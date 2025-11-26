Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Загрязненная фурнитура ослабляет герметичность окна
Закон повысил информированность наследников о долгах наследодателя — Егор Ковалев
Зимний пилинг помогает восстановить сияние кожи перед макияжем — Bovary
Холод повысил нагрузку на насос ГУР по оценке техэкспертов
Бывшая жена Цекало подала иск к шоумену на 83 млн рублей
Поливать косточку манго нужно по мере подсыхания — садовод Ольга Никонорова
Обнаружена польза клетчатки в снижении холестерина — диетолог Дэвид Дженкинс
Новый пептидный препарат снизил воспаление на 62,3% — учёные Пермского Политеха
Горчица с маслом защищает мясо от пересушивания — свинина по-французски

Лицо сохнет быстрее батареи: зимние средства, которые превращают кожу в мягкий щит от мороза

Защитное действие церамидов в зимнем уходе описала дерматолог Райска
8:50
Моя семья » Красота и стиль

Когда температура опускается ниже нуля и первые морозные утра дают о себе знать, кожа реагирует на перемены мгновенно. Холодный воздух, сильный ветер, отопление в помещениях — всё это нарушает естественный барьер, делая кожу сухой, чувствительной и склонной к раздражению.

Уход за кожей лица
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Уход за кожей лица

Но грамотный зимний уход способен полностью изменить ситуацию. Важно лишь понимать, какие средства работают лучше всего в условиях низких температур и что должно появиться на вашей косметической полке в холодное время года.

Как меняются потребности кожи зимой

Летом большинству из нас хватает лёгких текстур, гелей и минималистичных формул. Но с приходом холодов кожа теряет влагу гораздо быстрее, поэтому ей необходим более плотный уход. В этот период приоритетом становятся ингредиенты, которые удерживают влагу, укрепляют защитный барьер и уменьшают реактивность кожи. На состояние эпидермиса влияют не только мороз и ветер на улице, но и сухой воздух в помещениях, резкие перепады температуры и воздействие солнца — даже зимой, напоминает lifee.cz.

Сравнение текстур и ингредиентов для зимнего и летнего ухода

Параметр Летние средства Зимние средства
Текстура Лёгкая, гелевая Плотная, кремовая
Функции Освежают, дают лёгкое увлажнение Питают, защищают, удерживают влагу
Ингредиенты Алоэ, лёгкие кислоты, гели Церамиды, масла, сквалан
Подходит коже Нормальной и жирной Сухой, обезвоженной, чувствительной
Защита Минимальная Укрепление барьера и экранирование кожи

Советы шаг за шагом: как построить зимний уход

  1. Перейдите на плотные увлажняющие кремы. Они создают мягкую защитную плёнку, удерживают влагу и уменьшают чувствительность.

  2. Используйте церамиды. Эти компоненты восстанавливают липидный слой и делают кожу устойчивой к ветру и морозу.

  3. Добавьте гиалуроновую кислоту. Она связывает воду и препятствует её испарению. При сильной сухости наносите сыворотку под крем.

  4. Не бойтесь масел. Пару капель масла жожоба, миндаля или ши можно добавлять в крем или использовать в конце ухода.

  5. Выберите мягкое очищение. Откажитесь от агрессивных пенок. Бальзамы, молочко или гели бережно очищают кожу, не нарушая барьер.

  6. Минимизируйте количество этапов. Зимой перегруженная кожа реагирует раздражением. База: мягкое очищение → сыворотка → крем → SPF.

  7. Используйте средства для узких зон. Губы, руки, нос и область вокруг глаз требуют отдельной защиты.

Почему нельзя переусердствовать с очищением

В холодное время кожа становится более чувствительной, поэтому важно соблюдать баланс между чистотой и сохранением естественных липидов.

"Чувствительная кожа, в частности, всегда нуждается в особом уходе, поскольку необходимо следить за тем, чтобы сохранялся здоровый кожный барьер, и не пересушивать кожу — например, не умываться слишком часто и т. д., поскольку при чрезмерном очищении кожи кожный барьер страдает", — советует дерматолог Люси Райска.

Минимализм в уходе зимой работает гораздо эффективнее, чем многослойные ритуалы.

Бета-глюкан: главный защитник кожи в мороз

В последние годы в косметике активно обсуждается бета-глюкан — природный полисахарид, получаемый из грибов и водорослей. Его способности оказались настолько эффективными, что он стал одним из ключевых ингредиентов в зимних формулах.

"Он поддерживает процесс заживления кожи, укрепляет иммунную систему и предотвращает инфекции", — объясняет представитель биотехнологической лаборатории Natures Адриан Доболи.

Бета-глюкан создаёт тонкую защитную плёнку на коже, удерживает влагу и предотвращает испарение воды. Он также заполняет мелкие морщины, успокаивает покраснения и помогает при легких повреждениях.

Особенно ценным является взаимодействие бета-глюкана с другими активами:

"Например, с глицерином, который предотвращает высыхание кожи. Он также взаимодействует с рутином, антиоксидантом, который помогает защищать от ультрафиолетового излучения. В то же время он укрепляет защитный барьер кожи, который особенно подвержен повреждениям осенью и зимой", — добавляет эксперт.

Защитные экраны: масла, липиды и SPF

В холодное время года коже критически важно получать не только увлажнение, но и защиту. Масляные сыворотки, кремы-бальзамы и плотные питательные текстуры удерживают тепло и влагу, особенно у обладателей сухой кожи.

