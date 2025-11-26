Кроссовки и снег — совместимы: простой трюк превращает летнюю обувь в зимний вариант

Зимой рекомендуется выбирать кроссовки с утеплённой стелькой

Кроссовки давно перестали быть исключительно летней обувью. Они удобны, практичны и легко вписываются в любой стиль — от спортивного до городского. Но с наступлением морозов возникает вопрос: можно ли носить их зимой, не рискуя замёрзнуть? Эксперты уверяют — да, если подойти к выбору модели и утеплению грамотно.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Бежевые кроссовки и носки

Почему кроссовки можно носить даже в мороз

Современные технологии сделали кроссовки универсальной обувью. Производители предлагают зимние модели с утеплённой подкладкой, водоотталкивающим верхом и толстой подошвой, защищающей от холода. Такие пары часто не уступают по теплу классическим ботинкам, при этом остаются лёгкими и комфортными.

Кроме того, при правильной комбинации с аксессуарами — шерстяными носками, термостельками и плотными брюками — кроссовки становятся надёжной альтернативой зимним сапогам.

Чем выше подошва — тем теплее

Одна из самых частых ошибок зимой — ношение тонких кроссовок с низкой подошвой.

"Чем ближе стопа к земле, тем сильнее ощущается холод", — отмечают стилисты уличной моды.

В трендах последних сезонов действительно доминировали тонкие модели вроде Adidas Samba, но для зимы они непрактичны. Лучше выбирать объёмные кроссовки с массивной подошвой, напоминающие модели New Balance, Nike Air Force или Puma Cali. Толстая подошва создаёт воздушную прослойку между стопой и холодной поверхностью, снижая теплопотери.

Кожа вместо текстиля

Кожа — один из лучших материалов для холодного сезона. Она защищает от влаги, лучше сохраняет тепло и при этом пропускает воздух. Для снежных или дождливых дней подойдут кроссовки из натуральной или искусственной кожи с пропиткой от влаги.

Избегайте тонкого текстиля и сетчатых моделей: они быстро промокают и не удерживают тепло. Если такие кроссовки уже есть в гардеробе, можно обработать их водоотталкивающим спреем, чтобы улучшить защиту.

Тёплые стельки — главное оружие против холода

Настоящее спасение для любителей кроссовок зимой — стельки из мериносовой шерсти. Этот материал удерживает тепло, выводит влагу и не вызывает дискомфорта.

"Стельки из мериноса работают как термослой — сохраняют тепло, но не дают ногам потеть", — поясняют ортопеды.

Их можно купить в аптеках, магазинах обуви или заказать онлайн. При этом стоит выбирать анатомические варианты — они дополнительно поддерживают свод стопы и делают ходьбу комфортнее.

Как утеплить кроссовки зимой

Выберите правильную модель: зимние кроссовки из кожи или нубука с плотной подошвой — оптимальный вариант.

зимние кроссовки из кожи или нубука с плотной подошвой — оптимальный вариант. Добавьте термостельки: предпочтительнее шерстяные или флисовые — они сохраняют тепло и легко заменяются.

предпочтительнее шерстяные или флисовые — они сохраняют тепло и легко заменяются. Используйте влагозащиту: обработайте поверхность водоотталкивающим средством перед выходом на улицу.

обработайте поверхность водоотталкивающим средством перед выходом на улицу. Носите термоноски: они удерживают тепло, не создавая эффекта парника.

они удерживают тепло, не создавая эффекта парника. Следите за шнуровкой: слишком плотная шнуровка мешает циркуляции воздуха и усиливает охлаждение стоп.

А что если снег и слякоть

Если погода особенно переменчива, используйте влагостойкие бахилы или накладки на обувь - они легко надеваются на кроссовки и защищают от реагентов. После возвращения домой обувь стоит вытереть насухо и просушить при комнатной температуре, избегая нагревателей, сообщает marianne.cz.

Плюсы и минусы ношения кроссовок зимой

Плюсы Минусы комфорт и лёгкость не подходят для сильных морозов ниже -10 °C стильный универсальный вид требуют защиты от влаги можно сочетать с любой одеждой нуждаются в дополнительном утеплении

FAQ

Можно ли носить кроссовки при минусовой температуре

Да, если выбрать кожаную модель с толстой подошвой и добавить утепляющие стельки.

Подойдут ли термоноски для повседневной носки

Да, современные термоноски тонкие, эластичные и подходят для любых кроссовок.

Как сушить обувь после снега

Снять стельки и оставить обувь при комнатной температуре, избегая прямого тепла.

Мифы и правда

Миф: зимой кроссовки вредны для ног.

Правда: при правильном утеплении и анатомической стельке они безопасны.

зимой кроссовки вредны для ног. при правильном утеплении и анатомической стельке они безопасны. Миф: шерстяные стельки быстро изнашиваются.

Правда: при аккуратном уходе они служат несколько сезонов.

шерстяные стельки быстро изнашиваются. при аккуратном уходе они служат несколько сезонов. Миф: стильные кроссовки несовместимы с зимней одеждой.

Правда: тренд на спорт-шик делает их универсальными даже с пальто и пуховиками.

Три интересных факта

Кроссовки с подошвой из вспененного нейлона удерживают тепло лучше, чем классическая резина.

Производители добавляют в зимние модели микрофлис и мембрану Gore-Tex.

В 2025 году спрос на утеплённые кроссовки вырос на 35 % по данным обувных маркетплейсов.

Исторический контекст

В 1980-х кроссовки считались исключительно спортивной обувью.

В 2000-х они вошли в повседневный гардероб благодаря тренду на streetwear.

К 2025 году кроссовки стали всесезонным элементом гардероба — от офиса до прогулок в мороз.