Не леопард и не зебра: этот принт стал самым желанным рисунком зимы — и выглядит неожиданно стильно

Леопард, зебра, змея, корова — кажется, что в модном мире уже были представлены все виды животных расцветок. Но этой зимой на подиумах появился новый фаворит — принт "Бэмби". Он не имеет ничего общего с традиционными рождественскими свитерами с оленями. Дизайнеры переосмыслили детский мотив и превратили его в элегантный элемент современной моды.
Коллекции сезона осень-зима 2025 доказали, что оленьий принт способен выглядеть сдержанно, изысканно и даже утончённо. Brandon Maxwell показали длинные пальто и платья в серо-чёрной гамме, а Tory Burch предложили версии, вдохновлённые окрасом самого миниатюрного северного оленя — пуду, с мягкой шоколадной основой и светлыми вкраплениями. Мотивы этого сезона ближе к природной фактуре меха, чем к мультяшным узорам.
Почему именно этот принт стал символом зимы? После долгого господства хищных расцветок с тиграми и леопардами дизайнеры устали от агрессии. Оленёнок же ассоциируется с тёплыми сказками, спокойствием и уязвимостью — качествами, которых так не хватает в современной моде.
Современный вариант не изображает животных напрямую. Это абстрактный узор, напоминающий мех оленёнка: светлые, будто размытые пятна на карамельном, песочном или шоколадном фоне. Иногда используется эффект мягкого градиента, когда оттенки плавно переходят друг в друга, создавая ощущение глубины.
Более строгие модели выполнены в серо-угольной гамме с чёткими контурами пятен — такой вариант подходит тем, кто предпочитает минимализм и графичность.
По наблюдениям стилистов, наиболее эффектно этот принт проявляется на верхней одежде. Особенно актуальны шубы из искусственного меха — как с пушистым ворсом, так и с короткоостриженным.
Также дизайнеры предлагают шерстяные пальто с мягким "пятнистым" рисунком. Этот узор не подходит для габардина и кожи: плотные материалы разрушают иллюзию мягкости, ради которой создаётся весь эффект.
|Тип вещи
|Материал
|Почему подходит
|Шуба из экомеха
|длинноворсовый или стриженный мех
|подчёркивает объём и природную фактуру
|Пальто
|шерсть, твид
|сохраняет структуру рисунка
|Платье макси
|плотная шерсть или смесовый трикотаж
|визуально вытягивает силуэт
|Юбка
|замша или плотный креп
|создаёт мягкий акцент без перегрузки
|Аксессуары
|замша, бархат, фетр
|позволяют добавить тренд точечно
Если принт кажется слишком смелым, можно начать с деталей — обуви и аксессуаров. В моду вошли балетки, ботильоны и сапоги с "пятнистым" покрытием из экомеха или замши.
"Изделия должны быть либо покрыты аккуратным мехом, либо выполнены из замши", — отмечают стилисты Brandon Maxwell.
Для городских образов подойдут сумки и ремни с узором в карамельных или серых оттенках. Интересно смотрятся и фетровые шляпы-клош, повторяющие природную гамму принта.
Комплект можно дополнить плотными колготками и шарфами из шерсти без выраженного рельефа — гладкая фактура подчеркнёт мягкость рисунка.
Такой подход позволяет использовать модный мотив без перегруженности.
Оптимальное решение — дополнить базовый гардероб аксессуаром с узором: шапкой, ремнём или перчатками. Для офиса подойдёт платье-рубашка с мягким пятнистым принтом и однотонным жакетом. Такой образ остаётся сдержанным, но не лишён модной динамики.
Сочетания с базовыми цветами — молочный, шоколадный, хаки, бордовый, серый — делают принт утончённым и визуально тёплым. Особое внимание стоит уделить оттенку бордо: в приглушённой версии он выглядит дорого и мягко контрастирует с карамельной гаммой рисунка, сообщает grazia.ru.
|Плюсы
|Минусы
|универсален и мягко акцентирует образ
|требует точного цветового баланса
|легко адаптируется под зиму
|не подходит для глянцевых тканей
|сочетает уют и элегантность
|при избытке выглядит детским
|добавляет глубину силуэту
|плохо работает с контрастными принтами
Да, в более светлой палитре он выглядит свежо и подходит для пальто и юбок.
С однотонными брюками, вязаным джемпером и обувью в тон рисунка.
Да, при условии сдержанного кроя и спокойных оттенков — карамельного, серого или кофе с молоком.
Впервые за сто лет в реке МакКлауд появилось существо, исчезнувшее из неё почти век назад. Его неожиданный возврат ставит новые вопросы о силе природных инстинктов.