Холод против губ: зима превращает их в пустыню, если не знать один секрет восстановления

Сухие губы зимой требуют регулярного отшелушивания и питания

Зимний сезон — настоящее испытание для кожи, особенно для губ. Они первыми реагируют на холод, ветер и перепады температур. В отличие от других участков лица, губы не имеют сальных желез и не могут самостоятельно вырабатывать защитный слой. Поэтому даже кратковременный выход на улицу без защиты может привести к сухости, шелушению и болезненным трещинам. Чтобы этого избежать, достаточно знать несколько простых правил ухода.

Почему губы особенно уязвимы зимой

В холодное время года воздух на улице сухой, а в помещениях — тёплый и насыщенный отоплением. Постоянный контраст температур разрушает естественный барьер кожи.

"Губы не имеют собственных сальных желёз, поэтому не способны удерживать влагу без помощи средств ухода", — объясняют дерматологи.

Из-за пересушивания появляются микротрещины, шелушение и раздражение. Часто в ответ на дискомфорт человек начинает облизывать губы, но слюна испаряется, делая кожу ещё суше.

Основные причины сухости губ

Холодный воздух и ветер.

Пересушенный микроклимат в помещениях.

Дефицит влаги в организме.

Агрессивная косметика (матовые помады, спиртовые продукты).

Привычка облизывать губы.

Чтобы сохранить губы мягкими, важно не только подобрать правильные средства, но и изменить повседневные привычки.

Зимний уход за губами

Мягкое отшелушивание

Первое правило — регулярный, но деликатный пилинг. Он убирает ороговевшие клетки и подготавливает кожу к увлажнению. Используйте скраб с сахаром, мёдом или энзимами, избегая агрессивных частиц.

Проводите процедуру 1-2 раза в неделю, не чаще.

После пилинга обязательно нанесите питательный бальзам.

"Главное — не переусердствовать со скрабом, чтобы не повредить нежную кожу", — отмечают косметологи.

Интенсивное увлажнение

После очищения необходимо восстановить защитный слой. Лучшие помощники — бальзамы с густой текстурой, которые создают барьер от холода и ветра.

Выбирайте средства с маслами ши, кокоса, жожоба, пчелиным воском, гиалуроновой кислотой, пантенолом или церамидами. Они не только питают, но и восстанавливают повреждённую кожу.

Ночной уход

Ночью кожа активно обновляется, и это лучшее время для глубокого восстановления. Используйте маску для губ - плотную текстуру, которую можно нанести толстым слоем перед сном.

Такие средства насыщают кожу влагой, возвращают ей эластичность и особенно полезны для тех, кто часто пользуется матовыми помадами.

Гидратация изнутри

Недостаток воды в организме напрямую влияет на состояние губ. В холодное время года пейте не меньше 1,5 литра воды в день - это поможет коже удерживать влагу.

Правильные привычки

Не облизывайте губы — слюна только усиливает сухость.

Избегайте долгого пребывания на морозе без защиты.

Используйте бальзам с SPF, даже зимой — ультрафиолет действует круглый год.

Перед нанесением помады обязательно используйте защитный слой.

Плюсы и минусы зимнего ухода за губами

А что если губы уже потрескались

Если трещины болезненны и не заживают, лучше использовать лечебные бальзамы с пантенолом, ланолином или цинком. Они ускоряют заживление и снимают воспаление. В тяжёлых случаях стоит обратиться к дерматологу: иногда сухость губ связана с дефицитом витаминов группы В или железа, сообщает marianne.cz.

FAQ

Можно ли делать пилинг губ в мороз

Да, но не перед выходом на улицу. Лучше проводить процедуру вечером и наносить питательную маску.

Какой бальзам выбрать для зимы

Подходят плотные текстуры в баночках или тюбиках с маслами и восками. Избегайте жидких блесков — они быстро испаряются.

Можно ли пользоваться вазелином

Да, вазелин защищает от ветра и влаги, но не увлажняет, поэтому лучше наносить его поверх питательного бальзама.

Мифы и правда

Миф: трещины на губах появляются из-за недостатка витамина Е.

Правда: чаще всего их вызывает сухой воздух и перепады температур.

трещины на губах появляются из-за недостатка витамина Е. чаще всего их вызывает сухой воздух и перепады температур. Миф: облизывание помогает увлажнить губы.

Правда: слюна испаряется и усиливает обезвоживание.

облизывание помогает увлажнить губы. слюна испаряется и усиливает обезвоживание. Миф: достаточно нанести бальзам один раз в день.

Правда: зимой его нужно обновлять несколько раз в течение дня.

Три интересных факта

Кожа губ в 5 раз тоньше, чем на лице, поэтому теряет влагу быстрее.

Губы не имеют потовых и сальных желёз — именно поэтому им нужна внешняя защита.

Японские косметологи первыми создали ночные маски для губ в 1990-х, вдохновившись формулой тканевых масок.

Исторический контекст

Первый бальзам для губ появился в XIX веке и состоял из воска и масла жожоба.

В 1930-х появились тюбики, а в 1960-х — ароматизированные версии.

Современные формулы включают гиалурон, витамины и растительные экстракты для комплексного ухода.