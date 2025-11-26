От офисных сирен до аэродинамики: очки 2026 года получили три новых культовых силуэта

Широкая серебристая оправа стала новой альтернативой авиаторам — стилисты Prada

Очки больше не рассматриваются как утилитарный аксессуар. Сегодня они играют ту же роль, что и сумка или обувь: задают настроение образа. Модные дома представили свои версии оправ на показах весна-лето 2026, и тенденции свидетельствуют — винтаж вновь в центре внимания, но в современном прочтении.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка в свитере с узором

После волны минимализма и возвращения прямоугольных "офисных" моделей в духе 1990-х, дизайнеры сделали поворот к максимализму и эксперименту с формой. На первый план выходят широкие линзы, неожиданные материалы и выразительные цвета.

Вот три главных тренда, которые будут доминировать в 2026 году.

Серебристые оправы: технологичный шик от Prada

Классические металлические оправы уступают место новым, более геометричным и броским решениям. Prada предложила шестиугольные очки с зеркальным блеском, ставшие центром внимания на показе весна-лето 2026.

Такие модели — логичное развитие эстетики техно-гламура, который в 2026 году окончательно закрепился в гардеробе. Серебро сочетается с серыми костюмами, минималистичными блузами и гладкой кожей аксессуаров.

"Широкая серебристая оправа стала новой альтернативой авиаторам", — отмечают стилисты Prada.

Близкие по духу варианты можно найти у Saint Laurent (SL 780) - строгие прямоугольные формы с дымчатыми линзами, и у Gentle Monster (Ytt 02), где защита глаз превращается в элемент футуристичного стиля. Эти модели будут одинаково актуальны как с деловыми жакетами, так и с лаконичными трикотажными платьями.

Белые оправы: графичный акцент от The Attico

Бренд The Attico, основанный Джильдой Амбросио и Джорджией Тордини, продемонстрировал новый взгляд на офисную эстетику. Их очки с гладкой белой оправой и динамичными линиями выглядят чисто, строго и при этом роскошно.

Белый цвет в аксессуарах возвращает образы 1960-х, но без нафталинового налёта — наоборот, он придаёт свежесть и графичность. Это решение идеально подходит тем, кто носит костюмы, кожаные плащи или жакеты мужского кроя.

"Белая оправа придаёт образу уверенность и мягкость одновременно", — считают эксперты The Attico.

Модели Moncler Eyewear развивают идею геометрической чёткости — их очки напоминают архитектурные конструкции, но остаются лёгкими. А Ray-Ban Zena в бело-молочной гамме доказывают, что культовый бренд тоже следует за новыми тенденциями.

Кошачий глаз: возвращение женственности от Bottega Veneta

После эпохи прямых, строгих линий мода вновь обращается к силуэтам с характером. Коллекция Bottega Veneta вернула в моду оправы "кошачий глаз" и "бабочка", знакомые по винтажным фотографиям 1950-60-х.

Такой дизайн визуально вытягивает лицо, делает взгляд выразительным и придаёт лёгкую загадочность. Черепаховый пластик и глянцевый чёрный — самые востребованные цвета сезона. Эти модели прекрасно сочетаются с женственными блузами, трикотажем и пальто с широким плечом.

Многие модные дома, включая Celine и Gucci, уже добавили в свои линейки схожие формы — доказательство, что тренд закрепится как минимум на несколько сезонов.

Как выбрать модные очки 2026 года

Оцените форму лица

Круглое лицо — прямоугольные оправы; овальное — любые; квадратное — мягкие овальные или "кошачьи" формы.

Подберите материал

Металл — для минимализма, ацетат и пластик — для выразительных цветных моделей.

Смотрите на толщину дужек

Широкие — придают образу смелость, узкие — элегантность.

Пробуйте цвета

Серебро и белый — хиты сезона, но тёплые тона черепаховой гаммы останутся классикой.

Не забывайте про комфорт

Лёгкая оправа и правильная посадка важнее, чем актуальность тренда.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: выбор слишком массивной оправы при маленьком лице.

Последствие: искажение пропорций.

Альтернатива: тонкие металлические модели с мягкой линией верха.

Последствие: аксессуар "выпадает" из образа.

Альтернатива: подбирать очки под цветовую палитру гардероба.

Последствие: усталость глаз и искажение зрения.

Альтернатива: выбирать качественные оптические стёкла с УФ-фильтром.

А что если хочется универсальные очки

Самыми адаптивными останутся черепаховые оправы: они не выходят из моды, сочетаются с любыми оттенками одежды и выглядят уместно в любой ситуации. Для тех, кто не хочет следовать подиумным крайностям, это беспроигрышный вариант, сообщает vogue.fr.

Плюсы и минусы трендов

Тренд Плюсы Минусы Серебристые оправы эффектные, технологичные, универсальны могут быть холодными по тону Белые оправы графичные, освежают лицо требуют безупречного макияжа Кошачий глаз делает взгляд выразительным, ретро-шарм подчёркивает асимметрию лица

FAQ

Какие очки подойдут для офиса

Модели в белых или серебристых оправах без глянца, с мягкой геометрией.

Какой тренд будет самым долговечным

Оправы "кошачий глаз" — они сочетают винтаж и женственность.

Можно ли совмещать очки с украшениями

Да, но без конкуренции: серебро сочетается с минималистичными кольцами и серёжками.

Мифы и правда

Миф: массивные оправы подходят только крупным чертам лица.

Правда: широкие модели визуально балансируют любой овал, если выбрана правильная высота линзы.

Правда: при матовом или перламутровом покрытии она выглядит дорого и современно.

Правда: этот силуэт — устойчивый тренд 2026 года, возрождённый Bottega Veneta.

Три интересных факта

Первые очки "кошачий глаз" появились в Италии в 1950-х.

Белые оправы были культовыми у актрис "новой волны" — от Брижит Бардо до Анны Карины.

до Серебристый металл стал главным материалом сезона благодаря тренду на "футуристический минимализм".

Исторический контекст

1990-е годы закрепили культ узких прямоугольных оправ.

В 2020-е на первый план вышли модели oversize и прозрачные материалы.

В 2026 году акцент сместился на ретро-гибриды — сочетание 60-х и технологичных форм.