Среди наиболее эффективных ингредиентов:

  • масло ши
  • миндальное масло
  • жожоба
  • сквалан

Они уменьшают влияние ветра, холода и пересушенного воздуха.

Отдельного внимания требуют самые чувствительные зоны — губы, руки, крылья носа и область вокруг глаз. Защитные бальзамы образуют барьер подобно "невидимому шарфу", не позволяя морозу повредить кожу.

И главное — SPF остаётся актуальным даже зимой. Ультрафиолет действует круглый год, а в горах отражается от снега и воздействует на кожу не менее активно, чем летом. Крем с SPF 30-50 необходим для ежедневной защиты.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: использование летних лёгких кремов зимой.
Последствие: обезвоженность, покраснение, шелушение.
Альтернатива: плотные кремы с церамидами и маслами.

Ошибка: агрессивное очищение пенками и кислотами.
Последствие: разрушение барьера, усиление чувствительности.
Альтернатива: молочко, крем-умывалка, бальзам.

Ошибка: игнорирование SPF зимой.
Последствие: фотостарение, пигментация, раздражение.
Альтернатива: дневной крем с SPF 30-50.

А что если кожа остаётся сухой даже при плотном уходе?

Тогда стоит пересмотреть состав используемых средств. Возможно, в креме недостаточно липидов или отсутствуют ключевые ингредиенты — церамиды и холестерол. Также важно учитывать внутренняя гидратация: зимой многие пьют меньше воды, что сказывается на состоянии кожи. Дополнительной поддержкой могут стать увлажнители воздуха, если в помещении работает отопление.

Плюсы и минусы зимних средств

Плюсы Минусы
Укрепляют барьер Могут быть слишком плотными для жирной кожи
Удерживают влагу длительное время Требуют мягкого очищения
Защищают от ветра, мороза и сухости Некоторые масла могут вызывать комедоны
Помогают восстановиться после стресса Нужен подбор под тип кожи

FAQ

Как выбрать зимний крем?
Ориентируйтесь на плотные формулы с маслами, церамидами и скваланом.

Сколько стоит эффективный зимний уход?
Хорошие кремы встречаются во всех ценовых категориях — от масс-маркета до люкса.

Что лучше — масло или крем?
Масло защищает, но не увлажняет. Крем работает комплексно. Лучше сочетать два средства.

Мифы и правда

Миф: зимой SPF не нужен.
Правда: ультрафиолет активен круглый год.

Миф: чем больше слоёв ухода, тем лучше.
Правда: перегруз усугубляет сухость.

Миф: масла заменяют увлажняющий крем.
Правда: масла удерживают влагу, но не дают её сами по себе.

Три интересных факта

  • В мороз уровень испарения влаги с кожи увеличивается почти вдвое.
  • Церамиды составляют до 50% липидного барьера.
  • Масло ши используется в уходе за кожей более тысячи лет.

Исторический контекст

  1. Зимой в Европе традиционно использовали плотные животные жиры для защиты кожи.

  2. С развитием косметологии появились растительные масла, менее тяжёлые и более полезные.

  3. Современные формулы основаны на биомиметических липидах, которые повторяют собственные защитные структуры кожи.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Средиземное море признано одной из тревожных зон — Mercator Ocean Internation
Наука и техника
Средиземное море признано одной из тревожных зон — Mercator Ocean Internation
Формирование талии после 50 ускоряют контролируемые вращения — фитнес-эксперты
Новости спорта
Формирование талии после 50 ускоряют контролируемые вращения — фитнес-эксперты
Популярное
День превратится в вечер, а горизонт загорится по кругу: Солнце исчезнет почти на семь минут

Самое длинное солнечное затмение века продлится до 6 минут 23 секунд и пройдёт по Северной Африке и Европе. Это событие привлечёт миллионы наблюдателей.

Затмение 2027 года станет самым длинным в XXI веке — астрономы
Королевский лосось впервые за век вернулся в МакКлауд — NOAA
Природа вернула забытое: в реке появилось существо, исчезнувшее век назад и всколыхнувшее экосистему
Предвестник бедствий вышел на берег: гигант из глубины напомнил о легендах, давно скрытых в океане
Планета трещит по водному шву: Средиземное море вступает в самый опасный этап своей истории
АдГ представила план по спасению Германии. Первый пункт - вернуть российский газ Любовь Степушова ФБР рассекретило дело о снежном человеке по запросу FOIA Игорь Буккер Тракторы для экспорта в СССР окрашивались в красный цвет Сергей Милешкин
Индуистские приседания дают эффект месяца тренировок — движений меньше, а толку больше
Скручивания устарели: глубокие мышцы живота включаются только в этих упражнениях, и талия начинает уходить
Лондон пытается уговорить страны Группы двадцати отказаться от российских нефти и газа
Лондон пытается уговорить страны Группы двадцати отказаться от российских нефти и газа
Последние материалы
Бывшая жена Цекало подала иск к шоумену на 83 млн рублей
Холод повысил нагрузку на насос ГУР по оценке техэкспертов
Поливать косточку манго нужно по мере подсыхания — садовод Ольга Никонорова
Обнаружена польза клетчатки в снижении холестерина — диетолог Дэвид Дженкинс
Новый пептидный препарат снизил воспаление на 62,3% — учёные Пермского Политеха
Горчица с маслом защищает мясо от пересушивания — свинина по-французски
В России испытали голубей-биодронов с нейроинтерфейсами — Neiry
Ламинация осложняет проверку подлинности документа по данным юристов
Цены на дизель в Германии продолжают расти — ADAC
Боевые искусства требуют обязательной защитной экипировки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.