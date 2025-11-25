Перхоть не выдерживает перемен: одно действие в уходе делает кожу головы идеально чистой

Перхоть кажется мелкой проблемой — несколько белых хлопьев на плечах и легкий зуд. Но врачи напоминают: это не просто косметический дефект, а признак воспаления кожи головы, связанный с активностью микробов. Отмахиваться от перхоти и пытаться "стряхнуть" её - значит оставлять без внимания внутреннюю причину.
Перхоть относится к разновидностям себорейного дерматита - хронического воспаления кожи. По данным дерматологов, с этой проблемой сталкивается не менее половины населения. Чаще всего она появляется в подростковом возрасте, когда активность сальных желез резко возрастает.
На коже головы живут миллионы микроорганизмов — бактерии и дрожжи. Вместе они формируют микробиом. Когда их баланс нарушается, возникает дисбиоз: одни виды начинают преобладать над другими, вызывая раздражение, шелушение и зуд.
"Перхоть — это жирная, шелушащаяся кожа, а не сухость", — пояснила дерматолог Эми Макмайкл из Медицинской школы Университета Уэйк-Форест (США).
Избыток кожного сала становится питательной средой для дрожжей рода Malassezia, которые и вызывают воспаление. Поэтому популярный совет "смазать кожу головы маслом" нередко только усугубляет ситуацию.
Многие путают шелушение с сухостью и стараются "увлажнить" кожу головы маслами или сыворотками. Однако при себорейном дерматите происходит обратное — кожа становится слишком жирной, и это провоцирует рост микроорганизмов.
Перхоть чаще проявляется на участках, где много сальных желез: на коже головы, за ушами, в области бровей, крыльев носа и груди. Внешне она выглядит как мелкие белые или желтоватые чешуйки, а иногда сопровождается зудом и покраснением.
Исследования показывают, что частота и выраженность перхоти зависят не только от генетики, но и от особенностей ухода.
Учёные из Университета Майами отметили, что у людей с более вьющимися волосами перхоть встречается чаще. Это связано с тем, что такие волосы сложнее промыть до кожи головы, а натуральное сало распределяется по ним неравномерно.
"Более частое мытьё головы помогает справиться с перхотью", — отмечает Эми Макмайкл.
В ходе наблюдений выяснилось, что частота мытья волос напрямую влияет на состояние кожи головы. Те, кто моет голову 1-2 раза в неделю, чаще сталкиваются с перхотью, чем те, кто делает это через день.
По мнению специалистов, борьба с перхотью начинается с корректного ухода.
Если аптечные шампуни не дают результата, врач может назначить средства с более высокой концентрацией активных компонентов или курс противогрибковых препаратов.
Если перхоть сопровождается покраснением, зудом или шелушение распространяется за пределы кожи головы, это может быть проявлением других заболеваний — псориаза, дерматита или грибковой инфекции. В таких случаях важно не заниматься самолечением и обратиться к дерматологу, сообщает snexplores.org.
"Чем раньше вы придёте, тем лучше для вас", — подчеркнула Эми Макмайкл.
|Плюсы
|Минусы
|борются с грибком и воспалением
|могут сушить волосы
|дают быстрый эффект при регулярности
|требуют курса не менее 4 недель
|подходят большинству типов волос
|не решают проблему при гормональных нарушениях
При сухости кожа шелушится мелкими частицами без жирности. При перхоти — чешуйки плотнее и часто липнут к волосам.
Нет, но можно держать её под контролем с помощью регулярного ухода и шампуней с активными компонентами.
Для лёгкой формы подойдут безрецептурные средства с кетоконазолом или цинком. При хронической — препараты по назначению врача.
