и стимулировать выработку нового коллагена. Эта процедура включает в себя нанесение на кожу раствора AHA-кислот, который вызывает отшелушивание верхних слоев кожи. Новый слой кожи будет выглядеть более гладким и упругим", — сказала дерматолог Адель Прохазкова.
Ещё один метод, позволяющий уплотнить кожу изнутри — лазерные процедуры. Они работают глубже, чем пилинг, и помогают выровнять рельеф.
|Процедура
|Плюсы
|Минусы
|Химический пилинг
|Быстрое обновление кожи, уменьшение тусклости
|Возможна чувствительность, нужен уход после
|Лазерное омоложение
|Видимое уплотнение кожи, сглаживание рельефа
|Выше стоимость, требуется восстановление
|Микроигольчатая RF-терапия
|Глубокая стимуляция коллагена
|Может понадобиться курс процедур
Как выбрать уход для кожи, если я люблю сладкое?
Ищите сыворотки с витамином C, ниацинамидом, гиалуроновой кислотой и кремы с церамидами — они помогают восстановить барьер и удерживать влагу.
Сколько стоит химический пилинг?
Цены отличаются по регионам, обычно — от средней до высокой стоимости косметологических процедур. Итог зависит от глубины пилинга и клиники.
Что лучше при раннем старении — лазер или пилинг?
Лазер работает глубже, но пилинг даёт быстрый эффект обновления. Выбор зависит от состояния кожи и бюджета.
Гликация ускоряется при стрессах — кортизол повышает чувствительность кожи к сахару.
Антиоксиданты в зелёном чае снижают скорость разрушения коллагена.
У людей, часто пьющих сладкие газированные напитки, риск появления пигментации выше.
Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова побывала в Казахстане. О настроениях и истинном положении вещей в бывшей советской республике...