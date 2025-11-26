Кроссовки и снег — совместимы: простой трюк превращает летнюю обувь в зимний вариант

Кроссовки давно перестали быть исключительно летней обувью. Они удобны, практичны и легко вписываются в любой стиль — от спортивного до городского. Но с наступлением морозов возникает вопрос: можно ли носить их зимой, не рискуя замёрзнуть? Эксперты уверяют — да, если подойти к выбору модели и утеплению грамотно.
Современные технологии сделали кроссовки универсальной обувью. Производители предлагают зимние модели с утеплённой подкладкой, водоотталкивающим верхом и толстой подошвой, защищающей от холода. Такие пары часто не уступают по теплу классическим ботинкам, при этом остаются лёгкими и комфортными.
Кроме того, при правильной комбинации с аксессуарами — шерстяными носками, термостельками и плотными брюками — кроссовки становятся надёжной альтернативой зимним сапогам.
Одна из самых частых ошибок зимой — ношение тонких кроссовок с низкой подошвой.
"Чем ближе стопа к земле, тем сильнее ощущается холод", — отмечают стилисты уличной моды.
В трендах последних сезонов действительно доминировали тонкие модели вроде Adidas Samba, но для зимы они непрактичны. Лучше выбирать объёмные кроссовки с массивной подошвой, напоминающие модели New Balance, Nike Air Force или Puma Cali. Толстая подошва создаёт воздушную прослойку между стопой и холодной поверхностью, снижая теплопотери.
Кожа — один из лучших материалов для холодного сезона. Она защищает от влаги, лучше сохраняет тепло и при этом пропускает воздух. Для снежных или дождливых дней подойдут кроссовки из натуральной или искусственной кожи с пропиткой от влаги.
Избегайте тонкого текстиля и сетчатых моделей: они быстро промокают и не удерживают тепло. Если такие кроссовки уже есть в гардеробе, можно обработать их водоотталкивающим спреем, чтобы улучшить защиту.
Настоящее спасение для любителей кроссовок зимой — стельки из мериносовой шерсти. Этот материал удерживает тепло, выводит влагу и не вызывает дискомфорта.
"Стельки из мериноса работают как термослой — сохраняют тепло, но не дают ногам потеть", — поясняют ортопеды.
Их можно купить в аптеках, магазинах обуви или заказать онлайн. При этом стоит выбирать анатомические варианты — они дополнительно поддерживают свод стопы и делают ходьбу комфортнее.
Если погода особенно переменчива, используйте влагостойкие бахилы или накладки на обувь - они легко надеваются на кроссовки и защищают от реагентов. После возвращения домой обувь стоит вытереть насухо и просушить при комнатной температуре, избегая нагревателей, сообщает marianne.cz.
|Плюсы
|Минусы
|комфорт и лёгкость
|не подходят для сильных морозов ниже -10 °C
|стильный универсальный вид
|требуют защиты от влаги
|можно сочетать с любой одеждой
|нуждаются в дополнительном утеплении
Да, если выбрать кожаную модель с толстой подошвой и добавить утепляющие стельки.
Да, современные термоноски тонкие, эластичные и подходят для любых кроссовок.
Снять стельки и оставить обувь при комнатной температуре, избегая прямого тепла.
