От офисных сирен до аэродинамики: очки 2026 года получили три новых культовых силуэта

Очки больше не рассматриваются как утилитарный аксессуар. Сегодня они играют ту же роль, что и сумка или обувь: задают настроение образа. Модные дома представили свои версии оправ на показах весна-лето 2026, и тенденции свидетельствуют — винтаж вновь в центре внимания, но в современном прочтении.
После волны минимализма и возвращения прямоугольных "офисных" моделей в духе 1990-х, дизайнеры сделали поворот к максимализму и эксперименту с формой. На первый план выходят широкие линзы, неожиданные материалы и выразительные цвета.
Вот три главных тренда, которые будут доминировать в 2026 году.
Классические металлические оправы уступают место новым, более геометричным и броским решениям. Prada предложила шестиугольные очки с зеркальным блеском, ставшие центром внимания на показе весна-лето 2026.
Такие модели — логичное развитие эстетики техно-гламура, который в 2026 году окончательно закрепился в гардеробе. Серебро сочетается с серыми костюмами, минималистичными блузами и гладкой кожей аксессуаров.
"Широкая серебристая оправа стала новой альтернативой авиаторам", — отмечают стилисты Prada.
Близкие по духу варианты можно найти у Saint Laurent (SL 780) - строгие прямоугольные формы с дымчатыми линзами, и у Gentle Monster (Ytt 02), где защита глаз превращается в элемент футуристичного стиля. Эти модели будут одинаково актуальны как с деловыми жакетами, так и с лаконичными трикотажными платьями.
Бренд The Attico, основанный Джильдой Амбросио и Джорджией Тордини, продемонстрировал новый взгляд на офисную эстетику. Их очки с гладкой белой оправой и динамичными линиями выглядят чисто, строго и при этом роскошно.
Белый цвет в аксессуарах возвращает образы 1960-х, но без нафталинового налёта — наоборот, он придаёт свежесть и графичность. Это решение идеально подходит тем, кто носит костюмы, кожаные плащи или жакеты мужского кроя.
"Белая оправа придаёт образу уверенность и мягкость одновременно", — считают эксперты The Attico.
Модели Moncler Eyewear развивают идею геометрической чёткости — их очки напоминают архитектурные конструкции, но остаются лёгкими. А Ray-Ban Zena в бело-молочной гамме доказывают, что культовый бренд тоже следует за новыми тенденциями.
После эпохи прямых, строгих линий мода вновь обращается к силуэтам с характером. Коллекция Bottega Veneta вернула в моду оправы "кошачий глаз" и "бабочка", знакомые по винтажным фотографиям 1950-60-х.
Такой дизайн визуально вытягивает лицо, делает взгляд выразительным и придаёт лёгкую загадочность. Черепаховый пластик и глянцевый чёрный — самые востребованные цвета сезона. Эти модели прекрасно сочетаются с женственными блузами, трикотажем и пальто с широким плечом.
Многие модные дома, включая Celine и Gucci, уже добавили в свои линейки схожие формы — доказательство, что тренд закрепится как минимум на несколько сезонов.
Круглое лицо — прямоугольные оправы; овальное — любые; квадратное — мягкие овальные или "кошачьи" формы.
Металл — для минимализма, ацетат и пластик — для выразительных цветных моделей.
Широкие — придают образу смелость, узкие — элегантность.
Серебро и белый — хиты сезона, но тёплые тона черепаховой гаммы останутся классикой.
Лёгкая оправа и правильная посадка важнее, чем актуальность тренда.
Самыми адаптивными останутся черепаховые оправы: они не выходят из моды, сочетаются с любыми оттенками одежды и выглядят уместно в любой ситуации. Для тех, кто не хочет следовать подиумным крайностям, это беспроигрышный вариант, сообщает vogue.fr.
|Тренд
|Плюсы
|Минусы
|Серебристые оправы
|эффектные, технологичные, универсальны
|могут быть холодными по тону
|Белые оправы
|графичные, освежают лицо
|требуют безупречного макияжа
|Кошачий глаз
|делает взгляд выразительным, ретро-шарм
|подчёркивает асимметрию лица
Модели в белых или серебристых оправах без глянца, с мягкой геометрией.
Оправы "кошачий глаз" — они сочетают винтаж и женственность.
Да, но без конкуренции: серебро сочетается с минималистичными кольцами и серёжками.
