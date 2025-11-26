Лицо сохнет быстрее батареи: зимние средства, которые превращают кожу в мягкий щит от мороза

Защитное действие церамидов в зимнем уходе описала дерматолог Райска

8:50 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Когда температура опускается ниже нуля и первые морозные утра дают о себе знать, кожа реагирует на перемены мгновенно. Холодный воздух, сильный ветер, отопление в помещениях — всё это нарушает естественный барьер, делая кожу сухой, чувствительной и склонной к раздражению.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Уход за кожей лица

Но грамотный зимний уход способен полностью изменить ситуацию. Важно лишь понимать, какие средства работают лучше всего в условиях низких температур и что должно появиться на вашей косметической полке в холодное время года.

Как меняются потребности кожи зимой

Летом большинству из нас хватает лёгких текстур, гелей и минималистичных формул. Но с приходом холодов кожа теряет влагу гораздо быстрее, поэтому ей необходим более плотный уход. В этот период приоритетом становятся ингредиенты, которые удерживают влагу, укрепляют защитный барьер и уменьшают реактивность кожи. На состояние эпидермиса влияют не только мороз и ветер на улице, но и сухой воздух в помещениях, резкие перепады температуры и воздействие солнца — даже зимой, напоминает lifee.cz.

Сравнение текстур и ингредиентов для зимнего и летнего ухода

Параметр Летние средства Зимние средства Текстура Лёгкая, гелевая Плотная, кремовая Функции Освежают, дают лёгкое увлажнение Питают, защищают, удерживают влагу Ингредиенты Алоэ, лёгкие кислоты, гели Церамиды, масла, сквалан Подходит коже Нормальной и жирной Сухой, обезвоженной, чувствительной Защита Минимальная Укрепление барьера и экранирование кожи

Советы шаг за шагом: как построить зимний уход

Перейдите на плотные увлажняющие кремы. Они создают мягкую защитную плёнку, удерживают влагу и уменьшают чувствительность. Используйте церамиды. Эти компоненты восстанавливают липидный слой и делают кожу устойчивой к ветру и морозу. Добавьте гиалуроновую кислоту. Она связывает воду и препятствует её испарению. При сильной сухости наносите сыворотку под крем. Не бойтесь масел. Пару капель масла жожоба, миндаля или ши можно добавлять в крем или использовать в конце ухода. Выберите мягкое очищение. Откажитесь от агрессивных пенок. Бальзамы, молочко или гели бережно очищают кожу, не нарушая барьер. Минимизируйте количество этапов. Зимой перегруженная кожа реагирует раздражением. База: мягкое очищение → сыворотка → крем → SPF. Используйте средства для узких зон. Губы, руки, нос и область вокруг глаз требуют отдельной защиты.

Почему нельзя переусердствовать с очищением

В холодное время кожа становится более чувствительной, поэтому важно соблюдать баланс между чистотой и сохранением естественных липидов.

"Чувствительная кожа, в частности, всегда нуждается в особом уходе, поскольку необходимо следить за тем, чтобы сохранялся здоровый кожный барьер, и не пересушивать кожу — например, не умываться слишком часто и т. д., поскольку при чрезмерном очищении кожи кожный барьер страдает", — советует дерматолог Люси Райска.

Минимализм в уходе зимой работает гораздо эффективнее, чем многослойные ритуалы.

Бета-глюкан: главный защитник кожи в мороз

В последние годы в косметике активно обсуждается бета-глюкан — природный полисахарид, получаемый из грибов и водорослей. Его способности оказались настолько эффективными, что он стал одним из ключевых ингредиентов в зимних формулах.

"Он поддерживает процесс заживления кожи, укрепляет иммунную систему и предотвращает инфекции", — объясняет представитель биотехнологической лаборатории Natures Адриан Доболи.

Бета-глюкан создаёт тонкую защитную плёнку на коже, удерживает влагу и предотвращает испарение воды. Он также заполняет мелкие морщины, успокаивает покраснения и помогает при легких повреждениях.

Особенно ценным является взаимодействие бета-глюкана с другими активами:

"Например, с глицерином, который предотвращает высыхание кожи. Он также взаимодействует с рутином, антиоксидантом, который помогает защищать от ультрафиолетового излучения. В то же время он укрепляет защитный барьер кожи, который особенно подвержен повреждениям осенью и зимой", — добавляет эксперт.

Защитные экраны: масла, липиды и SPF

В холодное время года коже критически важно получать не только увлажнение, но и защиту. Масляные сыворотки, кремы-бальзамы и плотные питательные текстуры удерживают тепло и влагу, особенно у обладателей сухой кожи.

Среди наиболее эффективных ингредиентов:

масло ши

миндальное масло

жожоба

сквалан

Они уменьшают влияние ветра, холода и пересушенного воздуха.

Отдельного внимания требуют самые чувствительные зоны — губы, руки, крылья носа и область вокруг глаз. Защитные бальзамы образуют барьер подобно "невидимому шарфу", не позволяя морозу повредить кожу.

И главное — SPF остаётся актуальным даже зимой. Ультрафиолет действует круглый год, а в горах отражается от снега и воздействует на кожу не менее активно, чем летом. Крем с SPF 30-50 необходим для ежедневной защиты.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: использование летних лёгких кремов зимой.

Последствие: обезвоженность, покраснение, шелушение.

Альтернатива: плотные кремы с церамидами и маслами.

Ошибка: агрессивное очищение пенками и кислотами.

Последствие: разрушение барьера, усиление чувствительности.

Альтернатива: молочко, крем-умывалка, бальзам.

Ошибка: игнорирование SPF зимой.

Последствие: фотостарение, пигментация, раздражение.

Альтернатива: дневной крем с SPF 30-50.

А что если кожа остаётся сухой даже при плотном уходе?

Тогда стоит пересмотреть состав используемых средств. Возможно, в креме недостаточно липидов или отсутствуют ключевые ингредиенты — церамиды и холестерол. Также важно учитывать внутренняя гидратация: зимой многие пьют меньше воды, что сказывается на состоянии кожи. Дополнительной поддержкой могут стать увлажнители воздуха, если в помещении работает отопление.

Плюсы и минусы зимних средств

Плюсы Минусы Укрепляют барьер Могут быть слишком плотными для жирной кожи Удерживают влагу длительное время Требуют мягкого очищения Защищают от ветра, мороза и сухости Некоторые масла могут вызывать комедоны Помогают восстановиться после стресса Нужен подбор под тип кожи

FAQ

Как выбрать зимний крем?

Ориентируйтесь на плотные формулы с маслами, церамидами и скваланом.

Сколько стоит эффективный зимний уход?

Хорошие кремы встречаются во всех ценовых категориях — от масс-маркета до люкса.

Что лучше — масло или крем?

Масло защищает, но не увлажняет. Крем работает комплексно. Лучше сочетать два средства.

Мифы и правда

Миф: зимой SPF не нужен.

Правда: ультрафиолет активен круглый год.

Миф: чем больше слоёв ухода, тем лучше.

Правда: перегруз усугубляет сухость.

Миф: масла заменяют увлажняющий крем.

Правда: масла удерживают влагу, но не дают её сами по себе.

Три интересных факта

В мороз уровень испарения влаги с кожи увеличивается почти вдвое.

Церамиды составляют до 50% липидного барьера.

Масло ши используется в уходе за кожей более тысячи лет.

Исторический контекст

Зимой в Европе традиционно использовали плотные животные жиры для защиты кожи. С развитием косметологии появились растительные масла, менее тяжёлые и более полезные. Современные формулы основаны на биомиметических липидах, которые повторяют собственные защитные структуры кожи.