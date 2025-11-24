Маленькая баночка, которая спасает кожу лучше дорогих кремов — а стоит копейки

Вазелин защищает кожу и снижает сухость — фармацевт Бергер

Вазелин часто воспринимают как что-то обыденное, но именно в этом и кроется его сила: он прост, понятен и помогает в самых разных ситуациях. Многие хранят маленькую баночку дома, в косметичке или даже в походной аптечке — и не зря. Хотя его свойства изучены давно, он остаётся одним из самых надёжных и доступных средств ухода за кожей.

Фото: freepik.com by drobotdean, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вазелин

Что представляет собой вазелин и чем он ценен

Впервые его полезные свойства заметил в XIX веке Джон Роберт Чесебро: он увидел, как полупрозрачная субстанция облегчает состояние кожи при ожогах и раздражениях. Сегодня этот продукт получают путём глубокой очистки нефтяных фракций, что позволяет удалить примеси и потенциально раздражающие элементы.

"Это полутвердое жирное вещество белого цвета без запаха и абсолютно инертное, без отдушек и консервантов", — сказал фармацевт Йорик Бергер.

Инертность — его главное преимущество: вазелин не вступает в реакцию с кожей и другими компонентами косметики. Он служит надёжной основой, на которую можно "посадить" активные вещества, не меняя их свойства.

Фармацевты выделяют и его исключительную переносимость:

"Он гипоаллергенный, не вызывает раздражения и не содержит добавок", — отметил фармацевт Йорик Бергер.

Благодаря этому вазелин подходит практически всем — от младенцев до людей старшего возраста.

В составе — очищенные углеводороды: алканы, минеральные масла, микрокристаллические воски. В нём нет воды, ароматизаторов и консервантов. Европейские стандарты требуют строгих проверок, гарантирующих отсутствие загрязнений и канцерогенных соединений.

Какая польза от вазелина

Главное его действие — создание защитной плёнки на поверхности кожи. Она препятствует потере влаги и снижает воздействие внешних факторов: ветра, холода, трения. Поэтому вазелин особенно полезен при сухости, шелушении, микротрещинах, после косметических процедур и в сезон холодов. В бытовой аптечке его часто сравнивают с универсальным инструментом: помогает в уходе за губами, локтями, кутикулой, а также смягчает раздражения.

Однако есть ограничения: средство не подходит для жирной и склонной к акне кожи, а также не должно наноситься на открытые раны.

Сравнение: вазелин и другие смягчающие средства

Характеристика Вазелин Крем с маслами Средство с гиалуроновой кислотой Задача Защитная плёнка, удержание влаги Питание, смягчение Увлажнение Состав Очищенные углеводороды Натуральные и синтетические липиды Полисахарид Подходит для Очень сухой кожи, защиты Ежедневного ухода Обезвоженной кожи Риск реакций Минимальный Возможен при чувствительности Низкий Текстура Плотная, жирная Средняя Лёгкая

Советы шаг за шагом: как использовать вазелин

Для сухих губ — наносите небольшое количество на ночь. Можно поверх увлажняющего бальзама. Для кутикулы — разотрите каплю средства перед сном, чтобы смягчить кожу. При трении обуви — покройте проблемный участок кожи тонким слоем. Для локтей и пяток — используйте после душа, надевайте хлопковые носки/перчатки. В мороз — нанесите перед выходом на улицу, избегая зоны Т.

Инструменты: ватные палочки, многоразовые тюбики-дозаторы, аптечный белый вазелин officinale.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Нанести вазелин на жирную кожу лица → поры забиваются → используйте лёгкий гель с алоэ или некомедогенный крем. Применить на открытой ране → замедление заживления → возьмите антисептическую мазь. Использовать неочищенный технический вазелин → риск раздражения → выбирайте аптечный белый вазелин.

А что если…

Если кожа слишком сухая даже при регулярном использовании вазелина, возможно, ей не хватает не только защиты, но и увлажнения. В этом случае стоит комбинировать средство с кремами на основе глицерина или гиалуроновой кислоты.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Дешёвый, экономичный Жирная текстура Универсальный Не подходит для акне Гипоаллергенный Не увлажняет, а лишь удерживает влагу Отлично защищает зимой Не применяют на открытые раны

FAQ

Сколько стоит качественный вазелин?

Средняя цена — от 150 до 500 рублей в зависимости от бренда и объёма.

Что лучше для сухой кожи: крем или вазелин?

Идеально сочетать: крем для увлажнения, вазелин — для защиты и удержания влаги.

Мифы и правда

"Вазелин увлажняет кожу".

Нет, он лишь удерживает влагу, но не добавляет её. "Это вредный нефтепродукт".

Правда в том, что аптечный вариант проходит глубокую очистку и безопасен. "Можно наносить на всё лицо".

Подходит не всем: при жирной коже возможны высыпания.

Три интересных факта

Вазелин используют для защиты кожи спортсмены — например, бегуны на длинные дистанции. Его применяют в косметических студиях для защиты кожи вокруг бровей при окрашивании. В некоторых странах считается отличным средством для ухода за кожей новорождённых.