Холод против губ: зима превращает их в пустыню, если не знать один секрет восстановления

Зимний сезон — настоящее испытание для кожи, особенно для губ. Они первыми реагируют на холод, ветер и перепады температур. В отличие от других участков лица, губы не имеют сальных желез и не могут самостоятельно вырабатывать защитный слой. Поэтому даже кратковременный выход на улицу без защиты может привести к сухости, шелушению и болезненным трещинам. Чтобы этого избежать, достаточно знать несколько простых правил ухода.
В холодное время года воздух на улице сухой, а в помещениях — тёплый и насыщенный отоплением. Постоянный контраст температур разрушает естественный барьер кожи.
"Губы не имеют собственных сальных желёз, поэтому не способны удерживать влагу без помощи средств ухода", — объясняют дерматологи.
Из-за пересушивания появляются микротрещины, шелушение и раздражение. Часто в ответ на дискомфорт человек начинает облизывать губы, но слюна испаряется, делая кожу ещё суше.
Чтобы сохранить губы мягкими, важно не только подобрать правильные средства, но и изменить повседневные привычки.
Первое правило — регулярный, но деликатный пилинг. Он убирает ороговевшие клетки и подготавливает кожу к увлажнению. Используйте скраб с сахаром, мёдом или энзимами, избегая агрессивных частиц.
"Главное — не переусердствовать со скрабом, чтобы не повредить нежную кожу", — отмечают косметологи.
После очищения необходимо восстановить защитный слой. Лучшие помощники — бальзамы с густой текстурой, которые создают барьер от холода и ветра.
Выбирайте средства с маслами ши, кокоса, жожоба, пчелиным воском, гиалуроновой кислотой, пантенолом или церамидами. Они не только питают, но и восстанавливают повреждённую кожу.
Ночью кожа активно обновляется, и это лучшее время для глубокого восстановления. Используйте маску для губ - плотную текстуру, которую можно нанести толстым слоем перед сном.
Такие средства насыщают кожу влагой, возвращают ей эластичность и особенно полезны для тех, кто часто пользуется матовыми помадами.
Недостаток воды в организме напрямую влияет на состояние губ. В холодное время года пейте не меньше 1,5 литра воды в день - это поможет коже удерживать влагу.
|Плюсы
|Минусы
|Предотвращает трещины и шелушение
|требует регулярности
|Делает губы мягкими и гладкими
|некоторые средства быстро расходуются
|Подходит для любой кожи
|требует подбора состава без раздражающих компонентов
Если трещины болезненны и не заживают, лучше использовать лечебные бальзамы с пантенолом, ланолином или цинком. Они ускоряют заживление и снимают воспаление. В тяжёлых случаях стоит обратиться к дерматологу: иногда сухость губ связана с дефицитом витаминов группы В или железа, сообщает marianne.cz.
Да, но не перед выходом на улицу. Лучше проводить процедуру вечером и наносить питательную маску.
Подходят плотные текстуры в баночках или тюбиках с маслами и восками. Избегайте жидких блесков — они быстро испаряются.
Да, вазелин защищает от ветра и влаги, но не увлажняет, поэтому лучше наносить его поверх питательного бальзама.
