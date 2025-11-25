Перхоть не выдерживает перемен: одно действие в уходе делает кожу головы идеально чистой

Перхоть связана с дисбалансом микробов кожи головы — дерматолог Эми Макмайкл

Перхоть кажется мелкой проблемой — несколько белых хлопьев на плечах и легкий зуд. Но врачи напоминают: это не просто косметический дефект, а признак воспаления кожи головы, связанный с активностью микробов. Отмахиваться от перхоти и пытаться "стряхнуть" её - значит оставлять без внимания внутреннюю причину.

Что такое перхоть на самом деле

Перхоть относится к разновидностям себорейного дерматита - хронического воспаления кожи. По данным дерматологов, с этой проблемой сталкивается не менее половины населения. Чаще всего она появляется в подростковом возрасте, когда активность сальных желез резко возрастает.

На коже головы живут миллионы микроорганизмов — бактерии и дрожжи. Вместе они формируют микробиом. Когда их баланс нарушается, возникает дисбиоз: одни виды начинают преобладать над другими, вызывая раздражение, шелушение и зуд.

"Перхоть — это жирная, шелушащаяся кожа, а не сухость", — пояснила дерматолог Эми Макмайкл из Медицинской школы Университета Уэйк-Форест (США).

Избыток кожного сала становится питательной средой для дрожжей рода Malassezia, которые и вызывают воспаление. Поэтому популярный совет "смазать кожу головы маслом" нередко только усугубляет ситуацию.

Почему перхоть не связана с сухостью кожи

Многие путают шелушение с сухостью и стараются "увлажнить" кожу головы маслами или сыворотками. Однако при себорейном дерматите происходит обратное — кожа становится слишком жирной, и это провоцирует рост микроорганизмов.

Перхоть чаще проявляется на участках, где много сальных желез: на коже головы, за ушами, в области бровей, крыльев носа и груди. Внешне она выглядит как мелкие белые или желтоватые чешуйки, а иногда сопровождается зудом и покраснением.

Почему перхоть встречается у всех по-разному

Исследования показывают, что частота и выраженность перхоти зависят не только от генетики, но и от особенностей ухода.

Учёные из Университета Майами отметили, что у людей с более вьющимися волосами перхоть встречается чаще. Это связано с тем, что такие волосы сложнее промыть до кожи головы, а натуральное сало распределяется по ним неравномерно.

"Более частое мытьё головы помогает справиться с перхотью", — отмечает Эми Макмайкл.

В ходе наблюдений выяснилось, что частота мытья волос напрямую влияет на состояние кожи головы. Те, кто моет голову 1-2 раза в неделю, чаще сталкиваются с перхотью, чем те, кто делает это через день.

Как правильно ухаживать за кожей головы

По мнению специалистов, борьба с перхотью начинается с корректного ухода.

Советы шаг за шагом

Регулярно мойте голову: даже если волосы сухие, кожа нуждается в очищении от себума и ороговевших клеток.

даже если волосы сухие, кожа нуждается в очищении от себума и ороговевших клеток. Используйте лечебные шампуни: продукты с цинком пиритионом, кетоконазолом или салициловой кислотой помогают контролировать дрожжи и уменьшают воспаление.

продукты с цинком пиритионом, кетоконазолом или салициловой кислотой помогают контролировать дрожжи и уменьшают воспаление. Наносите шампунь на кожу головы: пену стоит аккуратно массировать у корней, а не по длине волос.

пену стоит аккуратно массировать у корней, а не по длине волос. Используйте кондиционер: он разглаживает кутикулу и защищает волосы от ломкости.

он разглаживает кутикулу и защищает волосы от ломкости. Откажитесь от масел и гелей: они могут усиливать жирность и раздражение.

Если аптечные шампуни не дают результата, врач может назначить средства с более высокой концентрацией активных компонентов или курс противогрибковых препаратов.

А что если шампуни не помогают

Если перхоть сопровождается покраснением, зудом или шелушение распространяется за пределы кожи головы, это может быть проявлением других заболеваний — псориаза, дерматита или грибковой инфекции. В таких случаях важно не заниматься самолечением и обратиться к дерматологу, сообщает snexplores.org.

"Чем раньше вы придёте, тем лучше для вас", — подчеркнула Эми Макмайкл.

Плюсы и минусы аптечных шампуней

Плюсы Минусы борются с грибком и воспалением могут сушить волосы дают быстрый эффект при регулярности требуют курса не менее 4 недель подходят большинству типов волос не решают проблему при гормональных нарушениях

FAQ

Как отличить перхоть от сухости кожи головы

При сухости кожа шелушится мелкими частицами без жирности. При перхоти — чешуйки плотнее и часто липнут к волосам.

Можно ли избавиться от перхоти навсегда

Нет, но можно держать её под контролем с помощью регулярного ухода и шампуней с активными компонентами.

Какой шампунь выбрать

Для лёгкой формы подойдут безрецептурные средства с кетоконазолом или цинком. При хронической — препараты по назначению врача.

Мифы и правда

Миф: перхоть появляется из-за сухости кожи.

Правда: она связана с активностью грибков и избыточным выделением кожного сала.

перхоть появляется из-за сухости кожи. она связана с активностью грибков и избыточным выделением кожного сала. Миф: перхоть бывает только у людей с жирными волосами.

Правда: заболевание может возникнуть при любом типе волос.

перхоть бывает только у людей с жирными волосами. заболевание может возникнуть при любом типе волос. Миф: достаточно просто сменить шампунь.

Правда: важно подобрать лечебное средство и использовать его курсом, а не один раз.

Три интересных факта

Перхоть чаще обостряется зимой из-за сухого воздуха и ношения головных уборов.

Шампуни с кетоконазолом применяются не только при перхоти, но и при себорейном дерматите лица.

Микробиом кожи головы у каждого человека уникален — именно поэтому одним людям достаточно мягкого шампуня, а другим требуется лечение.

Исторический контекст

Первые шампуни от перхоти появились в середине XX века и содержали серу.

В 1960-х их заменили формулы с салициловой кислотой и цинком.

В XXI веке появилось направление дермокосметики, где учитывается микробиом кожи головы при выборе ухода.