Вирусные лайфхаки TikTok разоблачены: модные лайфхаки от отеков создают хаос вместо пользы

Отеки часто связаны с дисбалансом в питании — нутрициолог Виктория Вишнякова

Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Когда-то сэр Кингсли Эмис писал, что поиски идеального лекарства от похмелья бесконечны. Сегодня то же самое можно сказать о способах избавиться от отеков. В TikTok под хэштегом #отеки — больше 100 миллиардов просмотров. Каждую неделю пользователи делятся лайфхаками: кто-то мажет лицо гелем для ног, кто-то стоит на виброплатформе, кто-то пьёт зеленый смузи.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Отёчное лицо в зеркале

Маски и гели: аптечка вместо косметички

Первый TikTok-рецепт обещал "мгновенное утро без отеков". В ролике блогерша наносила охлаждающий гель от боли в ногах прямо на лицо. Видео собрало сотни тысяч просмотров. Утро после бурной вечеринки казалось идеальным моментом для проверки.

Результат, мягко говоря, разочаровал: кожа липкая, запах аптечной мази держится полдня, а отёк исчез, просто потому что прошло пару часов.

"Маски, сыворотки, гели и патчи могут дать кратковременный эффект, но не устраняют причину", — пояснила врач-косметолог Ника Халилова.

В составе стоит искать кофеин, экстракты каштана, центеллы и арники — они действительно стимулируют микроциркуляцию и укрепляют сосуды, но работают лишь как поддержка, а не панацея.

Виброплатформа: дорого, громко, бесполезно

Следующий пункт эксперимента — тренажёр за 11 199 рублей. В теории виброплатформа ускоряет лимфоток и "сгоняет" воду. На практике — даёт щекочущее ощущение и быструю усталость.

"Виброплатформа может улучшать кровообращение, но не решает проблему отеков в долгосрочной перспективе", — отмечает пластический хирург Оксана Решетняк.

Она предупреждает: людям с проблемами позвоночника или почек вибрации могут навредить. В лучшем случае такой прибор — вспомогательное средство к кардиотренировке, в худшем — просто дорогой офисный гаджет.

Зеленый смузи против солёной ночи

После ночного марафона с чипсами и сыром логичным решением показался детокс-смузи из яблока, сельдерея и шпината. На вкус — как жидкий газон, эффект — нулевой.

"Отеки часто связаны не с отсутствием "чудо-смузи”, а с дисбалансом в питании", — говорит нутрициолог Виктория Вишнякова.

Ключ к нормальному водному обмену — достаточное количество белка, клетчатки, жидкости и движения.

Гастроэнтеролог Елена Володкина добавляет: жирное, солёное и сладкое — главные враги утреннего лица. А травяные чаи и кокосовая вода с калием помогают поддерживать баланс, если не заменяют воду полностью.

Микротоки и массаж: эффект при регулярности

Фейсмассаж и микротоковые гаджеты — ещё один тренд, переживший десятки "вирусных" роликов. После пары минут покалывания кожа будто становится мягче, но глобальных изменений нет.

"Метод помогает улучшить лимфоотток, но устойчивый эффект возможен только при постоянной практике", — объясняет Оксана Решетняк.

Массаж стоит делать лёгкими движениями, без давления, чтобы активировать кровообращение, а не травмировать кожу.

Зарядка от отеков: движение как лекарство

Практически каждый блогер сегодня советует "зарядку от отеков". Она действительно безвредна, но не волшебна. Лучший результат дают интенсивные кардионагрузки — бег, йога, пилатес или функциональные тренировки.

"Перед началом стоит понять, откуда отёк: физиологический или патологический. При хронических отёках нужно обследование", — напоминает старший тренер Екатерина Акулина.

Для обычных "солёных" отеков достаточно скорректировать рацион и добавить регулярное движение — мышцы ног и пресса работают как естественный насос лимфы.

Резинки на ушах: сомнительный TikTok-лайфхак

Самый странный способ из подборки — надеть резинки для волос на уши. Судя по отзывам, якобы помогает "разогнать жидкость". В реальности эффект ограничился покрасневшими ушами.

"Научных подтверждений этому методу нет. Через час отёк уходит сам, если нет заболеваний", — констатирует Оксана Решетняк.

Плюсы и минусы популярных методов

Метод Плюсы Минусы Гели и маски Быстрый визуальный эффект Недолговечный результат Виброплатформа Улучшает кровообращение Дорогая, противопоказания Смузи Витамины и клетчатка Не работает без коррекции питания Микротоки и массаж Поддержка лимфооттока Требуют регулярности Зарядка Безопасно, эффективно Нужна системность Резинки на ушах Минимум усилий Абсурдно и бесполезно

Часто задаваемые вопросы

Как выбрать средство от отеков?

Ищите компоненты, усиливающие микроциркуляцию — кофеин, экстракты каштана и арники.

Что делать утром, если лицо опухло?

Выпейте стакан воды, умойтесь прохладной водой, сделайте лёгкий массаж и зарядку.

Сколько стоит уход против отеков?

От 300 рублей за крем до десятков тысяч за аппарат, но главное — регулярность, а не цена.

Мифы и правда

Миф 1: от отеков помогает полное исключение соли.

Правда: организм нуждается в натрии, важен баланс.

Миф 2: смузи очищают лимфу.

Правда: они лишь дополняют питание, но не "промывают" организм.

Миф 3: микротоки убирают отеки навсегда.

Правда: только регулярная практика даёт эффект.

Три интересных факта

Космонавты действительно используют виброплатформы, чтобы сохранять тонус в условиях невесомости. Кофеин в косметике действует локально, а не через сосуды, как кофе в кружке. Недосып всего на два часа может задержать до полулитра жидкости в тканях лица.